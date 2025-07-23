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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Акция протеста против закона о НАБУ и САП состоится 23 июля в Киеве и еще 14 городах Украины

Митинг против закона о НАБУ и САП 23 июля
Фото: Радіо Свобода

В среду, 23 июля, в ряде украинских городов состоятся митинги протеста из-за принятия Верховной Радой закона №12414 о фактическом уничтожении независимости НАБУ и САП.

Об этом сообщил военный Сергей Гнездилов, информирует Цензор.НЕТ.

Где состоятся протесты?

  • Киев, 20:00, театр им. Франко
  • Одесса, 19:00, напротив городского сада
  • Львов, 19:30, возле памятника Шевченко
  • Днепр, 20:00, гостиница Украина
  • Запорожье, 18:00, бульвар Шевченко
  • Ивано-Франковск, 20:00, возле белого дома
  • Ужгород, 20:00, площадь Почтовая
  • Черкассы, 20:00, Соборная площадь возле ОР
  • Винница, 20:30, Майдан Небесной Сотни
  • Кривой Рог, 18:00, Флагшток
  • Кропивницкий, 20:00, площадь Героев Майдана
  • Чернигов, 18:00, возле ОВА
  • Черновцы, 18:00, Центральная площадь
  • Тернополь, 17:00, возле ОГА
  • Полтава, 19:00, театр им. Гоголя

"Приходите. Я приду. Все наши придут", - добавил Гнездилов.

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Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

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Автор: 

акция (2431) НАБУ (4344) митинг (2559) протест (5872) САП (2124) Сергей Гнездилов (12)


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Топ комментарии
+18
Треба йти...
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23.07.2025 17:03 Ответить
+18
чат GPT

Можлива мета Банкової - здати Україну:

Така системна капітуляція в реформі виглядає не випадковістю, а зрежисованим сценарієм.

У пресі вже лунають припущення: це - підготовка до "реалістичних переговорів" із Москвою, де розвал антикорупційних інституцій потрібен як доказ "втрати суб'єктності" України.
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23.07.2025 17:10 Ответить
+11
вставай, ти обісрався
Шпіонів вже повний офіс
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23.07.2025 17:07 Ответить
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23.07.2025 17:03 Ответить
чат GPT

Можлива мета Банкової - здати Україну:

Така системна капітуляція в реформі виглядає не випадковістю, а зрежисованим сценарієм.

У пресі вже лунають припущення: це - підготовка до "реалістичних переговорів" із Москвою, де розвал антикорупційних інституцій потрібен як доказ "втрати суб'єктності" України.
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23.07.2025 17:10 Ответить
Я как-то и без чата подумал о том же. Жесть конечно.
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23.07.2025 18:54 Ответить
вставай, ти обісрався
Шпіонів вже повний офіс
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23.07.2025 17:07 Ответить
Прічьом тут ЗЄ???!!!

Це ж не ЗЄ вчора підписав знищення Євроінтеграції, як Янукович?
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23.07.2025 17:11 Ответить
це сарказм?
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23.07.2025 17:14 Ответить
Перше речення - мем.
Друге - допоміжне питання для тугодумів.
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23.07.2025 17:19 Ответить
хфілосов, навчись висловлювати свою думку. бо твій "гумор" більш схож на тупі жарти
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23.07.2025 17:22 Ответить
шпіона ти в 2019 здуру наобирав, тепер всім весело
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23.07.2025 17:13 Ответить
кацапе, тобі загадка від поруччіка Ржевського:

- Повна ОПа огурцов. Що це?
- Вірно! Банка-вая з рашиськими шпіонами.

.
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23.07.2025 17:16 Ответить
Плювало воно на ваші акції, допоки вони без палаючих шин і без зброї в руках.
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23.07.2025 17:07 Ответить
какая ви гарячая, свєтка !

.
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23.07.2025 17:18 Ответить
Путін маладца вчасно відпустив ВР у відпустку депутатів на 4 тижні - вони зробили все перед перемовинами

50 днів від Трампа ПРАЦЮЮТЬ!! ***** ВСЄХ ПЕРЄІГРАЛО СНОВА
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23.07.2025 17:08 Ответить
посмотрю что ты напишешь после сегодняшних переговоров , что ты напишешь после провала
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23.07.2025 17:12 Ответить
Відчувається стара школа Януковича.

Просте питання, де ти, курва, ховалася до сих пір? Чи після 2022 з Донбабве переїхало?
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23.07.2025 17:13 Ответить
Дохлый Ширинковский тоже печенюжками пиндосовскими давился. Забыл, ГНИДА КАЦАПСЯЧАЯ???
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23.07.2025 17:15 Ответить
"зелено рашистська "агентура у ВЗРаді створила на замовлення куйла хаос в Україні і "змоталась накуй з України на випадок.якщо їх почнуть закидати в сміттєві баки .(в кращому випадку) і в надії сховатися та пересидіти народний гнів українського народу....це вже було з "папірєдніками".але тоді не було стільки зброї на руках і народу ...
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23.07.2025 17:08 Ответить
Досить писати маячню, НАБУ це кришувальщики корупції, кого вони піймали чи посадили за останні 10 років?? В Україгі корупція є всі верешать але НАБУ нікого знайти не може))) от дебіли
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23.07.2025 17:13 Ответить
То чому корупціонери так спішили те НАБУ знищити?
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23.07.2025 17:22 Ответить
Зараз буде видно - вже пішли заяви від НАБУ які справи вже завершені - ну прямо ПРчинна залежність від вчорашнього перевороту та втечі депутатів у відпустку - Україна ж правова держава , ВР та голова КАБАН така ж важлива гілка влади як й вовчина гра в президенствто
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23.07.2025 17:35 Ответить
Тупое кацапское падло а этот список тебе о чем то говорит ???? А кто садит то???? НАБУ или суды ????? Вы как и зеленые твари предатели Украины только смерть заслуживаете

Всеволод Князєв (голова Верховного Суду)
• 2023 - хабар 2,7 млн $.
• Справа у суді, звинувачення тривають.
Дмитро Сенниченко (ексглава Фонду держмайна)
• 2022-2023 - відмивання понад 10 млрд ₴, збитки ~500 млн ₴.
• Заочний арешт, слідство завершено 2024.
Кирило Шевченко (ексглава НБУ)
• 2014-2019 - розкрадання 206 млн ₴ із «Укргазбанку».
• Підозра - жовтень 2022, заочний арешт, обвинувальний акт подано до суду у лютому 2025.
Сергій Кузьміних (СН, Житомирщина)
• 2021 - отримання 558 000 ₴ хабаря за тендер.
• 28 січня 2022 - затримання «на гарячому».
• 2022 - досудове розслідування завершене, справа передана до ВАКС.
• Станом на 2024 - під судом, вироку ще немає.
Анатолій Гунько (СН, нардеп)
• 2023 - хабар 85 000 $ за виділення земельних ділянок.
• Підозра, затримання, запобіжний захід.
• 2025 - вирок: 7 років ув'язнення і конфіскація.
Віктор Бондар (СН, нардеп)
• 2025 - заволодіння 140 млн ₴ на закупівлях «Укрзалізниці».
• Підозра у січні 2025, справа вже в суді.
Ірина Кормишкіна (Колишня Аллахвердієва, СН, нардепка)
2021-2022 - незаконне збагачення на понад 20 млн ₴ (купівля будинку)
Жовтень 2024 - підозра, запобіжний засіб - особиста порука
Справа в провадженні ВАКС, вироку ще немає
Андрій Одарченко (СН, Харків)
• 2023 - спроба підкупу биткоїном (~50 000 $) посадовця Держреконструкції.
• Справу завершили у січні 2024, передано до суду.
Микола Задорожній (СН, Сумщина)
• 2023-2024 - вимагання 3,4 млн ₴ за «не заважання» тендеру водогону.
• 2024 - підозра, сплачена застава, справа в процесі слідства.
Олег Татаров (заступник керівника ОП) - махінації з експертизами для УкрБуд.
2021 - справу забрали з НАБУ і закрили через СБУ. Тобто, класика.
Денис Комарницький (КМДА, смотрящий за Києвом від ОП) - афери із землею. 2025 - після обшуків втік з України.
Ніколай Чаус, екссуддя Дніпровського райсуду Києва
- Спійманий на хабарі $150 000 у 2016 році, затриманий детективами НАБУ під час отримання грошей. Справу довели у 2021, активне розслідування щодо його втечі до Криму. Засуджений у 2023 до 10 років в'язниці.
Олександр Тупицький, колишній глава Конституційного Суду
- НАБУ фіксувало розмови та аудіодокази щодо зловживань у КСУ, спроба затримати його справу успіхом не увінчалась. Проти нього США ввели санкції за корупцію.
Ольга Стефанішина - ексвіцепрем'єрка
САП відкрила справу за можливі зловживання в АРМА, пов'язані з її колишнім чоловіком. Провадження порушено в червні 2025, підозри ще немає.
Вадим Альперін (бізнесмен)
Схема: хабар $800 000 детективу НАБУ.
Затримання - листопад 2019, вийшов під заставу, справа в ВАКС.
Андрій Смирнов (ексзаст. голови ОПУ) - травень 2024 - підозра у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, внесено заставу в $250 000
Артем Шило (радник ОП) - квітень 2024 - викрито схему розкрадання 94,8 млн грн для УЗ при закупівлі трансформаторів
Микола Солський (ексмін. агрополітики) - квітень 2024 - підозра у крадіжці землі на 291 млн грн, намагався захопити ще на 190 млн грн
Олександр Юрченко, депутат від «Слуги народу», у 2020 році був викритий НАБУ у справі про хабар $13 000 за внесення правок до закону про «зелений тариф» і планування $200 000 для підкупу комітету Ради. У 2021 справу передано до ВАКС, вироку досі немає.
Олександр Трухін, депутат від «Слуги народу», у 2021 році після ДТП намагався підкупити поліцейських. У 2022 НАБУ і САП повідомили йому про підозру, а у 2023 Трухін визнав провину, уклав угоду зі слідством, сплатив 6 млн грн на ЗСУ та 68 тис. грн штрафу. ВАКС затвердив угоду, тюремного покарання не призначено.
Людмила Марченко, депутатка від «Слуги народу», у 2023 році стала фігуранткою справи НАБУ і САП про 11 300 $ хабаря за сприяння у виїзді через «Шлях». Під час обшуку її зафільмували, як вона, будучи вагітною, викидає гроші через паркан. У грудні 2023 обвинувальний акт передано до ВАКС, вироку поки немає.
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23.07.2025 18:06 Ответить
В 17.30 год. чи 18.00 год. по всій території України оголосять повітряну тривогу, через зліт антирейтингу Зеленського.
І відмінять за 30 хв. до початку комендантської години.
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23.07.2025 17:18 Ответить
Але мітинг все одно відбудеться "согласно распісанію"

Злякати хочете людей голой жопой тревогою ?
Смішні !

.
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23.07.2025 17:23 Ответить
Це називається законна підстава для працівників поліції, які ці мітинги будуть мирно розпорошувати.
Бо тривога!
У-у-у 😱
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23.07.2025 17:31 Ответить
На-бую-уууу !

Йти чи НЕ йти в бомбосховище це моя особиста справа, а НЕ поліції

Ми вільні люди під бомбардуванням буйла

.
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23.07.2025 17:51 Ответить
Треба чеченців запросити, їх Зелька боїться що капець. Можливо, у лютому 2022 він і вирішив не бути гауляйтером по домовленності з Путіним, а стати патріотом. Бо сказали, що чеченські парашутісти висадились на Банковій, щоб Бубочку посадить в клітку та возити по ярмаркам.
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23.07.2025 17:21 Ответить
Зеленський - мені не ворог. Бо Зеленський мені - у його ж квартальному стилі каламбурячи - це просто ссущій пустяк. Натомість усі ті, що віддали за нього свої голоси на минулих виборах, - вони мені вороги поголовно. Хоч і легко зауважити, що не всі вони - поголовно однакові, а часом навіть дуже одні від одних далекі. Далекі, але мети досягли спільної: усунули від влади ненависного їм усім Порошенка. Власне, бажання за всяку ціну його усунути - це і є та єдина риса, яка їх згуртувала.
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23.07.2025 17:29 Ответить
Хто вони такі - ці ворожі мені «вони»? Ділити на категорії можна вздовж і впоперек, що вже й зробили автори численних - передусім соцмереживних - публікацій. Я цих основних категорій розгледів три.

По-перше, представники «русского міра» в Україні - незалежно від того, прихильність до яких ідеологій вони в нападі самоомани декларують. Обурюватися їхнім вибором і звертати до них гнівні тиради немає сенсу. Все по-чесному: на війні як на війні. «Русскій мір» для того зокрема й існує, щоб на світі не було України. Україна, якщо хоче вижити, мусить позбутися «русского міра» в собі. Хто переможе, той згодом і залишить нащадкам спогади про свою звитяжну боротьбу проти зла на боці добра.
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23.07.2025 17:33 Ответить
Щось вже забули про листопад 2021, коли:

"В деле о скандале с https://ru.slovoidilo.ua/2021/11/21/novost/politika/tri-napravleniya-venislavskij-prokommentiroval-rassledovanie-vagnergejta провалом операции по задержанию боевиков «ЧВК Вагнера» слишком много всего - например, https://ru.slovoidilo.ua/persony/ermak-andrej-borisovich Андрей Ермак не должен был отдавать приказов о переносе операции"
Як був "Козырем (погоняло в ФСБ рашки), так і здає Україну.
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23.07.2025 17:45 Ответить
Я памятаю як деякі закони проголосовані ВР "найвеличніший" не підписував рік ,хоч він має підписати на протязі 3-х місяців ,а тут з якогось дива в той же день підписав випадковість не думаю, чи це не був з кацапами якийсь договорняк?
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23.07.2025 17:48 Ответить
Мітинги проти зеленого бариги треба було проводити у 2019 році, а не дивитися його москальські серіальчики про Україну повію з німецьких фільмів для дорослих.
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23.07.2025 17:55 Ответить
Акції не змінять курсу зелєбоб на встановлення диктатури.
тільки зброя і відстріл ОПЗЖ і зеленоі камарільї.
Ви що ще не зрозуміли що ці підари пішли вабанк?!?!?!
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23.07.2025 17:57 Ответить
Шини брати???
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23.07.2025 18:08 Ответить
Всі ті що загинули за Україну гинули за це?п
Прострочений президент прострочена рада, що вони роблять нагорі?
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23.07.2025 18:38 Ответить
яка повєстка зборів?
свободу набу та сап?
все інше влаштовує?
обов'язково кричалки і гімн.
як поспіваєте, можна йти на каву та по хатах, задоволеними.
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23.07.2025 18:46 Ответить
А в Харькове что агент кремля терехов запретил народу выходить на митинг??
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23.07.2025 19:04 Ответить
на плакаті "та корупція" - а правильно "та капітуляція"
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23.07.2025 19:06 Ответить
От цікаво....
якщо б наші хлопці знищили б того пиндича, що "гаманець" у the регіоналів, зєло би втратило доступ до рахунків?)
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23.07.2025 19:08 Ответить
23 липня?
Не занадто рано сповіщаєте?
Можливо потрібно було завтра це сказати?
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23.07.2025 19:10 Ответить
 
 