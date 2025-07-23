Генпрокурор Кравченко не має наміру проводити кадрові зміни в САП

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не має наміру втручатися у роботу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або змінювати її склад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зауважив Кравченко, САП є частиною "сім’ї органів прокуратури", як і інші спеціалізовані підрозділи, і працює автономно у своїй сфері.

"САП здійснює процесуальне керівництво у справах, які розслідує НАБУ. Вони працюють по своєму напрямку. Так само, як і, наприклад, спеціалізована екологічна прокуратура, яка займається злочинами, Генпрокурор.

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Очільник ОГП наголосив, що не планує призначати нових прокурорів до САП чи проводити кадрові ротації.

"Призначати, набирати туди людей і робити кадрові перестановки - ні, не збираюсь. Навіщо? У нас кадровий голод. У нас більш як тисяча посад не заповнені, і я не знаю, де брати людей", - заявив Генеральний прокурор.

Також Кравченко наголосив, що у зв'язку з цим у справі про законність отримання інвалідності прокурорами, він би хотів, щоб прокурори довели законність отримання інвалідності і продовжили працювати на своїх місцях. Однак, якщо буде доведено порушення - ці прокурори будуть звільнені і нестимуть відповідальність перед законом.

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