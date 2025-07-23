Еврокомиссия обеспокоена принятым законом о НАБУ и САП: фон дер Ляйен требует разъяснений от Украины

Европейская комиссия выразила "большую обеспокоенность" из-за изменений в Уголовный кодекс Украины, которые могут ослабить полномочия НАБУ и САП. Там требуют объяснений от украинского правительства.

Об этом Общественному заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, изменения в УК рискуют "сильно ослабить компетенцию и полномочия" НАБУ и САП, которые являются "краеугольными камнями верховенства права в Украине".

"Эти институты имеют решающее значение для повестки дня реформ в Украине и должны работать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности", - подчеркнул представитель ЕК.

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Он добавил, что эти органы должны работать независимо, чтобы эффективно бороться с коррупцией и сохранять доверие граждан.

Также Мерсье отметил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже обсудила этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и обратилась к правительству с просьбой разъяснить принятые изменения.

"Уважение к верховенству права и борьба с коррупцией - ключевые элементы Европейского Союза. Как страна-кандидат, Украина должна полностью придерживаться этих стандартов. Здесь не может быть компромисса", - подчеркнул он.

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Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

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