Атака на НАБУ ставить під загрозу інвестиції в українську оборонну промисловість України, – ОЕСР

В Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) вважають, що обмеження незалежності антикорупційних органів негативно вплине на оборонні інвестиції в Україну та на фінансування відбудови.

Про це йдеться у листі керівниці Антикорупційного відділу ОЕСР Джулії Фромгольц на адресу Офісу президента, передає "Європейська правда".

У листі представниця ОЕСР висловила "глибоку стурбованість щодо останніх подій", що стосуються НАБУ та САП, зокрема прийняття законопроєкту №12414.

Вона заявила, що цей закон значно підриває незалежність спеціалізованих антикорупційних органів України.

Представниця організації також спрогнозувала, що ці зміни законодавства можуть бути розцінені робочою групою OECP як послаблення дотримання Україною своїх зобов'язань.

Фромгольц заявила, що в майбутньому цей закон ставить під загрозу прагнення України приєднатися до ОЕСР. Відтак вона закликала президента ветувати цей законопроєкт. Втім, як відомо, ввечері 22 липня президент Володимир Зеленський підписав його.

"У разі якщо цей лист надійде до вас після підписання законопроєкту, ми закликаємо внести подальші законодавчі зміни для збереження незалежності спеціалізованих антикорупційних органів. Я наполегливо прошу розглянути це питання з максимальною серйозністю", – йдеться у документі.

Також Фромгольц попередила про наслідки для України, якщо українська влада не вживатиме заходівї для виправлення проблеми.

"Якщо (питання, що виникло через ухвалення закону, – ред.) залишиться невирішеним – це не тільки поставить під загрозу перспективи приєднання України до Конвенції ОЕСР про боротьбу з хабарництвом, а і її зусилля щодо вступу до ОЕСР, але й підірве її авторитет серед міжнародних партнерів, зокрема тих, які розглядають можливість інвестування в оборонний сектор України та її довгострокову відбудову", – підсумувала вона.

Читайте також: Шмигаль заявив про успіхи у боротьбі з корупцією і план України вступити до ОЕСР вже наступного року

Як повідомлялося, напередодні Верховна Рада підтримала поправки до законодавства, які позбавляють незалежності Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП), повертаючи їх під повний контроль Офісу генпрокурора. У той же день цей законопроєкт підписав президент Володимир Зеленський.

Детальніше читайте у матеріалі: Як Зеленський пішов у наступ на антикорупційні органи і блискавично їх зніс