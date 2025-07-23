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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно: "слуга народу" Вірастюк розповів, чому голосував за ліквідацію повноважень НАБУ та САП

Василь Вірастюк

Народний депутат "Слуги народу" Василь Вірастюк підтримав скандальний законопроєкт 12414 щодо ліквідації повноважень НАБУ та САП і пояснив своє рішення тим, що вони збирали "на кого потрібно і на кого не потрібно".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".

"Ми буквально це питання обговорювали, бо ви не перший, хто запитує про те, чому ми це підтримали і за це проголосували. Мабуть, бо вони займалися не до кінця тим, що потрібно робити. Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно, показували немаленький обʼєм роботи, передавали далі в прокуратуру. Далі їх не цікавило те, що буде відбуватися - головне пришити людині якусь проблему, а доводити зворотне - це твоя особиста проблема стає. Плюс до того ще був скандал, який був нещодавно (йдеться про масові обшуки в НАБУ 21 липня, які СБУ та Офіс Генпрокурора назвали "спецоперацією з нейтралізації російського впливу на НАБУ", і затримання одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. - Ред.)", - заявив Вірастюк.

Він також не зміг пояснити, як ухвалений законопроєкт повʼязаний зі зникненням осіб безвісти в умовах воєнного стану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заява НАБУ і САП після зустрічі в ОП: Ми позбавлені гарантій, для їх відновлення потрібні чіткі кроки на рівні закону

"Я так детально не можу сказати, бо не входжу до комітету з питань правоохоронної діяльності - ви думаєте, у мене феноменальна памʼять, щоб усе памʼятати? Чому в першому читанні було так, а потім у комітеті переінакшили? Ще раз кажу - я не входжу до того комітету, тому настільки детально все не відстежую", - сказав Вірастюк.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 23 липня 2025 року, зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Автор: 

НАБУ (5217) Вірастюк Василь (75) ВР (15126) законопроєкт (3661) САП (2277)


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Топ коментарі
+54
СН - це вигрібна яма, де зібрано весь непотреб, а Вася там представляє тупоголових баранів-кнопкодавів. Проте, він сказав правду, адже вибіркове правосуддя - це родима пляма зеленого непотребу.
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23.07.2025 13:43 Відповісти
+52
Сила є - ума не треба. Якраз цей випадок.
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23.07.2025 13:42 Відповісти
+38
просто дядько здоровий, і йому ніхто не каже що він дебіл.
що значить "на кого не треба"? якщо порушуєш закон, значить треба збирати матеріали, і не гребе що ти кум брата двоюрідної сестри тітки дружини зеленського
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23.07.2025 13:45 Відповісти
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Тупорилий качок здав усіх ********. З тельбухами.
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23.07.2025 15:21 Відповісти
бо у Раді, майже у кожного рило щетинисте, тгму і бздять....
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23.07.2025 15:22 Відповісти
а що він робив до депутатства, окрім як тягав вантажівки на мотузці? Про розумові здібності все ясно. Тому і запам"ятати не може.
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23.07.2025 15:26 Відповісти
Вася включив відбиті мозги і почав багатіти. Перед цім скаржився, що бідний як церковна миша.
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23.07.2025 15:30 Відповісти
Він не лише вантажівку тягав, він ще може підняти важку каменюку. Особистість різностороння, одразу відчувається.
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23.07.2025 15:41 Відповісти
Краще б тобі на голову шар упав кило на 200
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23.07.2025 15:26 Відповісти
нічого б не було
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23.07.2025 15:42 Відповісти
І "заробітчанин" від слуг голос подав.
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23.07.2025 15:30 Відповісти
НАБУ та САП себе дискредитували.
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23.07.2025 15:31 Відповісти
Веня, любий хлопчик, а хто тобі це сказав? Твій хозяїн, агент фсб з погремухою Козир, в миру д,Ермак? Ти-би впн виключив, для прилічія, а то якось стремно кукурікати вроді з Німеччини про українські діла.
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23.07.2025 15:49 Відповісти
Навибирали, блдь!..
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23.07.2025 15:39 Відповісти
Так всі ми пам'ятаємо, як на довиборах по виборчому округу в Коломиї Найвеличніший особисто протягував Вірастюка. Навіть сеанс відеозв'язку був спеціально зрежисований, де Вірастюк (тоді ще ніхто і просто кандидат в депутати) сидить поряд з головою Франківської ОДА в чомусь доповідає, які заходи вжиті для "боротьби з ковідом"...Тепер Вася "відпрацьовує високу довіру"
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23.07.2025 15:39 Відповісти
сам каже що в читанні закону дупля не отбив,але проголосував за закон.як так ?
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23.07.2025 15:41 Відповісти
Вася, на кого потрібно і на кого не потрібно - Вася, може ти не в курсі, куди тобі, збирвали на злодюг, які крали, щоб собі, дітям і внукам хватило вкраденого. Василю, депутатство не закриває від закону, красти ніззя, тим більше у воюючої держави. Може ти не в курсі, Вася, шановний стронгмен, що сказала пані премьер-міністр? Вона сказала, що бюджет нашої воюючої держави наповнюється тільки на 25%, а остальне нам дають донори з Европи
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23.07.2025 15:44 Відповісти
Яке ж ти васильку дурне 🤬
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23.07.2025 15:45 Відповісти
КОМУ потрібно, а КОМУ НЕ потрібно???????! Якщо вірастюк отримує хабарі, то українцям якраз потрібно про це знати, ТОМУ що це шкодить нашим інтересам!!!!!!!!
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23.07.2025 15:46 Відповісти
Чмо ж прямим текстом сказало !!!!!!!!!
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23.07.2025 16:02 Відповісти
чувак настільки тупий, що сказав правду, збирали на того на кого не потрібно
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23.07.2025 15:48 Відповісти
"Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно ..."

#ля ..Василь не вміє дипломатично лити воду, як ті, хто ходять по ефірах, він прямо говорить і по суті))
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23.07.2025 15:50 Відповісти
Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно, не вистарчає "мазуту" щоб додуматись.що ОСНОВНЕ завдання в НАБУ І САП "ЗБИРАТИ".А ВЖЕ ВИРІШУВАТИ НА КОГО ПОТРІБНО ,А НА КОГО НІ ,МАЄ СУД.АЛЕ НЕ 200 З ГАКОМ КУПЛЕНИХ "ЗЕЛЕНИХ" ВАСАЛІВ
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23.07.2025 16:02 Відповісти
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