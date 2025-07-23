Єврокомісія стурбована ухваленим законом щодо НАБУ та САП: фон дер Ляєн вимагає роз’яснень від України
Європейська комісія висловила "велику стурбованість" через зміни до Кримінального кодексу України, які можуть послабити повноваження НАБУ та САП. Там вимагають пояснень від українського уряду.
Про це Суспільному заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, зміни до КК ризикують "сильно послабити компетенцію та повноваження" НАБУ та САП, які є "наріжними каменями верховенства права в Україні".
"Ці інституції мають вирішальне значення для порядку денного реформ в Україні і повинні працювати незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості", - наголосив речник ЄК.
Він додав, що ці органи мають працювати незалежно, аби ефективно боротися з корупцією та зберігати довіру громадян.
Також Мерсьє зазначив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже обговорила це питання з президентом України Володимиром Зеленським і звернулася до уряду з проханням роз’яснити ухвалені зміни.
"Повага до верховенства права та боротьба з корупцією — ключові елементи Європейського Союзу. Як країна-кандидат, Україна має повністю дотримуватися цих стандартів. Тут не може бути компромісу", - наголосив він.
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
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І партнерів підставив
.... лідор
Представництво ЄС в Україні вже попередило: така "реформа" суперечить домовленостям.
Посли країн-донорів наголошують: це не просто внутрішня політика - це удар по фронту, бо фінансування ЗСУ прямо пов'язане з макрофінансовою підтримкою.
Ота младая прем"єрша Єрмака заявила - ЄС, ну дайте ж нам нарешті 70 відсотків бюджету!!!
Інакше - ніякою фінансової допомоги ЗЄліному уряду на бюджетників та пенсіонерів !
Невиплата зарплат та пенсій швидко прочистять мізки і наріту, і його обранцям в зРаді та ЗЄльоному.
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твід провладної СН вже все пояснив: "Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно: "слуга народу" Вірастюк розповів, чому голосував за ліквідацію повноважень НАБУ та САП Джерело: https://censor.net/ua/n3564831
зе!скоморох забожиться, що він не лох какой то і зробить з тобою фоточку.
Платіть Зеленському бабло (бо він воює) і пішли ви нах.. з своїми реформами і євроінтеграцією.
В Україні буде так, як Вова з Єрмачком закомандує!
Вони тут боги, а ви пилюка під ногами!
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і скільки їх таких ?!
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ПЛАН ХЙЛА ДІЄ!!!
"https://t.me/BerezaJuice/56926 https://t.me/BerezaJuice/56926 Голова Європейськлї комісії Урсула фон дер Ляєн попросила Зеленського негайно роз'яснити нові правила для САП та НАБУ. Зеленський мовчить. При цьому, ВР пішла на 4 тижні на канікули.
Да, вміє Володимир Олександрович створювати проблеми України. Здається, шоумен знайшов варіант, як припинити євроінтеграцію нашої країни. Чорт, як є."
Л-логіка
Зе-дебільна.
Чому президент, вже знаючи про наслідки (від європейців), все ж таки підписав закон і цим зірвав подальший процес євроінтеграції? (Так, на сьогодні його зірвано, подробиці читайте на "Європравді".
Тому що він і його оточення не мають внутрішніх гальм. Вони, як влада, не здатні до самообмеження. Це дуже важко зрозуміти багатьом європейцям, тому вони щоразу марно сподіваються на дієвість натяків. А тут все просто: "Все, що можна взяти, бери. Не впевнений - ризикни, а раптом прокатить". Тому вони не зупиняться, поки не перетнуть чиїсь "червоні лінії" й не отримають силову відсіч. Ментальність, справді дуже близька до влади Януковича.
А ще свою роль, гадаю, зіграв приклад Трампа. "Йому можна просто звільняти прокурорів і слідчих, які колись щось розслідували проти нього, а чому нам не можна?!" Логіка, дуже схожа на російську: "якщо їм можна Косово, то нам можна все".
Всі теперішні демонстрації миролюбності, добрих намірів і чистих помислів - лише димова завіса. Стратегічно було важливо одне: вмонтувати в НАБУ і САП кнопку "СТОП". І це було зроблено. А тепер можна навіть показово покарати тих, хто виконував монтаж, не помивши перед тим руки (хоча була команда не мити). Тому мені ця нинішня гра в "доброго і справедливого генпрокурора" ще огидніша, ніж брутальні дії представників СБУ.
вибаченням за невдалий жарт.