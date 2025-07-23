Глава МЗС Естонії Цахкна занепокоєний законом щодо НАБУ і САП: Боротьба з корупцією і дотримання верховенства права – це основа демократичної держави
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна висловив занепокоєння щодо закону, ухваленого Україною, який обмежує незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Про це пише ERR, інформує Цензор.НЕТ.
"Боротьба з корупцією і дотримання верховенства права – це основа демократичної функціональної держави, також вони мають центральне значення у процесі вступу у ЄС. Тож закон, ухвалений Радою 22 липня, котрий обмежує незалежність антикорупційних інституцій, викликає занепокоєння",- заявив дипломат.
За словами естонського міністра, такі кроки послаблюють віру у реформи і викликають питання щодо розбудови верховенства права.
"Я висловив ці думки моєму українському колезі (Андрію Сибізі, - ред.). Я продовжу активну комунікацію з ним, у тому числі з огляду на перемовини, що відбудуться сьогодні у Стамбулі", - сказав Цахкна.
Він додав, що Естонія продовжить підтримувати Україну у боротьбі з російською агресією.
"Також ми продовжимо ділитися нашим досвідом реформ та євроінтеграцією з Україною, ми сподіваємося, що врахування цього досвіду дозволить Україні реформуватися так, щоб швидко вступити у ЄС", - сказав очільник МЗС Естонії.
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
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Чат GPT пояснив чому
Чому в Україні генпрокурора свідомо виключили з антикорупційного нагляду:
1. Низька довіра до Генеральної прокуратури
На момент підписання антикорупційних умов з ЄС (2014-2015 роки), українська Генпрокуратура мала репутацію політично залежного, корумпованого інструменту, який:
Не розслідував високопосадову корупцію.
Захищав інтереси "своїх".
Був частиною старої системи.
🔸 У порівнянні, в Литві, Латвії, Естонії реформи прокуратури почалися ще у 90-х, і суспільна довіра до прокуратури була на порядок вищою.
2. Поради ЄС і МВФ: створити незалежні органи з незалежним наглядом
Україна погодилася на створення НАБУ, САП і ВАКС як окрему вертикаль, оскільки саме такий підхід:
унеможливлює політичне втручання.
дозволяє слідству і обвинуваченню працювати без впливу Банкової чи Генпрокурора.
🔸 Висновок ЄС: якщо над НАБУ/САП буде стояти Генпрокурор, незалежність втрачається - саме тому нагляд генпрокурора було виключено з моделі, і це зафіксовано в меморандумах з МВФ, ЄС і Світовим банком.
Звісно це відповідає планам портова/кремля по запровадженню економічної катастрофи та примусу до капітуляції ( або українці встигнуть розбігтися по європам, у оптимістичному варіанті краху)....
Європа щоб не платили ті кошти з репарацій ( активів агресора) а сама ними розпоряджалась , будувала все як у себе.
ютуб Сергій Лещенко
ще щось комусь неясно - 70 відсотків бюджету включаючи макрочастину фінансування ЗСУ ЄС обіцяє закрити якщо не буде відмінений закон перевороту в Україні за планом Крмеля( думаю геніального у своїй справі вбитого вже ПОРТНОВА) - Татарову він вже заважав
якщо б наші хлопці знищили б того пиндича, що "гаманець" у the регіоналів, зєло би втратило доступ до рахунків?)
Для нього, що право, що ліво «всьо какая разніца»!