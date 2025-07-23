17 депутатов с подозрениями НАБУ поддержали ликвидацию независимости антикоррупционных органов, - СМИ. СПИСОК

Накануне 263 депутата приняли законопроект №12414, который делает зависимыми Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) от генпрокурора. Более 30 из них фигурировали в делах НАБУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Согласно публичным данным, 31 действующий или бывший депутат Верховной Рады IX созыва имел или имеет подозрения НАБУ. Из них за ликвидацию независимости НАБУ и САП проголосовали 17 депутатов, двое - воздержались или не голосовали, а еще 5 - отсутствовали в Раде, или вытащили карточки перед голосованием.

Перечень депутатов, против которых открывалось дело или до сих пор продолжается расследование НАБУ, и их голосование за закон №12414:

Александр Юрченко - группа "Восстановление Украины" - за; Волынец Михаил - фракция "Батькивщина" - за; Герасимов Артур - фракция "Европейская солидарность" - воздержался; Шахов Сергей - группа "Доверие" - отсутствует; Пашковский Максим - фракция "Слуга народа" - за; Колесник Анна - фракция "Слуга народа" - отсутствует; Клочко Андрей - фракция "Слуга народа" - за; Забродский Михаил - фракция "Европейская солидарность" - не депутат; Саладуха Ольга - фракция "Слуга народа" - за; Кузьминых Сергей - фракция "Слуга народа" - за; Камельчук Юрий - фракция "Слуга народа" - за; Констанкевич Ирина - группа "Партия "За будущее" - за; Нагорняк Сергей - фракция "Слуга народа" - за; Гевко Владимир - фракция "Слуга народа" - за; Трухин Александр - фракция "Слуга народа" - не депутат; Шол Маргарита - фракция "Слуга народа" - за; Порошенко Петр - фракция "Европейская солидарность" - воздержался; Мариковский Александр - фракция "Слуга народа" - не голосовал; Деркач Андрей - внефракционный - не депутат; Кормышкина Ирина - фракция "Слуга народа" - не депутат; Королевская Наталья - фракция "ОПЗЖ" - не депутат; Гунько Анатолий - группа "Восстановление Украины" - за; Одарченко Андрей - фракция "Слуга народа" - отсутствует; Лабазюк Сергей - группа "Партия "За будущее" - за; Задорожный Николай - фракция "Слуга народа" - за; Дубневич Ярослав - группа "За будущее" - отсутствует; Горват Роберт - группа "Доверие" - за; Исаенко Дмитрий - группа "Восстановление Украины - за; Марченко Людмила - фракция "Слуга народа" - за; Кива Илья - фракция "ОПЗЖ" - не депутат; Бондарь Виктор - внефракционный - отсутствует.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия обеспокоена принятым законом о НАБУ и САП: фон дер Ляйен требует разъяснений от Украины

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также читайте: Акция протеста против закона о НАБУ и САП состоится 23 июля в Киеве и еще 14 городах Украины