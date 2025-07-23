17 депутатів із підозрами НАБУ підтримали ліквідацію незалежності антикорупційних органів, - ЗМІ. СПИСОК
Напередодні 263 депутати ухвалили законопроєкт №12414, що узалежнює Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) від генпрокурора. Понад 30 з них фігурували у справах НАБУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.
Згідно з публічними даними, 31 чинний або колишній депутат Верховної Ради IX скликання мав або має підозри НАБУ. Із них за ліквідацію незалежності НАБУ та САП проголосували 17 депутатів, двоє – утрималося або не голосували, а ще 5 – були відсутні в Раді, або витягли картки перед голосуванням.
Перелік депутатів, проти яких відкривалися справа або досі триває розслідування НАБУ, та їхнє голосування за закон №12414:
- Олександр Юрченко — група "Відновлення України" — за;
- Волинець Михайло — фракція "Батьківщина" — за;
- Герасимов Артур — фракція "Європейська солідарність" — утримався;
- Шахов Сергій — група "Довіра" — відсутній;
- Пашковський Максим — фракція "Слуга народу" — за;
- Колісник Анна — фракція "Слуга народу" — відсутня;
- Клочко Андрій — фракція "Слуга народу" — за;
- Забродський Михайло — фракція "Європейська солідарність" — не депутат;
- Саладуха Ольга — фракція "Слуга народу" — за;
- Кузьміних Сергій — фракція "Слуга народу" — за;
- Камельчук Юрій — фракція "Слуга народу" — за;
- Констанкевич Ірина — група "Партія "За майбутнє" — за;
- Нагорняк Сергій — фракція "Слуга народу" — за;
- Гевко Володимир — фракція "Слуга народу" — за;
- Трухін Олександр — фракція "Слуга народу" — не депутат;
- Шол Маргарита — фракція "Слуга народу" — за;
- Порошенко Петро — фракція "Європейська солідарність" — утримався;
- Маріковський Олександр — фракція "Слуга народу" — не голосував;
- Деркач Андрій — позафракційний — не депутат;
- Кормишкіна Ірина — фракція "Слуга народу" — не депутат;
- Королевська Наталія — фракція "ОПЗЖ" — не депутат;
- Гунько Анатолій — група "Відновлення України" — за;
- Одарченко Андрій — фракція "Слуга народу" — відсутній;
- Лабазюк Сергій — група "Партія "За майбутнє" — за;
- Задорожній Микола — фракція "Слуга народу" — за;
- Дубневич Ярослав — група "За майбутнє" — відсутній;
- Горват Роберт — група "Довіра" — за;
- Ісаєнко Дмитро — група "Відновлення України — за;
- Марченко Людмила — фракція "Слуга народу" — за;
- Кива Ілля — фракція "ОПЗЖ" — не депутат;
- Бондар Віктор — позафракційний — відсутній.
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Де?
В смолі? Яку чорти розігрівають? Чи в концертному залі?
В СБУ ці покупки родичів Прокопенка пояснили їхніми заощадженнями.
Родина начальника управління https://zn.ua/ukr/anticorruption/druzhina-ekspratsivnika-sbu-ta-eksradnika-op-artema-shila-za-dva-roki-pridbala-v-oae-devjat-objektiv-nerukhomosti-skhemi.html Служби безпеки України у Хмельницькій області Олексія Прокопенка упродовж останніх років придбала майна у Києві, Одесі та Хмельницькому на 600 тисяч доларів. Видається дивним, що родичі Прокопенка купляли квартири в містах, де він був на службі, https://www.youtube.com/watch?v=XHBQf6gC0jc йдеться у розслідуванні hromadske.
Шахова - бєгах,
Забродський - склав мандат
Ківа - земля йому залізобетоном
Порох - да! оце да....
Так що в цьому моменті список - також в молоко
"Повзучий державний переворот почався не вчора, його ще давно зустрічали аплодисментами багато з тих, хто тепер запізніло б'є на сполох, як наприклад це роблять журналісти УП та ДТ.
Раділи демонстративним порушенням Конституції, відвертому знущанню над Порошенком портновськими "справами", а потім "санкціями"?
Підмахували більшовицькій сегрегації суспільства на "порохоботів" і "мудру народну більшість"?
Ховали очі від військових в клітках, не помічали викинутих з ефірів колег, сприяли кар'єрам "нових ліц", на яких клійма нема де ставити?
Ну то отримуйте не тільки фактичну відміну судової системи, згортання місцевого самоврядування, узурпацію повноважень - але і пряму руйнацію непідконтрольних інституцій, явну конфронтацію з Заходом, показові дії з мобілізації та дискредитації проти конкретних неугодних журналістів тощо.
Схоже, об кожного не просто витруть ноги, але і прийдуть за кожним (прикриваючись війною теж, що особливо підло) - тільки тепер відповідальність за це на більшості, бо "войовнича меншість" давно про все попереджала.
Чи визнають це обурені "моральні авторитети" та "незалежні журналісти", щоби якось рухатись далі?"