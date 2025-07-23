Рада после разрушения антикоррупционного законодательства ушла на "перерыв" на 4 недели, - Железняк

Парламентарии после принятия скандального законопроекта №12414 об ограничении независимости НАБУ и САП ушли на "перерыв" почти до конца августа.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Он призвал украинцев не верить в историю, что в Раде "исправят за две недели" закон о НАБУ и САП.

"Для понимания: Рада после разрушения антикоррупционного законодательства сейчас ушла на "перерыв"....на 4 недели, до 20-х чисел августа..... Поэтому ничего даже теоретически не будет. Ну, а там дальше сделают вид, что и тема уже не так актуальна. Как всегда.

Еще бы для сохранения традиций водить хороводы надо создать рабочую группу и совет антикоррупционеров при Офисе Президента на 100 экспертов", - добавил Железняк.

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Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

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