Еврокомиссия обеспокоена принятым законом о НАБУ и САП: фон дер Ляйен требует разъяснений от Украины
Европейская комиссия выразила "большую обеспокоенность" из-за изменений в Уголовный кодекс Украины, которые могут ослабить полномочия НАБУ и САП. Там требуют объяснений от украинского правительства.
Об этом Общественному заявил представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, изменения в УК рискуют "сильно ослабить компетенцию и полномочия" НАБУ и САП, которые являются "краеугольными камнями верховенства права в Украине".
"Эти институты имеют решающее значение для повестки дня реформ в Украине и должны работать независимо, чтобы бороться с коррупцией и поддерживать доверие общественности", - подчеркнул представитель ЕК.
Он добавил, что эти органы должны работать независимо, чтобы эффективно бороться с коррупцией и сохранять доверие граждан.
Также Мерсье отметил, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже обсудила этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и обратилась к правительству с просьбой разъяснить принятые изменения.
"Уважение к верховенству права и борьба с коррупцией - ключевые элементы Европейского Союза. Как страна-кандидат, Украина должна полностью придерживаться этих стандартов. Здесь не может быть компромисса", - подчеркнул он.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І партнерів підставив
.... лідор
Представництво ЄС в Україні вже попередило: така "реформа" суперечить домовленостям.
Посли країн-донорів наголошують: це не просто внутрішня політика - це удар по фронту, бо фінансування ЗСУ прямо пов'язане з макрофінансовою підтримкою.
Ота младая прем"єрша Єрмака заявила - ЄС, ну дайте ж нам нарешті 70 відсотків бюджету!!!
Інакше - ніякою фінансової допомоги ЗЄліному уряду на бюджетників та пенсіонерів !
Невиплата зарплат та пенсій швидко прочистять мізки і наріту, і його обранцям в зРаді та ЗЄльоному.
.
твід провладної СН вже все пояснив: "Збирали на кого потрібно і на кого не потрібно: "слуга народу" Вірастюк розповів, чому голосував за ліквідацію повноважень НАБУ та САП Джерело: https://censor.net/ua/n3564831
зе!скоморох забожиться, що він не лох какой то і зробить з тобою фоточку.
Платіть Зеленському бабло (бо він воює) і пішли ви нах.. з своїми реформами і євроінтеграцією.
В Україні буде так, як Вова з Єрмачком закомандує!
Вони тут боги, а ви пилюка під ногами!
.
і скільки їх таких ?!
.
ПЛАН ХЙЛА ДІЄ!!!
"https://t.me/BerezaJuice/56926 https://t.me/BerezaJuice/56926 Голова Європейськлї комісії Урсула фон дер Ляєн попросила Зеленського негайно роз'яснити нові правила для САП та НАБУ. Зеленський мовчить. При цьому, ВР пішла на 4 тижні на канікули.
Да, вміє Володимир Олександрович створювати проблеми України. Здається, шоумен знайшов варіант, як припинити євроінтеграцію нашої країни. Чорт, як є."
Л-логіка
Зе-дебільна.
Чому президент, вже знаючи про наслідки (від європейців), все ж таки підписав закон і цим зірвав подальший процес євроінтеграції? (Так, на сьогодні його зірвано, подробиці читайте на "Європравді".
Тому що він і його оточення не мають внутрішніх гальм. Вони, як влада, не здатні до самообмеження. Це дуже важко зрозуміти багатьом європейцям, тому вони щоразу марно сподіваються на дієвість натяків. А тут все просто: "Все, що можна взяти, бери. Не впевнений - ризикни, а раптом прокатить". Тому вони не зупиняться, поки не перетнуть чиїсь "червоні лінії" й не отримають силову відсіч. Ментальність, справді дуже близька до влади Януковича.
А ще свою роль, гадаю, зіграв приклад Трампа. "Йому можна просто звільняти прокурорів і слідчих, які колись щось розслідували проти нього, а чому нам не можна?!" Логіка, дуже схожа на російську: "якщо їм можна Косово, то нам можна все".
Всі теперішні демонстрації миролюбності, добрих намірів і чистих помислів - лише димова завіса. Стратегічно було важливо одне: вмонтувати в НАБУ і САП кнопку "СТОП". І це було зроблено. А тепер можна навіть показово покарати тих, хто виконував монтаж, не помивши перед тим руки (хоча була команда не мити). Тому мені ця нинішня гра в "доброго і справедливого генпрокурора" ще огидніша, ніж брутальні дії представників СБУ.
вибаченням за невдалий жарт.