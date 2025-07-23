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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Ограничение независимости антикоррупционных органов затрудняет путь Украины к вступлению в ЕС, - Вадефуль

Вадефуль о законе о НАБУ и САП

Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что ограничение независимости антикоррупционных органов усложняет путь Украины к вступлению в Европейский Союз.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление опубликовало в соцсети Х МИД Германии.

"Ограничение независимости украинских антикоррупционных органов усложняет путь Украины к членству в ЕС. Я ожидаю от Украины последовательного продолжения борьбы с коррупцией", - говорится в заявлении.

Отмечается, что именно поэтому Вадефуль встретился с руководителями НАБУ и САП во время своего недавнего визита в Киев.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "12414 на*уй": защитники Украины на передовой о скандальном законе против НАБУ и САП. ФОТО

По данным издания Bild, сегодня утром, 23 июля, глава МИД Германии поговорил по телефону со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и призвал его последовательно продолжать борьбу с коррупцией в стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Что говорил Зеленский о НАБУ. Подборка цитат

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Автор: 

НАБУ (4344) Германия (7170) САП (2124) Вадефуль Иоганн (44)


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Топ комментарии
+10
Читайте між рядків: доки Зе-шобло при владі - і не мрійте!
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23.07.2025 14:37 Ответить
+4
Що скаже 73% баранів які голосували за сонцесяйного?
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23.07.2025 14:40 Ответить
+4
Зато міндічу с чернишовим тепер обмеження не загрожує
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23.07.2025 14:41 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Читайте між рядків: доки Зе-шобло при владі - і не мрійте!
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23.07.2025 14:37 Ответить
Та читаємо ще з 2019-го

Відкритим текстом

.
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23.07.2025 14:40 Ответить
Так ми ніколи ні в ЄС ні в НАТО не потрапимо, але шахраям і нетреба!
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23.07.2025 14:37 Ответить
І не дивно, що не хочуть, бо навіщо їм складі корумпована країна, де влада знищує антикорупційні органи? Їм достатньо Угорщини.
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23.07.2025 15:21 Ответить
Спасиба Вова, за наше светлое будущее!

Так шо, Вова, ну его нах, идьом в тайожный союз?

.
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23.07.2025 14:39 Ответить
Що скаже 73% баранів які голосували за сонцесяйного?
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23.07.2025 14:40 Ответить
Бєєєє !
А прі чьом здєсь ЗЄлєнскій?

.
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23.07.2025 14:52 Ответить
🤣
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23.07.2025 15:16 Ответить
Так ці барани і не бажали ніякої євроінтеграції...
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23.07.2025 16:27 Ответить
Хоч в одній країні, яка вступала в ЕС були такі "антикорупційні органи"?
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23.07.2025 14:40 Ответить
Хоч одна країна, яка вступала в ЄС, була на межі зникнення, як ми зараз?
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23.07.2025 14:42 Ответить
Були і є, наприклад, в Румунії.

Не тільки в Україні мало їдять і вишивають хрестиком

.
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23.07.2025 14:42 Ответить
Сало їдять

.
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23.07.2025 14:50 Ответить
сразу видно, ЗЕБИЛ))))
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23.07.2025 16:19 Ответить
Тобто якщо цих органів не буде, то нас одразу візьмуть в ЄС? Чи що ти ляпнути хотів?
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23.07.2025 15:22 Ответить
Це державна зрада!
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23.07.2025 14:41 Ответить
Зато міндічу с чернишовим тепер обмеження не загрожує
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23.07.2025 14:41 Ответить
Мєрзость....

.
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23.07.2025 14:43 Ответить
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23.07.2025 14:42 Ответить
"Обмеження незалежності українських антикорупційних органів ускладнює шлях України до членства в ЄС" - тобто, відміняє вступ взагалі! А це, якраз те, чого кремль і домагається! І це було обумовлено в Омані! Тільки наївні лохи з 73% могли собі намріяти, що якийсь, навіть не єврей, а відвертий маланець, буде захищати їх інтереси і знищувати корупцію. Ідіоти, блдь.
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23.07.2025 14:42 Ответить
Урррря, воруй ЗЄліна рванина !

.
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23.07.2025 14:44 Ответить
Через одного під...ра Міндіча гундосий підставляє всю державу
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23.07.2025 14:43 Ответить
Я говорю міндіч, думаю ЗЄля...

За себе коханого ЗЄля жопу рве
Кажуть, набу вийшло на розкрадання грошей на дрони фірмами дь'Єрмака та ЗЄлі

А це чревато "невдоволенням" "чєловєка з ружжом"...

.
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23.07.2025 14:48 Ответить
За 23-й и 24-й годы было выделено 44 +53 лярда гр. = 2лярда баксов на дроны. И хде они, ау!
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23.07.2025 15:26 Ответить
от так ЗЕскот постарався тепер х"у "й а не Європа, сказали щей безвіз припинять
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23.07.2025 14:44 Ответить
Дай Бог !

Мудрий нарід треба пороть, щоб голосував так як треба
.
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23.07.2025 14:49 Ответить
Та, всеодно в нас до 2034 року час ще є, з такими "запрошувальщиками" як ви може нам те ЄС вже і не потрібне буде. Бо так можна ще 100 років лапшу на вуха українцям вішать про те, що Україну кудись там приймуть. Он Турція вже років 30 пороги ЄС оббиває...
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23.07.2025 14:56 Ответить
ТРеба не лапшу вішать, а реформи проводить. А якщо создавать лише відімость, то звичайно ніхто нікуди не прийме. Турція тому підтвердження, да.
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23.07.2025 15:06 Ответить
Нікому (з влади) не треба вступати в ЄС. Просто дайтє дєнєг! (С)
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23.07.2025 15:04 Ответить
Зеленим- пох... їх і в Буковелі, не погано годують!
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23.07.2025 15:09 Ответить
Шось і військовим цей закон не довподоби ,бо розуміють шо захищають зеленську 🤡 шоблу ,яка веде Україну у військову диктатуру ...нікому не подобається мати комендантську хронічну годину ,ще на 10 років, люди мріють захистити демокрвтію, а не зеленських шулерів !...
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23.07.2025 15:22 Ответить
Немає в цьому світі нічого і нікого незалежного, і не буде. Заспокойтесь і випустіть пару. І лідори будуть завжди.
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23.07.2025 16:11 Ответить
 
 