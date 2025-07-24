Трампістка Грін каже, що протести у Києві - через відмову Зеленського укласти мирну угоду з РФ

Конгресвумен-трампістка Марджорі Тейлор Грін, відома своїми антиукраїнськими заявами, поширила дезінформацію, що протести у Києві відбуваються нібито через те, що президент Володимир Зеленський відмовляється укласти мирну угоду з Росією.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві спалахнули масові протести проти президента України Зеленського, який є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Молодець український народ! Викиньте його з посади! І Америка повинна ПРИПИНИТИ фінансування та постачання зброї!!!" - йдеться в повідомленні.

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Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

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