Глава МЗС Естонії Цахкна занепокоєний законом щодо НАБУ і САП: Боротьба з корупцією і дотримання верховенства права – це основа демократичної держави

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна висловив занепокоєння щодо закону, ухваленого Україною, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це пише ERR, інформує Цензор.НЕТ.

"Боротьба з корупцією і дотримання верховенства права – це основа демократичної функціональної держави, також вони мають центральне значення у процесі вступу у ЄС. Тож закон, ухвалений Радою 22 липня, котрий обмежує незалежність антикорупційних інституцій, викликає занепокоєння",- заявив дипломат.

За словами естонського міністра, такі кроки послаблюють віру у реформи і викликають питання щодо розбудови верховенства права.

"Я висловив ці думки моєму українському колезі (Андрію Сибізі, - ред.). Я продовжу активну комунікацію з ним, у тому числі з огляду на перемовини, що відбудуться сьогодні у Стамбулі", - сказав Цахкна.

Він додав, що Естонія продовжить підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

"Також ми продовжимо ділитися нашим досвідом реформ та євроінтеграцією з Україною, ми сподіваємося, що врахування цього досвіду дозволить Україні реформуватися так, щоб швидко вступити у ЄС", - сказав очільник МЗС Естонії.

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22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

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