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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Офіс Генпрокурора проведе аудит справ, які НАБУ і САП розслідують багато років, - Кравченко

Кравченко розпочав роботу на посаді генпрокурора

Офіс Генерального прокурора планує провести аудит кримінальних справ, які НАБУ та САП розслідують кілька років.

Про це заявив генпрокурор Руслан Кравченко під час відкритого засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів корупції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Прямий.

Генпрокурор зазначив, що Офіс генпрокурора фізично не зможе провести аудит всіх кримінальних проваджень в НАБУ та САП. Тому вони сконцентруються лише на тих справах, які розслідуються рік-два і більше.

Він також нагадав, що під час брифінгу 22 липня наголосив, що серед таких справ є справа Приватбанку.

"Що з цією справою і чому триває так довго? Можливо, провадження лежить без руху. Я перед прийняттям рішення про передачу за неефективністю як генпрокурор планую матеріали вивчати. Спочатку матеріали вивчаються, а вже потім приймається рішення. Авжеж, я не зможу сам вивчити всі провадження. Ви запитали про методику з визначення ефективності: у мене є так званий П’ятий департамент, який забезпечує діяльність керівництва. Там є прокурори, які будуть мені допомагати, і я буду приймати рішення", – додав він.

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Кравченко також додав, що якщо прокурори вже рухають справу до прийняття процесуального рішення, то забирати справу через неефективність непотрібно.

"Якщо по справі Приватбанку та бенефіціарам проводяться слідчі дії, і вони йдуть до прийняття процесуального рішення – авжеж, я не буду забирати справу. Навіщо? Всім роботи вистачить", – сказав Генпрокурор.

Автор: 

НАБУ (5217) САП (2339) Кравченко Руслан (93) Офіс Генпрокурора (3341)


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Топ коментарі
+6
Проводити "аудит" інваліди будуть?
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23.07.2025 17:35 Відповісти
+5
ну, от!
зелений дегенерат мародер у всій красі. виклав всі карти на стіл, за ради чого все це робилося.
перевірити всі справи набу проти корєшєй зе!гніди!
але, треба робити швидко, бо буржуї тиснуть.
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23.07.2025 17:39 Відповісти
+4
Хто проведе аудит, прокурори- інваліди?
березень 2025
В Україні не звільнили жодного прокурора, у якого знайшли та скасували фейкову інвалідність - ЦПК
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23.07.2025 17:38 Відповісти
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Проводити "аудит" інваліди будуть?
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23.07.2025 17:35 Відповісти
Руслан, шо тебе посадять за липове убд? Вийдеш сам на себе, ти шо головою об зад стефанчука увалився?
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23.07.2025 17:36 Відповісти
Хто проведе аудит, прокурори- інваліди?
березень 2025
В Україні не звільнили жодного прокурора, у якого знайшли та скасували фейкову інвалідність - ЦПК
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23.07.2025 17:38 Відповісти
Одна сім'я кажеш?
Хех😂
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23.07.2025 17:39 Відповісти
ну, от!
зелений дегенерат мародер у всій красі. виклав всі карти на стіл, за ради чого все це робилося.
перевірити всі справи набу проти корєшєй зе!гніди!
але, треба робити швидко, бо буржуї тиснуть.
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23.07.2025 17:39 Відповісти
У мєня свой прокурор на 100% (с)
Це ж було вже (с)
Боже, дійсно, за що нам все це?
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23.07.2025 17:43 Відповісти
шапіто
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23.07.2025 17:44 Відповісти
Заразом і аудит себе проведіть
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23.07.2025 17:47 Відповісти
Відмиють всіх зеленських негідників!
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23.07.2025 17:51 Відповісти
Свій прокурор зеленського- дуже хоче дивитись на справи котрі набу вели проти корешів та менеджерів автократа зеленського-для того це набу і розгромили зелені свині
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23.07.2025 17:51 Відповісти
Начасі знищити усі справи проти чернишова, міндича - США проведуть свій аудит і ...ніц не знайдуть(
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23.07.2025 17:52 Відповісти
певно скоро справу проти
Коломойського закриють і ще йому компенсацію виплатять
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23.07.2025 17:55 Відповісти
От прям "аудит"?
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23.07.2025 17:59 Відповісти
це називаєть 2всьо раді етава" було поносно швидке у ВР рішення та підписання вовкою.

навіть ЮУУУЛЯ ЮУУУЛЯАААА повернулася у політику
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23.07.2025 18:11 Відповісти
ПРосто читайте біографію цього укродіяча з початком кар"Єрного росту у Севастополі ... Там й Умєров починав рости як державний діяч - але вже в окупованому Криму ...
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23.07.2025 18:16 Відповісти
У лідора уже мість немає в посольствах
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23.07.2025 18:15 Відповісти
аудит покажет что кто целовал руку зеосла дела закроют а против земудилы у тех будут проблемы. классика жанра. сечас ментам денег подкинут и т.д и т.п.
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23.07.2025 18:48 Відповісти
 
 