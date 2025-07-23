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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Еврокомиссия обеспокоена принятым законом о НАБУ и САП: фон дер Ляйен требует разъяснений от Украины

Закон о НАБУ и САП: Еврокомиссия требует объяснений от Украины

Европейская комиссия выразила "большую обеспокоенность" из-за изменений в Уголовный кодекс Украины, которые могут ослабить полномочия НАБУ и САП. Там требуют объяснений от украинского правительства.

Об этом Общественному заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, изменения в УК рискуют "сильно ослабить компетенцию и полномочия" НАБУ и САП, которые являются "краеугольными камнями верховенства права в Украине".

"Эти институты имеют решающее значение для повестки дня реформ в Украине и должны работать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности", - подчеркнул представитель ЕК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Акция протеста против закона о НАБУ и САП состоится 23 июля в Киеве и еще 14 городах Украины

Он добавил, что эти органы должны работать независимо, чтобы эффективно бороться с коррупцией и сохранять доверие граждан.

Также Мерсье отметил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже обсудила этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и обратилась к правительству с просьбой разъяснить принятые изменения.

"Уважение к верховенству права и борьба с коррупцией - ключевые элементы Европейского Союза. Как страна-кандидат, Украина должна полностью придерживаться этих стандартов. Здесь не может быть компромисса", - подчеркнул он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Борьба с коррупцией является ключевой частью пути в ЕС, - Липавский

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также читайте: Закон, ограничивающий независимость антикоррупционных институтов Украины, вызывает беспокойство, - МИД Финляндии

Автор: 

НАБУ (4344) Еврокомиссия (1491) Зеленский Владимир (21299) САП (2124) Урсула фон дер Ляйен (568)


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Топ комментарии
+11
Які ще роз'яснення... У Бубона є кум Чернишов. Чернишов дуже любить гроші. Чесно заробити не може, а ось злямдити майстер. НАБУ відкрило справу. Бубон образився. Крапка.
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23.07.2025 17:37 Ответить
+10
Сам обісрався
І партнерів підставив
.... лідор
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23.07.2025 17:33 Ответить
+10
та й міндич не чужа людина !
і скільки їх таких ?!

.
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23.07.2025 17:46 Ответить
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Сам обісрався
І партнерів підставив
.... лідор
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23.07.2025 17:33 Ответить
Довіра інституцій - втрачена:

Представництво ЄС в Україні вже попередило: така "реформа" суперечить домовленостям.

Посли країн-донорів наголошують: це не просто внутрішня політика - це удар по фронту, бо фінансування ЗСУ прямо пов'язане з макрофінансовою підтримкою.

Ота младая прем"єрша Єрмака заявила - ЄС, ну дайте ж нам нарешті 70 відсотків бюджету!!!
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23.07.2025 17:48 Ответить
Ой, пані, не хочете ви бачити те пояснення - не для порядних людей воно.
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23.07.2025 17:34 Ответить
Потрібні НЕ пояснення, а відміна паршивого закону !
Інакше - ніякою фінансової допомоги ЗЄліному уряду на бюджетників та пенсіонерів !
Невиплата зарплат та пенсій швидко прочистять мізки і наріту, і його обранцям в зРаді та ЗЄльоному.

.
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23.07.2025 17:44 Ответить
ВР у відпустці !!! 4 тижні !!!
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23.07.2025 18:13 Ответить
Так Вірастюк, депутат від провладної СН вже все пояснив: "Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно: "слуга народу" Вірастюк розповів, чому голосував за ліквідацію повноважень НАБУ та САП Джерело: https://censor.net/ua/n3564831
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23.07.2025 17:51 Ответить
урсула, приїзди до києва.
зе!скоморох забожиться, що він не лох какой то і зробить з тобою фоточку.
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23.07.2025 17:35 Ответить
Роз'яснення.
Платіть Зеленському бабло (бо він воює) і пішли ви нах.. з своїми реформами і євроінтеграцією.
В Україні буде так, як Вова з Єрмачком закомандує!
Вони тут боги, а ви пилюка під ногами!
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23.07.2025 17:36 Ответить
ЗЄля без західних грошей ніяк

.
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23.07.2025 17:45 Ответить
очевидно! Зе - оманський, ЛІКВІДАТОР УКРАЇНИ
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23.07.2025 17:37 Ответить
Які ще роз'яснення... У Бубона є кум Чернишов. Чернишов дуже любить гроші. Чесно заробити не може, а ось злямдити майстер. НАБУ відкрило справу. Бубон образився. Крапка.
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23.07.2025 17:37 Ответить
та й міндич не чужа людина !
і скільки їх таких ?!

.
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23.07.2025 17:46 Ответить
При владі клептомани вороги України. Навіщо так підставляти країну, та ще й в такий час? Єрмака, татарова на нари.
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23.07.2025 17:41 Ответить
Вибачте, а це що їх країна, тільки строк закінчується і вони покажуть свою країну
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23.07.2025 17:43 Ответить
Джонсон пішов у відпустку разом с конгресменами як й укропарламентом - 50 днів наближаються ... Заява від нього- США готове вийти з перемовин про кінець війни окрім умови ЖОРСТКОГО МИРУ
ПЛАН ХЙЛА ДІЄ!!!
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23.07.2025 17:51 Ответить
А що казати, ви однаково не зрозумієте, його тільки ху...ло зрозуміє, бо схеми однакові.
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23.07.2025 17:42 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/56926 Борислав Береза деталізує цю інфу:

"https://t.me/BerezaJuice/56926 https://t.me/BerezaJuice/56926 Голова Європейськлї комісії Урсула фон дер Ляєн попросила Зеленського негайно роз'яснити нові правила для САП та НАБУ. Зеленський мовчить. При цьому, ВР пішла на 4 тижні на канікули.
Да, вміє Володимир Олександрович створювати проблеми України. Здається, шоумен знайшов варіант, як припинити євроінтеграцію нашої країни. Чорт, як є."
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23.07.2025 17:52 Ответить
Що значить вимагає роз'яснень????????! Українці НЕ будуть віддавати життя за лгбт - цінності і csd - прайди!!!!!!!!!!!!!!! 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈 Буде сама за себе воювати!!!!!!!!!!!
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23.07.2025 17:54 Ответить
де прайди, а де ТОП-корупція...
Л-логіка
Зе-дебільна.
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23.07.2025 18:01 Ответить
Дык , у нас же парламентско-президентское правление, то вава, выпихнул всех в отпуск, бо знает, шо тада его никто не отстранит от власти за противоправное действие... а тем временем мож страсти и улягутся.
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23.07.2025 18:10 Ответить
Друга Грузія прекратить їм гадам фінансування бо так війна буде до безконечності а простим злидням і так не бачить Європи як своїх вух вікаии
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23.07.2025 17:55 Ответить
https://t.me/BerezaJuice/56925 Олексій Панич:
Чому президент, вже знаючи про наслідки (від європейців), все ж таки підписав закон і цим зірвав подальший процес євроінтеграції? (Так, на сьогодні його зірвано, подробиці читайте на "Європравді".
Тому що він і його оточення не мають внутрішніх гальм. Вони, як влада, не здатні до самообмеження. Це дуже важко зрозуміти багатьом європейцям, тому вони щоразу марно сподіваються на дієвість натяків. А тут все просто: "Все, що можна взяти, бери. Не впевнений - ризикни, а раптом прокатить". Тому вони не зупиняться, поки не перетнуть чиїсь "червоні лінії" й не отримають силову відсіч. Ментальність, справді дуже близька до влади Януковича.
А ще свою роль, гадаю, зіграв приклад Трампа. "Йому можна просто звільняти прокурорів і слідчих, які колись щось розслідували проти нього, а чому нам не можна?!" Логіка, дуже схожа на російську: "якщо їм можна Косово, то нам можна все".
Всі теперішні демонстрації миролюбності, добрих намірів і чистих помислів - лише димова завіса. Стратегічно було важливо одне: вмонтувати в НАБУ і САП кнопку "СТОП". І це було зроблено. А тепер можна навіть показово покарати тих, хто виконував монтаж, не помивши перед тим руки (хоча була команда не мити). Тому мені ця нинішня гра в "доброго і справедливого генпрокурора" ще огидніша, ніж брутальні дії представників СБУ.
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23.07.2025 17:56 Ответить
Навіщо вам розʼяснення, якщо у всіх хто давав команду і голосував є нерухомість в Європі. Заморозьте до зʼясування походження грошей на купівлю або скасування голосування через порушення регламенту разом із
вибаченням за невдалий жарт.
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23.07.2025 17:58 Ответить
Нах нам оте єс-у нас лідор нації з 5-6 дефектними менеджерами є!
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23.07.2025 18:00 Ответить
Ну, i народишко, нарiка - до влади. Не було вiдкритоi фази - отримали. Не були в Евросоюзi за часiв зека, не будемо й при шлеперу-2, бо так само не годен два речення сплести , а хоча б до якогось сенсу.
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23.07.2025 18:04 Ответить
Можно запускать тотализатор, типо, вава отыграет все назад, а шлепер в нарабсее нервно закурит и спросит у космоса, мол, а разве так можно было?
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23.07.2025 18:06 Ответить
Запізно пити боржомі, коли нирки "відвалилися"....
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23.07.2025 18:07 Ответить
фондерляйка- в своей стране командуй- докомандовались у нас соросята- в войне, нищете, смертях и говне
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23.07.2025 18:08 Ответить
Кацапа, трындеть на Волгу, там тоже вода соленая. Недоколыханным подходит.
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23.07.2025 18:11 Ответить
Якась паралель, шапошник не підписав, його двійник підписав, совпаденіє, не думаю, а ростов не резиновий...
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23.07.2025 18:15 Ответить
Введіть санкції проти всіх причетних до прийняття цього беззаконня, будь ласка.
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23.07.2025 18:15 Ответить
а что там объяснять, хватит финансировать ***** №2.
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23.07.2025 18:50 Ответить
Какие разъяснения? 50 дней путин просил для зЕ, чтобы тот окончательно посрался с Европой.Такое устроит?
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23.07.2025 19:13 Ответить
 
 