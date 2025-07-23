Глава НАПК Павлущик не высказался публично о действиях против НАБУ и САП, - "Слуга народа" Радина

Нардеп от "Слуги народа" Анастасия Радина отметила, что НАПК и ее глава Виктор Павлущик не комментировали публично закон №12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Об этом она написала в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Радина подчеркнула, что Агенство непосредственно ответственно за Антикоррупционную стратегию на 2021-2025 годы.

Она добавила, что по закону НАПК координирует реализацию Стратегии, одно из положений которой дословно звучит как "гарантии институциональной и операционной независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры должным образом определены и воплощены на практике" (пункт 4.3.2).

"Впрочем, руководство органа не нашло возможности высказаться относительно вчерашнего закона о зависимости НАБУ и САП. Зато сегодня НАПК заявило о готовности приобщиться к подготовке законодательных изменений, обойдя вопрос о том, почему же возникла потребность в таких изменениях. Также совсем не удивлена публичной поддержкой уничтожения гарантий независимости антикоррупционных органов главой АРМА Еленой Думой. Между тем внимательно слежу за заключенными АРМА договорами об управлении арестованными активами и вскоре сообщу об этих "реформаторских достижениях", - резюмировала нардеп.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 23 июля 2025 года, собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.