Єврокомісія стурбована ухваленим законом щодо НАБУ та САП: фон дер Ляєн вимагає роз’яснень від України

Європейська комісія висловила "велику стурбованість" через зміни до Кримінального кодексу України, які можуть послабити повноваження НАБУ та САП. Там вимагають пояснень від українського уряду.

Про це Суспільному заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зміни до КК ризикують "сильно послабити компетенцію та повноваження" НАБУ та САП, які є "наріжними каменями верховенства права в Україні".

"Ці інституції мають вирішальне значення для порядку денного реформ в Україні і повинні працювати незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості", - наголосив речник ЄК.

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Він додав, що ці органи мають працювати незалежно, аби ефективно боротися з корупцією та зберігати довіру громадян.

Також Мерсьє зазначив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже обговорила це питання з президентом України Володимиром Зеленським і звернулася до уряду з проханням роз’яснити ухвалені зміни.

"Повага до верховенства права та боротьба з корупцією — ключові елементи Європейського Союзу. Як країна-кандидат, Україна має повністю дотримуватися цих стандартів. Тут не може бути компромісу", - наголосив він.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

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