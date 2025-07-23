Среди нардепов, голосовавших за закон №12414, есть те, кто имеет статус подозреваемых в НАБУ, - Кривонос
Десятки нардепов получили подозрения от НАБУ и САП и голосовали за законопроект №12414.
Об этом в интервью LB.ua заявил директор Бюро Семен Кривонос, информирует Цензор.НЕТ.
"За последние два года мы действительно демонстрируем наращивание результатов и привлекаем серьезных чиновников к ответственности. Есть ли между этим законопроектом и нашими привлечениями корреляция? Безусловно, есть. Еще раз повторюсь: ряд, десятки народных депутатов получили подозрения от НАБУ и САП в присвоении имущества по 191-й, злоупотреблении властью, злоупотреблении влиянием, в получении неправомерной выгоды. И это не первые и не последние дела. И все это понимают. И всем это не нравится. Ясно, что это прекрасная возможность уничтожить антикоррупционные органы, обезопасив себя от неожиданностей в виде того, что к тебе постучат в дверь и скажут: "Добрый вечер. Пожалуйста, вот вам подозрение в получении неправомерной выгоды", - подчеркнул он.
Кривонос заявил, что сейчас в Бюро изучают более детально фамилии тех, кто проголосовал за законопроект №12414.
"Но хочу сказать, что, по нашей информации, среди народных депутатов, которые голосовали, есть те, которые имеют статус подозреваемых в Национальном антикоррупционном бюро", - отметил директор НАБУ.
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
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Політексперт Тарас Загородній зазначив, що без згоди США Верховна Рада не ухвалила б закон про підпорядкування НАБУ. Він нагадав, що у Вашингтоні пам'ятають про скандали, пов'язані з НАБУ, зокрема про "амбарну книгу" ПР проти Трампа та справи Гантера Байдена.
Загородній також вважає, що скоро можуть з'явитися нові факти про витоки інформації та фейкові розслідування. На його думку, це не справжня боротьба з корупцією, а лише її імітація.
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?????? Це так?
Своя сорочка ближче до тіла.
Може на столі бовдура вже і акт капітуляції лежить підписаний
коля ресторатор, блогер сашко якій втік до США, Дмитрук, тупий собачий рот ?