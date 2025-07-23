МИД Швеции о законе о НАБУ и САП: Вызывает серьезную озабоченность относительно независимости антикоррупционных институтов Украины
Принятый Верховной Радой закон о деятельности НАБУ и САП вызывает серьезное беспокойство относительно независимости антикоррупционных институтов Украины.
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Швеции, передает Цензор.НЕТ.
"За последнее десятилетие Украина достигла значительного прогресса в борьбе с коррупцией - и чрезвычайно важно придерживаться этого курса", - говорится в сообщении.
В то же время в МИД страны подчеркнули, что Швеция остается надежным партнером Украины в проведении реформ.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну шо, любителі Зеленського?
Буде долар по 8 як в 2013 році?