Шмигаль заявив про успіхи у боротьбі з корупцією і план України вступити до ОЕСР вже наступного року

Україна вже наступного року планує приєднатися до Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час відкриття засідання ОЕСР на рівні міністрів, повідомив голова уряду у Telegram

"Попри війну, Україна продовжує впроваджувати реформи в усіх сферах, щоб зміцнити економіку та створити фундамент для входження до клубу розвинених країн. Вже наступного року розраховуємо приєднатись до ОЕСР", – наголосив прем'єр.

Він нагадав, що два роки тому відбувся запуск Програми ОЕСР для України, яка закладає підвалини для вступу країни до цієї організації.

"За ці два роки разом з ОЕСР ми запустили 23 заходи та приєдналися до восьми правових інструментів. Створили і запустили в роботу антикорупційну інфраструктуру, практично імплементували Державну антикорупційну програму, яка на 80% відповідає критеріям ОЕСР", – заявив Шмигаль.

Серед досягнень української влади у реалізації програми ОЕСР він також назвав масштабування цифровізації, проведення дерегуляції та наближення до стандартів ОЕСР у сфері приватизації та корпоратизації.

За словами Шмигаля, презентований ОЕСР Економічний огляд України зафіксував позитивну динаміку реформ в управлінні державними інвестиціями та в створенні сприятливого інвестиційного середовища, а Огляд доброчесності констатував значний прогрес України в протидії корупції.

"Внаслідок наших реформ досвід повсякденної корупції українців за останні роки знизився з 70% до 15%. Це показник, що змінює парадигму розвитку держави з пострадянської на європейську", – сказав прем'єр.

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Як повідомлялося, водночас Україна має найвищий клас ризиків за класифікацією ОЕСР – сьомий. Раніше віцепрем’єр-міністерка - міністерка економіки України Юлія Свириденко закликала ОЕСР перекваліфікувати групу ризиків для України з сьомого на шостий клас.

Нагадаємо, у травні ОЕСР представила Економічний огляд та Огляд доброчесності України.

Згідно із Економічним оглядом, ключовим для відновлення України та зростання інвестицій є зміцнення верховенства права, полегшення регуляторного тягаря, а також сприяння конкуренції та інноваціям, разом із покращенням доступу до фінансування.