Канцлер Мерц, партнери по ЄС і G7 слідкують за розвитком подій в Україні та очікують продовження боротьби з корупцією, - речник уряду ФРН Корнеліус

Німеччина продовжить підтримку України в її протистоянні російській агресії, але очікує від Києва продовження демократичних реформ.

Про це під час брифінгу заявив речник уряду ФРН Штефан Корнеліус, коментуючи ухвалення Україною закону про обмеження повноважень НАБУ та САП, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Канцлер, партнери по ЄС і G7 з великою увагою спостерігають за розвитком подій",- заявив речник німецького уряду.

Він зазначив, що партнери спонукають уряд України продовжувати реформи, зокрема в сфері боротьби з корупцією.

Водночас Корнеліус запевнив, що Німеччина разом із партнерами "міцно стоять на боці України", яка відбиває повномасштабну агресію РФ.

Щодо перспектив членства в ЄС речник уряду ФРН сказав, що "рішення щодо вступу України буде ухвалюватися не завтра", додавши, що Україна вже продемонструвала видатні кроки з реформування.

"Ми озвучили наші очікування. Тож занадто рано говорити про якісь наслідки", - сказав Корнеліус.

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22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

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