Заявление Адвокатской консультативной группы по ликвидации независимости антикоррупционных институтов

Адвокатская совещательная группа присоединилась к совместному заявлению с призывом к Президенту и Верховной Раде совершить действия, необходимые для отмены Закона №12414. И обращает внимание на опасность поправок относительно обысков без решения суда.

Цензор.НЕТ публикует текст заявления:

"Об обысках без решения суда: этот пункт Закона разрушает имеющиеся конституционные гарантии неприкосновенности жилья.

Принятый 22 июля 2025 года законопроект №12414 уже опубликован в парламентской газете "Голос Украины". То есть фактически он вступил в силу.

Согласно п. 10 Закона, "Следователь, дознаватель, прокурор имеет право до вынесения определения следственного судьи войти в жилье или другое владение лица в случае необходимости безотлагательного изъятия или сохранения доказательств, касающихся таких преступлений".

Этот пункт разрушает имеющиеся конституционные гарантии неприкосновенности жилья. Сейчас Конституция позволяет обыск без решения суда в случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, подозреваемых в совершении преступления.

Правки позволяют правоохранителям действовать вне судебного контроля по довольно размытым основаниям. Фактически это позволит прийти с обыском без решения суда во всех без исключения случаях. Это шаг к построению авторитарного государства, он открывает простор для злоупотреблений и разрушает баланс между правами личности и полномочиями государства, что является основой демократического правопорядка.

О ликвидации независимости антикоррупционных институтов:

Призываем Президента Украины и Верховную Раду Украины совершить действия, необходимые для отмены Закона, таким образом подтверждая украинскому обществу и европейским партнерам верность европейскому выбору Украины.

ЗАЯВЛЕНИЕ:

11 лет назад Революция Достоинства покончила с неопределенностью и "многовекторностью" украинской политики и зафиксировала европейский выбор украинского народа. В том же году было подписано и ратифицировано Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС. В последующие годы заработала Зона свободной торговли и безвизовый режим, курс на членство в ЕС был внесен в Конституцию Украины, а в конце концов Украина подала заявку на членство, получила статус страны-кандидата и начала переговоры. Сегодня Европейский Союз и его члены являются надежными партнерами Украины в укреплении обороны и финансировании государственного бюджета Украины.

На всех этих этапах независимые антикоррупционные институты были и остаются одним из ключевых условий европейской интеграции Украины. Это было прямым требованием Соглашения об ассоциации, одним из главных условий для введения безвизового режима, одним из семи ключевых условий, которые должны были быть выполнены для начала переговоров о вступлении и т.п. Независимые и эффективные антикоррупционные институты - это не техническая деталь, а системное требование европейской интеграции Украины. Они являются одним из главных критериев для оценки прогресса Украины на пути к членству в ЕС и важным маркером доверия со стороны европейских партнеров, символом политической и ценностной совместимости.

Законопроект № 12414, принятый Верховной Радой Украины, ликвидирует независимость антикоррупционных органов, превращая их в подразделения нереформированной и политически зависимой прокуратуры, а также существенно ограничивает эффективность работы этих органов, лишая их возможности сохранять конфиденциальность расследований.

По сути это означает уничтожение одного из тех важнейших факторов, которые держат для Украины открытыми двери в Европейский Союз, обеспечивают доверие и поддержку со стороны европейских партнеров, жизненно необходимую во время войны, и питают украинскую мечту о лучшем будущем, что дает людям силы на фронте и в тылу.

Кроме прочего, это создает основания для сворачивания имеющихся достижений евроинтеграции и чрезвычайно увеличивает финансовые риски для страны.

Мы, представители украинского гражданского общества, были среди тех, кто в ходе Революции Достоинства завоевал для Украины европейскую перспективу. Зная позицию европейских партнеров, мы расцениваем нынешние события как срыв курса на европейскую интеграцию, за который заплачено не только сотней жизней Героев Небесной Сотни, но и многими тысячами жизней героев АТО и впоследствии Сил обороны Украины в ходе полномасштабной войны.

Вместе со срывом перезагрузки Бюро экономической безопасности и Высшей квалификационной комиссии судей, применением политически мотивированного избирательного правосудия к общественным активистам, военнослужащим, журналистам и т.д., это создает ощущение возвращения в 2013 год, когда геополитический и цивилизационный выбор Украины еще не был сделан.

Только условия сейчас совсем другие. Четвертый год продолжается полномасштабная война, которая требует максимального единства и концентрации сил государства, общества и наших европейских партнеров. В условиях падения экономики, катастрофической нехватки финансовых ресурсов, хрупкой политической поддержки снаружи и еще более хрупкой общественной сплоченности внутри - это создает чрезвычайные риски для украинской государственности.

Призываем Президента Украины проявить государственную позицию: взвесить риски и наложить вето на принятый проект Закона, таким образом подтверждая украинскому обществу и европейским партнерам верность европейскому выбору Украины.

P.S. Это заявление было составлено и подписано многими до того, как вчера вечером Закон вступил в силу. Поэтому требование этого заявления сейчас должно звучать следующим образом:

Призываем Президента Украины и Верховную Раду Украины проявить государственную позицию: взвесить риски и совершить действия, необходимые для отмены Закона, таким образом подтверждая украинскому обществу и европейским партнерам верность европейскому выбору Украины".

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Напоминаем, 22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который фактически ликвидирует независимость НАБУ и САП.