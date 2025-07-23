Акція протесту проти закону щодо НАБУ і САП відбудеться 23 липня у Києві та ще 14 містах України

Фото: Радіо Свобода

У середу, 23 липня, у низці українських міст відбудуться мітинги протесту через ухвалення Верховною Радою закону №12414 про фактичне знищення незалежності НАБУ та САП.

Про це повідомив військовий Сергій Гнезділов, інформує Цензор.НЕТ.

Де відбудуться протести?

Київ, 20:00, театр ім. Франка

Одеса, 19:00, навпроти міського саду

Львів, 19:30, біля памʼятника Шевченку

Дніпро, 20:00, готель Україна

Запоріжжя, 18:00, бульвар Шевченка

Івано-Франківськ, 20:00, біля білого дому

Ужгород, 20:00, площа Поштова

Черкаси, 20:00, Соборна площа біля ОР

Вінниця, 20:30, Майдан Небесної Сотні

Кривий Ріг, 18:00, Флагшток

Кропивницький, 20:00, площа Героїв Майдану

Чернігів, 18:00, біля ОВА

Чернівці, 18:00, Центральна площа

Тернопіль, 17:00, біля ОДА

Полтава, 19:00, театр ім. Гоголя

"Приходьте. Я прийду. Всі наші прийдуть", - додав Гнезділов.

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Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

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