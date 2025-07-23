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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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МИД Швеции о законе о НАБУ и САП: Вызывает серьезную озабоченность относительно независимости антикоррупционных институтов Украины

МИД Швеции о законе о НАБУ и САП

Принятый Верховной Радой закон о деятельности НАБУ и САП вызывает серьезное беспокойство относительно независимости антикоррупционных институтов Украины.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Швеции, передает Цензор.НЕТ.

"За последнее десятилетие Украина достигла значительного прогресса в борьбе с коррупцией - и чрезвычайно важно придерживаться этого курса", - говорится в сообщении.

В то же время в МИД страны подчеркнули, что Швеция остается надежным партнером Украины в проведении реформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский собрал руководителей СБУ, НАБУ, САП, НАПК и ГБР: Договорились работать конструктивно. За 2 недели будет совместный план действий. ФОТО

МИД Швеции о законе о НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Автор: 

НАБУ (4344) Швеция (1025) САП (2124)


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Дякуючи закону 12414 Україна повернулася в 2013 рік.

Ну шо, любителі Зеленського?
Буде долар по 8 як в 2013 році?
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23.07.2025 13:43 Ответить
Україна вже залежна країна. Від наркотиків. Бо керують очевидно що наркомани. Треба позбутись ... залежності ! А як ви думаєте ?
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23.07.2025 13:49 Ответить
главное что потеря территорий каждый день и смерть мирных ничего не викликає
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23.07.2025 13:51 Ответить
 
 