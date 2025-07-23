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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Фінансова допомога Україні залежить від незалежності антикорупційних інституцій, – єврокомісар Домбровскіс

домбровскіс

Подальші пакети макрофінансової допомоги ЄС для України залежатимуть від дотримання принципів прозорості та демократії, реформи судової системи та боротьби з корупцією.

Про це заявив єврокомісар із питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс, який курує фінансову допомогу Україні, передає Liga.net із посиланням на FT.

"Наша нинішня фінансова допомога Україні залежить від прозорості, судових реформ і демократичного врядування. Те саме стосується шляху України до вступу в ЄС, який також потребуватиме потужного потенціалу для боротьби з корупцією", – сказав Домбровскіс.

Він назвав НАБУ і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру "вкрай важливими для програми реформ" і наголосив, що ці органи повинні діяти без політичного впливу, аби "зберегти довіру громадськості".

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Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада підтримала поправки до законодавства, які позбавляють незалежності Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), повертаючи їх під повний контроль Офісу генпрокурора. У той же день цей законопроєкт підписав президент Володимир Зеленський.

Детальніше читайте у матеріалі: Як Зеленський пішов у наступ на антикорупційні органи і блискавично їх зніс

Автор: 

НАБУ (1565) Домбровскіс Валдіс (18) Єврокомісія (1110) САП (274)


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Топ коментарі
+12
Чувак, Україна, це не камарілья розкрадачів Зеленьського, ти щось переплутав.
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23.07.2025 15:24 Відповісти
+10
Зебот, закінчуй хрюкати, тут водки немає
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23.07.2025 15:21 Відповісти
+10
Саме цього і добивається Зеля своїм законом про захист корупції.
Захист корупції свого оточення важливіше для Зеленського ніж доля України.
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23.07.2025 15:30 Відповісти
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Зебот, закінчуй хрюкати, тут водки немає
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23.07.2025 15:21 Відповісти
Рашист, тебе сьогодні вже забанили за подібне а ти знову зареєструвався тут і знову одну й ту ж мантру тут несеш.
Не набридло, знову в бан хочеш?
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23.07.2025 15:25 Відповісти
Запарєбрік, знову гадити у мережі, дали команду фсбшники з прутнем???
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23.07.2025 15:31 Відповісти
Їба*ш їх, Домбровскіс.
Народ України дає добро.
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23.07.2025 15:19 Відповісти
куйня .."зезрадник" отримає як і "папірєднік" 18 лярдів неіснуючої позики від куйла.за здачу України
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23.07.2025 15:20 Відповісти
Домбровскіс, не треба шантажувати Україну!
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23.07.2025 15:22 Відповісти
Чувак, Україна, це не камарілья розкрадачів Зеленьського, ти щось переплутав.
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23.07.2025 15:24 Відповісти
Це не шантаж. Це перший дзвіночек від союзників. На Банковій його не почують, бо глухі.
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23.07.2025 15:25 Відповісти
так Ти ще не вкурив.що "зелено рашисти 2 в Україні починають кусати руку.котра майже 4 роки дає українському народові кусень хліба???
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23.07.2025 15:33 Відповісти
Угоди порушуєм ми а шантажисти в Європі не хочуть нам свої гроші давати
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23.07.2025 15:36 Відповісти
Вот это поворот. Хотелось воровать более масштабно, а воровать стало нечего. Ирония судьбы.
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23.07.2025 15:23 Відповісти
Суперплан. Угрожать стране. которая воюет.
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23.07.2025 15:26 Відповісти
твоя страна запарєбріком, вонюшка.
А в їрмаків взагалі країна - там де бабло в банку.
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23.07.2025 15:30 Відповісти
Ты еще Путина позови, чтобы он тебя от плохой мафии защитил. Мозги поплавились совсем.
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23.07.2025 15:33 Відповісти
Це звернення не до "страниьі", а до мохнорилої мафії.
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23.07.2025 15:31 Відповісти
Страна, которая воюет принимает такие законы?
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23.07.2025 15:55 Відповісти
Та це ж зрозуміло.
Спочатку зупинять фінансову і військову допомогу, потім під тиском кацапстану примусять Україну до капітуляції. Потім всіх українських патріотів порозстрілюють, або вишлють на Колиму золото видобувати для кремлівського )(уйла. І нарешті настане мир як в Північній Кореї.
Думаєте це фантазія чи утопія - це цілком можлива реальність.
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23.07.2025 15:27 Відповісти
Саме цього і добивається Зеля своїм законом про захист корупції.
Захист корупції свого оточення важливіше для Зеленського ніж доля України.
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23.07.2025 15:30 Відповісти
Вони мабуть стільки накрали, що назад дороги немає
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23.07.2025 15:34 Відповісти
І це факт
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23.07.2025 15:34 Відповісти
К этому и ведет Украину, по указанному кремлядями пути, маланский каганат
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23.07.2025 15:37 Відповісти
А пам'ятаєте, що десь шість років тому
найбільшою проблемою в Україні
була дещо збільшена ціна на цибулю?
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23.07.2025 15:29 Відповісти
От вже налякали: їжака засохлою скумбрією...
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23.07.2025 15:38 Відповісти
А навіщо ЗЕлі цей гіморой? Він і його коМАНДА вже нагребли стільки бабла, що пора йому подумати про царський трон, а всі ці антикорупційні органи, тим більше що вони були незалежні і створені, страшно подумати найвеличнішому,, створені були Порошенком. Тобто в любий час можуть і за ним прийти. А так, як на початку свого царювання бубочка прокукарікаі, що генпрокурор - його чоловік. Правда не цей, інший, але на пост генпрокурора, не важливо яке в ньього прізвище, попадають тільки його, бубочкині люди.
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23.07.2025 15:30 Відповісти
А фінансова допомога корупціонерів і їх криші залежить від цього, а на народ їм плювати. Дайте їм зрозуміти що сховатися буде неможливо
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23.07.2025 15:33 Відповісти
Ви не розумієте. Це такий стратегічний план Зеленського, прикинутися таким самим ******, як і саме *****. І тоді справжнє ***** не чіпатиме, бо навіщо чіпати себе самого?
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23.07.2025 15:36 Відповісти
Не треба казати зайвого.
Перекривайте надання грошей та всі перемовні кластери щодо вступу України у ЄС, анулюйте візи всьому оточенню ЗЄ та екстрадуйте в Україну тих, хто вже встиг виїхати.

От це буде дійсно потужною відповіддю, яку навіть ЗЄ зрозуміє одразу.
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23.07.2025 15:36 Відповісти
Та зніміть ви вже рожеві окуляри, в цьому світі немає нічого і нікого незалежного.
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23.07.2025 15:41 Відповісти
Європа ледь стримується. Від гніву на нашого Лідора. Звісно, народ ні при чому. Тоді питання. А при чому ? При дЄрмаківському опісі, при друзях зєлєнськаво ? При чому ?
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23.07.2025 15:44 Відповісти
Україна зараз як заручник в руках банди Зеленського який погрожуючи кацапейкою вимагає з ЄС викуп і автобус до літака.
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23.07.2025 15:48 Відповісти
Але не перестаю дивуватись - а як же Мустафа Джемілєв? Непідкупний та "святий" кримсько-татарського народу - сумління не турбує? Чи проти грошей ніхто не може встояти, навіть "святі"?
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23.07.2025 15:48 Відповісти
Усе логічно!! Не буде антикорупційних органів - не будемо знати про корупцію! Ось не призначили очільника БЕБ - і його немає,як очидьник! Нема людини - немає проблем...і так далі. Логіка!!
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23.07.2025 16:10 Відповісти

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