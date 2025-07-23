Борьба с коррупцией является ключевой частью пути в ЕС, - Липавский
В МИД Чехии отреагировали на принятие в Украине закона об ограничении независимости антикоррупционных органов.
Об этом написал в соцсети Х министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Цензор.НЕТ.
"Мы следим за ситуацией в Украине. Борьба с коррупцией является ключевой частью пути в ЕС. Украина принадлежит к Европе, и ее граждане имеют нашу поддержку. Но наша поддержка никогда не была и не будет гарантией каких-либо действий власти. Я напомнил об этом сегодня министру Андрею Сибиге", - написал Липавский.
Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
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