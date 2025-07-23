Акция протеста против закона о НАБУ и САП состоится 23 июля в Киеве и еще 14 городах Украины
В среду, 23 июля, в ряде украинских городов состоятся митинги протеста из-за принятия Верховной Радой закона №12414 о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.
Об этом сообщил военный Сергей Гнездилов, информирует Цензор.НЕТ.
Где состоятся протесты?
- Киев, 20:00, театр им. Франко
- Одесса, 19:00, напротив городского сада
- Львов, 19:30, возле памятника Шевченко
- Днепр, 20:00, гостиница Украина
- Запорожье, 18:00, бульвар Шевченко
- Ивано-Франковск, 20:00, возле белого дома
- Ужгород, 20:00, площадь Почтовая
- Черкассы, 20:00, Соборная площадь возле ОР
- Винница, 20:30, Майдан Небесной Сотни
- Кривой Рог, 18:00, Флагшток
- Кропивницкий, 20:00, площадь Героев Майдана
- Чернигов, 18:00, возле ОВА
- Черновцы, 18:00, Центральная площадь
- Тернополь, 17:00, возле ОГА
- Полтава, 19:00, театр им. Гоголя
"Приходите. Я приду. Все наши придут", - добавил Гнездилов.
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
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Можлива мета Банкової - здати Україну:
Така системна капітуляція в реформі виглядає не випадковістю, а зрежисованим сценарієм.
У пресі вже лунають припущення: це - підготовка до "реалістичних переговорів" із Москвою, де розвал антикорупційних інституцій потрібен як доказ "втрати суб'єктності" України.
Шпіонів вже повний офіс
Це ж не ЗЄ вчора підписав знищення Євроінтеграції, як Янукович?
Друге - допоміжне питання для тугодумів.
- Повна ОПа огурцов. Що це?
- Вірно! Банка-вая з рашиськими шпіонами.
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50 днів від Трампа ПРАЦЮЮТЬ!! ***** ВСЄХ ПЕРЄІГРАЛО СНОВА
Просте питання, де ти, курва, ховалася до сих пір? Чи після 2022 з Донбабве переїхало?
Всеволод Князєв (голова Верховного Суду)
• 2023 - хабар 2,7 млн $.
• Справа у суді, звинувачення тривають.
Дмитро Сенниченко (ексглава Фонду держмайна)
• 2022-2023 - відмивання понад 10 млрд ₴, збитки ~500 млн ₴.
• Заочний арешт, слідство завершено 2024.
Кирило Шевченко (ексглава НБУ)
• 2014-2019 - розкрадання 206 млн ₴ із «Укргазбанку».
• Підозра - жовтень 2022, заочний арешт, обвинувальний акт подано до суду у лютому 2025.
Сергій Кузьміних (СН, Житомирщина)
• 2021 - отримання 558 000 ₴ хабаря за тендер.
• 28 січня 2022 - затримання «на гарячому».
• 2022 - досудове розслідування завершене, справа передана до ВАКС.
• Станом на 2024 - під судом, вироку ще немає.
Анатолій Гунько (СН, нардеп)
• 2023 - хабар 85 000 $ за виділення земельних ділянок.
• Підозра, затримання, запобіжний захід.
• 2025 - вирок: 7 років ув'язнення і конфіскація.
Віктор Бондар (СН, нардеп)
• 2025 - заволодіння 140 млн ₴ на закупівлях «Укрзалізниці».
• Підозра у січні 2025, справа вже в суді.
Ірина Кормишкіна (Колишня Аллахвердієва, СН, нардепка)
2021-2022 - незаконне збагачення на понад 20 млн ₴ (купівля будинку)
Жовтень 2024 - підозра, запобіжний засіб - особиста порука
Справа в провадженні ВАКС, вироку ще немає
Андрій Одарченко (СН, Харків)
• 2023 - спроба підкупу биткоїном (~50 000 $) посадовця Держреконструкції.
• Справу завершили у січні 2024, передано до суду.
Микола Задорожній (СН, Сумщина)
• 2023-2024 - вимагання 3,4 млн ₴ за «не заважання» тендеру водогону.
• 2024 - підозра, сплачена застава, справа в процесі слідства.
Олег Татаров (заступник керівника ОП) - махінації з експертизами для УкрБуд.
2021 - справу забрали з НАБУ і закрили через СБУ. Тобто, класика.
Денис Комарницький (КМДА, смотрящий за Києвом від ОП) - афери із землею. 2025 - після обшуків втік з України.
Ніколай Чаус, екссуддя Дніпровського райсуду Києва
- Спійманий на хабарі $150 000 у 2016 році, затриманий детективами НАБУ під час отримання грошей. Справу довели у 2021, активне розслідування щодо його втечі до Криму. Засуджений у 2023 до 10 років в'язниці.
Олександр Тупицький, колишній глава Конституційного Суду
- НАБУ фіксувало розмови та аудіодокази щодо зловживань у КСУ, спроба затримати його справу успіхом не увінчалась. Проти нього США ввели санкції за корупцію.
Ольга Стефанішина - ексвіцепрем'єрка
САП відкрила справу за можливі зловживання в АРМА, пов'язані з її колишнім чоловіком. Провадження порушено в червні 2025, підозри ще немає.
Вадим Альперін (бізнесмен)
Схема: хабар $800 000 детективу НАБУ.
Затримання - листопад 2019, вийшов під заставу, справа в ВАКС.
Андрій Смирнов (ексзаст. голови ОПУ) - травень 2024 - підозра у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, внесено заставу в $250 000
Артем Шило (радник ОП) - квітень 2024 - викрито схему розкрадання 94,8 млн грн для УЗ при закупівлі трансформаторів
Микола Солський (ексмін. агрополітики) - квітень 2024 - підозра у крадіжці землі на 291 млн грн, намагався захопити ще на 190 млн грн
Олександр Юрченко, депутат від «Слуги народу», у 2020 році був викритий НАБУ у справі про хабар $13 000 за внесення правок до закону про «зелений тариф» і планування $200 000 для підкупу комітету Ради. У 2021 справу передано до ВАКС, вироку досі немає.
Олександр Трухін, депутат від «Слуги народу», у 2021 році після ДТП намагався підкупити поліцейських. У 2022 НАБУ і САП повідомили йому про підозру, а у 2023 Трухін визнав провину, уклав угоду зі слідством, сплатив 6 млн грн на ЗСУ та 68 тис. грн штрафу. ВАКС затвердив угоду, тюремного покарання не призначено.
Людмила Марченко, депутатка від «Слуги народу», у 2023 році стала фігуранткою справи НАБУ і САП про 11 300 $ хабаря за сприяння у виїзді через «Шлях». Під час обшуку її зафільмували, як вона, будучи вагітною, викидає гроші через паркан. У грудні 2023 обвинувальний акт передано до ВАКС, вироку поки немає.
І відмінять за 30 хв. до початку комендантської години.
Злякати хочете людей
голой жопойтревогою ?
Смішні !
.
Бо тривога!
У-у-у 😱
Йти чи НЕ йти в бомбосховище це моя особиста справа, а НЕ поліції
Ми вільні люди під бомбардуванням буйла
.
По-перше, представники «русского міра» в Україні - незалежно від того, прихильність до яких ідеологій вони в нападі самоомани декларують. Обурюватися їхнім вибором і звертати до них гнівні тиради немає сенсу. Все по-чесному: на війні як на війні. «Русскій мір» для того зокрема й існує, щоб на світі не було України. Україна, якщо хоче вижити, мусить позбутися «русского міра» в собі. Хто переможе, той згодом і залишить нащадкам спогади про свою звитяжну боротьбу проти зла на боці добра.
"В деле о скандале с https://ru.slovoidilo.ua/2021/11/21/novost/politika/tri-napravleniya-venislavskij-prokommentiroval-rassledovanie-vagnergejta провалом операции по задержанию боевиков «ЧВК Вагнера» слишком много всего - например, https://ru.slovoidilo.ua/persony/ermak-andrej-borisovich Андрей Ермак не должен был отдавать приказов о переносе операции"
Як був "Козырем (погоняло в ФСБ рашки), так і здає Україну.
тільки зброя і відстріл ОПЗЖ і зеленоі камарільї.
Ви що ще не зрозуміли що ці підари пішли вабанк?!?!?!
Прострочений президент прострочена рада, що вони роблять нагорі?
свободу набу та сап?
все інше влаштовує?
обов'язково кричалки і гімн.
як поспіваєте, можна йти на каву та по хатах, задоволеними.
якщо б наші хлопці знищили б того пиндича, що "гаманець" у the регіоналів, зєло би втратило доступ до рахунків?)
Не занадто рано сповіщаєте?
Можливо потрібно було завтра це сказати?