Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно: "слуга народу" Вірастюк розповів, чому голосував за ліквідацію повноважень НАБУ та САП

Народний депутат "Слуги народу" Василь Вірастюк підтримав скандальний законопроєкт 12414 щодо ліквідації повноважень НАБУ та САП і пояснив своє рішення тим, що вони збирали "на кого потрібно і на кого не потрібно".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Главком".

"Ми буквально це питання обговорювали, бо ви не перший, хто запитує про те, чому ми це підтримали і за це проголосували. Мабуть, бо вони займалися не до кінця тим, що потрібно робити. Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно, показували немаленький обʼєм роботи, передавали далі в прокуратуру. Далі їх не цікавило те, що буде відбуватися - головне пришити людині якусь проблему, а доводити зворотне - це твоя особиста проблема стає. Плюс до того ще був скандал, який був нещодавно (йдеться про масові обшуки в НАБУ 21 липня, які СБУ та Офіс Генпрокурора назвали "спецоперацією з нейтралізації російського впливу на НАБУ", і затримання одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова. - Ред.)", - заявив Вірастюк.

Він також не зміг пояснити, як ухвалений законопроєкт повʼязаний зі зникненням осіб безвісти в умовах воєнного стану.

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"Я так детально не можу сказати, бо не входжу до комітету з питань правоохоронної діяльності - ви думаєте, у мене феноменальна памʼять, щоб усе памʼятати? Чому в першому читанні було так, а потім у комітеті переінакшили? Ще раз кажу - я не входжу до того комітету, тому настільки детально все не відстежую", - сказав Вірастюк.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 23 липня 2025 року, зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.