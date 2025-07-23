Обмеження незалежності антикорупційних органів ускладнює шлях України до вступу в ЄС, - Вадефуль

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що обмеження незалежності антикорупційних органів ускладнює шлях України до вступу в Європейський Союз.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідну заяву опублікувало в соцмережі Х МЗС Німеччини.

"Обмеження незалежності українських антикорупційних органів ускладнює шлях України до членства в ЄС. Я очікую від України послідовного продовження боротьби з корупцією", – йдеться в заяві.

Зазначається, що саме тому Вадефуль зустрівся з керівниками НАБУ та САП під час свого нещодавнього візиту до Києва.

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За даними виданням Bild, сьогодні вранці, 23 липня, глава МЗС Німеччини поговорив телефоном зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою та закликав його послідовно продовжувати боротьбу з корупцією в країні.

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Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.