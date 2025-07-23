Генпрокурор Кравченко не має наміру проводити кадрові зміни в САП
Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не має наміру втручатися у роботу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури або змінювати її склад.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зауважив Кравченко, САП є частиною "сім’ї органів прокуратури", як і інші спеціалізовані підрозділи, і працює автономно у своїй сфері.
"САП здійснює процесуальне керівництво у справах, які розслідує НАБУ. Вони працюють по своєму напрямку. Так само, як і, наприклад, спеціалізована екологічна прокуратура, яка займається злочинами, Генпрокурор.
Очільник ОГП наголосив, що не планує призначати нових прокурорів до САП чи проводити кадрові ротації.
"Призначати, набирати туди людей і робити кадрові перестановки - ні, не збираюсь. Навіщо? У нас кадровий голод. У нас більш як тисяча посад не заповнені, і я не знаю, де брати людей", - заявив Генеральний прокурор.
Також Кравченко наголосив, що у зв'язку з цим у справі про законність отримання інвалідності прокурорами, він би хотів, щоб прокурори довели законність отримання інвалідності і продовжили працювати на своїх місцях. Однак, якщо буде доведено порушення - ці прокурори будуть звільнені і нестимуть відповідальність перед законом.
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Балаканина ні про що
Дон Карлеоне на мінімалках, блдь!
У 2014-2015 роках брав участь в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 антитерористичній операції при виконанні службових обов'язків на посаді прокурора 33-ї військової прокуратури Південного регіону України (м. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B5 Дебальцеве, м. Артемівськ - з 2016 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%85%D0%BC%D1%83%D1%82 Бахмут). Отримав статус https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D1%96%D0%B9 учасника бойових дій. Участь у бойових діях Руслан Кравченко не брав.https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15]
З 2015 по 2019 рік працював у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Головній військовій прокуратурі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0 Генеральної прокуратури України на таких посадах:
ПРОКУРОР а куди його тикала влада Єрмака після 2019 -го , просто диво!!!
читаємо біографію , слухаємо Малюка яким героєм він був в РЕВОЛЮЦІЮ ГІДНОСТІ й остання крапочка
У 2025 році нагороджений почесним нагрудним знаком Головнокомандувача Збройних Сил України «Хрест заслуги».
Таке ділове
Я буду... я не буду
руслан кравченко 100% свій черговий зелений дегенерат мародер на службі у зе!скомороха.