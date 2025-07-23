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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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МЗС Швеції про закон щодо НАБУ і САП: Викликає серйозне занепокоєння щодо незалежності антикорупційних інституцій України

МЗС Швеції про закон щодо НАБУ і САП

Ухвалений Верховною Радою закон про діяльність НАБУ і САП викликає серйозне занепокоєння щодо незалежності антикорупційних інституцій України.

Про це заявили в Міністерстві закордонних справ Швеції, передає Цензор.НЕТ.

"За останнє десятиліття Україна досягла значного прогресу в боротьбі з корупцією - і надзвичайно важливо дотримуватися цього курсу", - йдеться в повідомленні.

Водночас у МЗС країни наголосили, що Швеція залишається надійним партнером України в проведенні реформ.

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МЗС Швеції про закон щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Автор: 

НАБУ (5217) Швеція (983) САП (2277)


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Дякуючи закону 12414 Україна повернулася в 2013 рік.

Ну шо, любителі Зеленського?
Буде долар по 8 як в 2013 році?
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23.07.2025 13:43 Відповісти
Україна вже залежна країна. Від наркотиків. Бо керують очевидно що наркомани. Треба позбутись ... залежності ! А як ви думаєте ?
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23.07.2025 13:49 Відповісти
главное что потеря территорий каждый день и смерть мирных ничего не викликає
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23.07.2025 13:51 Відповісти
 
 