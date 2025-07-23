Канцлер Мерц, партнери по ЄС і G7 слідкують за розвитком подій в Україні та очікують продовження боротьби з корупцією, - речник уряду ФРН Корнеліус
Німеччина продовжить підтримку України в її протистоянні російській агресії, але очікує від Києва продовження демократичних реформ.
Про це під час брифінгу заявив речник уряду ФРН Штефан Корнеліус, коментуючи ухвалення Україною закону про обмеження повноважень НАБУ та САП, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Канцлер, партнери по ЄС і G7 з великою увагою спостерігають за розвитком подій",- заявив речник німецького уряду.
Він зазначив, що партнери спонукають уряд України продовжувати реформи, зокрема в сфері боротьби з корупцією.
Водночас Корнеліус запевнив, що Німеччина разом із партнерами "міцно стоять на боці України", яка відбиває повномасштабну агресію РФ.
Щодо перспектив членства в ЄС речник уряду ФРН сказав, що "рішення щодо вступу України буде ухвалюватися не завтра", додавши, що Україна вже продемонструвала видатні кроки з реформування.
"Ми озвучили наші очікування. Тож занадто рано говорити про якісь наслідки", - сказав Корнеліус.
22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
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Не підведемо союзників !
Сьогодні всі йдемо на мітинги в своїх містах!
Ці мітинги - підтримка Воїнів на фронті.
Бо..
НЕ за корумповану Україну,
НЕ за ЗЄлю з його міндичами та чернишовими
Воюють наші Захисники!
.
Це якийся сюр!...
в якому сенсі?
знищення незалежності сап набу беб, це боротьба з корупцією?
цікаво, а яке саме продовження боротьби з корупцією далі, очікують мерц і партнери?
- дитячий садочок;
- дурдом;
- офіс преЗЕдента України.
Наслідки вже почали проявлятись:
Ризик призупинення або скорочення фінансування з боку ЄС і МВФ:
ЄС розглядає це голосування як втрату демократичної орієнтації.
G7, включно з США, уже готують нові заяви - і можуть заморозити підтримку, якщо влада не перегляне ситуацію.
Довіра інституцій - втрачена:
Представництво ЄС в Україні вже попередило: така "реформа" суперечить домовленостям.
Посли країн-донорів наголошують: це не просто внутрішня політика - це удар по фронту, бо фінансування ЗСУ прямо пов'язане з макрофінансовою підтримкою.
Можлива мета Банкової - здати Україну:
Така системна капітуляція в реформі виглядає не випадковістю, а зрежисованим сценарієм.
У пресі вже лунають припущення: це - підготовка до "реалістичних переговорів" із Москвою, де розвал антикорупційних інституцій потрібен як доказ "втрати суб'єктності" України.
Так, це ті самі депутати, які нещодавно:
протиснули нового Генерального прокурора,
розширили його повноваження,
а тепер - передали йому контроль над НАБУ та САП, порушивши їхню інституційну незалежність.
Немає дій-немає результатів.