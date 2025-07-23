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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Єврокомісія стурбована ухваленим законом щодо НАБУ та САП: фон дер Ляєн вимагає роз’яснень від України

Закон про НАБУ і САП: Єврокомісія вимагає пояснень від України

Європейська комісія висловила "велику стурбованість" через зміни до Кримінального кодексу України, які можуть послабити повноваження НАБУ та САП. Там вимагають пояснень від українського уряду.

Про це Суспільному заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зміни до КК ризикують "сильно послабити компетенцію та повноваження" НАБУ та САП, які є "наріжними каменями верховенства права в Україні".

"Ці інституції мають вирішальне значення для порядку денного реформ в Україні і повинні працювати незалежно, щоб боротися з корупцією та підтримувати довіру громадськості", - наголосив речник ЄК.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Акція протесту проти закону щодо НАБУ і САП відбудеться 23 липня у Києві та ще 14 містах України

Він додав, що ці органи мають працювати незалежно, аби ефективно боротися з корупцією та зберігати довіру громадян.

Також Мерсьє зазначив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже обговорила це питання з президентом України Володимиром Зеленським і звернулася до уряду з проханням роз’яснити ухвалені зміни.

"Повага до верховенства права та боротьба з корупцією — ключові елементи Європейського Союзу. Як країна-кандидат, Україна має повністю дотримуватися цих стандартів. Тут не може бути компромісу", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боротьба з корупцією є ключовою частиною шляху до ЄС, - Ліпавський

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також читайте: Закон, що обмежує незалежність антикорупційних інституцій України, викликає занепокоєння, - МЗС Фінляндії

Автор: 

НАБУ (5217) Єврокомісія (2217) Зеленський Володимир (24812) САП (2339) фон дер Ляєн Урсула (822)


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Топ коментарі
+11
Які ще роз'яснення... У Бубона є кум Чернишов. Чернишов дуже любить гроші. Чесно заробити не може, а ось злямдити майстер. НАБУ відкрило справу. Бубон образився. Крапка.
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23.07.2025 17:37 Відповісти
+10
Сам обісрався
І партнерів підставив
.... лідор
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23.07.2025 17:33 Відповісти
+10
та й міндич не чужа людина !
і скільки їх таких ?!

.
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23.07.2025 17:46 Відповісти
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Сам обісрався
І партнерів підставив
.... лідор
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23.07.2025 17:33 Відповісти
Довіра інституцій - втрачена:

Представництво ЄС в Україні вже попередило: така "реформа" суперечить домовленостям.

Посли країн-донорів наголошують: це не просто внутрішня політика - це удар по фронту, бо фінансування ЗСУ прямо пов'язане з макрофінансовою підтримкою.

Ота младая прем"єрша Єрмака заявила - ЄС, ну дайте ж нам нарешті 70 відсотків бюджету!!!
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23.07.2025 17:48 Відповісти
Ой, пані, не хочете ви бачити те пояснення - не для порядних людей воно.
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23.07.2025 17:34 Відповісти
Потрібні НЕ пояснення, а відміна паршивого закону !
Інакше - ніякою фінансової допомоги ЗЄліному уряду на бюджетників та пенсіонерів !
Невиплата зарплат та пенсій швидко прочистять мізки і наріту, і його обранцям в зРаді та ЗЄльоному.

.
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23.07.2025 17:44 Відповісти
ВР у відпустці !!! 4 тижні !!!
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23.07.2025 18:13 Відповісти
Так Вірастюк, депутат від провладної СН вже все пояснив: "Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно: "слуга народу" Вірастюк розповів, чому голосував за ліквідацію повноважень НАБУ та САП Джерело: https://censor.net/ua/n3564831
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23.07.2025 17:51 Відповісти
урсула, приїзди до києва.
зе!скоморох забожиться, що він не лох какой то і зробить з тобою фоточку.
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23.07.2025 17:35 Відповісти
Роз'яснення.
Платіть Зеленському бабло (бо він воює) і пішли ви нах.. з своїми реформами і євроінтеграцією.
В Україні буде так, як Вова з Єрмачком закомандує!
Вони тут боги, а ви пилюка під ногами!
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23.07.2025 17:36 Відповісти
ЗЄля без західних грошей ніяк

.
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23.07.2025 17:45 Відповісти
очевидно! Зе - оманський, ЛІКВІДАТОР УКРАЇНИ
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23.07.2025 17:37 Відповісти
Які ще роз'яснення... У Бубона є кум Чернишов. Чернишов дуже любить гроші. Чесно заробити не може, а ось злямдити майстер. НАБУ відкрило справу. Бубон образився. Крапка.
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23.07.2025 17:37 Відповісти
та й міндич не чужа людина !
і скільки їх таких ?!

.
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23.07.2025 17:46 Відповісти
При владі клептомани вороги України. Навіщо так підставляти країну, та ще й в такий час? Єрмака, татарова на нари.
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23.07.2025 17:41 Відповісти
Вибачте, а це що їх країна, тільки строк закінчується і вони покажуть свою країну
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23.07.2025 17:43 Відповісти
Джонсон пішов у відпустку разом с конгресменами як й укропарламентом - 50 днів наближаються ... Заява від нього- США готове вийти з перемовин про кінець війни окрім умови ЖОРСТКОГО МИРУ
ПЛАН ХЙЛА ДІЄ!!!
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23.07.2025 17:51 Відповісти
А що казати, ви однаково не зрозумієте, його тільки ху...ло зрозуміє, бо схеми однакові.
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23.07.2025 17:42 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/56926 Борислав Береза деталізує цю інфу:

"https://t.me/BerezaJuice/56926 https://t.me/BerezaJuice/56926 Голова Європейськлї комісії Урсула фон дер Ляєн попросила Зеленського негайно роз'яснити нові правила для САП та НАБУ. Зеленський мовчить. При цьому, ВР пішла на 4 тижні на канікули.
Да, вміє Володимир Олександрович створювати проблеми України. Здається, шоумен знайшов варіант, як припинити євроінтеграцію нашої країни. Чорт, як є."
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23.07.2025 17:52 Відповісти
Що значить вимагає роз'яснень????????! Українці НЕ будуть віддавати життя за лгбт - цінності і csd - прайди!!!!!!!!!!!!!!! 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈 Буде сама за себе воювати!!!!!!!!!!!
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23.07.2025 17:54 Відповісти
де прайди, а де ТОП-корупція...
Л-логіка
Зе-дебільна.
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23.07.2025 18:01 Відповісти
Дык , у нас же парламентско-президентское правление, то вава, выпихнул всех в отпуск, бо знает, шо тада его никто не отстранит от власти за противоправное действие... а тем временем мож страсти и улягутся.
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23.07.2025 18:10 Відповісти
Друга Грузія прекратить їм гадам фінансування бо так війна буде до безконечності а простим злидням і так не бачить Європи як своїх вух вікаии
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23.07.2025 17:55 Відповісти
https://t.me/BerezaJuice/56925 Олексій Панич:
Чому президент, вже знаючи про наслідки (від європейців), все ж таки підписав закон і цим зірвав подальший процес євроінтеграції? (Так, на сьогодні його зірвано, подробиці читайте на "Європравді".
Тому що він і його оточення не мають внутрішніх гальм. Вони, як влада, не здатні до самообмеження. Це дуже важко зрозуміти багатьом європейцям, тому вони щоразу марно сподіваються на дієвість натяків. А тут все просто: "Все, що можна взяти, бери. Не впевнений - ризикни, а раптом прокатить". Тому вони не зупиняться, поки не перетнуть чиїсь "червоні лінії" й не отримають силову відсіч. Ментальність, справді дуже близька до влади Януковича.
А ще свою роль, гадаю, зіграв приклад Трампа. "Йому можна просто звільняти прокурорів і слідчих, які колись щось розслідували проти нього, а чому нам не можна?!" Логіка, дуже схожа на російську: "якщо їм можна Косово, то нам можна все".
Всі теперішні демонстрації миролюбності, добрих намірів і чистих помислів - лише димова завіса. Стратегічно було важливо одне: вмонтувати в НАБУ і САП кнопку "СТОП". І це було зроблено. А тепер можна навіть показово покарати тих, хто виконував монтаж, не помивши перед тим руки (хоча була команда не мити). Тому мені ця нинішня гра в "доброго і справедливого генпрокурора" ще огидніша, ніж брутальні дії представників СБУ.
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23.07.2025 17:56 Відповісти
Навіщо вам розʼяснення, якщо у всіх хто давав команду і голосував є нерухомість в Європі. Заморозьте до зʼясування походження грошей на купівлю або скасування голосування через порушення регламенту разом із
вибаченням за невдалий жарт.
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23.07.2025 17:58 Відповісти
Нах нам оте єс-у нас лідор нації з 5-6 дефектними менеджерами є!
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23.07.2025 18:00 Відповісти
Ну, i народишко, нарiка - до влади. Не було вiдкритоi фази - отримали. Не були в Евросоюзi за часiв зека, не будемо й при шлеперу-2, бо так само не годен два речення сплести , а хоча б до якогось сенсу.
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23.07.2025 18:04 Відповісти
Можно запускать тотализатор, типо, вава отыграет все назад, а шлепер в нарабсее нервно закурит и спросит у космоса, мол, а разве так можно было?
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23.07.2025 18:06 Відповісти
Запізно пити боржомі, коли нирки "відвалилися"....
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23.07.2025 18:07 Відповісти
фондерляйка- в своей стране командуй- докомандовались у нас соросята- в войне, нищете, смертях и говне
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23.07.2025 18:08 Відповісти
Кацапа, трындеть на Волгу, там тоже вода соленая. Недоколыханным подходит.
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23.07.2025 18:11 Відповісти
Якась паралель, шапошник не підписав, його двійник підписав, совпаденіє, не думаю, а ростов не резиновий...
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23.07.2025 18:15 Відповісти
Введіть санкції проти всіх причетних до прийняття цього беззаконня, будь ласка.
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23.07.2025 18:15 Відповісти
 
 