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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Среди нардепов, голосовавших за закон №12414, есть те, кто имеет статус подозреваемых в НАБУ, - Кривонос

Ликвидация независимости НАБУ Голосовали подозреваемые нардепы

Десятки нардепов получили подозрения от НАБУ и САП и голосовали за законопроект №12414.

Об этом в интервью LB.ua заявил директор Бюро Семен Кривонос, информирует Цензор.НЕТ.

"За последние два года мы действительно демонстрируем наращивание результатов и привлекаем серьезных чиновников к ответственности. Есть ли между этим законопроектом и нашими привлечениями корреляция? Безусловно, есть. Еще раз повторюсь: ряд, десятки народных депутатов получили подозрения от НАБУ и САП в присвоении имущества по 191-й, злоупотреблении властью, злоупотреблении влиянием, в получении неправомерной выгоды. И это не первые и не последние дела. И все это понимают. И всем это не нравится. Ясно, что это прекрасная возможность уничтожить антикоррупционные органы, обезопасив себя от неожиданностей в виде того, что к тебе постучат в дверь и скажут: "Добрый вечер. Пожалуйста, вот вам подозрение в получении неправомерной выгоды", - подчеркнул он.

Кривонос заявил, что сейчас в Бюро изучают более детально фамилии тех, кто проголосовал за законопроект №12414.

"Но хочу сказать, что, по нашей информации, среди народных депутатов, которые голосовали, есть те, которые имеют статус подозреваемых в Национальном антикоррупционном бюро", - отметил директор НАБУ.

Читайте: Ограничение независимости антикоррупционных органов усложняет путь Украины к вступлению в ЕС, - Вадефуль

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Читайте также: "12414 на*уй": защитники Украины на передовой о скандальном законе против НАБУ и САП. ФОТО

Автор: 

НАБУ (4344) ВР (29343) Кривонос Семен (46)


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Топ комментарии
+5
ха-ха-ха..., хто б сумнівався..., можна ще згадати, як ці слуги поховали статтю про незаконне збагачення...
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23.07.2025 14:50 Ответить
+4
Чувак, тренер по продажам, помічник депутатів від "Наша Україна", БЮТ та ригіонала Медяника, Труффальдіно з Миколаєва, торговець повітрям та інший ноунейм. Звісно йому можна вірити. Саме так і було!
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23.07.2025 15:00 Ответить
+4
П'ять хвилин депутати ознайомлювались з законопроектом.
Може на столі бовдура вже і акт капітуляції лежить підписаний
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23.07.2025 15:00 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Вашингтон схвалює закон про НАБУ і САП

Політексперт Тарас Загородній зазначив, що без згоди США Верховна Рада не ухвалила б закон про підпорядкування НАБУ. Він нагадав, що у Вашингтоні пам'ятають про скандали, пов'язані з НАБУ, зокрема про "амбарну книгу" ПР проти Трампа та справи Гантера Байдена.

Загородній також вважає, що скоро можуть з'явитися нові факти про витоки інформації та фейкові розслідування. На його думку, це не справжня боротьба з корупцією, а лише її імітація.
https://t.me/+M4FlbdKKn5Y5ODBi
?????? Це так?
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23.07.2025 14:47 Ответить
Чувак, тренер по продажам, помічник депутатів від "Наша Україна", БЮТ та ригіонала Медяника, Труффальдіно з Миколаєва, торговець повітрям та інший ноунейм. Звісно йому можна вірити. Саме так і було!
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23.07.2025 15:00 Ответить
Деякі прийняття законів роками тягнуться, в тут ще не встигли написати, як вже поставлено на голосування і як тільки проголосовано, то й відразу підписано і відправлено на підпис президенту.
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23.07.2025 14:47 Ответить
Так їм сам Бог велів проголосувати "за".
Своя сорочка ближче до тіла.
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23.07.2025 14:49 Ответить
Пазли зійшлися.Посягнули на святе!Тому така реакція "Уродливих слуг"Єрмака,Татарова і ЗЕленського!
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23.07.2025 14:50 Ответить
ха-ха-ха..., хто б сумнівався..., можна ще згадати, як ці слуги поховали статтю про незаконне збагачення...
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23.07.2025 14:50 Ответить
Ну это какой-то бред. То есть сейчас главный в стране не през, не ВР, а генпрокурор получается 🤪
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23.07.2025 14:52 Ответить
ГЕНПРОКУРОР В УКРАЇНІ -"зелена ширма" для "зелених грабіжників і зрадників ,та рашистської агентури в Україні
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23.07.2025 15:06 Ответить
А чи не пора вже ці "цінні" кадри на смітник

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23.07.2025 14:52 Ответить
П'ять хвилин депутати ознайомлювались з законопроектом.
Може на столі бовдура вже і акт капітуляції лежить підписаний
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23.07.2025 15:00 Ответить
а хто обирав у2019 році депутатів партії СН у ВР - нарід США, Японії або Бразилії ?

коля ресторатор, блогер сашко якій втік до США, Дмитрук, тупий собачий рот ?

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23.07.2025 15:02 Ответить
І що? Це якось змінить їх статус? Якщо генпрокурор якось вплине на їх статус то найуха тоді такий генпрокурор?
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23.07.2025 15:11 Ответить
 
 