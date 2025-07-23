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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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17 депутатов с подозрениями НАБУ поддержали ликвидацию независимости антикоррупционных органов, - СМИ. СПИСОК

Закон 12414 о НАБУ и САП: поддержали депутаты с подозрениями

Накануне 263 депутата приняли законопроект №12414, который делает зависимыми Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) от генпрокурора. Более 30 из них фигурировали в делах НАБУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Согласно публичным данным, 31 действующий или бывший депутат Верховной Рады IX созыва имел или имеет подозрения НАБУ. Из них за ликвидацию независимости НАБУ и САП проголосовали 17 депутатов, двое - воздержались или не голосовали, а еще 5 - отсутствовали в Раде, или вытащили карточки перед голосованием.

Перечень депутатов, против которых открывалось дело или до сих пор продолжается расследование НАБУ, и их голосование за закон №12414:

  1. Александр Юрченко - группа "Восстановление Украины" - за;
  2. Волынец Михаил - фракция "Батькивщина" - за;
  3. Герасимов Артур - фракция "Европейская солидарность" - воздержался;
  4. Шахов Сергей - группа "Доверие" - отсутствует;
  5. Пашковский Максим - фракция "Слуга народа" - за;
  6. Колесник Анна - фракция "Слуга народа" - отсутствует;
  7. Клочко Андрей - фракция "Слуга народа" - за;
  8. Забродский Михаил - фракция "Европейская солидарность" - не депутат;
  9. Саладуха Ольга - фракция "Слуга народа" - за;
  10. Кузьминых Сергей - фракция "Слуга народа" - за;
  11. Камельчук Юрий - фракция "Слуга народа" - за;
  12. Констанкевич Ирина - группа "Партия "За будущее" - за;
  13. Нагорняк Сергей - фракция "Слуга народа" - за;
  14. Гевко Владимир - фракция "Слуга народа" - за;
  15. Трухин Александр - фракция "Слуга народа" - не депутат;
  16. Шол Маргарита - фракция "Слуга народа" - за;
  17. Порошенко Петр - фракция "Европейская солидарность" - воздержался;
  18. Мариковский Александр - фракция "Слуга народа" - не голосовал;
  19. Деркач Андрей - внефракционный - не депутат;
  20. Кормышкина Ирина - фракция "Слуга народа" - не депутат;
  21. Королевская Наталья - фракция "ОПЗЖ" - не депутат;
  22. Гунько Анатолий - группа "Восстановление Украины" - за;
  23. Одарченко Андрей - фракция "Слуга народа" - отсутствует;
  24. Лабазюк Сергей - группа "Партия "За будущее" - за;
  25. Задорожный Николай - фракция "Слуга народа" - за;
  26. Дубневич Ярослав - группа "За будущее" - отсутствует;
  27. Горват Роберт - группа "Доверие" - за;
  28. Исаенко Дмитрий - группа "Восстановление Украины - за;
  29. Марченко Людмила - фракция "Слуга народа" - за;
  30. Кива Илья - фракция "ОПЗЖ" - не депутат;
  31. Бондарь Виктор - внефракционный - отсутствует.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Еврокомиссия обеспокоена принятым законом о НАБУ и САП: фон дер Ляйен требует разъяснений от Украины

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

Напомним, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также читайте: Акция протеста против закона о НАБУ и САП состоится 23 июля в Киеве и еще 14 городах Украины

Автор: 

НАБУ (4344) депутат (3328) САП (2124)


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Топ комментарии
+4
😊 А яким чином голос "утримався" робить законопроект законом? Знову пішли маніпуляції типу "а ваш Парашенка лучче? ". От скажіть, чесні ви наші, якби при голосуванні за цей законопроект утрималися оті 260 з гаком депутатів, чи став би він законом? Оголосите відповідь, чи стидливо промовчите?
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23.07.2025 18:26 Ответить
+2
список якийсь дурний:
Шахова - бєгах,
Забродський - склав мандат
Ківа - земля йому залізобетоном
Порох - да! оце да....
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23.07.2025 18:20 Ответить
+1
До речі, проти Герасимова розслідування вже давно не триває, тому що відбувся суд; і Герасимова визнано правим в тому, що він не подавав в декларації для НАЗК маєток, який належить його батькам по праву приватної власності.
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23.07.2025 18:20 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це Шапіто саме те, що зараз просто необхідно країні. Там у владі залишились притомні люди? а чи були вони взагалі? 73%, ви раді?
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23.07.2025 18:17 Ответить
А що, проти Ківи ще триває розслідування?
Де?

В смолі? Яку чорти розігрівають? Чи в концертному залі?
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23.07.2025 18:17 Ответить
ПЕНТХАУС ТА КВАРТИРИ У ЖК БІЗНЕС-КЛАСУ: РОДИЧІ ПОСАДОВЦЯ СБУ ПРИДБАЛИ МАЙНА НА 600 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ- ДТ

В СБУ ці покупки родичів Прокопенка пояснили їхніми заощадженнями.

Родина начальника управління https://zn.ua/ukr/anticorruption/druzhina-ekspratsivnika-sbu-ta-eksradnika-op-artema-shila-za-dva-roki-pridbala-v-oae-devjat-objektiv-nerukhomosti-skhemi.html Служби безпеки України у Хмельницькій області Олексія Прокопенка упродовж останніх років придбала майна у Києві, Одесі та Хмельницькому на 600 тисяч доларів. Видається дивним, що родичі Прокопенка купляли квартири в містах, де він був на службі, https://www.youtube.com/watch?v=XHBQf6gC0jc йдеться у розслідуванні hromadske.
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23.07.2025 18:19 Ответить
По логике Зеленского - нужно срочно переподчинить СБУ.
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23.07.2025 18:23 Ответить
зайти на Дзеркало тижня там длокумен-відповідь від СБУ - гляньте на дату ... ну буквально перед вчаоршнім переворотом
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23.07.2025 18:24 Ответить
список якийсь дурний:
Шахова - бєгах,
Забродський - склав мандат
Ківа - земля йому залізобетоном
Порох - да! оце да....
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23.07.2025 18:20 Ответить
До речі, численні справи проти Пороха розслідує не НАБУ, а фінмоніторінг, СБУ та ДБР.
Так що в цьому моменті список - також в молоко
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23.07.2025 18:24 Ответить
До речі, проти Герасимова розслідування вже давно не триває, тому що відбувся суд; і Герасимова визнано правим в тому, що він не подавав в декларації для НАЗК маєток, який належить його батькам по праву приватної власності.
показать весь комментарий
23.07.2025 18:20 Ответить
17 врагов Украины.
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23.07.2025 18:21 Ответить
"Кива Ілля - фракція "ОПЗЖ" - не депутат" - 200-ий
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23.07.2025 18:26 Ответить
😊 А яким чином голос "утримався" робить законопроект законом? Знову пішли маніпуляції типу "а ваш Парашенка лучче? ". От скажіть, чесні ви наші, якби при голосуванні за цей законопроект утрималися оті 260 з гаком депутатів, чи став би він законом? Оголосите відповідь, чи стидливо промовчите?
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23.07.2025 18:26 Ответить
Я скажу. Вірніше, процитую пост комбата морської піхоти майора ЗМУ https://www.facebook.com/share/p/199jWtLpqR/ Валерій ПРОЗАПАС (але перед цим зверну увагу, що редактори Цензора зколіпастили цю інфу в Дзеркало тижня):
"Повзучий державний переворот почався не вчора, його ще давно зустрічали аплодисментами багато з тих, хто тепер запізніло б'є на сполох, як наприклад це роблять журналісти УП та ДТ.
Раділи демонстративним порушенням Конституції, відвертому знущанню над Порошенком портновськими "справами", а потім "санкціями"?
Підмахували більшовицькій сегрегації суспільства на "порохоботів" і "мудру народну більшість"?
Ховали очі від військових в клітках, не помічали викинутих з ефірів колег, сприяли кар'єрам "нових ліц", на яких клійма нема де ставити?
Ну то отримуйте не тільки фактичну відміну судової системи, згортання місцевого самоврядування, узурпацію повноважень - але і пряму руйнацію непідконтрольних інституцій, явну конфронтацію з Заходом, показові дії з мобілізації та дискредитації проти конкретних неугодних журналістів тощо.
Схоже, об кожного не просто витруть ноги, але і прийдуть за кожним (прикриваючись війною теж, що особливо підло) - тільки тепер відповідальність за це на більшості, бо "войовнича меншість" давно про все попереджала.
Чи визнають це обурені "моральні авторитети" та "незалежні журналісти", щоби якось рухатись далі?"
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23.07.2025 18:33 Ответить
Розумієте, такі помилки визнають або на смертному ложі, або у тюрмі. 😊 Людей серед моїх знайомих, які топили за Зєлєнского, а потім визнали помилку і покаялися - можна порахувати на пальцях однієї руки. Інші ж з упертістю баранів тягнуть свою фальшиву пісню і далі. Звернуся до віри: людина, що згрішила, не матиме Божого захисту і опіки, допоки найперше- не визнає гріх, потім не обдумає його, після - не покається і як завершення - не пообіцяє більше не грішити. Лише в цьому випадку людина здобуде душевниц спокій, тобто отримає Божу опіку у всіх справах.
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23.07.2025 18:45 Ответить
Рассказ про що? Палата номер шість творить
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23.07.2025 18:28 Ответить
Якийсь дебілізм - з яких пір 17 депутатів = 31 всіх підряд?
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23.07.2025 18:28 Ответить
Кива Ілля ..Грьобаний стид ..Ще не вручено підозру ...Це НАБУ слідство веде ?
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23.07.2025 18:29 Ответить
От Ківа Іллюша , повинен негайно прибути на допит в НАБУ!
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23.07.2025 18:30 Ответить
Тим "підозрам" уже по п'ять років деяким - шо заважало?
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23.07.2025 18:32 Ответить
Психология человека из Восточной Европы - зачем идти в депутаты если не воровать?? Это в Западных странах Европы депутаты служат на благо своей страны и народа. Менталитет нужно менять нашим чинушам, делать перепрошивку головного мозга!
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23.07.2025 18:44 Ответить
Головне не випустити всю цю мразоту, коли вони будуть тікати в ростов і Оман
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23.07.2025 18:58 Ответить
Де баканов, суркіси і ще сотня всіляких резнікових...!?
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23.07.2025 19:04 Ответить
 
 