Среди нардепов, голосовавших за закон №12414, есть те, кто имеет статус подозреваемых в НАБУ, - Кривонос

Десятки нардепов получили подозрения от НАБУ и САП и голосовали за законопроект №12414.

Об этом в интервью LB.ua заявил директор Бюро Семен Кривонос, информирует Цензор.НЕТ.

"За последние два года мы действительно демонстрируем наращивание результатов и привлекаем серьезных чиновников к ответственности. Есть ли между этим законопроектом и нашими привлечениями корреляция? Безусловно, есть. Еще раз повторюсь: ряд, десятки народных депутатов получили подозрения от НАБУ и САП в присвоении имущества по 191-й, злоупотреблении властью, злоупотреблении влиянием, в получении неправомерной выгоды. И это не первые и не последние дела. И все это понимают. И всем это не нравится. Ясно, что это прекрасная возможность уничтожить антикоррупционные органы, обезопасив себя от неожиданностей в виде того, что к тебе постучат в дверь и скажут: "Добрый вечер. Пожалуйста, вот вам подозрение в получении неправомерной выгоды", - подчеркнул он.

Кривонос заявил, что сейчас в Бюро изучают более детально фамилии тех, кто проголосовал за законопроект №12414.

"Но хочу сказать, что, по нашей информации, среди народных депутатов, которые голосовали, есть те, которые имеют статус подозреваемых в Национальном антикоррупционном бюро", - отметил директор НАБУ.

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Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

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