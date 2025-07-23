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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Рада после разрушения антикоррупционного законодательства ушла на "перерыв" на 4 недели, - Железняк

Закон против НАБУ и САП: Рада не будет его исправлять

Парламентарии после принятия скандального законопроекта №12414 об ограничении независимости НАБУ и САП ушли на "перерыв" почти до конца августа.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Он призвал украинцев не верить в историю, что в Раде "исправят за две недели" закон о НАБУ и САП.

"Для понимания: Рада после разрушения антикоррупционного законодательства сейчас ушла на "перерыв"....на 4 недели, до 20-х чисел августа..... Поэтому ничего даже теоретически не будет. Ну, а там дальше сделают вид, что и тема уже не так актуальна. Как всегда.

Еще бы для сохранения традиций водить хороводы надо создать рабочую группу и совет антикоррупционеров при Офисе Президента на 100 экспертов", - добавил Железняк.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Генпрокурор Кравченко: "Не считаю, что НАБУ и САП стали зависимыми"

Закон против НАБУ и САП: Рада не будет его исправлять

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Читайте также: Среди нардепов, которые голосовали за закон №12414 есть те, кто имеет статус подозреваемых в НАБУ, - Кривонос

Автор: 

НАБУ (4344) ВР (29343) закон (3184) САП (2124) Железняк Ярослав (449)


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Топ комментарии
+12
Я так розумію що військовим треба зібратись та піти на перерву на 4 тижні,чи ні ?
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23.07.2025 15:22 Ответить
+12
Як вибори, так воєнній стан, як відпочити, так його немає
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23.07.2025 15:23 Ответить
+10
Чорти зробили свою грязну роботу,пішли на шабаш,відпочивати
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23.07.2025 15:18 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
ти там по списку уважно дивись на рашистських антиукраїнських холуїв .у ВЗРаді.які проголосували антиукраїнську куйню на вимогу куйла і за його "срібняки"
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23.07.2025 15:18 Ответить
Знову запорєбрікавай, на Ло, гадиш по мережі??
Аж сморід стоїть, від твоїх личаків, сруськіх!!
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23.07.2025 15:33 Ответить
а ты типа не ушёл в отпуск на 4 недели
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23.07.2025 15:15 Ответить
Якщо головний свинорил Верховної Ради розпустив депутатів і об'явив канікули перевтомленим депутанам, то Железняк має сидіти сам в пустій залі ВР?
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23.07.2025 15:27 Ответить
Заморилися...
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23.07.2025 15:16 Ответить
Ні з грошима думають що робити
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23.07.2025 15:21 Ответить
Ні,обісралися а може пересралися.
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23.07.2025 15:24 Ответить
Щурі....
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23.07.2025 15:18 Ответить
Чорти зробили свою грязну роботу,пішли на шабаш,відпочивати
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23.07.2025 15:18 Ответить
Сукі втомилися
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23.07.2025 15:18 Ответить
Не тільки сукі, кобелі теж
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23.07.2025 15:27 Ответить
А тим часом хтось в окопі 24/7, без вихідних та перерв.

Хтось з депутатів поїде у відпустку "видрядження" на море
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23.07.2025 15:20 Ответить
Не панське то діло
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23.07.2025 15:21 Ответить
Я так розумію що військовим треба зібратись та піти на перерву на 4 тижні,чи ні ?
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23.07.2025 15:22 Ответить
та хто ж їх відпустить? це ж не депутати, це ж так.. безмовна маса мабуть
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23.07.2025 15:27 Ответить
А хто їм заборонить?
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23.07.2025 15:57 Ответить
"як серливі коти"
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23.07.2025 15:22 Ответить
Як вибори, так воєнній стан, як відпочити, так його немає
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23.07.2025 15:23 Ответить
Так вже відпочивали не давно-шо опять
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23.07.2025 15:42 Ответить
Втомилися, працюють 24/7 бідосі .
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23.07.2025 15:24 Ответить
На смітник!

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23.07.2025 15:28 Ответить
у країні війна, а ці на канікулах відпочиватимуть.

Звичайно, за кордон поїдуть.
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23.07.2025 15:32 Ответить
Так бабла декому підкинув,а дехто видихнув з полегшенням-НАБУ,САП,БЕБ не потурбують
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23.07.2025 15:49 Ответить
кончені уйобки, яка ***** перерва під час війни? напрацювалися сильно зелені підараси?
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23.07.2025 15:36 Ответить
Устала .... Алла .. Та й треба щоб пожежа у суспільстві хоч трішки пригасла ?
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23.07.2025 15:37 Ответить
У нормальных людей отпуска. На моря к семьям ехать нужно. Ну а остальным воевать и страдать. Тут уж кто на что вчивсь. Вибачайте. Життя бентежне.
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23.07.2025 15:40 Ответить
Неоригівські підараси тупо насрали та з'їбалися.
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23.07.2025 15:45 Ответить
Поки людей лідор буде виловлювать , шобло за кордон у відпустку премія від сонцесяйного
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23.07.2025 15:50 Ответить
так і заплановано було
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23.07.2025 15:58 Ответить
Мені цікаво, а хто вчора ввечері напрочуд оперативно організовував 'акції протесту' в Києві, Львові, Дніпрі (добре, що хоч не в Харкові, Сумах чи Краматорську)? Для розуміння, здається, зараз діє воєнний стан, який прямо забороняє проведення подібних політичних акцій.
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23.07.2025 15:59 Ответить
Якщо у депутатів є відпустка під час війни, то давайте демобілізацію для військових.
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23.07.2025 16:02 Ответить
А мій сват 41 місяць на фронті.
Приїхав на 2 неділі, так на 3-й день подзвонили - повертайся, бери роту і дуй на Покровськ !
П.С.
Ну, не с#ки ті нардепи !?
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23.07.2025 16:06 Ответить
Війна війною, а моря - острови по розпорядку!! Зачекалися жінки,коханки та коханці мужніх кормильців - поїльців за кордонами...Та взагалі,який такий військовий стан???...для народних обранців...То холопи там хай воюють безперервно,роками...Боротьба з НАБУ це не під кулемети орків йти - це політика!!
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23.07.2025 16:17 Ответить
Война войной,а отпуск по расписанию.Ну заслужили же,ну правда.Только вчера как прогнулись!Что им теперь не отдыхать?Не всеж заГрабастывать, нужно и тратить.
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23.07.2025 16:24 Ответить
Сейшели, Балі і Мальдіви вже ждуть наших слуг народа...горілочка охолоджена, море тепле, дівчата гарячі.
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23.07.2025 16:26 Ответить
 
 