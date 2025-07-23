УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13453 відвідувача онлайн
Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
5 073 42

Що казав Зеленський про НАБУ. Підбірка цитат

Зеленський про НАБУ

У з’язку з ухваленням законопроєкту, який ліквідує незалежність НАБУ та САП, варто пригадати, що казав Володимир Зеленський щодо НАБУ та боротьби з корупцією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Звернення Володимира Зеленського, вересень 2019-го

Якщо від вас вимагають хабар, пропонують відкат чи будь-яку іншу корупційну схему, будь ласка, не мовчіть!

Не потрібно писати у соцмережах: "Всьо пропало, ці - такі самі, як ті, Зеленський поставив своїх "рєшал". Ні. Ось телефон, це "гаряча лінія" НАБУ. Дзвоніть і повідомляйте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Президент не почув голос вулиці на єдиному мітингу під час війни" - журналістка Кірієнко-Мерінова

Володимир Зеленський про обговорення теми корупції в Україні під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, вересень 2019-го

Сказав президенту США, що це не дуже гарна реклама для України, коли всі кажуть, що країна корумпована. Я запросив його до України, щоб він приїхав і побачив, що у нас справді демократична, європейська країна...

Хотів би, щоб ця "реклама" закінчилася. Ми починаємо іншу історію.

Володимир Зеленський на зустрічі з працівниками НАБУ та САП, жовтень 2019-го

Як обраний президент України я дуже хочу, щоб ви знали, що руки у вас не зв'язані.

Будь ласка, ми дуже хочемо, щоб всі корупціонери, всі топкорупціонери дійсно відповідали за законодавством. Щоб вони заслужені вироки отримали, тому що нам суспільство це ніколи вже не пробачить.

Я знаю, що до вас по-різному ставилася колишня влада, але ми не про колишніх, ми про майбутнє, я про майбутнє, і хочу вам сказати, що ми дійсно віримо у ваш професіоналізм, віримо у вашу енергію, віримо в ту справедливість, яка є у вас в серці.

Я розумію, що на вас дуже багато тиснули, може навіть і зараз хтось тисне. Але якщо хтось тисне, дивіться, ми на вас впливати не будемо. А якщо на вас хтось тисне, кажіть - на них (впливати) будемо.

Читайте: "Зеленський ігнорує реальність на рівні Януковича. Він загрався у Государя", - журналіст Мокрик

Виступ Володимира Зеленського на Мюнхенській конференції з питань безпеки, лютий 2023-го

Наше післявоєнне суспільство не пробачить будь-які корупційні кроки, і тому я впевнений, що ми це поборемо.

Паралельно з цим є реформи, є антикорупційна система, у нас вона одна з найпотужніших в Європі, у нас багато інституцій.

Завершується відбір до останнього антикорупційного органу (директора НАБУ), і ця система буде на 100 відсотків працювати.

Читайте: "Банкові козляри, батькам загиблих нема чого втрачати, ви думали про це?" - мама загиблих братів Ратушних

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Автор: 

НАБУ (5217) Зеленський Володимир (24812)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+24
БРЕХЛИВА потвора
показати весь коментар
23.07.2025 11:45 Відповісти
+20
"З моменту припинення Західної підтримки закінчиться Українська Державність. Незалежно від того, хто буде президентом та яким буде його прізвище. Запам'ятайте це" - віталій портніков
показати весь коментар
23.07.2025 11:46 Відповісти
+16
Що ви хочете вік бездарного актора, який нічого не створив, тільки продавався налі-направо, не беручи в голову нічого крім суми, яку йому заплатять. Ніяких принципів, ніяких сумлінь, ніякої відповідальності за тексти, які він озвучує. Все життя так. Нічого свого, тільки гра чужих сценаріїв.
показати весь коментар
23.07.2025 11:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
БРЕХЛИВА потвора
показати весь коментар
23.07.2025 11:45 Відповісти
"З моменту припинення Західної підтримки закінчиться Українська Державність. Незалежно від того, хто буде президентом та яким буде його прізвище. Запам'ятайте це" - віталій портніков
показати весь коментар
23.07.2025 11:46 Відповісти
А наФуя нам тут ще один єврейський флюгер, який завжди прилаштовується до того і під того, хто йому башляє? Це ж ще один "птєнєц" грантових "свободних голосів" з тієї ж плеяди шо і ганька герман та сявка шустер. Підніміть його цитати за 14-й, 15-й(іспанські сепаратисти), його "каплі" помий на владу до 19-го, його підтримук "новому молодому..." після виборів аж до 21-го, потім нейтралітет, а зараз "то нашим, то не нашим".
показати весь коментар
23.07.2025 11:57 Відповісти
"Наш ворог - не тільки путін, а вся росія" - портніков, лютий 2019 року

"Навіть російські ліберали сприймають Україну як колонію, вони приречені на поразку", - портников, 2019 рік

"Партія миру в Україні повинна прагнути до європейської та євроатлантичної інтеграції нашої країни, вона має встигнути привести Україну в НАТО, щоб над нами з'явилася ядерна парасолька цивілізованого світу. Вона повинна мати можливість привести Україну в Євросоюз, щоб ми стали частиною сім'ї цивілізованих народів" портніков, 06.02.2019.
показати весь коментар
23.07.2025 12:06 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2025 11:47 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2025 11:55 Відповісти
показати весь коментар
23.07.2025 11:49 Відповісти
Зеленский заигрался в государя, в царя-батюшку. Янукович тоже тут как-то попытался построить Рашку 2.0. Мы хорошо помним чем это для него кончилось.
показати весь коментар
23.07.2025 11:49 Відповісти
А я вот не хочу, чтобы для хрипатого урода это кончилось, как для Януковича. Только суд, только пожизненное, с полной конфискацией, такой полной, чтобы его самке некуда было налить воды для любимой собачки, кроме консервной банки из-под кильки (не скумбрии). Если суд - долго и хлопотно, тогда вариант Каддафи.
показати весь коментар
23.07.2025 12:39 Відповісти
Що ви хочете вік бездарного актора, який нічого не створив, тільки продавався налі-направо, не беручи в голову нічого крім суми, яку йому заплатять. Ніяких принципів, ніяких сумлінь, ніякої відповідальності за тексти, які він озвучує. Все життя так. Нічого свого, тільки гра чужих сценаріїв.
показати весь коментар
23.07.2025 11:49 Відповісти
Зеленському вірити - себе не поважати!
показати весь коментар
23.07.2025 11:49 Відповісти
а за кого голосували у 2019 році ?
показати весь коментар
23.07.2025 11:51 Відповісти
За Олексійовича, але не допомогло 🤷‍♂️
Більшість взяла верх.
показати весь коментар
23.07.2025 11:58 Відповісти
Чому не вірити?Зеленський прямо та правдиво усім казав-"Я не Лох,я вам нічєго не должен та я ваш вирок"
показати весь коментар
23.07.2025 11:54 Відповісти
Перший пункт під питанням, а два інші пункти він виконує на 150 %
показати весь коментар
23.07.2025 12:01 Відповісти
Бачили очі, що купували обирали - їжте, хоч повилазьте!
показати весь коментар
23.07.2025 11:50 Відповісти
новина ні про що. він меле шо попало.
показати весь коментар
23.07.2025 11:51 Відповісти
Яка "новина"? Ви про що?
показати весь коментар
23.07.2025 11:57 Відповісти
А що власне змінилося відучора ??? Існують і НАБУ, і САП. Маєте інфу про корупцію - телефонуйте до цих органів, одночасно повідомляючи усі ЗМІ. Боротьба з корупцією продовжується у звичному режимі. Чи ви дійсно вірите, що детективи НАБУ до учора були некорумпованими ??? То тоді де вагомі результати їхньої роботи від 2015 року??? Не майте іллюзій, і не розгойдуйте державного човна. Наразі головне - врятувати від кацапської навали Україну і українців. Без Держави цього не зробити. Не будьте дурнями, пам"ятайте помилки 1918-1921 років.
показати весь коментар
23.07.2025 11:54 Відповісти
Не змінилося.
Але СБУ достатньо було прочистити їх від русланів сєнтябрєвічів, не влаштовуючи оцей цирк.
показати весь коментар
23.07.2025 11:59 Відповісти
о..73% зебіл з ботоферми ігорок всплило )
показати весь коментар
23.07.2025 12:00 Відповісти
У 2019-му я голосував за Порошенка, закликаючи виборців врятувати Державу. Народ зробив свій вибір. То не руйнуйте зараз те, що залишилося. Суспільство і влада мають бути консолідовані у боротьбі з кацапстаном. Усе інше - тимчасовий туман.
показати весь коментар
23.07.2025 12:06 Відповісти
Це заклик до Зєленського і його посіпак?
Вони НЕ чують.
показати весь коментар
23.07.2025 12:08 Відповісти
Мавпи вірять зЄ, не гойдайте човен
показати весь коментар
23.07.2025 12:31 Відповісти
А можна і у Спортлото зателефонувати.

НАБУ та САП тепер підпорядковуються корупціонеру Кравченко, призначеному корупціонером Зеленським.

А так нічого не змінилося...
показати весь коментар
23.07.2025 12:02 Відповісти
Не призначав нікого корупціонер Зеленський, немає у нього таких повноважень. Ні, звісно, папірці воно підписує, поки що, але давно усіх призначає Єрмак, читай КГБ. А те чмо так, формально місце займає, та відосіки озвучує.
показати весь коментар
23.07.2025 12:43 Відповісти
Ми, це вже чули ! Ці долбодятли , думають про державу ? Якщо вже патріотка , "справжня українка " , баба жулька пішла помагати , то значить добре їм задницю піджарили .
показати весь коментар
23.07.2025 12:06 Відповісти
Що тут розгойдувати? Човен увесь в дірках. І якраз ці щури яких мутить і прогризають ці дірки. Приберіть оп разом з єрмаком і татаровим і тільки тоді щось почне налаштовуватися
показати весь коментар
23.07.2025 12:19 Відповісти
А хто ставить вже 4(5?) "на 100% свого" генпрокурора нагадати?
показати весь коментар
23.07.2025 12:06 Відповісти
ви ще стадіон вспомніть
показати весь коментар
23.07.2025 12:00 Відповісти
Так набу працює далі. Змінили тільки сутенера...
показати весь коментар
23.07.2025 12:01 Відповісти
Плюнь йому в очі , а він каже , що теплий дощ падає .
показати весь коментар
23.07.2025 12:02 Відповісти
Зє - як справжній комуніст(їх нащадок і послідовник) говорить одне,має на увазі друге а робить третє.
А Свинарчук(чи Стефанчук?) - ум,честь і совість епохи ЗЄ!
показати весь коментар
23.07.2025 12:03 Відповісти
Рідкісний мудак
показати весь коментар
23.07.2025 12:13 Відповісти
Не може бути лохом той, хто зробив 40 мільйонів вкраїнчиків лохами.
показати весь коментар
23.07.2025 12:17 Відповісти
Вимагати треба вибори, бо так і країну втратимо. Залужний все поставить на свої місця
показати весь коментар
23.07.2025 12:22 Відповісти
Кому цікава пуста балаканина та відверта брехня.
показати весь коментар
23.07.2025 12:24 Відповісти
Издайте его цитаты отдельный книгой,невозможно оторваться,чисто раздвигаются горизонты сознания,я в очереди за книгой первый ***.
показати весь коментар
23.07.2025 12:31 Відповісти
Що, що, а свідомість тут дійсно розсувається. А це, до речі, дуже небезпечно. Від його цитат можуть розпочатись незворотні процеси, а то вже не лікується. В нас вже 73% невиліковних.
Так що не раджу...
показати весь коментар
23.07.2025 12:40 Відповісти
Нічого розумного цей вождь сказати не може , тільки прочитати шпаргалку , яку написали туповаті радники .
показати весь коментар
23.07.2025 13:16 Відповісти
 
 