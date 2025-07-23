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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Акція протесту проти закону щодо НАБУ і САП відбудеться 23 липня у Києві та ще 14 містах України

Мітинг проти закону щодо НАБУ і САП 23 липня
Фото: Радіо Свобода

У середу, 23 липня, у низці українських міст відбудуться мітинги протесту через ухвалення Верховною Радою закону №12414 про фактичне знищення незалежності НАБУ та САП.

Про це повідомив військовий Сергій Гнезділов, інформує Цензор.НЕТ.

Де відбудуться протести?

  • Київ, 20:00, театр ім. Франка
  • Одеса, 19:00, навпроти міського саду
  • Львів, 19:30, біля памʼятника Шевченку
  • Дніпро, 20:00, готель Україна
  • Запоріжжя, 18:00, бульвар Шевченка
  • Івано-Франківськ, 20:00, біля білого дому
  • Ужгород, 20:00, площа Поштова
  • Черкаси, 20:00, Соборна площа біля ОР
  • Вінниця, 20:30, Майдан Небесної Сотні
  • Кривий Ріг, 18:00, Флагшток
  • Кропивницький, 20:00, площа Героїв Майдану
  • Чернігів, 18:00, біля ОВА
  • Чернівці, 18:00, Центральна площа
  • Тернопіль, 17:00, біля ОДА
  • Полтава, 19:00, театр ім. Гоголя

"Приходьте. Я прийду. Всі наші прийдуть", - додав Гнезділов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канцлер Мерц, партнери по ЄС і G7 слідкують за розвитком подій в Україні та очікують продовження боротьби з корупцією, - речник уряду ФРН Корнеліус

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також читайте: Боротьба з корупцією є ключовою частиною шляху до ЄС, - Ліпавський

Автор: 

акція (1467) НАБУ (5217) мітинг (756) протест (2412) САП (2339) Гнезділов Сергій (13)


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Топ коментарі
+17
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23.07.2025 17:03 Відповісти
+17
чат GPT

Можлива мета Банкової - здати Україну:

Така системна капітуляція в реформі виглядає не випадковістю, а зрежисованим сценарієм.

У пресі вже лунають припущення: це - підготовка до "реалістичних переговорів" із Москвою, де розвал антикорупційних інституцій потрібен як доказ "втрати суб'єктності" України.
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23.07.2025 17:10 Відповісти
+11
шпіона ти в 2019 здуру наобирав, тепер всім весело
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23.07.2025 17:13 Відповісти
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23.07.2025 17:03 Відповісти
чат GPT

Можлива мета Банкової - здати Україну:

Така системна капітуляція в реформі виглядає не випадковістю, а зрежисованим сценарієм.

У пресі вже лунають припущення: це - підготовка до "реалістичних переговорів" із Москвою, де розвал антикорупційних інституцій потрібен як доказ "втрати суб'єктності" України.
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23.07.2025 17:10 Відповісти
вставай, ти обісрався
Шпіонів вже повний офіс
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23.07.2025 17:07 Відповісти
Прічьом тут ЗЄ???!!!

Це ж не ЗЄ вчора підписав знищення Євроінтеграції, як Янукович?
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23.07.2025 17:11 Відповісти
це сарказм?
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23.07.2025 17:14 Відповісти
Перше речення - мем.
Друге - допоміжне питання для тугодумів.
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23.07.2025 17:19 Відповісти
хфілосов, навчись висловлювати свою думку. бо твій "гумор" більш схож на тупі жарти
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23.07.2025 17:22 Відповісти
шпіона ти в 2019 здуру наобирав, тепер всім весело
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23.07.2025 17:13 Відповісти
кацапе, тобі загадка від поруччіка Ржевського:

- Повна ОПа огурцов. Що це?
- Вірно! Банка-вая з рашиськими шпіонами.

.
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23.07.2025 17:16 Відповісти
Плювало воно на ваші акції, допоки вони без палаючих шин і без зброї в руках.
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23.07.2025 17:07 Відповісти
какая ви гарячая, свєтка !

.
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23.07.2025 17:18 Відповісти
Путін маладца вчасно відпустив ВР у відпустку депутатів на 4 тижні - вони зробили все перед перемовинами

50 днів від Трампа ПРАЦЮЮТЬ!! ***** ВСЄХ ПЕРЄІГРАЛО СНОВА
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23.07.2025 17:08 Відповісти
посмотрю что ты напишешь после сегодняшних переговоров , что ты напишешь после провала
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23.07.2025 17:12 Відповісти
Відчувається стара школа Януковича.

Просте питання, де ти, курва, ховалася до сих пір? Чи після 2022 з Донбабве переїхало?
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23.07.2025 17:13 Відповісти
Дохлый Ширинковский тоже печенюжками пиндосовскими давился. Забыл, ГНИДА КАЦАПСЯЧАЯ???
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23.07.2025 17:15 Відповісти
"зелено рашистська "агентура у ВЗРаді створила на замовлення куйла хаос в Україні і "змоталась накуй з України на випадок.якщо їх почнуть закидати в сміттєві баки .(в кращому випадку) і в надії сховатися та пересидіти народний гнів українського народу....це вже було з "папірєдніками".але тоді не було стільки зброї на руках і народу ...
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23.07.2025 17:08 Відповісти
Досить писати маячню, НАБУ це кришувальщики корупції, кого вони піймали чи посадили за останні 10 років?? В Україгі корупція є всі верешать але НАБУ нікого знайти не може))) от дебіли
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23.07.2025 17:13 Відповісти
То чому корупціонери так спішили те НАБУ знищити?
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23.07.2025 17:22 Відповісти
Зараз буде видно - вже пішли заяви від НАБУ які справи вже завершені - ну прямо ПРчинна залежність від вчорашнього перевороту та втечі депутатів у відпустку - Україна ж правова держава , ВР та голова КАБАН така ж важлива гілка влади як й вовчина гра в президенствто
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23.07.2025 17:35 Відповісти
Тупое кацапское падло а этот список тебе о чем то говорит ???? А кто садит то???? НАБУ или суды ????? Вы как и зеленые твари предатели Украины только смерть заслуживаете

Всеволод Князєв (голова Верховного Суду)
• 2023 - хабар 2,7 млн $.
• Справа у суді, звинувачення тривають.
Дмитро Сенниченко (ексглава Фонду держмайна)
• 2022-2023 - відмивання понад 10 млрд ₴, збитки ~500 млн ₴.
• Заочний арешт, слідство завершено 2024.
Кирило Шевченко (ексглава НБУ)
• 2014-2019 - розкрадання 206 млн ₴ із «Укргазбанку».
• Підозра - жовтень 2022, заочний арешт, обвинувальний акт подано до суду у лютому 2025.
Сергій Кузьміних (СН, Житомирщина)
• 2021 - отримання 558 000 ₴ хабаря за тендер.
• 28 січня 2022 - затримання «на гарячому».
• 2022 - досудове розслідування завершене, справа передана до ВАКС.
• Станом на 2024 - під судом, вироку ще немає.
Анатолій Гунько (СН, нардеп)
• 2023 - хабар 85 000 $ за виділення земельних ділянок.
• Підозра, затримання, запобіжний захід.
• 2025 - вирок: 7 років ув'язнення і конфіскація.
Віктор Бондар (СН, нардеп)
• 2025 - заволодіння 140 млн ₴ на закупівлях «Укрзалізниці».
• Підозра у січні 2025, справа вже в суді.
Ірина Кормишкіна (Колишня Аллахвердієва, СН, нардепка)
2021-2022 - незаконне збагачення на понад 20 млн ₴ (купівля будинку)
Жовтень 2024 - підозра, запобіжний засіб - особиста порука
Справа в провадженні ВАКС, вироку ще немає
Андрій Одарченко (СН, Харків)
• 2023 - спроба підкупу биткоїном (~50 000 $) посадовця Держреконструкції.
• Справу завершили у січні 2024, передано до суду.
Микола Задорожній (СН, Сумщина)
• 2023-2024 - вимагання 3,4 млн ₴ за «не заважання» тендеру водогону.
• 2024 - підозра, сплачена застава, справа в процесі слідства.
Олег Татаров (заступник керівника ОП) - махінації з експертизами для УкрБуд.
2021 - справу забрали з НАБУ і закрили через СБУ. Тобто, класика.
Денис Комарницький (КМДА, смотрящий за Києвом від ОП) - афери із землею. 2025 - після обшуків втік з України.
Ніколай Чаус, екссуддя Дніпровського райсуду Києва
- Спійманий на хабарі $150 000 у 2016 році, затриманий детективами НАБУ під час отримання грошей. Справу довели у 2021, активне розслідування щодо його втечі до Криму. Засуджений у 2023 до 10 років в'язниці.
Олександр Тупицький, колишній глава Конституційного Суду
- НАБУ фіксувало розмови та аудіодокази щодо зловживань у КСУ, спроба затримати його справу успіхом не увінчалась. Проти нього США ввели санкції за корупцію.
Ольга Стефанішина - ексвіцепрем'єрка
САП відкрила справу за можливі зловживання в АРМА, пов'язані з її колишнім чоловіком. Провадження порушено в червні 2025, підозри ще немає.
Вадим Альперін (бізнесмен)
Схема: хабар $800 000 детективу НАБУ.
Затримання - листопад 2019, вийшов під заставу, справа в ВАКС.
Андрій Смирнов (ексзаст. голови ОПУ) - травень 2024 - підозра у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, внесено заставу в $250 000
Артем Шило (радник ОП) - квітень 2024 - викрито схему розкрадання 94,8 млн грн для УЗ при закупівлі трансформаторів
Микола Солський (ексмін. агрополітики) - квітень 2024 - підозра у крадіжці землі на 291 млн грн, намагався захопити ще на 190 млн грн
Олександр Юрченко, депутат від «Слуги народу», у 2020 році був викритий НАБУ у справі про хабар $13 000 за внесення правок до закону про «зелений тариф» і планування $200 000 для підкупу комітету Ради. У 2021 справу передано до ВАКС, вироку досі немає.
Олександр Трухін, депутат від «Слуги народу», у 2021 році після ДТП намагався підкупити поліцейських. У 2022 НАБУ і САП повідомили йому про підозру, а у 2023 Трухін визнав провину, уклав угоду зі слідством, сплатив 6 млн грн на ЗСУ та 68 тис. грн штрафу. ВАКС затвердив угоду, тюремного покарання не призначено.
Людмила Марченко, депутатка від «Слуги народу», у 2023 році стала фігуранткою справи НАБУ і САП про 11 300 $ хабаря за сприяння у виїзді через «Шлях». Під час обшуку її зафільмували, як вона, будучи вагітною, викидає гроші через паркан. У грудні 2023 обвинувальний акт передано до ВАКС, вироку поки немає.
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23.07.2025 18:06 Відповісти
В 17.30 год. чи 18.00 год. по всій території України оголосять повітряну тривогу, через зліт антирейтингу Зеленського.
І відмінять за 30 хв. до початку комендантської години.
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23.07.2025 17:18 Відповісти
Але мітинг все одно відбудеться "согласно распісанію"

Злякати хочете людей голой жопой тревогою ?
Смішні !

.
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23.07.2025 17:23 Відповісти
Це називається законна підстава для працівників поліції, які ці мітинги будуть мирно розпорошувати.
Бо тривога!
У-у-у 😱
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23.07.2025 17:31 Відповісти
На-бую-уууу !

Йти чи НЕ йти в бомбосховище це моя особиста справа, а НЕ поліції

Ми вільні люди під бомбардуванням буйла

.
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23.07.2025 17:51 Відповісти
Треба чеченців запросити, їх Зелька боїться що капець. Можливо, у лютому 2022 він і вирішив не бути гауляйтером по домовленності з Путіним, а стати патріотом. Бо сказали, що чеченські парашутісти висадились на Банковій, щоб Бубочку посадить в клітку та возити по ярмаркам.
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23.07.2025 17:21 Відповісти
Зеленський - мені не ворог. Бо Зеленський мені - у його ж квартальному стилі каламбурячи - це просто ссущій пустяк. Натомість усі ті, що віддали за нього свої голоси на минулих виборах, - вони мені вороги поголовно. Хоч і легко зауважити, що не всі вони - поголовно однакові, а часом навіть дуже одні від одних далекі. Далекі, але мети досягли спільної: усунули від влади ненависного їм усім Порошенка. Власне, бажання за всяку ціну його усунути - це і є та єдина риса, яка їх згуртувала.
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23.07.2025 17:29 Відповісти
Хто вони такі - ці ворожі мені «вони»? Ділити на категорії можна вздовж і впоперек, що вже й зробили автори численних - передусім соцмереживних - публікацій. Я цих основних категорій розгледів три.

По-перше, представники «русского міра» в Україні - незалежно від того, прихильність до яких ідеологій вони в нападі самоомани декларують. Обурюватися їхнім вибором і звертати до них гнівні тиради немає сенсу. Все по-чесному: на війні як на війні. «Русскій мір» для того зокрема й існує, щоб на світі не було України. Україна, якщо хоче вижити, мусить позбутися «русского міра» в собі. Хто переможе, той згодом і залишить нащадкам спогади про свою звитяжну боротьбу проти зла на боці добра.
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23.07.2025 17:33 Відповісти
Щось вже забули про листопад 2021, коли:

"В деле о скандале с https://ru.slovoidilo.ua/2021/11/21/novost/politika/tri-napravleniya-venislavskij-prokommentiroval-rassledovanie-vagnergejta провалом операции по задержанию боевиков «ЧВК Вагнера» слишком много всего - например, https://ru.slovoidilo.ua/persony/ermak-andrej-borisovich Андрей Ермак не должен был отдавать приказов о переносе операции"
Як був "Козырем (погоняло в ФСБ рашки), так і здає Україну.
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23.07.2025 17:45 Відповісти
Я памятаю як деякі закони проголосовані ВР "найвеличніший" не підписував рік ,хоч він має підписати на протязі 3-х місяців ,а тут з якогось дива в той же день підписав випадковість не думаю, чи це не був з кацапами якийсь договорняк?
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23.07.2025 17:48 Відповісти
Мітинги проти зеленого бариги треба було проводити у 2019 році, а не дивитися його москальські серіальчики про Україну повію з німецьких фільмів для дорослих.
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23.07.2025 17:55 Відповісти
Акції не змінять курсу зелєбоб на встановлення диктатури.
тільки зброя і відстріл ОПЗЖ і зеленоі камарільї.
Ви що ще не зрозуміли що ці підари пішли вабанк?!?!?!
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23.07.2025 17:57 Відповісти
Шини брати???
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23.07.2025 18:08 Відповісти
Всі ті що загинули за Україну гинули за це?п
Прострочений президент прострочена рада, що вони роблять нагорі?
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23.07.2025 18:38 Відповісти
яка повєстка зборів?
свободу набу та сап?
все інше влаштовує?
обов'язково кричалки і гімн.
як поспіваєте, можна йти на каву та по хатах, задоволеними.
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23.07.2025 18:46 Відповісти
 
 