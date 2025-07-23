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Новости Ликвидация независимости НАБУ и САП
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Глава МИД Эстонии Цахкна обеспокоен законом о НАБУ и САП: Борьба с коррупцией и соблюдение верховенства права – это основа демократического государства

Маргус Цахкна о законе о НАБУ и САП

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил обеспокоенность относительно закона, принятого Украиной, который ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом пишет ERR, информирует Цензор.НЕТ.

"Борьба с коррупцией и соблюдение верховенства права - это основа демократического функционального государства, также они имеют центральное значение в процессе вступления в ЕС. Поэтому закон, принятый Радой 22 июля, который ограничивает независимость антикоррупционных институтов, вызывает беспокойство",- заявил дипломат.

По словам эстонского министра, такие шаги ослабляют веру в реформы и вызывают вопросы относительно развития верховенства права.

"Я выразил эти мысли моему украинскому коллеге(Андрею Сибизи, - ред.). Я продолжу активную коммуникацию с ним, в том числе учитывая переговоры, которые состоятся сегодня в Стамбуле", - сказал Цахкна.

Он добавил, что Эстония продолжит поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

"Также мы продолжим делиться нашим опытом реформ и евроинтеграцией с Украиной, мы надеемся, что учет этого опыта позволит Украине реформироваться так, чтобы быстро вступить в ЕС", - сказал глава МИД Эстонии.

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22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

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НАБУ (4344) Эстония (1473) САП (2124) Цахкна Маргус (65)


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А в Естонії теж є НАБУ та САП, чи трохи все інакше? 😎
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23.07.2025 18:43 Ответить
Естонія, частина ЄС і живе за демократичними законами.
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23.07.2025 18:48 Ответить
А запитання було про те є чи не є Естонія демократичною країною? 👀
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23.07.2025 18:57 Ответить
вся справ в тому, що в постсовкових країнах теж виконували умови ЄС по антикорупції, й теж за наглядом генпрокуратури ...
Чат GPT пояснив чому

Чому в Україні генпрокурора свідомо виключили з антикорупційного нагляду:
1. Низька довіра до Генеральної прокуратури

На момент підписання антикорупційних умов з ЄС (2014-2015 роки), українська Генпрокуратура мала репутацію політично залежного, корумпованого інструменту, який:
Не розслідував високопосадову корупцію.

Захищав інтереси "своїх".

Був частиною старої системи.

🔸 У порівнянні, в Литві, Латвії, Естонії реформи прокуратури почалися ще у 90-х, і суспільна довіра до прокуратури була на порядок вищою.

2. Поради ЄС і МВФ: створити незалежні органи з незалежним наглядом

Україна погодилася на створення НАБУ, САП і ВАКС як окрему вертикаль, оскільки саме такий підхід:

унеможливлює політичне втручання.

дозволяє слідству і обвинуваченню працювати без впливу Банкової чи Генпрокурора.

🔸 Висновок ЄС: якщо над НАБУ/САП буде стояти Генпрокурор, незалежність втрачається - саме тому нагляд генпрокурора було виключено з моделі, і це зафіксовано в меморандумах з МВФ, ЄС і Світовим банком.
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23.07.2025 19:03 Ответить
мій висновок - МВФ , ЄС та СВІТОВИЙ БАНК ПРОСТО НЕ ДАДУТЬ БІЛЬШЕ ГРОШЕЙ БЛДСТУ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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23.07.2025 19:05 Ответить
Малюк про НАБУ, справу Коломойського, обшук у командувача Нацгвардії
ютуб Сергій Лещенко
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23.07.2025 18:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8KOULA3xpAk

ще щось комусь неясно - 70 відсотків бюджету включаючи макрочастину фінансування ЗСУ ЄС обіцяє закрити якщо не буде відмінений закон перевороту в Україні за планом Крмеля( думаю геніального у своїй справі вбитого вже ПОРТНОВА) - Татарову він вже заважав
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23.07.2025 18:53 Ответить
Да, в Эстонии есть Бюро по борьбе с коррупционными преступлениями, которое является частью Центральной криминальной полиции (Центральной криминальной полиции). Оно занимается расследованием дел, связанных с коррупцией. Бюро имеет подразделения в Таллинне, Тарту, Йыхви и Пярну. Эстония приняла Закон о борьбе с коррупцией, направленный на борьбу с коррупцией во всех секторах, включая государственные органы, правоохранительные органы и другие. Так что не волнуйся Серожа, Eestis kõik on korras.
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23.07.2025 19:08 Ответить
 
 