Канцлер Мерц, партнеры по ЕС и G7 следят за развитием событий в Украине и ожидают продолжения борьбы с коррупцией, - спикер правительства ФРГ Корнелиус
Германия продолжит поддержку Украины в ее противостоянии российской агрессии, но ожидает от Киева продолжения демократических реформ.
Об этом во время брифинга заявил представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус, комментируя принятие Украиной закона об ограничении полномочий НАБУ и САП, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Канцлер, партнеры по ЕС и G7 с большим вниманием наблюдают за развитием событий",- заявил представитель немецкого правительства.
Он отметил, что партнеры побуждают правительство Украины продолжать реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией.
В то же время Корнелиус заверил, что Германия вместе с партнерами "крепко стоят на стороне Украины", которая отражает полномасштабную агрессию РФ.
Относительно перспектив членства в ЕС спикер правительства ФРГ сказал, что "решение о вступлении Украины будет приниматься не завтра", добавив, что Украина уже продемонстрировала выдающиеся шаги по реформированию.
"Мы озвучили наши ожидания. Поэтому слишком рано говорить о каких-то последствиях", - сказал Корнелиус.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
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Не підведемо союзників !
Сьогодні всі йдемо на мітинги в своїх містах!
Ці мітинги - підтримка Воїнів на фронті.
Бо..
НЕ за корумповану Україну,
НЕ за ЗЄлю з його міндичами та чернишовими
Воюють наші Захисники!
.
Це якийся сюр!...
в якому сенсі?
знищення незалежності сап набу беб, це боротьба з корупцією?
цікаво, а яке саме продовження боротьби з корупцією далі, очікують мерц і партнери?
- дитячий садочок;
- дурдом;
- офіс преЗЕдента України.
Наслідки вже почали проявлятись:
Ризик призупинення або скорочення фінансування з боку ЄС і МВФ:
ЄС розглядає це голосування як втрату демократичної орієнтації.
G7, включно з США, уже готують нові заяви - і можуть заморозити підтримку, якщо влада не перегляне ситуацію.
Довіра інституцій - втрачена:
Представництво ЄС в Україні вже попередило: така "реформа" суперечить домовленостям.
Посли країн-донорів наголошують: це не просто внутрішня політика - це удар по фронту, бо фінансування ЗСУ прямо пов'язане з макрофінансовою підтримкою.
Можлива мета Банкової - здати Україну:
Така системна капітуляція в реформі виглядає не випадковістю, а зрежисованим сценарієм.
У пресі вже лунають припущення: це - підготовка до "реалістичних переговорів" із Москвою, де розвал антикорупційних інституцій потрібен як доказ "втрати суб'єктності" України.
Так, це ті самі депутати, які нещодавно:
протиснули нового Генерального прокурора,
розширили його повноваження,
а тепер - передали йому контроль над НАБУ та САП, порушивши їхню інституційну незалежність.
Немає дій-немає результатів.