Глава МИД Эстонии Цахкна обеспокоен законом о НАБУ и САП: Борьба с коррупцией и соблюдение верховенства права – это основа демократического государства
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил обеспокоенность относительно закона, принятого Украиной, который ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).
Об этом пишет ERR, информирует Цензор.НЕТ.
"Борьба с коррупцией и соблюдение верховенства права - это основа демократического функционального государства, также они имеют центральное значение в процессе вступления в ЕС. Поэтому закон, принятый Радой 22 июля, который ограничивает независимость антикоррупционных институтов, вызывает беспокойство",- заявил дипломат.
По словам эстонского министра, такие шаги ослабляют веру в реформы и вызывают вопросы относительно развития верховенства права.
"Я выразил эти мысли моему украинскому коллеге(Андрею Сибизи, - ред.). Я продолжу активную коммуникацию с ним, в том числе учитывая переговоры, которые состоятся сегодня в Стамбуле", - сказал Цахкна.
Он добавил, что Эстония продолжит поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.
"Также мы продолжим делиться нашим опытом реформ и евроинтеграцией с Украиной, мы надеемся, что учет этого опыта позволит Украине реформироваться так, чтобы быстро вступить в ЕС", - сказал глава МИД Эстонии.
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
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Чат GPT пояснив чому
Чому в Україні генпрокурора свідомо виключили з антикорупційного нагляду:
1. Низька довіра до Генеральної прокуратури
На момент підписання антикорупційних умов з ЄС (2014-2015 роки), українська Генпрокуратура мала репутацію політично залежного, корумпованого інструменту, який:
Не розслідував високопосадову корупцію.
Захищав інтереси "своїх".
Був частиною старої системи.
🔸 У порівнянні, в Литві, Латвії, Естонії реформи прокуратури почалися ще у 90-х, і суспільна довіра до прокуратури була на порядок вищою.
2. Поради ЄС і МВФ: створити незалежні органи з незалежним наглядом
Україна погодилася на створення НАБУ, САП і ВАКС як окрему вертикаль, оскільки саме такий підхід:
унеможливлює політичне втручання.
дозволяє слідству і обвинуваченню працювати без впливу Банкової чи Генпрокурора.
🔸 Висновок ЄС: якщо над НАБУ/САП буде стояти Генпрокурор, незалежність втрачається - саме тому нагляд генпрокурора було виключено з моделі, і це зафіксовано в меморандумах з МВФ, ЄС і Світовим банком.
ютуб Сергій Лещенко
ще щось комусь неясно - 70 відсотків бюджету включаючи макрочастину фінансування ЗСУ ЄС обіцяє закрити якщо не буде відмінений закон перевороту в Україні за планом Крмеля( думаю геніального у своїй справі вбитого вже ПОРТНОВА) - Татарову він вже заважав