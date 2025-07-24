Членство України в ЄС під загрозою через рішення Зеленського щодо НАБУ та САП, - The Times

Рішення президента Володимира Зеленського позбавити українські антикорупційні організації незалежності, можливо, є найбільшою авантюрою в його політичному житті та може заплямувати його імідж на Заході.

Про це йдеться в матеріалі The Times, передає Цензор.НЕТ.

"Дії Зеленського проти Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури також викликають сумніви щодо прагнення України вступити до Європейського Союзу", - пише видання.

Журналісти нагадали, що посадовці Європи попередили, що це може зруйнувати надії України на членство в ЄС.

Французький міністр у справах Європи Бенжамен Хаддад закликав Зеленського скасувати своє рішення. А глава МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль сказав, що жорсткі обмеження діяльності антикорупційних органів "завадять" амбіціям Києва щодо ЄС.

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The Times зазначає, що рішення щодо НАБУ та САП є вражаючим поворотом для Зеленського, якого після повномасштабного вторгнення РФ вважали "міжнародним символом свободи"

"Хоча протести були відносно невеликими, Зеленський добре знає, що протести на Майдані, які призвели до повалення президента Януковича у 2014 році, також були скромними на початку. Зеленський також пам'ятає, що ці протести почалися, коли Янукович вийшов з угоди про зближення України з ЄС", - пише видання.

Журналісти вважають, що шлях України до ЄС може стати "безпосередньою жертвою рішення Зеленського, якщо не відбудеться різкого розвороту".

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

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