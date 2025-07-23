Акція протесту проти закону щодо НАБУ і САП відбудеться 23 липня у Києві та ще 14 містах України
У середу, 23 липня, у низці українських міст відбудуться мітинги протесту через ухвалення Верховною Радою закону №12414 про фактичне знищення незалежності НАБУ та САП.
Про це повідомив військовий Сергій Гнезділов, інформує Цензор.НЕТ.
Де відбудуться протести?
- Київ, 20:00, театр ім. Франка
- Одеса, 19:00, навпроти міського саду
- Львів, 19:30, біля памʼятника Шевченку
- Дніпро, 20:00, готель Україна
- Запоріжжя, 18:00, бульвар Шевченка
- Івано-Франківськ, 20:00, біля білого дому
- Ужгород, 20:00, площа Поштова
- Черкаси, 20:00, Соборна площа біля ОР
- Вінниця, 20:30, Майдан Небесної Сотні
- Кривий Ріг, 18:00, Флагшток
- Кропивницький, 20:00, площа Героїв Майдану
- Чернігів, 18:00, біля ОВА
- Чернівці, 18:00, Центральна площа
- Тернопіль, 17:00, біля ОДА
- Полтава, 19:00, театр ім. Гоголя
"Приходьте. Я прийду. Всі наші прийдуть", - додав Гнезділов.
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
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Можлива мета Банкової - здати Україну:
Така системна капітуляція в реформі виглядає не випадковістю, а зрежисованим сценарієм.
У пресі вже лунають припущення: це - підготовка до "реалістичних переговорів" із Москвою, де розвал антикорупційних інституцій потрібен як доказ "втрати суб'єктності" України.
Шпіонів вже повний офіс
Це ж не ЗЄ вчора підписав знищення Євроінтеграції, як Янукович?
Друге - допоміжне питання для тугодумів.
- Повна ОПа огурцов. Що це?
- Вірно! Банка-вая з рашиськими шпіонами.
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50 днів від Трампа ПРАЦЮЮТЬ!! ***** ВСЄХ ПЕРЄІГРАЛО СНОВА
Просте питання, де ти, курва, ховалася до сих пір? Чи після 2022 з Донбабве переїхало?
Всеволод Князєв (голова Верховного Суду)
• 2023 - хабар 2,7 млн $.
• Справа у суді, звинувачення тривають.
Дмитро Сенниченко (ексглава Фонду держмайна)
• 2022-2023 - відмивання понад 10 млрд ₴, збитки ~500 млн ₴.
• Заочний арешт, слідство завершено 2024.
Кирило Шевченко (ексглава НБУ)
• 2014-2019 - розкрадання 206 млн ₴ із «Укргазбанку».
• Підозра - жовтень 2022, заочний арешт, обвинувальний акт подано до суду у лютому 2025.
Сергій Кузьміних (СН, Житомирщина)
• 2021 - отримання 558 000 ₴ хабаря за тендер.
• 28 січня 2022 - затримання «на гарячому».
• 2022 - досудове розслідування завершене, справа передана до ВАКС.
• Станом на 2024 - під судом, вироку ще немає.
Анатолій Гунько (СН, нардеп)
• 2023 - хабар 85 000 $ за виділення земельних ділянок.
• Підозра, затримання, запобіжний захід.
• 2025 - вирок: 7 років ув'язнення і конфіскація.
Віктор Бондар (СН, нардеп)
• 2025 - заволодіння 140 млн ₴ на закупівлях «Укрзалізниці».
• Підозра у січні 2025, справа вже в суді.
Ірина Кормишкіна (Колишня Аллахвердієва, СН, нардепка)
2021-2022 - незаконне збагачення на понад 20 млн ₴ (купівля будинку)
Жовтень 2024 - підозра, запобіжний засіб - особиста порука
Справа в провадженні ВАКС, вироку ще немає
Андрій Одарченко (СН, Харків)
• 2023 - спроба підкупу биткоїном (~50 000 $) посадовця Держреконструкції.
• Справу завершили у січні 2024, передано до суду.
Микола Задорожній (СН, Сумщина)
• 2023-2024 - вимагання 3,4 млн ₴ за «не заважання» тендеру водогону.
• 2024 - підозра, сплачена застава, справа в процесі слідства.
Олег Татаров (заступник керівника ОП) - махінації з експертизами для УкрБуд.
2021 - справу забрали з НАБУ і закрили через СБУ. Тобто, класика.
Денис Комарницький (КМДА, смотрящий за Києвом від ОП) - афери із землею. 2025 - після обшуків втік з України.
Ніколай Чаус, екссуддя Дніпровського райсуду Києва
- Спійманий на хабарі $150 000 у 2016 році, затриманий детективами НАБУ під час отримання грошей. Справу довели у 2021, активне розслідування щодо його втечі до Криму. Засуджений у 2023 до 10 років в'язниці.
Олександр Тупицький, колишній глава Конституційного Суду
- НАБУ фіксувало розмови та аудіодокази щодо зловживань у КСУ, спроба затримати його справу успіхом не увінчалась. Проти нього США ввели санкції за корупцію.
Ольга Стефанішина - ексвіцепрем'єрка
САП відкрила справу за можливі зловживання в АРМА, пов'язані з її колишнім чоловіком. Провадження порушено в червні 2025, підозри ще немає.
Вадим Альперін (бізнесмен)
Схема: хабар $800 000 детективу НАБУ.
Затримання - листопад 2019, вийшов під заставу, справа в ВАКС.
Андрій Смирнов (ексзаст. голови ОПУ) - травень 2024 - підозра у незаконному збагаченні на 15,7 млн грн, внесено заставу в $250 000
Артем Шило (радник ОП) - квітень 2024 - викрито схему розкрадання 94,8 млн грн для УЗ при закупівлі трансформаторів
Микола Солський (ексмін. агрополітики) - квітень 2024 - підозра у крадіжці землі на 291 млн грн, намагався захопити ще на 190 млн грн
Олександр Юрченко, депутат від «Слуги народу», у 2020 році був викритий НАБУ у справі про хабар $13 000 за внесення правок до закону про «зелений тариф» і планування $200 000 для підкупу комітету Ради. У 2021 справу передано до ВАКС, вироку досі немає.
Олександр Трухін, депутат від «Слуги народу», у 2021 році після ДТП намагався підкупити поліцейських. У 2022 НАБУ і САП повідомили йому про підозру, а у 2023 Трухін визнав провину, уклав угоду зі слідством, сплатив 6 млн грн на ЗСУ та 68 тис. грн штрафу. ВАКС затвердив угоду, тюремного покарання не призначено.
Людмила Марченко, депутатка від «Слуги народу», у 2023 році стала фігуранткою справи НАБУ і САП про 11 300 $ хабаря за сприяння у виїзді через «Шлях». Під час обшуку її зафільмували, як вона, будучи вагітною, викидає гроші через паркан. У грудні 2023 обвинувальний акт передано до ВАКС, вироку поки немає.
І відмінять за 30 хв. до початку комендантської години.
Злякати хочете людей
голой жопойтревогою ?
Смішні !
.
Бо тривога!
У-у-у 😱
Йти чи НЕ йти в бомбосховище це моя особиста справа, а НЕ поліції
Ми вільні люди під бомбардуванням буйла
.
По-перше, представники «русского міра» в Україні - незалежно від того, прихильність до яких ідеологій вони в нападі самоомани декларують. Обурюватися їхнім вибором і звертати до них гнівні тиради немає сенсу. Все по-чесному: на війні як на війні. «Русскій мір» для того зокрема й існує, щоб на світі не було України. Україна, якщо хоче вижити, мусить позбутися «русского міра» в собі. Хто переможе, той згодом і залишить нащадкам спогади про свою звитяжну боротьбу проти зла на боці добра.
"В деле о скандале с https://ru.slovoidilo.ua/2021/11/21/novost/politika/tri-napravleniya-venislavskij-prokommentiroval-rassledovanie-vagnergejta провалом операции по задержанию боевиков «ЧВК Вагнера» слишком много всего - например, https://ru.slovoidilo.ua/persony/ermak-andrej-borisovich Андрей Ермак не должен был отдавать приказов о переносе операции"
Як був "Козырем (погоняло в ФСБ рашки), так і здає Україну.
тільки зброя і відстріл ОПЗЖ і зеленоі камарільї.
Ви що ще не зрозуміли що ці підари пішли вабанк?!?!?!
Прострочений президент прострочена рада, що вони роблять нагорі?
свободу набу та сап?
все інше влаштовує?
обов'язково кричалки і гімн.
як поспіваєте, можна йти на каву та по хатах, задоволеними.