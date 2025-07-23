Что говорил Зеленский о НАБУ. Подборка цитат

В связи с принятием законопроекта, который ликвидирует независимость НАБУ и САП, стоит вспомнить, что говорил Владимир Зеленский относительно НАБУ и борьбы с коррупцией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Обращение Владимира Зеленского, сентябрь 2019-го:

Если от вас требуют взятку, предлагают откат или любую другую коррупционную схему, пожалуйста, не молчите! Не нужно писать в соцсетях: "Все пропало, эти - такие же, как те, Зеленский поставил своих "решал". Нет. Вот телефон, это "горячая линия" НАБУ. Звоните и сообщайте.

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Владимир Зеленский об обсуждении темы коррупции в Украине во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, сентябрь 2019-го:

Сказал президенту США, что это не очень хорошая реклама для Украины, когда все говорят, что страна коррумпирована. Я пригласил его в Украину, чтобы он приехал и увидел, что у нас действительно демократическая, европейская страна... Хотел бы, чтобы эта "реклама" закончилась. Мы начинаем другую историю.

Владимир Зеленский на встрече с работниками НАБУ и САП, октябрь 2019-го:

Как избранный президент Украины, я очень хочу, чтобы вы знали, что руки у вас не связаны. Пожалуйста, мы очень хотим, чтобы все коррупционеры, все топ-коррупционеры действительно отвечали по законодательству. Чтобы они заслуженные приговоры получили, потому что нам общество это никогда уже не простит. Я знаю, что к вам по-разному относилась прежняя власть, но мы не о бывших, мы о будущем, я о будущем, и хочу вам сказать, что мы действительно верим в ваш профессионализм, верим в вашу энергию, верим в ту справедливость, которая есть у вас в сердце. Я понимаю, что на вас очень много давили, может, даже и сейчас кто-то давит. Но если кто-то давит, смотрите, мы на вас влиять не будем. А если на вас кто-то давит, говорите - на них (влиять) будем.

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Выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, февраль 2023-го:

Наше послевоенное общество не простит любые коррупционные шаги, и поэтому я уверен, что мы это поборем. Параллельно с этим есть реформы, есть антикоррупционная система, у нас она одна из самых мощных в Европе, у нас много институтов. Завершается отбор в последний антикоррупционный орган (директора НАБУ), и эта система будет на 100 процентов работать.

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Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.