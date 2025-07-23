Голова НАЗК Павлущик не висловив публічної позиції щодо дій проти НАБУ та САП, - "Слуга народу" Радіна

Нардепка від "Слуги народу" Анастасія Радіна наголосила, що НАЗК та її очільник Віктор Павлущик не коментували публічно закон №12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Про це вона написала в своєму фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Радіна підкреслила, що Агенство безпосередньо відповідальне за Антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки.

Вона додала, що за законом НАЗК координує реалізацію Стратегії, одне з положень якої дослівно звучить як "гарантії інституційної та операційної незалежності Національного антикорупційного бюро України та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури належно визначені та втілені на практиці" (пункт 4.3.2).

"Втім, керівництво органу не знайшло можливості висловитись щодо учорашнього закону про узалежнення НАБУ і САП. Натомість, сьогодні НАЗК заявило про готовність долучитись до підготовки законодавчих змін, оминувши питання про те, чому ж виникла потреба в таких змінах. Також цілком не здивована публічною підтримкою знищення гарантій незалежності антикорупційних органів головою АРМА Оленою Думою. Тим часом уважно стежу за укладеними АРМА договорами про управління арештованими активами і невдовзі повідомлю про ці "реформаторські досягнення", - резюмувала нардепка.

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Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що сьогодні, 23 липня 2025 року, зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.