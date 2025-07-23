Що казав Зеленський про НАБУ. Підбірка цитат

У з’язку з ухваленням законопроєкту, який ліквідує незалежність НАБУ та САП, варто пригадати, що казав Володимир Зеленський щодо НАБУ та боротьби з корупцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Звернення Володимира Зеленського, вересень 2019-го

Якщо від вас вимагають хабар, пропонують відкат чи будь-яку іншу корупційну схему, будь ласка, не мовчіть! Не потрібно писати у соцмережах: "Всьо пропало, ці - такі самі, як ті, Зеленський поставив своїх "рєшал". Ні. Ось телефон, це "гаряча лінія" НАБУ. Дзвоніть і повідомляйте.

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Володимир Зеленський про обговорення теми корупції в Україні під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, вересень 2019-го

Сказав президенту США, що це не дуже гарна реклама для України, коли всі кажуть, що країна корумпована. Я запросив його до України, щоб він приїхав і побачив, що у нас справді демократична, європейська країна... Хотів би, щоб ця "реклама" закінчилася. Ми починаємо іншу історію.

Володимир Зеленський на зустрічі з працівниками НАБУ та САП, жовтень 2019-го

Як обраний президент України я дуже хочу, щоб ви знали, що руки у вас не зв'язані. Будь ласка, ми дуже хочемо, щоб всі корупціонери, всі топкорупціонери дійсно відповідали за законодавством. Щоб вони заслужені вироки отримали, тому що нам суспільство це ніколи вже не пробачить. Я знаю, що до вас по-різному ставилася колишня влада, але ми не про колишніх, ми про майбутнє, я про майбутнє, і хочу вам сказати, що ми дійсно віримо у ваш професіоналізм, віримо у вашу енергію, віримо в ту справедливість, яка є у вас в серці. Я розумію, що на вас дуже багато тиснули, може навіть і зараз хтось тисне. Але якщо хтось тисне, дивіться, ми на вас впливати не будемо. А якщо на вас хтось тисне, кажіть - на них (впливати) будемо.

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Виступ Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з питань безпеки, лютий 2023-го

Наше післявоєнне суспільство не пробачить будь-які корупційні кроки, і тому я впевнений, що ми це поборемо. Паралельно з цим є реформи, є антикорупційна система, у нас вона одна з найпотужніших в Європі, у нас багато інституцій. Завершується відбір до останнього антикорупційного органу (директора НАБУ), і ця система буде на 100 відсотків працювати.

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Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.