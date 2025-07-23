Заява Адвокатської дорадчої групи щодо ліквідації незалежності антикорупційних інституції

Адвокатська дорадча група приєдналася до спільної заяви з закликом до Президента та Верховної Ради вчинити дії, необхідні для скасування Закону №12414. Та звертає увагу на небезпеку правок щодо обшуків без ухвали суду.

Цензор.НЕТ публікує текст заяви:

"Про обшуки без рішення суду: цей пункт Закону руйнує наявні конституційні гарантії недоторканності житла.

Ухвалений 22 липня 2025 року законопроєкт №12414 вже опубліковано в парламентській газеті "Голос України". Тобто фактично він набрав чинності.

Згідно з п. 10 Закону, "Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи у разі необхідності невідкладного вилучення чи збереження доказів, що стосуються таких злочинів".

Цей пункт руйнує наявні конституційні гарантії недоторканності житла. Наразі Конституція дозволяє обшук без ухвали суду у випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Правки дозволяють правоохоронцям діяти поза судовим контролем з доволі розмитих підстав. Фактично це дозволить прийти з обшуком без ухвали суду у всіх без виключення випадках. Це крок до побудови авторитарної держави, він відкриває простір для зловживань і руйнує баланс між правами особи і повноваженнями держави, що є основою демократичного правопорядку.

Про ліквідацію незалежності антикорупційних інституцій:

Закликаємо Президента України та Верховну Раду України вчинити дії, необхідні для скасування Закону, таким чином підтверджуючи українському суспільству та європейським партнерам вірність європейському вибору України.

ЗАЯВА:

11 років тому Революція Гідності покінчила з невизначеністю та "багатовекторністю" української політики й зафіксувала європейський вибір українського народу. Того ж року була підписана й ратифікована Угода про асоціацію між Україною та ЄС. У подальші роки запрацювала Зона вільної торгівлі та безвізовий режим, курс на членство в ЄС був внесений до Конституції України, а врешті Україна подала заявку на членство, отримала статус країни-кандидата й розпочала переговори. Сьогодні Європейський Союз та його члени є надійними партнерами України у зміцненні оборони та фінансуванні державного бюджету України.

На всіх цих етапах незалежні антикорупційні інституції були й залишаються однією з ключових умов європейської інтеграції України. Це було прямою вимогою Угоди про асоціацію, однією з головних умов для запровадження безвізового режиму, однією з сімох ключових умов, які мали бути виконані для початку переговорів про вступ тощо. Незалежні та ефективні антикорупційні інституції — це не технічна деталь, а системна вимога європейської інтеграції України. Вони є одним із головних критеріїв для оцінки прогресу України на шляху до членства в ЄС і важливим маркером довіри з боку європейських партнерів, символом політичної та ціннісної сумісності.

Законопроєкт № 12414, ухвалений Верховною Радою України, ліквідовує незалежність антикорупційних органів, перетворюючи їх на підрозділи нереформованої й політично залежної прокуратури, а також суттєво обмежує ефективність роботи цих органів, позбавляючи їх можливості зберігати конфіденційність розслідувань.

По суті це означає знищення одного з тих найважливіших факторів, які тримають для України відчиненими двері до Європейського Союзу, забезпечують довіру й підтримку з боку європейських партнерів, життєво необхідну в час війни, та живлять українську мрію про краще майбутнє, що дає людям сили на фронті та в тилу.

Окрім іншого, це створює підстави для згортання наявних здобутків євроінтеграції та надзвичайно збільшує фінансові ризики для країни.

Ми, представники українського громадянського суспільства, були серед тих, хто в ході Революції Гідності виборов для України європейську перспективу. Знаючи позицію європейських партнерів, ми розцінюємо нинішні події як зрив курсу на європейську інтеграцію, за який заплачено не лише сотнею життів Героїв Небесної Сотні, а й багатьма тисячами життів героїв АТО та згодом Сил оборони України в ході повномасштабної війни.

Разом зі зривом перезавантаження Бюро економічної безпеки та Вищої кваліфікаційної комісії суддів, застосуванням політично вмотивованого вибіркового правосуддя до громадських активістів, військовослужбовців, журналістів тощо, це створює відчуття повернення у 2013 рік, коли геополітичний та цивілізаційний вибір України ще не був зроблений.

Тільки умови нині зовсім інші. Четвертий рік триває повномасштабна війна, яка вимагає максимальної єдності та концентрації сил держави, суспільства та наших європейських партнерів. В умовах падіння економіки, катастрофічної нестачі фінансових ресурсів, крихкої політичної підтримки зовні та ще більш крихкої суспільної згуртованості всередині – це створює надзвичайні ризики для української державності.

Закликаємо Президента України проявити державницьку позицію: зважити ризики та накласти вето на ухвалений проєкт Закону, таким чином підтверджуючи українському суспільству та європейським партнерам вірність європейському вибору України.

P.S. Ця заява була складена і підписана багатьма до того, як вчора ввечері Закон набрав чинності. Тому вимога цієї заяви нині має звучати таким чином:

Закликаємо Президента України та Верховну Раду України проявити державницьку позицію: зважити ризики та вчинити дії, необхідні для скасування Закону, таким чином підтверджуючи українському суспільству та європейським партнерам вірність європейському вибору України".

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Нагадуємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який фактично ліквідує незалежність НАБУ та САП.