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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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17 депутатів із підозрами НАБУ підтримали ліквідацію незалежності антикорупційних органів, - ЗМІ. СПИСОК

Закон 12414 щодо НАБУ і САП: підтримали депутати з підозрами

Напередодні 263 депутати ухвалили законопроєкт №12414, що узалежнює Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) від генпрокурора.  Понад 30 з них фігурували у справах НАБУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

Згідно з публічними даними, 31 чинний або колишній депутат Верховної Ради IX скликання мав або має підозри НАБУ. Із них за ліквідацію незалежності НАБУ та САП проголосували 17 депутатів, двоє – утрималося або не голосували, а ще 5 – були відсутні в Раді, або витягли картки перед голосуванням.

Перелік депутатів, проти яких відкривалися справа або досі триває розслідування НАБУ, та їхнє голосування за закон №12414:

  1. Олександр Юрченко — група "Відновлення України" — за;
  2. Волинець Михайло — фракція "Батьківщина" — за;
  3. Герасимов Артур — фракція "Європейська солідарність" — утримався;
  4. Шахов Сергій — група "Довіра" — відсутній;
  5. Пашковський Максим — фракція "Слуга народу" — за;
  6. Колісник Анна — фракція "Слуга народу" — відсутня;
  7. Клочко Андрій — фракція "Слуга народу" — за;
  8. Забродський Михайло — фракція "Європейська солідарність" — не депутат;
  9. Саладуха Ольга — фракція "Слуга народу" — за;
  10. Кузьміних Сергій — фракція "Слуга народу" — за;
  11. Камельчук Юрій — фракція "Слуга народу" — за;
  12. Констанкевич Ірина — група "Партія "За майбутнє" — за;
  13. Нагорняк Сергій — фракція "Слуга народу" — за;
  14. Гевко Володимир — фракція "Слуга народу" — за;
  15. Трухін Олександр — фракція "Слуга народу" — не депутат;
  16. Шол Маргарита — фракція "Слуга народу" — за;
  17. Порошенко Петро — фракція "Європейська солідарність" — утримався;
  18. Маріковський Олександр — фракція "Слуга народу" — не голосував;
  19. Деркач Андрій — позафракційний — не депутат;
  20. Кормишкіна Ірина — фракція "Слуга народу" — не депутат;
  21. Королевська Наталія — фракція "ОПЗЖ" — не депутат;
  22. Гунько Анатолій — група "Відновлення України" — за;
  23. Одарченко Андрій — фракція "Слуга народу" — відсутній;
  24. Лабазюк Сергій — група "Партія "За майбутнє" — за;
  25. Задорожній Микола — фракція "Слуга народу" — за;
  26. Дубневич Ярослав — група "За майбутнє" — відсутній;
  27. Горват Роберт — група "Довіра" — за;
  28. Ісаєнко Дмитро — група "Відновлення України — за;
  29. Марченко Людмила — фракція "Слуга народу" — за;
  30. Кива Ілля — фракція "ОПЗЖ" — не депутат;
  31. Бондар Віктор — позафракційний — відсутній.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єврокомісія стурбована ухваленим законом щодо НАБУ та САП: фон дер Ляєн вимагає роз’яснень від України

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також читайте: Акція протесту проти закону щодо НАБУ і САП відбудеться 23 липня у Києві та ще 14 містах України

Автор: 

НАБУ (5217) депутат (1789) САП (2339)


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Топ коментарі
+7
😊 А яким чином голос "утримався" робить законопроект законом? Знову пішли маніпуляції типу "а ваш Парашенка лучче? ". От скажіть, чесні ви наші, якби при голосуванні за цей законопроект утрималися оті 260 з гаком депутатів, чи став би він законом? Оголосите відповідь, чи стидливо промовчите?
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23.07.2025 18:26 Відповісти
+5
список якийсь дурний:
Шахова - бєгах,
Забродський - склав мандат
Ківа - земля йому залізобетоном
Порох - да! оце да....
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23.07.2025 18:20 Відповісти
+4
А що, проти Ківи ще триває розслідування?
Де?

В смолі? Яку чорти розігрівають? Чи в концертному залі?
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23.07.2025 18:17 Відповісти
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Це Шапіто саме те, що зараз просто необхідно країні. Там у владі залишились притомні люди? а чи були вони взагалі? 73%, ви раді?
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23.07.2025 18:17 Відповісти
А що, проти Ківи ще триває розслідування?
Де?

В смолі? Яку чорти розігрівають? Чи в концертному залі?
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23.07.2025 18:17 Відповісти
напевно, на ківу як і на шуфрича з медведчуками та рабіновічами та іншими злодійями ще нараховують зарплату.... в ВР....
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23.07.2025 19:51 Відповісти
ПЕНТХАУС ТА КВАРТИРИ У ЖК БІЗНЕС-КЛАСУ: РОДИЧІ ПОСАДОВЦЯ СБУ ПРИДБАЛИ МАЙНА НА 600 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ- ДТ

В СБУ ці покупки родичів Прокопенка пояснили їхніми заощадженнями.

Родина начальника управління https://zn.ua/ukr/anticorruption/druzhina-ekspratsivnika-sbu-ta-eksradnika-op-artema-shila-za-dva-roki-pridbala-v-oae-devjat-objektiv-nerukhomosti-skhemi.html Служби безпеки України у Хмельницькій області Олексія Прокопенка упродовж останніх років придбала майна у Києві, Одесі та Хмельницькому на 600 тисяч доларів. Видається дивним, що родичі Прокопенка купляли квартири в містах, де він був на службі, https://www.youtube.com/watch?v=XHBQf6gC0jc йдеться у розслідуванні hromadske.
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23.07.2025 18:19 Відповісти
По логике Зеленского - нужно срочно переподчинить СБУ.
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23.07.2025 18:23 Відповісти
зайти на Дзеркало тижня там длокумен-відповідь від СБУ - гляньте на дату ... ну буквально перед вчаоршнім переворотом
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23.07.2025 18:24 Відповісти
список якийсь дурний:
Шахова - бєгах,
Забродський - склав мандат
Ківа - земля йому залізобетоном
Порох - да! оце да....
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23.07.2025 18:20 Відповісти
До речі, численні справи проти Пороха розслідує не НАБУ, а фінмоніторінг, СБУ та ДБР.
Так що в цьому моменті список - також в молоко
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23.07.2025 18:24 Відповісти
До речі, проти Герасимова розслідування вже давно не триває, тому що відбувся суд; і Герасимова визнано правим в тому, що він не подавав в декларації для НАЗК маєток, який належить його батькам по праву приватної власності.
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23.07.2025 18:20 Відповісти
17 врагов Украины.
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23.07.2025 18:21 Відповісти
"Кива Ілля - фракція "ОПЗЖ" - не депутат" - 200-ий
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23.07.2025 18:26 Відповісти
напевно, на ківу як і на шуфрича з медведчуками та рабіновічами та іншими злодійями ще нараховують зарплату.... в ВР....
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23.07.2025 19:53 Відповісти
😊 А яким чином голос "утримався" робить законопроект законом? Знову пішли маніпуляції типу "а ваш Парашенка лучче? ". От скажіть, чесні ви наші, якби при голосуванні за цей законопроект утрималися оті 260 з гаком депутатів, чи став би він законом? Оголосите відповідь, чи стидливо промовчите?
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23.07.2025 18:26 Відповісти
Я скажу. Вірніше, процитую пост комбата морської піхоти майора ЗМУ https://www.facebook.com/share/p/199jWtLpqR/ Валерій ПРОЗАПАС (але перед цим зверну увагу, що редактори Цензора зколіпастили цю інфу в Дзеркало тижня):
"Повзучий державний переворот почався не вчора, його ще давно зустрічали аплодисментами багато з тих, хто тепер запізніло б'є на сполох, як наприклад це роблять журналісти УП та ДТ.
Раділи демонстративним порушенням Конституції, відвертому знущанню над Порошенком портновськими "справами", а потім "санкціями"?
Підмахували більшовицькій сегрегації суспільства на "порохоботів" і "мудру народну більшість"?
Ховали очі від військових в клітках, не помічали викинутих з ефірів колег, сприяли кар'єрам "нових ліц", на яких клійма нема де ставити?
Ну то отримуйте не тільки фактичну відміну судової системи, згортання місцевого самоврядування, узурпацію повноважень - але і пряму руйнацію непідконтрольних інституцій, явну конфронтацію з Заходом, показові дії з мобілізації та дискредитації проти конкретних неугодних журналістів тощо.
Схоже, об кожного не просто витруть ноги, але і прийдуть за кожним (прикриваючись війною теж, що особливо підло) - тільки тепер відповідальність за це на більшості, бо "войовнича меншість" давно про все попереджала.
Чи визнають це обурені "моральні авторитети" та "незалежні журналісти", щоби якось рухатись далі?"
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23.07.2025 18:33 Відповісти
Розумієте, такі помилки визнають або на смертному ложі, або у тюрмі. 😊 Людей серед моїх знайомих, які топили за Зєлєнского, а потім визнали помилку і покаялися - можна порахувати на пальцях однієї руки. Інші ж з упертістю баранів тягнуть свою фальшиву пісню і далі. Звернуся до віри: людина, що згрішила, не матиме Божого захисту і опіки, допоки найперше- не визнає гріх, потім не обдумає його, після - не покається і як завершення - не пообіцяє більше не грішити. Лише в цьому випадку людина здобуде душевниц спокій, тобто отримає Божу опіку у всіх справах.
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23.07.2025 18:45 Відповісти
Рассказ про що? Палата номер шість творить
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23.07.2025 18:28 Відповісти
Якийсь дебілізм - з яких пір 17 депутатів = 31 всіх підряд?
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23.07.2025 18:28 Відповісти
Кива Ілля ..Грьобаний стид ..Ще не вручено підозру ...Це НАБУ слідство веде ?
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23.07.2025 18:29 Відповісти
От Ківа Іллюша , повинен негайно прибути на допит в НАБУ!
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23.07.2025 18:30 Відповісти
Тим "підозрам" уже по п'ять років деяким - шо заважало?
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23.07.2025 18:32 Відповісти
Психология человека из Восточной Европы - зачем идти в депутаты если не воровать?? Это в Западных странах Европы депутаты служат на благо своей страны и народа. Менталитет нужно менять нашим чинушам, делать перепрошивку головного мозга!
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23.07.2025 18:44 Відповісти
Головне не випустити всю цю мразоту, коли вони будуть тікати в ростов і Оман
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23.07.2025 18:58 Відповісти
Де баканов, суркіси і ще сотня всіляких резнікових...!?
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23.07.2025 19:04 Відповісти
тобто? вони не депутани ВР. Як вони могли бути в списку голосувальників?
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23.07.2025 20:57 Відповісти
Від Киви такої підстави не чекали. - "Не депутат".
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23.07.2025 19:20 Відповісти
так приємно було побачити прізвище Ківа і згадати, що він не тільки не депутат, а й не живий
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23.07.2025 20:36 Відповісти
 
 