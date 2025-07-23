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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Глава НАПК Павлущик не высказался публично о действиях против НАБУ и САП, - "Слуга народа" Радина

Анастасия Радина

Нардеп от "Слуги народа" Анастасия Радина отметила, что НАПК и ее глава Виктор Павлущик не комментировали публично закон №12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Об этом она написала в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Радина подчеркнула, что Агенство непосредственно ответственно за Антикоррупционную стратегию на 2021-2025 годы.

Она добавила, что по закону НАПК координирует реализацию Стратегии, одно из положений которой дословно звучит как "гарантии институциональной и операционной независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры должным образом определены и воплощены на практике" (пункт 4.3.2).

"Впрочем, руководство органа не нашло возможности высказаться относительно вчерашнего закона о зависимости НАБУ и САП. Зато сегодня НАПК заявило о готовности приобщиться к подготовке законодательных изменений, обойдя вопрос о том, почему же возникла потребность в таких изменениях. Также совсем не удивлена публичной поддержкой уничтожения гарантий независимости антикоррупционных органов главой АРМА Еленой Думой. Между тем внимательно слежу за заключенными АРМА договорами об управлении арестованными активами и вскоре сообщу об этих "реформаторских достижениях", - резюмировала нардеп.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 23 июля 2025 года, собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Автор: 

НАБУ (4344) САП (2124) НАПК (1227) Радина Анастасия (21)


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ще одна безугла
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23.07.2025 18:56 Ответить
Та ні, вона голосувала проти
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23.07.2025 19:00 Ответить
Ця жінка розказує про те що корупція котру очолює Зеленський присутня у всіх органах влади -тому вони і закрили набу бо це єдина структура котра була непідвладна автократу зеленському і котра розслідувала справи пов'язані з корупцією його 5 менеджерів та нших виродків з опзж антимайдану котрих Зеленський понабирав собі в підпівали та сраколизи
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23.07.2025 19:06 Ответить
Дамы и господа представляю вам битву тысячелетия на территории Украины с одной стороны исламисты джихадисты облачённые в погоны САП,СБУ,ГПУ, НПУ, НАБУ,НАЗК,ДБР… представляющие террористическую группировку ИГ с другой стороны украинский мальчик в трусиках засидевшийся в девственниках! Делайте ваши ставки дамы и господа кто кого? Кто Ког выпхнет на фронт, выпхнет из жизни, выпхнет из Украины! Остаться должен только Один! Уважаемые дамы и господа.
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23.07.2025 19:09 Ответить
Кто такая НАПК?
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23.07.2025 19:08 Ответить
цікаво....
якщо б наші хлопці знищили б того пиндича, що "гаманець" у the регіоналів, зєло би втратило доступ до рахунків?)
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23.07.2025 19:10 Ответить
 
 