РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11406 посетителей онлайн
Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
1 398 16

Канцлер Мерц, партнеры по ЕС и G7 следят за развитием событий в Украине и ожидают продолжения борьбы с коррупцией, - спикер правительства ФРГ Корнелиус

Правительство ФРГ о законе о НАБУ и САП

Германия продолжит поддержку Украины в ее противостоянии российской агрессии, но ожидает от Киева продолжения демократических реформ.

Об этом во время брифинга заявил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, комментируя принятие Украиной закона об ограничении полномочий НАБУ и САП, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Канцлер, партнеры по ЕС и G7 с большим вниманием наблюдают за развитием событий",- заявил представитель немецкого правительства.

Он отметил, что партнеры побуждают правительство Украины продолжать реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией.

В то же время Корнелиус заверил, что Германия вместе с партнерами "крепко стоят на стороне Украины", которая отражает полномасштабную агрессию РФ.

Относительно перспектив членства в ЕС спикер правительства ФРГ сказал, что "решение о вступлении Украины будет приниматься не завтра", добавив, что Украина уже продемонстрировала выдающиеся шаги по реформированию.

"Мы озвучили наши ожидания. Поэтому слишком рано говорить о каких-то последствиях", - сказал Корнелиус.

Читайте также: Генпрокурор Кравченко: "Не считаю, что НАБУ и САП стали зависимыми"

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Читайте также: Борьба с коррупцией является ключевой частью пути в ЕС, - Липавский

Автор: 

НАБУ (4344) Германия (7170) САП (2124)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Замість боротися з ****** та Підерацією, миршаві зельонскі борються з Порохом, НАБУ та САП.
Це якийся сюр!...
показать весь комментарий
23.07.2025 16:55 Ответить
+3
доведеться зачекати. перева 4 тижні. Потім продовжать боротися
показать весь комментарий
23.07.2025 16:54 Ответить
+2
Канцлер Мерц, партнери по ЄС і G7 слідкують за розвитком подій в Україні та очікують продовження боротьби з корупцією

в якому сенсі?
знищення незалежності сап набу беб, це боротьба з корупцією?
цікаво, а яке саме продовження боротьби з корупцією далі, очікують мерц і партнери?
показать весь комментарий
23.07.2025 17:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
доведеться зачекати. перева 4 тижні. Потім продовжать боротися
показать весь комментарий
23.07.2025 16:54 Ответить
Західні партнери очікують продовження боротьби з корупцією.
Не підведемо союзників !

Сьогодні всі йдемо на мітинги в своїх містах!

Ці мітинги - підтримка Воїнів на фронті.
Бо..
НЕ за корумповану Україну,
НЕ за ЗЄлю з його міндичами та чернишовими
Воюють наші Захисники!

.
показать весь комментарий
23.07.2025 17:37 Ответить
Замість боротися з ****** та Підерацією, миршаві зельонскі борються з Порохом, НАБУ та САП.
Це якийся сюр!...
показать весь комментарий
23.07.2025 16:55 Ответить
Так Ху¥ло то ж Свій парень...
показать весь комментарий
23.07.2025 16:59 Ответить
Та який сюр, вони були для цього завербовані, їх хазяїн в мацквє
показать весь комментарий
23.07.2025 17:02 Ответить
Зеля побить усе щоб Україну захопили касапи... Все шлють і шлють допомогу ЄС і США, усупереч обіцянках ще пуйлу
показать весь комментарий
23.07.2025 17:57 Ответить
Канцлер Мерц, партнери по ЄС і G7 слідкують за розвитком подій в Україні та очікують продовження боротьби з корупцією

в якому сенсі?
знищення незалежності сап набу беб, це боротьба з корупцією?
цікаво, а яке саме продовження боротьби з корупцією далі, очікують мерц і партнери?
показать весь комментарий
23.07.2025 17:01 Ответить
Існують тільки три місця, де люди за вчинені шкідливі та руйнівні вчинки не несуть жодної відповідальності:
- дитячий садочок;
- дурдом;
- офіс преЗЕдента України.
показать весь комментарий
23.07.2025 17:01 Ответить
на цвинтарі
показать весь комментарий
23.07.2025 17:08 Ответить
чат GPT наскріб дані на результати перевороту у Києві

Наслідки вже почали проявлятись:

Ризик призупинення або скорочення фінансування з боку ЄС і МВФ:

ЄС розглядає це голосування як втрату демократичної орієнтації.

G7, включно з США, уже готують нові заяви - і можуть заморозити підтримку, якщо влада не перегляне ситуацію.
Довіра інституцій - втрачена:

Представництво ЄС в Україні вже попередило: така "реформа" суперечить домовленостям.

Посли країн-донорів наголошують: це не просто внутрішня політика - це удар по фронту, бо фінансування ЗСУ прямо пов'язане з макрофінансовою підтримкою.
Можлива мета Банкової - здати Україну:

Така системна капітуляція в реформі виглядає не випадковістю, а зрежисованим сценарієм.

У пресі вже лунають припущення: це - підготовка до "реалістичних переговорів" із Москвою, де розвал антикорупційних інституцій потрібен як доказ "втрати суб'єктності" України.

показать весь комментарий
23.07.2025 17:01 Ответить
чат - на запитання хто голосував у ВР учора

Так, це ті самі депутати, які нещодавно:

протиснули нового Генерального прокурора,

розширили його повноваження,

а тепер - передали йому контроль над НАБУ та САП, порушивши їхню інституційну незалежність.
показать весь комментарий
23.07.2025 17:03 Ответить
Я також слідкую за новими електро автомобілями, але ходжу пішки.
Немає дій-немає результатів.
показать весь комментарий
23.07.2025 17:25 Ответить
Очікуйте. Зельоним це вже по барабану. Вони щасливі зразу рвонуди у відпустки за кордон. Тепер грошима трясти можна не ховаючись.
показать весь комментарий
23.07.2025 17:39 Ответить
Так Зеленский уже официально ВОЗГЛАВИЛ коррупцию в Украине.
показать весь комментарий
23.07.2025 17:49 Ответить
Перекладаю з дипломатичної: нам взагалі насрать, хоч зіжріть там один одного, головне орків до нас не пускайте.
показать весь комментарий
23.07.2025 18:35 Ответить
Корупціонери будуть воювати самі з собою? Так виходить? А хто звернув увагу, що Єрмак і Татаров тут як би ніпричому. Підписував не стратег Зеленський, за що і отримає своє...
показать весь комментарий
23.07.2025 18:51 Ответить
 
 