МИД Швеции о законе о НАБУ и САП: Вызывает серьезную озабоченность относительно независимости антикоррупционных институтов Украины

Принятый Верховной Радой закон о деятельности НАБУ и САП вызывает серьезное беспокойство относительно независимости антикоррупционных институтов Украины.

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Швеции, передает Цензор.НЕТ.

"За последнее десятилетие Украина достигла значительного прогресса в борьбе с коррупцией - и чрезвычайно важно придерживаться этого курса", - говорится в сообщении.

В то же время в МИД страны подчеркнули, что Швеция остается надежным партнером Украины в проведении реформ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский собрал руководителей СБУ, НАБУ, САП, НАПК и ГБР: Договорились работать конструктивно. За 2 недели будет совместный план действий. ФОТО

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.