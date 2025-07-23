Канцлер Мерц, партнеры по ЕС и G7 следят за развитием событий в Украине и ожидают продолжения борьбы с коррупцией, - спикер правительства ФРГ Корнелиус

Германия продолжит поддержку Украины в ее противостоянии российской агрессии, но ожидает от Киева продолжения демократических реформ.

Об этом во время брифинга заявил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, комментируя принятие Украиной закона об ограничении полномочий НАБУ и САП, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Канцлер, партнеры по ЕС и G7 с большим вниманием наблюдают за развитием событий",- заявил представитель немецкого правительства.

Он отметил, что партнеры побуждают правительство Украины продолжать реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией.

В то же время Корнелиус заверил, что Германия вместе с партнерами "крепко стоят на стороне Украины", которая отражает полномасштабную агрессию РФ.

Относительно перспектив членства в ЕС спикер правительства ФРГ сказал, что "решение о вступлении Украины будет приниматься не завтра", добавив, что Украина уже продемонстрировала выдающиеся шаги по реформированию.

"Мы озвучили наши ожидания. Поэтому слишком рано говорить о каких-то последствиях", - сказал Корнелиус.

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22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

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