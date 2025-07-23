Фінансова допомога Україні залежить від незалежності антикорупційних інституцій, – єврокомісар Домбровскіс

Подальші пакети макрофінансової допомоги ЄС для України залежатимуть від дотримання принципів прозорості та демократії, реформи судової системи та боротьби з корупцією.

Про це заявив єврокомісар із питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс, який курує фінансову допомогу Україні, передає Liga.net із посиланням на FT.

"Наша нинішня фінансова допомога Україні залежить від прозорості, судових реформ і демократичного врядування. Те саме стосується шляху України до вступу в ЄС, який також потребуватиме потужного потенціалу для боротьби з корупцією", – сказав Домбровскіс.

Він назвав НАБУ і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру "вкрай важливими для програми реформ" і наголосив, що ці органи повинні діяти без політичного впливу, аби "зберегти довіру громадськості".

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Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада підтримала поправки до законодавства, які позбавляють незалежності Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), повертаючи їх під повний контроль Офісу генпрокурора. У той же день цей законопроєкт підписав президент Володимир Зеленський.

Детальніше читайте у матеріалі: Як Зеленський пішов у наступ на антикорупційні органи і блискавично їх зніс