Боротьба з корупцією є ключовою частиною шляху до ЄС, - Ліпавський

У МЗС Чехії відреагували на ухвалення в Україні закону про обмеження незалежності антикорупційних органів.

Про це написав у соцмережі Х міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський, передає Цензор.НЕТ.

"Ми стежимо за ситуацією в Україні. Боротьба з корупцією є ключовою частиною шляху до ЄС. Україна належить до Європи, і її громадяни мають нашу підтримку. Але наша підтримка ніколи не була і не буде гарантією будь-яких дій влади. Я нагадав про це сьогодні міністру Андрію Сибізі", - написав Ліпавський.

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Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.