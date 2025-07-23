Рада после разрушения антикоррупционного законодательства ушла на "перерыв" на 4 недели, - Железняк
Парламентарии после принятия скандального законопроекта №12414 об ограничении независимости НАБУ и САП ушли на "перерыв" почти до конца августа.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Он призвал украинцев не верить в историю, что в Раде "исправят за две недели" закон о НАБУ и САП.
"Для понимания: Рада после разрушения антикоррупционного законодательства сейчас ушла на "перерыв"....на 4 недели, до 20-х чисел августа..... Поэтому ничего даже теоретически не будет. Ну, а там дальше сделают вид, что и тема уже не так актуальна. Как всегда.
Еще бы для сохранения традиций водить хороводы надо создать рабочую группу и совет антикоррупционеров при Офисе Президента на 100 экспертов", - добавил Железняк.
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
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Аж сморід стоїть, від твоїх личаків, сруськіх!!
Хтось з депутатів поїде у
відпустку"видрядження" на море
Звичайно, за кордон поїдуть.
Приїхав на 2 неділі, так на 3-й день подзвонили - повертайся, бери роту і дуй на Покровськ !
П.С.
Ну, не с#ки ті нардепи !?