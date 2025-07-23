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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Боротьба з корупцією є ключовою частиною шляху до ЄС, - Ліпавський

Ліпавський про НАБУ і САП

У МЗС Чехії відреагували на ухвалення в Україні закону про обмеження незалежності антикорупційних органів.

Про це написав у соцмережі Х міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Цензор.НЕТ.

"Ми стежимо за ситуацією в Україні. Боротьба з корупцією є ключовою частиною шляху до ЄС. Україна належить до Європи, і її громадяни мають нашу підтримку. Але наша підтримка ніколи не була і не буде гарантією будь-яких дій влади. Я нагадав про це сьогодні міністру Андрію Сибізі", - написав Ліпавський.

Також читайте: Закон, що обмежує незалежність антикорупційних інституцій України, викликає занепокоєння, - МЗС Фінляндії

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Автор: 

НАБУ (5217) Чехія (1683) САП (2339) Ліпавський Ян (124)


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Раде пох., у неї місячні... канікули!
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23.07.2025 16:53 Відповісти
Ніхто з наших президентів до Зеленського не боровся з тією корупцією,і вже цілком очевидно що сам Зєлєнський теж не схильний з нею боротись...На ту посаду потрібно хірурга широкого профілю,а попадаються лише вузькопрофільні проктологи та урологи...Передостанній,правда,щось говорив про відрубані руки,але йому сказали "ці руки нічого не крали" і він повірив...
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23.07.2025 16:54 Відповісти
Так вони в ЄС з Україною не збігаються, вони сами з родинами туди поїдуть
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23.07.2025 17:55 Відповісти
 
 