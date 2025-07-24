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Новини Членство України в ЄС Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Членство України в ЄС під загрозою через рішення Зеленського щодо НАБУ та САП, - The Times

Закон про НАБУ та САП загрожує членству України в ЄС

Рішення президента Володимира Зеленського позбавити українські антикорупційні організації незалежності, можливо, є найбільшою авантюрою в його політичному житті та може заплямувати його імідж на Заході.

Про це йдеться в матеріалі The Times, передає Цензор.НЕТ.

"Дії Зеленського проти Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури також викликають сумніви щодо прагнення України вступити до Європейського Союзу", - пише видання.

Журналісти нагадали, що посадовці Європи попередили, що це може зруйнувати надії України на членство в ЄС. 

Французький міністр у справах Європи Бенжамен Хаддад закликав Зеленського скасувати своє рішення. А глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль сказав, що жорсткі обмеження діяльності антикорупційних органів "завадять" амбіціям Києва щодо ЄС.

Також читайте: "Ми все бачимо": акція протесту у Києві проти закону №12414 зібрала кілька тисяч осіб. ФОТОрепортаж

The Times зазначає, що рішення щодо НАБУ та САП є вражаючим поворотом для Зеленського, якого після повномасштабного вторгнення РФ вважали "міжнародним символом свободи"

"Хоча протести були відносно невеликими, Зеленський добре знає, що протести на Майдані, які призвели до повалення президента Януковича у 2014 році, також були скромними на початку. Зеленський також пам'ятає, що ці протести почалися, коли Янукович вийшов з угоди про зближення України з ЄС", - пише видання.

Журналісти вважають, що шлях України до ЄС може стати "безпосередньою жертвою рішення Зеленського, якщо не відбудеться різкого розвороту".

Також читайте: Незалежність антикорупційних інституцій є одним зі стовпів, на якому тримається верховенство права, - ЄБРР щодо закону про НАБУ і САП

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

Читайте: Трампістка Грін каже, що протести у Києві - через відмову Зеленського укласти мирну угоду з РФ

Автор: 

НАБУ (5282) Зеленський Володимир (24834) членство в ЄС (1342) САП (2339)


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Топ коментарі
+21
Правильне питання - а чи взагалі Зеленському та Ко, потрібен вступ України в ЄС?
Що вони отримають такого, чого не мають зараз? І правильна відповідь - одні лише проблеми. Міграцію населення, конкуренцію, політичний тиск, тиск щодо корупції, ...... Все це лише погіршить їх життя.
Тому цілком ймовірно, що Зеля робитиме все, щоб ЄС сам закрив двері, а він міг записати хрипатий відосик, в якому розкаже про зраду, про необхідність сильної влади, і про те як він, звісно без усілякого бажання, бере на себе роль одноосібного лідера, який усіх спасе. Пожиттєвого звісно.
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24.07.2025 12:35 Відповісти
+20
Зміна курсу країни - це державна зрада!
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24.07.2025 12:30 Відповісти
+19
Зважаючи на те, що цей курс за Пороха був чітко прописаний у Конституції, так.
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24.07.2025 12:32 Відповісти
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Українцям ЄС НЕ потрібен!!!!!!! Він потрібен олігархам!!!!!!!! А українцям НЕ потрібен!!!!!!!
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24.07.2025 13:31 Відповісти
Олигархам как раз ЕС не нужен. Они не смогут платить копейки украинцам тогда.
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24.07.2025 13:33 Відповісти
Зарплати європейців не більші за українські, а житло з комуналкою божевільні. Тому ті європейці світла білого не бачать. А порох нашу аграрку збирається на ринку ЄС продавати, тому йому ЄС якраз і потрібен!!!
Самим європейцям і сша потрібні наші копалини, порти, тому саме вони і зацікавлені в тому, щоб ми були євроінтегровані, але спочатку вони повинні прихватити наші порти, електроенергію, копалини, землі. Як тільки це все перейде в потрібні руки, тут же в ЄС приймуть. Тому, подвійне громадянство, тому розпродаж землі, тому термінали портів ВЖЕ перейшли до американських наглосаксів!
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24.07.2025 14:14 Відповісти
Что ты несешь.
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24.07.2025 14:15 Відповісти
Ворожа ботва на форумі рєзвіцця.
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24.07.2025 14:26 Відповісти
Обкуреного зрадника на нари!
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24.07.2025 13:32 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ СКАЗАЛ, ЧТО НИКОГДА НЕ "ЦЕПЛЯЛСЯ ЗА РЕЙТИНГИ И ВЛАСТЬ".

"Если я не смогу закончить войну, значит нужно, чтобы пришел другой человек, который способен закончить эту трагическую историю.

https://news.rbc.ua/rus/politics/zakonchu-voynu-donbasse-pust-prihodit-drugoy-1602483831.html
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24.07.2025 13:33 Відповісти
Я казав, що це чмо гундосе - наступний диктатор і цього разу ніхто його не "змете" *****. Далі буде тільки гірше. Навіть якби війни не було, зеленим покидькам треба було б її створити, щоб утриматись та закріпитись. ***** їм зробив насправді царський подарунок, забезпечивши незмінність влади на роки вперед. А далі прикладів від сусідів ***** - обирай любий маршрут, хоч як в білорусі, хоч як на раші.
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24.07.2025 13:44 Відповісти
Членство України в ЄС якраз буде, а от зелених чортів не буде
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24.07.2025 13:45 Відповісти
Зате членство в Ростов завжди відкрите.
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24.07.2025 13:46 Відповісти
хуцпату Zелену шваль треба було ще рік тому викинути з Банкової, бо воно з квітня 2024 нелегітимне. Але всі закрили на це очі, мовляв "не на часі", ось воно віддячило за терплячість народу. Психологічно це гопник, він будь які поступки щодо себе розцінює не як виваженість та розуміння ситуації народом, а як слабкість лохів, яких треба далі нагибати та обкрадати. Ро іншому ця істота не мислить. Воно має піти з посади, інакше втратимо остаточно країну і всі наші перспективи, які ще були у нас на початку 2019.
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24.07.2025 13:49 Відповісти
Зелена *****! Поки триває війна не буде ніякого членства у жодному альянсі. Шобла чи вобла.
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24.07.2025 14:08 Відповісти
Та для того шоб зруйнувати Європейську інтеграцію України ,зеленський 🤡 і прийшов з дЄрмаком, на посаду президента ...
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24.07.2025 14:09 Відповісти
Велика хвиля хейту до тцк. Непокора суспільства, коли люди вже цілими районами міста виходять проти мобілізації. Вимоги відкриття кримінальних справ про викрадення людей просто на вулицях та утримання у рабстві. Спочатку хотіли збити хвилю невдоволення відкриттям кордонів для чоловіків до 25 років. Але це не допомогло. То ж було прийнято цікаве рішення. Провести обшуки в набу, прийняти закон проти антикорупційних органів, викрити систему стукачів, які вживленні у владу, розкрити антикорупційні справи, а ГОЛОВНЕ, збити хвилю хейту проти мобілізації. І це вдалось. Дивіться самі: тепер з кожної праски та пралки захищають біднесеньких набу, всі забули про рабство та вбивства для чоловіків, і навіть якщо закон не прокатить все одно всі мережі розкриті. Про репутаційний удар зелі - ніхто не знає справжній рейтинг зелі, тому можливо зеля якраз знає, що другого шансу не буде і бере по максимуму.і давайте визнаємо, що кволе, убоге, бездарне набу набране з тих самих корупціонерів з системи до суду доводило 400 справ в рік і то під тиском партнерів. Повільніше вже працювати не можливо. А тепер вони будуть плакати, що їм все зламали і вони знову починають з початку. Це просто гра для дурнів. Вибачте я в це не граю. Вимагаю: судді - швейцарці; слідаки - ФБР; вертухаї - німці.
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24.07.2025 14:14 Відповісти
Нема там нічого випадкового,будь-яку ідею можна звести до абсурду,був би лише...указ зверху
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24.07.2025 14:19 Відповісти
Агага) Москвоботи стараюцця. Шалавік, в тебе капуста зі щщєй у бороді застрягла.
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24.07.2025 14:28 Відповісти
Очевидно, Європейському Союзу слід змінити назву,тоді найдосвідченіший буде більш прихильний до нього.
Абревіатура ЄС не дає йому спокою,нормально спати.Якби міг,заборонив би ці дві літери по всьому світу,адже ЄС для нього -це в першу чергу нагадує Пороха,якого обіцяв посадити,та кишка тонка.
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24.07.2025 14:14 Відповісти
ЗАВЖДИ була проти Зеленського, АЛЕ тут підтримую!!!!!!!! Як в ситуації з угодою з сша!
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24.07.2025 14:17 Відповісти
Іди перекури. Скажи начальникам - сто коментів написало, всі підтримують, агонь! Все одно тут усім похер на твої висери.
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24.07.2025 14:30 Відповісти
Потрібно щоб тих 5 чи 6 "всіх преZEдентів" були підпорядковані НАБУ і САП в яких немає жодного слідчого з України
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24.07.2025 14:21 Відповісти
Так Україні, говорять постійно, що членство у ЄС малоймовірно, може у 2036 році. Тому теж, йдіть на куй з цими погрозами мразоти.
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24.07.2025 14:21 Відповісти
Сєрґєй, твоє прізвище не Лещенко?
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24.07.2025 14:31 Відповісти
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