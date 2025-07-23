Что говорил Зеленский о НАБУ. Подборка цитат
В связи с принятием законопроекта, который ликвидирует независимость НАБУ и САП, стоит вспомнить, что говорил Владимир Зеленский относительно НАБУ и борьбы с коррупцией.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Обращение Владимира Зеленского, сентябрь 2019-го:
Если от вас требуют взятку, предлагают откат или любую другую коррупционную схему, пожалуйста, не молчите!
Не нужно писать в соцсетях: "Все пропало, эти - такие же, как те, Зеленский поставил своих "решал". Нет. Вот телефон, это "горячая линия" НАБУ. Звоните и сообщайте.
Владимир Зеленский об обсуждении темы коррупции в Украине во время встречи с президентом США Дональдом Трампом, сентябрь 2019-го:
Сказал президенту США, что это не очень хорошая реклама для Украины, когда все говорят, что страна коррумпирована. Я пригласил его в Украину, чтобы он приехал и увидел, что у нас действительно демократическая, европейская страна...
Хотел бы, чтобы эта "реклама" закончилась. Мы начинаем другую историю.
Владимир Зеленский на встрече с работниками НАБУ и САП, октябрь 2019-го:
Как избранный президент Украины, я очень хочу, чтобы вы знали, что руки у вас не связаны.
Пожалуйста, мы очень хотим, чтобы все коррупционеры, все топ-коррупционеры действительно отвечали по законодательству. Чтобы они заслуженные приговоры получили, потому что нам общество это никогда уже не простит.
Я знаю, что к вам по-разному относилась прежняя власть, но мы не о бывших, мы о будущем, я о будущем, и хочу вам сказать, что мы действительно верим в ваш профессионализм, верим в вашу энергию, верим в ту справедливость, которая есть у вас в сердце.
Я понимаю, что на вас очень много давили, может, даже и сейчас кто-то давит. Но если кто-то давит, смотрите, мы на вас влиять не будем. А если на вас кто-то давит, говорите - на них (влиять) будем.
Выступление Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, февраль 2023-го:
Наше послевоенное общество не простит любые коррупционные шаги, и поэтому я уверен, что мы это поборем.
Параллельно с этим есть реформы, есть антикоррупционная система, у нас она одна из самых мощных в Европе, у нас много институтов.
Завершается отбор в последний антикоррупционный орган (директора НАБУ), и эта система будет на 100 процентов работать.
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
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"Навіть російські ліберали сприймають Україну як колонію, вони приречені на поразку", - портников, 2019 рік
"Партія миру в Україні повинна прагнути до європейської та євроатлантичної інтеграції нашої країни, вона має встигнути привести Україну в НАТО, щоб над нами з'явилася ядерна парасолька цивілізованого світу. Вона повинна мати можливість привести Україну в Євросоюз, щоб ми стали частиною сім'ї цивілізованих народів" портніков, 06.02.2019.
Більшість взяла верх.
купувалиобирали - їжте, хоч повилазьте!
Але СБУ достатньо було прочистити їх від русланів сєнтябрєвічів, не влаштовуючи оцей цирк.
Вони НЕ чують.
НАБУ та САП тепер підпорядковуються корупціонеру Кравченко, призначеному корупціонером Зеленським.
А так нічого не змінилося...
А Свинарчук(чи Стефанчук?) - ум,честь і совість епохи ЗЄ!
Так що не раджу...