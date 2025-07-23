Ограничение независимости антикоррупционных органов затрудняет путь Украины к вступлению в ЕС, - Вадефуль
Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что ограничение независимости антикоррупционных органов усложняет путь Украины к вступлению в Европейский Союз.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление опубликовало в соцсети Х МИД Германии.
"Ограничение независимости украинских антикоррупционных органов усложняет путь Украины к членству в ЕС. Я ожидаю от Украины последовательного продолжения борьбы с коррупцией", - говорится в заявлении.
Отмечается, что именно поэтому Вадефуль встретился с руководителями НАБУ и САП во время своего недавнего визита в Киев.
По данным издания Bild, сегодня утром, 23 июля, глава МИД Германии поговорил по телефону со своим украинским коллегой Андреем Сибигой и призвал его последовательно продолжать борьбу с коррупцией в стране.
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
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Так шо, Вова, ну его нах, идьом в тайожный союз?
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А прі чьом здєсь ЗЄлєнскій?
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Не тільки в Україні мало їдять і вишивають хрестиком
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За себе коханого ЗЄля жопу рве
Кажуть, набу вийшло на розкрадання грошей на дрони фірмами дь'Єрмака та ЗЄлі
А це чревато "невдоволенням" "чєловєка з ружжом"...
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Мудрий нарід треба пороть, щоб голосував так як треба
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