Фінансова допомога Україні залежить від незалежності антикорупційних інституцій, – єврокомісар Домбровскіс
Подальші пакети макрофінансової допомоги ЄС для України залежатимуть від дотримання принципів прозорості та демократії, реформи судової системи та боротьби з корупцією.
Про це заявив єврокомісар із питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс, який курує фінансову допомогу Україні, передає Liga.net із посиланням на FT.
"Наша нинішня фінансова допомога Україні залежить від прозорості, судових реформ і демократичного врядування. Те саме стосується шляху України до вступу в ЄС, який також потребуватиме потужного потенціалу для боротьби з корупцією", – сказав Домбровскіс.
Він назвав НАБУ і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру "вкрай важливими для програми реформ" і наголосив, що ці органи повинні діяти без політичного впливу, аби "зберегти довіру громадськості".
Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада підтримала поправки до законодавства, які позбавляють незалежності Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), повертаючи їх під повний контроль Офісу генпрокурора. У той же день цей законопроєкт підписав президент Володимир Зеленський.
Детальніше читайте у матеріалі: Як Зеленський пішов у наступ на антикорупційні органи і блискавично їх зніс
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Не набридло, знову в бан хочеш?
Народ України дає добро.
А в їрмаків взагалі країна - там де бабло в банку.
Спочатку зупинять фінансову і військову допомогу, потім під тиском кацапстану примусять Україну до капітуляції. Потім всіх українських патріотів порозстрілюють, або вишлють на Колиму золото видобувати для кремлівського )(уйла. І нарешті настане мир як в Північній Кореї.
Думаєте це фантазія чи утопія - це цілком можлива реальність.
Захист корупції свого оточення важливіше для Зеленського ніж доля України.
найбільшою проблемою в Україні
була дещо збільшена ціна на цибулю?
Перекривайте надання грошей та всі перемовні кластери щодо вступу України у ЄС, анулюйте візи всьому оточенню ЗЄ та екстрадуйте в Україну тих, хто вже встиг виїхати.
От це буде дійсно потужною відповіддю, яку навіть ЗЄ зрозуміє одразу.