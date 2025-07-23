Акция протеста против закона о НАБУ и САП состоится 23 июля в Киеве и еще 14 городах Украины

Фото: Радіо Свобода

В среду, 23 июля, в ряде украинских городов состоятся митинги протеста из-за принятия Верховной Радой закона №12414 о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.

Об этом сообщил военный Сергей Гнездилов, информирует Цензор.НЕТ.

Где состоятся протесты?

Киев, 20:00, театр им. Франко

Одесса, 19:00, напротив городского сада

Львов, 19:30, возле памятника Шевченко

Днепр, 20:00, гостиница Украина

Запорожье, 18:00, бульвар Шевченко

Ивано-Франковск, 20:00, возле белого дома

Ужгород, 20:00, площадь Почтовая

Черкассы, 20:00, Соборная площадь возле ОР

Винница, 20:30, Майдан Небесной Сотни

Кривой Рог, 18:00, Флагшток

Кропивницкий, 20:00, площадь Героев Майдана

Чернигов, 18:00, возле ОВА

Черновцы, 18:00, Центральная площадь

Тернополь, 17:00, возле ОГА

Полтава, 19:00, театр им. Гоголя

"Приходите. Я приду. Все наши придут", - добавил Гнездилов.

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Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

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