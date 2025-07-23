Глава МИД Эстонии Цахкна обеспокоен законом о НАБУ и САП: Борьба с коррупцией и соблюдение верховенства права – это основа демократического государства

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна выразил обеспокоенность относительно закона, принятого Украиной, который ограничивает независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом пишет ERR, информирует Цензор.НЕТ.

"Борьба с коррупцией и соблюдение верховенства права - это основа демократического функционального государства, также они имеют центральное значение в процессе вступления в ЕС. Поэтому закон, принятый Радой 22 июля, который ограничивает независимость антикоррупционных институтов, вызывает беспокойство",- заявил дипломат.

По словам эстонского министра, такие шаги ослабляют веру в реформы и вызывают вопросы относительно развития верховенства права.

"Я выразил эти мысли моему украинскому коллеге(Андрею Сибизи, - ред.). Я продолжу активную коммуникацию с ним, в том числе учитывая переговоры, которые состоятся сегодня в Стамбуле", - сказал Цахкна.

Он добавил, что Эстония продолжит поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.

"Также мы продолжим делиться нашим опытом реформ и евроинтеграцией с Украиной, мы надеемся, что учет этого опыта позволит Украине реформироваться так, чтобы быстро вступить в ЕС", - сказал глава МИД Эстонии.

Читайте также: Еврокомиссия обеспокоена принятым законом о НАБУ и САП: фон дер Ляйен требует разъяснений от Украины

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Смотрите также: 17 депутатов с подозрениями НАБУ поддержали ликвидацию независимости антикоррупционных органов, - СМИ. СПИСОК