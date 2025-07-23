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Новини Фіктивна інвалідність у прокурорів Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Генпрокурор Кравченко не має наміру проводити кадрові зміни в САП

генпрокурор Кравченко

Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не має наміру втручатися у роботу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або змінювати її склад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зауважив Кравченко, САП є частиною "сім’ї органів прокуратури", як і інші спеціалізовані підрозділи, і працює автономно у своїй сфері.

"САП здійснює процесуальне керівництво у справах, які розслідує НАБУ. Вони працюють по своєму напрямку. Так само, як і, наприклад, спеціалізована екологічна прокуратура, яка займається злочинами, Генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Назарію Гусакову заочно повідомлять про підозру найближчими днями, - генпрокурор Кравченко

Очільник ОГП наголосив, що не планує призначати нових прокурорів до САП чи проводити кадрові ротації.

"Призначати, набирати туди людей і робити кадрові перестановки - ні, не збираюсь. Навіщо? У нас кадровий голод. У нас більш як тисяча посад не заповнені, і я не знаю, де брати людей", - заявив Генеральний прокурор.

Також Кравченко наголосив, що у зв'язку з цим у справі про законність отримання інвалідності прокурорами, він би хотів, щоб прокурори довели законність отримання інвалідності і продовжили працювати на своїх місцях. Однак, якщо буде доведено порушення - ці прокурори будуть звільнені і нестимуть відповідальність перед законом.

Також читайте: Закон, що обмежує незалежність антикорупційних інституцій України, викликає занепокоєння, - МЗС Фінляндії

Автор: 

кадри (314) САП (2339) Кравченко Руслан (93)


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Топ коментарі
+7
"сім'я органів прокуратури"
Дон Карлеоне на мінімалках, блдь!
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23.07.2025 17:13 Відповісти
+6
байки в стилі ***** та шашликів зелі
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23.07.2025 17:12 Відповісти
+4
Маячня
Балаканина ні про що
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23.07.2025 17:12 Відповісти
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Маячня
Балаканина ні про що
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23.07.2025 17:12 Відповісти
байки в стилі ***** та шашликів зелі
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23.07.2025 17:12 Відповісти
"сім'я органів прокуратури"
Дон Карлеоне на мінімалках, блдь!
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23.07.2025 17:13 Відповісти
А нахріна вони йому- він контролює справи у суді -сам сказав це учора вночі- ну назвав це "а от бути присутнім у суді по справах НАБУ маю намір"
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23.07.2025 17:14 Відповісти
ПРосто почитати його біографію , остання посада - голова Кивїсього ОДА за часів боротьби ОПУ за місце Кличка ...
У 2014-2015 роках брав участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5 Дебальцеве, м. Артемівськ - з 2016 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бахмут). Отримав статус https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9 учасника бойових дій. Участь у бойових діях Руслан Кравченко не брав.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15]

З 2015 по 2019 рік працював у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Головній військовій прокуратурі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0 Генеральної прокуратури України на таких посадах:
ПРОКУРОР а куди його тикала влада Єрмака після 2019 -го , просто диво!!!

читаємо біографію , слухаємо Малюка яким героєм він був в РЕВОЛЮЦІЮ ГІДНОСТІ й остання крапочка

У 2025 році нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Хрест заслуги».
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23.07.2025 17:24 Відповісти
Нам насрать що ти там будеш чи не будеш-відміняйте закон-бо градус ненависті до вас разом з Зеленський збільшується-ще трохи і люди підуть до вас як до янека
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23.07.2025 17:14 Відповісти
Ага
Таке ділове
Я буду... я не буду
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23.07.2025 17:15 Відповісти
БРЕХНЯ ЗЕлуп"нська
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23.07.2025 17:15 Відповісти
А навіщо, коли Кравченко тепер може сам зливати будь-які антикорупційні справи та/або завчасно попереджати найбільш користних Зеленському корумпантів?
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23.07.2025 17:16 Відповісти
«Не має наміру сьогодні» і «можливість це зробити це завтра» - це не є «незалежніть» зелені ви довбні!
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23.07.2025 17:20 Відповісти
"Офіс Генерального прокурора - це "око государеве", а сам Генпрокурор - "заступник президента по справедливості" Ірина Венедіктова

руслан кравченко 100% свій черговий зелений дегенерат мародер на службі у зе!скомороха.
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23.07.2025 17:21 Відповісти
Блін вони дурні, та всім начхати на ваші обіцянки. Після прийняття цього закону єдине що цікавить це щоб зешобла пішла під суд, все
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23.07.2025 17:21 Відповісти
Це так само як лідор говорив комуналку непідійме, або готуйтеся до шашликів
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23.07.2025 17:23 Відповісти
То по великій частині -прокурорів-інвалідів вже доведено ,що вони шахрай,а висновку НЕ МАЄ,
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23.07.2025 17:32 Відповісти
Як висновку немає, знаєш як вони переживають отримуючи ці інвалідні.
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23.07.2025 17:53 Відповісти
Брехня
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23.07.2025 17:36 Відповісти
А яке ти відношення маєш до кадрової роботи САП, коли накажуть тоді і роби заяви
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23.07.2025 17:52 Відповісти
а звідки у нього таке право взялось
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23.07.2025 18:34 Відповісти
 
 