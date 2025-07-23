Борьба с коррупцией является ключевой частью пути в ЕС, - Липавский

В МИД Чехии отреагировали на принятие в Украине закона об ограничении независимости антикоррупционных органов.

Об этом написал в соцсети Х министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы следим за ситуацией в Украине. Борьба с коррупцией является ключевой частью пути в ЕС. Украина принадлежит к Европе, и ее граждане имеют нашу поддержку. Но наша поддержка никогда не была и не будет гарантией каких-либо действий власти. Я напомнил об этом сегодня министру Андрею Сибиге", - написал Липавский.

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Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.