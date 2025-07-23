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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Канцлер Мерц, партнери по ЄС і G7 слідкують за розвитком подій в Україні та очікують продовження боротьби з корупцією, - речник уряду ФРН Корнеліус

Уряд ФРН про закон щодо НАБУ та САП

Німеччина продовжить підтримку України в її протистоянні російській агресії, але очікує від Києва продовження демократичних реформ.

Про це під час брифінгу заявив речник уряду ФРН Штефан Корнеліус, коментуючи ухвалення Україною закону про обмеження повноважень НАБУ та САП, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Канцлер, партнери по ЄС і G7 з великою увагою спостерігають за розвитком подій",- заявив речник німецького уряду.

Він зазначив, що партнери спонукають уряд України продовжувати реформи, зокрема в сфері боротьби з корупцією.

Водночас Корнеліус запевнив, що Німеччина разом із партнерами "міцно стоять на боці України", яка відбиває повномасштабну агресію РФ.

Щодо перспектив членства в ЄС речник уряду ФРН сказав, що "рішення щодо вступу України буде ухвалюватися не завтра", додавши, що Україна вже продемонструвала видатні кроки з реформування.

"Ми озвучили наші очікування. Тож занадто рано говорити про якісь наслідки", - сказав Корнеліус.

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22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

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Автор: 

НАБУ (5217) Німеччина (7598) САП (2339)


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Топ коментарі
+8
Замість боротися з ****** та Підерацією, миршаві зельонскі борються з Порохом, НАБУ та САП.
Це якийся сюр!...
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23.07.2025 16:55 Відповісти
+3
доведеться зачекати. перева 4 тижні. Потім продовжать боротися
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23.07.2025 16:54 Відповісти
+2
Канцлер Мерц, партнери по ЄС і G7 слідкують за розвитком подій в Україні та очікують продовження боротьби з корупцією

в якому сенсі?
знищення незалежності сап набу беб, це боротьба з корупцією?
цікаво, а яке саме продовження боротьби з корупцією далі, очікують мерц і партнери?
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23.07.2025 17:01 Відповісти
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доведеться зачекати. перева 4 тижні. Потім продовжать боротися
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23.07.2025 16:54 Відповісти
Західні партнери очікують продовження боротьби з корупцією.
Не підведемо союзників !

Сьогодні всі йдемо на мітинги в своїх містах!

Ці мітинги - підтримка Воїнів на фронті.
Бо..
НЕ за корумповану Україну,
НЕ за ЗЄлю з його міндичами та чернишовими
Воюють наші Захисники!

.
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23.07.2025 17:37 Відповісти
Замість боротися з ****** та Підерацією, миршаві зельонскі борються з Порохом, НАБУ та САП.
Це якийся сюр!...
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23.07.2025 16:55 Відповісти
Так Ху¥ло то ж Свій парень...
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23.07.2025 16:59 Відповісти
Та який сюр, вони були для цього завербовані, їх хазяїн в мацквє
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23.07.2025 17:02 Відповісти
Зеля побить усе щоб Україну захопили касапи... Все шлють і шлють допомогу ЄС і США, усупереч обіцянках ще пуйлу
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23.07.2025 17:57 Відповісти
Канцлер Мерц, партнери по ЄС і G7 слідкують за розвитком подій в Україні та очікують продовження боротьби з корупцією

в якому сенсі?
знищення незалежності сап набу беб, це боротьба з корупцією?
цікаво, а яке саме продовження боротьби з корупцією далі, очікують мерц і партнери?
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23.07.2025 17:01 Відповісти
Існують тільки три місця, де люди за вчинені шкідливі та руйнівні вчинки не несуть жодної відповідальності:
- дитячий садочок;
- дурдом;
- офіс преЗЕдента України.
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23.07.2025 17:01 Відповісти
на цвинтарі
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23.07.2025 17:08 Відповісти
чат GPT наскріб дані на результати перевороту у Києві

Наслідки вже почали проявлятись:

Ризик призупинення або скорочення фінансування з боку ЄС і МВФ:

ЄС розглядає це голосування як втрату демократичної орієнтації.

G7, включно з США, уже готують нові заяви - і можуть заморозити підтримку, якщо влада не перегляне ситуацію.
Довіра інституцій - втрачена:

Представництво ЄС в Україні вже попередило: така "реформа" суперечить домовленостям.

Посли країн-донорів наголошують: це не просто внутрішня політика - це удар по фронту, бо фінансування ЗСУ прямо пов'язане з макрофінансовою підтримкою.
Можлива мета Банкової - здати Україну:

Така системна капітуляція в реформі виглядає не випадковістю, а зрежисованим сценарієм.

У пресі вже лунають припущення: це - підготовка до "реалістичних переговорів" із Москвою, де розвал антикорупційних інституцій потрібен як доказ "втрати суб'єктності" України.

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23.07.2025 17:01 Відповісти
чат - на запитання хто голосував у ВР учора

Так, це ті самі депутати, які нещодавно:

протиснули нового Генерального прокурора,

розширили його повноваження,

а тепер - передали йому контроль над НАБУ та САП, порушивши їхню інституційну незалежність.
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23.07.2025 17:03 Відповісти
Я також слідкую за новими електро автомобілями, але ходжу пішки.
Немає дій-немає результатів.
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23.07.2025 17:25 Відповісти
Очікуйте. Зельоним це вже по барабану. Вони щасливі зразу рвонуди у відпустки за кордон. Тепер грошима трясти можна не ховаючись.
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23.07.2025 17:39 Відповісти
Так Зеленский уже официально ВОЗГЛАВИЛ коррупцию в Украине.
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23.07.2025 17:49 Відповісти
Перекладаю з дипломатичної: нам взагалі насрать, хоч зіжріть там один одного, головне орків до нас не пускайте.
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23.07.2025 18:35 Відповісти
 
 