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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Глава МЗС Естонії Цахкна занепокоєний законом щодо НАБУ і САП: Боротьба з корупцією і дотримання верховенства права – це основа демократичної держави

Маргус Цахкна про закон щодо НАБУ та САП

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна висловив занепокоєння щодо закону, ухваленого Україною, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Про це пише ERR, інформує Цензор.НЕТ.

"Боротьба з корупцією і дотримання верховенства права – це основа демократичної функціональної держави, також вони мають центральне значення у процесі вступу у ЄС. Тож закон, ухвалений Радою 22 липня, котрий обмежує незалежність антикорупційних інституцій, викликає занепокоєння",- заявив дипломат.

За словами естонського міністра, такі кроки послаблюють віру у реформи і викликають питання щодо розбудови верховенства права.

"Я висловив ці думки моєму українському колезі (Андрію Сибізі, - ред.). Я продовжу активну комунікацію з ним, у тому числі з огляду на перемовини, що відбудуться сьогодні у Стамбулі", - сказав Цахкна.

Він додав, що Естонія продовжить підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.

"Також ми продовжимо ділитися нашим досвідом реформ та євроінтеграцією з Україною, ми сподіваємося, що врахування цього досвіду дозволить Україні реформуватися так, щоб швидко вступити у ЄС", - сказав очільник МЗС Естонії.

Читайте також: Єврокомісія стурбована ухваленим законом щодо НАБУ та САП: фон дер Ляєн вимагає роз’яснень від України

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

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Автор: 

НАБУ (5217) Естонія (1667) САП (2339) Цахкна Маргус (78)


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Топ коментарі
+2
вся справ в тому, що в постсовкових країнах теж виконували умови ЄС по антикорупції, й теж за наглядом генпрокуратури ...
Чат GPT пояснив чому

Чому в Україні генпрокурора свідомо виключили з антикорупційного нагляду:
1. Низька довіра до Генеральної прокуратури

На момент підписання антикорупційних умов з ЄС (2014-2015 роки), українська Генпрокуратура мала репутацію політично залежного, корумпованого інструменту, який:
Не розслідував високопосадову корупцію.

Захищав інтереси "своїх".

Був частиною старої системи.

🔸 У порівнянні, в Литві, Латвії, Естонії реформи прокуратури почалися ще у 90-х, і суспільна довіра до прокуратури була на порядок вищою.

2. Поради ЄС і МВФ: створити незалежні органи з незалежним наглядом

Україна погодилася на створення НАБУ, САП і ВАКС як окрему вертикаль, оскільки саме такий підхід:

унеможливлює політичне втручання.

дозволяє слідству і обвинуваченню працювати без впливу Банкової чи Генпрокурора.

🔸 Висновок ЄС: якщо над НАБУ/САП буде стояти Генпрокурор, незалежність втрачається - саме тому нагляд генпрокурора було виключено з моделі, і це зафіксовано в меморандумах з МВФ, ЄС і Світовим банком.
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23.07.2025 19:03 Відповісти
+2
Да, в Эстонии есть Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями, которое является частью Центральной криминальной полиции (Центральной криминальной полиции). Оно занимается расследованием дел, связанных с коррупцией. Бюро имеет подразделения в Таллинне, Тарту, Йыхви и Пярну. Эстония приняла Закон о борьбе с коррупцией, направленный на борьбу с коррупцией во всех секторах, включая государственные органы, правоохранительные органы и другие. Так что не волнуйся Серожа, Eestis kõik on korras.
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23.07.2025 19:08 Відповісти
+1
А в Естонії теж є НАБУ та САП, чи трохи все інакше? 😎
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23.07.2025 18:43 Відповісти
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А в Естонії теж є НАБУ та САП, чи трохи все інакше? 😎
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23.07.2025 18:43 Відповісти
Естонія, частина ЄС і живе за демократичними законами.
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23.07.2025 18:48 Відповісти
А запитання було про те є чи не є Естонія демократичною країною? 👀
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23.07.2025 18:57 Відповісти
вся справ в тому, що в постсовкових країнах теж виконували умови ЄС по антикорупції, й теж за наглядом генпрокуратури ...
Чат GPT пояснив чому

Чому в Україні генпрокурора свідомо виключили з антикорупційного нагляду:
1. Низька довіра до Генеральної прокуратури

На момент підписання антикорупційних умов з ЄС (2014-2015 роки), українська Генпрокуратура мала репутацію політично залежного, корумпованого інструменту, який:
Не розслідував високопосадову корупцію.

Захищав інтереси "своїх".

Був частиною старої системи.

🔸 У порівнянні, в Литві, Латвії, Естонії реформи прокуратури почалися ще у 90-х, і суспільна довіра до прокуратури була на порядок вищою.

2. Поради ЄС і МВФ: створити незалежні органи з незалежним наглядом

Україна погодилася на створення НАБУ, САП і ВАКС як окрему вертикаль, оскільки саме такий підхід:

унеможливлює політичне втручання.

дозволяє слідству і обвинуваченню працювати без впливу Банкової чи Генпрокурора.

🔸 Висновок ЄС: якщо над НАБУ/САП буде стояти Генпрокурор, незалежність втрачається - саме тому нагляд генпрокурора було виключено з моделі, і це зафіксовано в меморандумах з МВФ, ЄС і Світовим банком.
показати весь коментар
23.07.2025 19:03 Відповісти
мій висновок - МВФ , ЄС та СВІТОВИЙ БАНК ПРОСТО НЕ ДАДУТЬ БІЛЬШЕ ГРОШЕЙ БЛДСТУ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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23.07.2025 19:05 Відповісти
100 пудів!!
Звісно це відповідає планам портова/кремля по запровадженню економічної катастрофи та примусу до капітуляції ( або українці встигнуть розбігтися по європам, у оптимістичному варіанті краху)....
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23.07.2025 19:20 Відповісти
Єдиний наш шанс на відродження Державності - це зовнішнє керування ( законотворчимть і виконавча влада, зовнішні НАБУ та сап тощо..
Європа щоб не платили ті кошти з репарацій ( активів агресора) а сама ними розпоряджалась , будувала все як у себе.
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23.07.2025 19:22 Відповісти
Малюк про НАБУ, справу Коломойського, обшук у командувача Нацгвардії
ютуб Сергій Лещенко
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23.07.2025 18:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=8KOULA3xpAk

ще щось комусь неясно - 70 відсотків бюджету включаючи макрочастину фінансування ЗСУ ЄС обіцяє закрити якщо не буде відмінений закон перевороту в Україні за планом Крмеля( думаю геніального у своїй справі вбитого вже ПОРТНОВА) - Татарову він вже заважав
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23.07.2025 18:53 Відповісти
Да, в Эстонии есть Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями, которое является частью Центральной криминальной полиции (Центральной криминальной полиции). Оно занимается расследованием дел, связанных с коррупцией. Бюро имеет подразделения в Таллинне, Тарту, Йыхви и Пярну. Эстония приняла Закон о борьбе с коррупцией, направленный на борьбу с коррупцией во всех секторах, включая государственные органы, правоохранительные органы и другие. Так что не волнуйся Серожа, Eestis kõik on korras.
показати весь коментар
23.07.2025 19:08 Відповісти
цікаво....
якщо б наші хлопці знищили б того пиндича, що "гаманець" у the регіоналів, зєло би втратило доступ до рахунків?)
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23.07.2025 19:17 Відповісти
А звідки власнику фальшивого юридичного диплому знати, що таке Право?
Для нього, що право, що ліво «всьо какая разніца»!
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23.07.2025 21:02 Відповісти
 
 