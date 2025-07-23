МЗС Швеції про закон щодо НАБУ і САП: Викликає серйозне занепокоєння щодо незалежності антикорупційних інституцій України

Ухвалений Верховною Радою закон про діяльність НАБУ і САП викликає серйозне занепокоєння щодо незалежності антикорупційних інституцій України.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Швеції, передає Цензор.НЕТ.

"За останнє десятиліття Україна досягла значного прогресу в боротьбі з корупцією - і надзвичайно важливо дотримуватися цього курсу", - йдеться в повідомленні.

Водночас у МЗС країни наголосили, що Швеція залишається надійним партнером України в проведенні реформ.

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22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.