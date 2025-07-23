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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Обмеження незалежності антикорупційних органів ускладнює шлях України до вступу в ЄС, - Вадефуль

Вадефуль про закон щодо НАБУ і САП

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що обмеження незалежності антикорупційних органів ускладнює шлях України до вступу в Європейський Союз.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву опублікувало в соцмережі Х МЗС Німеччини.

"Обмеження незалежності українських антикорупційних органів ускладнює шлях України до членства в ЄС. Я очікую від України послідовного продовження боротьби з корупцією", – йдеться в заяві.

Зазначається, що саме тому Вадефуль зустрівся з керівниками НАБУ та САП під час свого нещодавнього візиту до Києва.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "12414 на*уй": захисники України на передовій про скандальний закон проти НАБУ і САП. ФОТО

За даними виданням Bild, сьогодні вранці, 23 липня, глава МЗС Німеччини поговорив телефоном зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою та закликав його послідовно продовжувати боротьбу з корупцією в країні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Що казав Зеленський про НАБУ. Підбірка цитат

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Автор: 

НАБУ (5217) Німеччина (7598) САП (2277) Вадефуль Йоганн (44)


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Топ коментарі
+10
Читайте між рядків: доки Зе-шобло при владі - і не мрійте!
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23.07.2025 14:37 Відповісти
+4
Що скаже 73% баранів які голосували за сонцесяйного?
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23.07.2025 14:40 Відповісти
+4
Зато міндічу с чернишовим тепер обмеження не загрожує
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23.07.2025 14:41 Відповісти
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Читайте між рядків: доки Зе-шобло при владі - і не мрійте!
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23.07.2025 14:37 Відповісти
Та читаємо ще з 2019-го

Відкритим текстом

.
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23.07.2025 14:40 Відповісти
Так ми ніколи ні в ЄС ні в НАТО не потрапимо, але шахраям і нетреба!
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23.07.2025 14:37 Відповісти
І не дивно, що не хочуть, бо навіщо їм складі корумпована країна, де влада знищує антикорупційні органи? Їм достатньо Угорщини.
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23.07.2025 15:21 Відповісти
Спасиба Вова, за наше светлое будущее!

Так шо, Вова, ну его нах, идьом в тайожный союз?

.
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23.07.2025 14:39 Відповісти
Що скаже 73% баранів які голосували за сонцесяйного?
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23.07.2025 14:40 Відповісти
Бєєєє !
А прі чьом здєсь ЗЄлєнскій?

.
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23.07.2025 14:52 Відповісти
🤣
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23.07.2025 15:16 Відповісти
Хоч в одній країні, яка вступала в ЕС були такі "антикорупційні органи"?
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23.07.2025 14:40 Відповісти
Хоч одна країна, яка вступала в ЄС, була на межі зникнення, як ми зараз?
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23.07.2025 14:42 Відповісти
Були і є, наприклад, в Румунії.

Не тільки в Україні мало їдять і вишивають хрестиком

.
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23.07.2025 14:42 Відповісти
Сало їдять

.
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23.07.2025 14:50 Відповісти
сразу видно, ЗЕБИЛ))))
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23.07.2025 16:19 Відповісти
Тобто якщо цих органів не буде, то нас одразу візьмуть в ЄС? Чи що ти ляпнути хотів?
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23.07.2025 15:22 Відповісти
Це державна зрада!
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23.07.2025 14:41 Відповісти
Зато міндічу с чернишовим тепер обмеження не загрожує
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23.07.2025 14:41 Відповісти
Мєрзость....

.
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23.07.2025 14:43 Відповісти
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23.07.2025 14:42 Відповісти
"Обмеження незалежності українських антикорупційних органів ускладнює шлях України до членства в ЄС" - тобто, відміняє вступ взагалі! А це, якраз те, чого кремль і домагається! І це було обумовлено в Омані! Тільки наївні лохи з 73% могли собі намріяти, що якийсь, навіть не єврей, а відвертий маланець, буде захищати їх інтереси і знищувати корупцію. Ідіоти, блдь.
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23.07.2025 14:42 Відповісти
Урррря, воруй ЗЄліна рванина !

.
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23.07.2025 14:44 Відповісти
Через одного під...ра Міндіча гундосий підставляє всю державу
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23.07.2025 14:43 Відповісти
Я говорю міндіч, думаю ЗЄля...

За себе коханого ЗЄля жопу рве
Кажуть, набу вийшло на розкрадання грошей на дрони фірмами дь'Єрмака та ЗЄлі

А це чревато "невдоволенням" "чєловєка з ружжом"...

.
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23.07.2025 14:48 Відповісти
За 23-й и 24-й годы было выделено 44 +53 лярда гр. = 2лярда баксов на дроны. И хде они, ау!
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23.07.2025 15:26 Відповісти
от так ЗЕскот постарався тепер х"у "й а не Європа, сказали щей безвіз припинять
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23.07.2025 14:44 Відповісти
Дай Бог !

Мудрий нарід треба пороть, щоб голосував так як треба
.
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23.07.2025 14:49 Відповісти
Та, всеодно в нас до 2034 року час ще є, з такими "запрошувальщиками" як ви може нам те ЄС вже і не потрібне буде. Бо так можна ще 100 років лапшу на вуха українцям вішать про те, що Україну кудись там приймуть. Он Турція вже років 30 пороги ЄС оббиває...
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23.07.2025 14:56 Відповісти
ТРеба не лапшу вішать, а реформи проводить. А якщо создавать лише відімость, то звичайно ніхто нікуди не прийме. Турція тому підтвердження, да.
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23.07.2025 15:06 Відповісти
Нікому (з влади) не треба вступати в ЄС. Просто дайтє дєнєг! (С)
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23.07.2025 15:04 Відповісти
Зеленим- пох... їх і в Буковелі, не погано годують!
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23.07.2025 15:09 Відповісти
Шось і військовим цей закон не довподоби ,бо розуміють шо захищають зеленську 🤡 шоблу ,яка веде Україну у військову диктатуру ...нікому не подобається мати комендантську хронічну годину ,ще на 10 років, люди мріють захистити демокрвтію, а не зеленських шулерів !...
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23.07.2025 15:22 Відповісти
Немає в цьому світі нічого і нікого незалежного, і не буде. Заспокойтесь і випустіть пару. І лідори будуть завжди.
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23.07.2025 16:11 Відповісти
 
 