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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Что говорил Зеленский о НАБУ. Подборка цитат

Зеленский о НАБУ

В связи с принятием законопроекта, который ликвидирует независимость НАБУ и САП, стоит вспомнить, что говорил Владимир Зеленский относительно НАБУ и борьбы с коррупцией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Обращение Владимира Зеленского, сентябрь 2019-го:

Если от вас требуют взятку, предлагают откат или любую другую коррупционную схему, пожалуйста, не молчите!

Не нужно писать в соцсетях: "Все пропало, эти - такие же, как те, Зеленский поставил своих "решал". Нет. Вот телефон, это "горячая линия" НАБУ. Звоните и сообщайте.

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Владимир Зеленский об обсуждении темы коррупции в Украине во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, сентябрь 2019-го:

Сказал президенту США, что это не очень хорошая реклама для Украины, когда все говорят, что страна коррумпирована. Я пригласил его в Украину, чтобы он приехал и увидел, что у нас действительно демократическая, европейская страна...

Хотел бы, чтобы эта "реклама" закончилась. Мы начинаем другую историю.

Владимир Зеленский на встрече с работниками НАБУ и САП, октябрь 2019-го:

Как избранный президент Украины, я очень хочу, чтобы вы знали, что руки у вас не связаны.

Пожалуйста, мы очень хотим, чтобы все коррупционеры, все топ-коррупционеры действительно отвечали по законодательству. Чтобы они заслуженные приговоры получили, потому что нам общество это никогда уже не простит.

Я знаю, что к вам по-разному относилась прежняя власть, но мы не о бывших, мы о будущем, я о будущем, и хочу вам сказать, что мы действительно верим в ваш профессионализм, верим в вашу энергию, верим в ту справедливость, которая есть у вас в сердце.

Я понимаю, что на вас очень много давили, может, даже и сейчас кто-то давит. Но если кто-то давит, смотрите, мы на вас влиять не будем. А если на вас кто-то давит, говорите - на них (влиять) будем.

Читайте: "Зеленский игнорирует реальность на уровне Януковича. Он заигрался в Государя", - журналист Мокрик

Выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, февраль 2023-го:

Наше послевоенное общество не простит любые коррупционные шаги, и поэтому я уверен, что мы это поборем.

Параллельно с этим есть реформы, есть антикоррупционная система, у нас она одна из самых мощных в Европе, у нас много институтов.

Завершается отбор в последний антикоррупционный орган (директора НАБУ), и эта система будет на 100 процентов работать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас - феодалізм! Корупція - законна", - военный Маслов прокомментировал закон против НАБУ

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Автор: 

НАБУ (4344) Зеленский Владимир (21299)


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Топ комментарии
+24
БРЕХЛИВА потвора
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23.07.2025 11:45 Ответить
+19
"З моменту припинення Західної підтримки закінчиться Українська Державність. Незалежно від того, хто буде президентом та яким буде його прізвище. Запам'ятайте це" - віталій портніков
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23.07.2025 11:46 Ответить
+16
Що ви хочете вік бездарного актора, який нічого не створив, тільки продавався налі-направо, не беручи в голову нічого крім суми, яку йому заплатять. Ніяких принципів, ніяких сумлінь, ніякої відповідальності за тексти, які він озвучує. Все життя так. Нічого свого, тільки гра чужих сценаріїв.
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23.07.2025 11:49 Ответить
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БРЕХЛИВА потвора
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23.07.2025 11:45 Ответить
"З моменту припинення Західної підтримки закінчиться Українська Державність. Незалежно від того, хто буде президентом та яким буде його прізвище. Запам'ятайте це" - віталій портніков
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23.07.2025 11:46 Ответить
А наФуя нам тут ще один єврейський флюгер, який завжди прилаштовується до того і під того, хто йому башляє? Це ж ще один "птєнєц" грантових "свободних голосів" з тієї ж плеяди шо і ганька герман та сявка шустер. Підніміть його цитати за 14-й, 15-й(іспанські сепаратисти), його "каплі" помий на владу до 19-го, його підтримук "новому молодому..." після виборів аж до 21-го, потім нейтралітет, а зараз "то нашим, то не нашим".
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23.07.2025 11:57 Ответить
"Наш ворог - не тільки путін, а вся росія" - портніков, лютий 2019 року

"Навіть російські ліберали сприймають Україну як колонію, вони приречені на поразку", - портников, 2019 рік

"Партія миру в Україні повинна прагнути до європейської та євроатлантичної інтеграції нашої країни, вона має встигнути привести Україну в НАТО, щоб над нами з'явилася ядерна парасолька цивілізованого світу. Вона повинна мати можливість привести Україну в Євросоюз, щоб ми стали частиною сім'ї цивілізованих народів" портніков, 06.02.2019.
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23.07.2025 12:06 Ответить
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23.07.2025 11:47 Ответить
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23.07.2025 11:55 Ответить
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23.07.2025 11:49 Ответить
Зеленский заигрался в государя, в царя-батюшку. Янукович тоже тут как-то попытался построить Рашку 2.0. Мы хорошо помним чем это для него кончилось.
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23.07.2025 11:49 Ответить
А я вот не хочу, чтобы для хрипатого урода это кончилось, как для Януковича. Только суд, только пожизненное, с полной конфискацией, такой полной, чтобы его самке некуда было налить воды для любимой собачки, кроме консервной банки из-под кильки (не скумбрии). Если суд - долго и хлопотно, тогда вариант Каддафи.
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23.07.2025 12:39 Ответить
Що ви хочете вік бездарного актора, який нічого не створив, тільки продавався налі-направо, не беручи в голову нічого крім суми, яку йому заплатять. Ніяких принципів, ніяких сумлінь, ніякої відповідальності за тексти, які він озвучує. Все життя так. Нічого свого, тільки гра чужих сценаріїв.
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23.07.2025 11:49 Ответить
Зеленському вірити - себе не поважати!
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23.07.2025 11:49 Ответить
а за кого голосували у 2019 році ?
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23.07.2025 11:51 Ответить
За Олексійовича, але не допомогло 🤷‍♂️
Більшість взяла верх.
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23.07.2025 11:58 Ответить
Чому не вірити?Зеленський прямо та правдиво усім казав-"Я не Лох,я вам нічєго не должен та я ваш вирок"
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23.07.2025 11:54 Ответить
Перший пункт під питанням, а два інші пункти він виконує на 150 %
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23.07.2025 12:01 Ответить
Бачили очі, що купували обирали - їжте, хоч повилазьте!
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23.07.2025 11:50 Ответить
новина ні про що. він меле шо попало.
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23.07.2025 11:51 Ответить
Яка "новина"? Ви про що?
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23.07.2025 11:57 Ответить
А що власне змінилося відучора ??? Існують і НАБУ, і САП. Маєте інфу про корупцію - телефонуйте до цих органів, одночасно повідомляючи усі ЗМІ. Боротьба з корупцією продовжується у звичному режимі. Чи ви дійсно вірите, що детективи НАБУ до учора були некорумпованими ??? То тоді де вагомі результати їхньої роботи від 2015 року??? Не майте іллюзій, і не розгойдуйте державного човна. Наразі головне - врятувати від кацапської навали Україну і українців. Без Держави цього не зробити. Не будьте дурнями, пам"ятайте помилки 1918-1921 років.
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23.07.2025 11:54 Ответить
Не змінилося.
Але СБУ достатньо було прочистити їх від русланів сєнтябрєвічів, не влаштовуючи оцей цирк.
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23.07.2025 11:59 Ответить
о..73% зебіл з ботоферми ігорок всплило )
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23.07.2025 12:00 Ответить
У 2019-му я голосував за Порошенка, закликаючи виборців врятувати Державу. Народ зробив свій вибір. То не руйнуйте зараз те, що залишилося. Суспільство і влада мають бути консолідовані у боротьбі з кацапстаном. Усе інше - тимчасовий туман.
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23.07.2025 12:06 Ответить
Це заклик до Зєленського і його посіпак?
Вони НЕ чують.
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23.07.2025 12:08 Ответить
Мавпи вірять зЄ, не гойдайте човен
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23.07.2025 12:31 Ответить
А можна і у Спортлото зателефонувати.

НАБУ та САП тепер підпорядковуються корупціонеру Кравченко, призначеному корупціонером Зеленським.

А так нічого не змінилося...
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23.07.2025 12:02 Ответить
Не призначав нікого корупціонер Зеленський, немає у нього таких повноважень. Ні, звісно, папірці воно підписує, поки що, але давно усіх призначає Єрмак, читай КГБ. А те чмо так, формально місце займає, та відосіки озвучує.
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23.07.2025 12:43 Ответить
Ми, це вже чули ! Ці долбодятли , думають про державу ? Якщо вже патріотка , "справжня українка " , баба жулька пішла помагати , то значить добре їм задницю піджарили .
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23.07.2025 12:06 Ответить
Що тут розгойдувати? Човен увесь в дірках. І якраз ці щури яких мутить і прогризають ці дірки. Приберіть оп разом з єрмаком і татаровим і тільки тоді щось почне налаштовуватися
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23.07.2025 12:19 Ответить
А хто ставить вже 4(5?) "на 100% свого" генпрокурора нагадати?
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23.07.2025 12:06 Ответить
ви ще стадіон вспомніть
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23.07.2025 12:00 Ответить
Так набу працює далі. Змінили тільки сутенера...
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23.07.2025 12:01 Ответить
Плюнь йому в очі , а він каже , що теплий дощ падає .
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23.07.2025 12:02 Ответить
Зє - як справжній комуніст(їх нащадок і послідовник) говорить одне,має на увазі друге а робить третє.
А Свинарчук(чи Стефанчук?) - ум,честь і совість епохи ЗЄ!
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23.07.2025 12:03 Ответить
Рідкісний мудак
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23.07.2025 12:13 Ответить
Не може бути лохом той, хто зробив 40 мільйонів вкраїнчиків лохами.
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23.07.2025 12:17 Ответить
Вимагати треба вибори, бо так і країну втратимо. Залужний все поставить на свої місця
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23.07.2025 12:22 Ответить
Кому цікава пуста балаканина та відверта брехня.
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23.07.2025 12:24 Ответить
Издайте его цитаты отдельный книгой,невозможно оторваться,чисто раздвигаются горизонты сознания,я в очереди за книгой первый ***.
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23.07.2025 12:31 Ответить
Що, що, а свідомість тут дійсно розсувається. А це, до речі, дуже небезпечно. Від його цитат можуть розпочатись незворотні процеси, а то вже не лікується. В нас вже 73% невиліковних.
Так що не раджу...
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23.07.2025 12:40 Ответить
 
 