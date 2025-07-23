Офіс Генпрокурора проведе аудит справ, які НАБУ і САП розслідують багато років, - Кравченко
Офіс Генерального прокурора планує провести аудит кримінальних справ, які НАБУ та САП розслідують кілька років.
Про це заявив генпрокурор Руслан Кравченко під час відкритого засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів корупції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий.
Генпрокурор зазначив, що Офіс генпрокурора фізично не зможе провести аудит всіх кримінальних проваджень в НАБУ та САП. Тому вони сконцентруються лише на тих справах, які розслідуються рік-два і більше.
Він також нагадав, що під час брифінгу 22 липня наголосив, що серед таких справ є справа Приватбанку.
"Що з цією справою і чому триває так довго? Можливо, провадження лежить без руху. Я перед прийняттям рішення про передачу за неефективністю як генпрокурор планую матеріали вивчати. Спочатку матеріали вивчаються, а вже потім приймається рішення. Авжеж, я не зможу сам вивчити всі провадження. Ви запитали про методику з визначення ефективності: у мене є так званий П’ятий департамент, який забезпечує діяльність керівництва. Там є прокурори, які будуть мені допомагати, і я буду приймати рішення", – додав він.
Кравченко також додав, що якщо прокурори вже рухають справу до прийняття процесуального рішення, то забирати справу через неефективність непотрібно.
"Якщо по справі Приватбанку та бенефіціарам проводяться слідчі дії, і вони йдуть до прийняття процесуального рішення – авжеж, я не буду забирати справу. Навіщо? Всім роботи вистачить", – сказав Генпрокурор.
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березень 2025
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Хех😂
зелений дегенерат мародер у всій красі. виклав всі карти на стіл, за ради чого все це робилося.
перевірити всі справи набу проти корєшєй зе!гніди!
але, треба робити швидко, бо буржуї тиснуть.
Це ж було вже (с)
Боже, дійсно, за що нам все це?
Коломойського закриють і ще йому компенсацію виплатять
навіть ЮУУУЛЯ ЮУУУЛЯАААА повернулася у політику