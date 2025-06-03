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Новини Членство в ОЕСР
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Шмигаль заявив про успіхи у боротьбі з корупцією і план України вступити до ОЕСР вже наступного року

Шмигаль заявив про план України вступити до ОЕСР вже наступного року

Україна вже наступного року планує приєднатися до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час відкриття засідання ОЕСР на рівні міністрів, повідомив голова уряду у Telegram

"Попри війну, Україна продовжує впроваджувати реформи в усіх сферах, щоб зміцнити економіку та створити фундамент для входження до клубу розвинених країн. Вже наступного року розраховуємо приєднатись до ОЕСР", – наголосив прем'єр.

Він нагадав, що два роки тому відбувся запуск Програми ОЕСР для України, яка закладає підвалини для вступу країни до цієї організації.

"За ці два роки разом з ОЕСР ми запустили 23 заходи та приєдналися до восьми правових інструментів. Створили і запустили в роботу антикорупційну інфраструктуру, практично імплементували Державну антикорупційну програму, яка на 80% відповідає критеріям ОЕСР", – заявив Шмигаль.

Серед досягнень української влади у реалізації програми ОЕСР він також назвав масштабування цифровізації, проведення дерегуляції та наближення до стандартів ОЕСР у сфері приватизації та корпоратизації.

За словами Шмигаля, презентований ОЕСР Економічний огляд України зафіксував позитивну динаміку реформ в управлінні державними інвестиціями та в створенні сприятливого інвестиційного середовища, а Огляд доброчесності констатував значний прогрес України в протидії корупції.

"Внаслідок наших реформ досвід повсякденної корупції українців за останні роки знизився з 70% до 15%. Це показник, що змінює парадигму розвитку держави з пострадянської на європейську", – сказав прем'єр.

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Як повідомлялося, водночас Україна має найвищий клас ризиків за класифікацією ОЕСР – сьомий. Раніше віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко закликала ОЕСР перекваліфікувати групу ризиків для України з сьомого на шостий клас.

Нагадаємо, у травні ОЕСР представила Економічний огляд та Огляд доброчесності України.

Згідно із Економічним оглядом, ключовим для відновлення України та зростання інвестицій є зміцнення верховенства права, полегшення регуляторного тягаря, а також сприяння конкуренції та інноваціям, разом із покращенням доступу до фінансування.

Автор: 

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