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Новини Ліквідація незалежності НАБУ та САП
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Трампістка Грін каже, що протести у Києві - через відмову Зеленського укласти мирну угоду з РФ

Марджорі Тейлор Грін ширить фейки про протести у Києві

Конгресвумен-трампістка Марджорі Тейлор Грін, відома своїми антиукраїнськими заявами, поширила дезінформацію, що протести у Києві відбуваються нібито через те, що президент Володимир Зеленський відмовляється укласти мирну угоду з Росією.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві спалахнули масові протести проти президента України Зеленського, який є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Молодець український народ! Викиньте його з посади! І Америка повинна ПРИПИНИТИ фінансування та постачання зброї!!!" - йдеться в повідомленні.

Марджорі Тейлор Грін ширить фейки про протести у Києві

Читайте: Ефективність НАБУ і САП є важливою частиною шляху України до ЄС, - Матернова

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

Читайте: США більше не хочуть бути залученими у війну в Україні та прагнуть "миру через силу", - спікер Джонсон

Автор: 

дезінформація (346) Зеленський Володимир (24834) Київ (19925) протест (2412) США (23869) фейк (751)


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Топ коментарі
+17
Отримала від кацапів чергову методичку та грошовий переказ
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24.07.2025 08:35 Відповісти
+15
Брехливих мерзот багато в світі Це тільки одна із них.
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24.07.2025 08:18 Відповісти
+15
Осінь наближається...
Зараз ще Безугла щось напише.
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24.07.2025 08:19 Відповісти
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Сама додула - чи хтось намовив?
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24.07.2025 08:17 Відповісти
Отримала від кацапів чергову методичку та грошовий переказ
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24.07.2025 08:35 Відповісти
тупорила політика оманського бездаря дала в руки козирі нашим ворогам....,вова, ти краще грав члєном по клавішам
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24.07.2025 10:01 Відповісти
Брехливих мерзот багато в світі Це тільки одна із них.
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24.07.2025 08:18 Відповісти
Ця безмозга дурепа хоч щось розумієтся в політиці ,який президент така конгресвумен.
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24.07.2025 08:18 Відповісти
До речі, а де безмозга Безгула?
Якась трампістка вже встигла дези напустити, а Мар'янка мовчить...
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24.07.2025 08:23 Відповісти
Таке і населення шо їх обрало. Оно, як і у нас в 2019 році
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24.07.2025 08:33 Відповісти
Осінь наближається...
Зараз ще Безугла щось напише.
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24.07.2025 08:19 Відповісти
Та вони могли б дуже змістовно переписуватися. 😁
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24.07.2025 08:23 Відповісти
Не, безмозгла буде мовчати , шо риб об кригу, - пiсля того як вже мала стрiлку в СБУ.
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24.07.2025 08:40 Відповісти
Безугла з сенату.
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24.07.2025 08:21 Відповісти
На Киву схожа.
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24.07.2025 09:00 Відповісти
О, транш від путлєра надійшов.
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24.07.2025 08:22 Відповісти
Курва тупа.
Але ж не нам тицати у цю курву пальцами маючи у себе марьянку безуглу та інших слуг *****.
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24.07.2025 08:23 Відповісти
Головне що Зе знає що робить , йому вказівки напряму з кремля шлють.
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24.07.2025 08:27 Відповісти
Тобто винні протестуапльники, які не хочуть жити ні у аеликвй кацапії, еюніу її клоні-маленькій кацапії, а нн Зєлєнскій і зелені мародери? Ви хоч бачили, як раділи депутати-фігуранти корупційних справ, зокрема такиц собі Макс Бужанський, коли голосування за знесення антикорупційних органів було успішним? Підігрує таким, як трампістка Грін саме зелена влада.
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24.07.2025 08:33 Відповісти
Ну скажіть, на кого вони працюють, а то ми тупі не розуміємо.
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24.07.2025 08:33 Відповісти
не важливо з чого почалося! важливо, що спрацювало.
сьогодні студенти. завтра їх батьки. після завтра озброєні ветерани та матері загиблих.....
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24.07.2025 08:38 Відповісти
ну, от шо ти мелеш?
з ***** рашисти десь там будуть?
чи це, з київ за три дні?
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24.07.2025 08:51 Відповісти
і тут скажу: для того, щоб світ зрозумів, чого хочуть люди - наш МЗС має робити відповідні правдиві заяви з приводу цих протестів.

Але МЗС мовчить....
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24.07.2025 08:44 Відповісти
Фанат зеЛядського цирку обізвався! зеЛупок може тільки по Москві вдарити тим, чим по клавішам рояля йорзав! Та й то не по справжній Москві, а по її настольному глобусу.
Спікся ваш бобік! Після таких новин тільки у конченого бидла ще вистачить відморожених мізків вилазити на трибуну - порядна людина вже давно з сорому згоріла і подала б у відставку.
Але це не про нашого гопника - той і з-під шконки буде відосики видавать...
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24.07.2025 08:46 Відповісти
є розвиток людства у вертикальному напрямку, а є в горизонтальному.
і тут я зрозумів!
безугла, це гриб!
її вид розмножується спорами. по всьому світу.
як, доказ: республіканка марджорі тейлор грін. фіг знає де. на іншому континенті, але ж з таким же засраним ротом. і така ж страшна.
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24.07.2025 08:36 Відповісти
Бг-ггг... тупой и еще тупее, и о да, в унисон из саранчой...ХЕХ...
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24.07.2025 08:37 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/protest-vrag-budet-ispolzovat-dlya-skloneniya-ukrainy-k-kapitulyaczii/ Олег Пономарь:
Любой протест враг будет использовать для склонения Украины к капитуляции.
Я уверен, что сегодня Такер, Маск и другие пропутинцы Америки раскрутят тему, заданую Тейлор Грин (будто люди вышли в Киеве на протест, так как диктатор Зеленский отказывается заключать мир с Россией и заканчивать войну и США должны прекратить финансирование оружия для Украины).
Также я считаю, что это не изменит последнее решение Трампа о продаже оружия Украине, но косвенно это создает давление на Зеленского идти больше на уступки России.
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24.07.2025 08:41 Відповісти
А вы думаешь, шо если вава не отыграет взад, то все векторы не наложатся на единое требование, еще и военные подсобят. Вон, уже пытались с фронта гайнути в Киiв, дык, их стали убаюкивать и моно большинство, и оппозиция.
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24.07.2025 08:45 Відповісти
з фрону не можна, там і так людей не вистачає.... Як рвонуть - то касапи на їх плечах і в Київ зайдуть...
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24.07.2025 08:47 Відповісти
Чітке пояснення як Трамп став президентом.
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24.07.2025 08:42 Відповісти
Але ж це не далеко від правди. зенукович справді не хоче припинення війни, адже це для нього закінчиться розстрілом біля стіни
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24.07.2025 08:43 Відповісти
Уклонисты так угадываемы... Там же вава под шумок , по вам принял закон - по всем заграничникам... Гаплык вам идет.
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24.07.2025 08:46 Відповісти
Зате у демократа та миротворця путіна ніхто не протестує! Якщо це не шизофренія, то що?
У що перетворюється велика демократична Америка!!!
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24.07.2025 08:46 Відповісти
@ "Генеральна репетиція" післявоєнного хаосу: ніхто нікого не слухає і не буде слухати. Усі проти всіх на радість злодіям.

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24.07.2025 08:50 Відповісти
Як всіх слухати то й до вбиральні не встигнеш.
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24.07.2025 08:52 Відповісти
В каждом лепрозории есть своя безуглая, Сброд таМпона полностью идентичный Отбросам бениного Оманского Нарика не зря это два козыря бункерной Крысы!!
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24.07.2025 08:56 Відповісти
Політична хвойда.
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24.07.2025 08:57 Відповісти
https://t.me/yzheleznyak/13605 Ярослав Железняк:
Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Офіс президента переконував деяких нардепів підтримати закон, який обмежує незалежність НАБУ та САП, посилаючись на бажання Республіканської партії США, але це виявилось брехнею. За даними Железняка, на Банковій нібито заявляли, що ухвалення закону вимагають республіканці напротивагу демократам.

Однак все це виявилось брехнею, адже один з сенаторів-республіканців Ліндсі Грем https://www.foreign.senate.gov/press/dem/release/ranking-member-shaheen-and-senator-graham-statement-urging-ukraine-to-continue-fight-against-corruption розкритикував даний закон.
країна з часів Революції Гідності досягла величезних успіхів у боротьбі з корупцією. Примітно, що цей прогрес було досягнуто під час боротьби з агресією Росії, що є свідченням надзвичайної волі українського народу. Ми побоюємося, що нещодавнє прийняття Верховною Радою закону, підписаного президентом Зеленським, підриває значну частину цього прогресу та суперечить величезному бойовому духу України, а також очікуванням громадян України та міжнародної спільноти", - мовиться у спільній заяві Грема з сенатором-демократом Джинном Шейхіном.
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24.07.2025 09:06 Відповісти
Республіканці шукають приводу, щоб вийти з фінансування цієї корупційної бездонної бочки, вони могли просто погодити таке рішення а тепер цим скористаються в своїх цілях. А наші корупціонери їм просто пох... на долю країни, вони ітак не збираються тут жити.
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24.07.2025 10:12 Відповісти
Кончена.
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24.07.2025 09:28 Відповісти
Кхм, дурепа?
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24.07.2025 09:35 Відповісти
Зелена шобла має подякувати, що Україна 5 років терпить кремлядського агента Єрмака та портновського холуя Татарова - "рішалу", до якого звертаються усі, кому потрібно незаконно вирішити будь-яке питання з правоохоронною системою. Це знають усі й усі язики запхали в дупу, бо посеред війни начебто не можна протестувати.

Що, падли, "не на часі"? Треба проковтнути все, що ви робите, бо інакше цим скористається росія? Зручно, чи не так? Та пішли ви під три чорти! Трампістам не потрібна причина, щоб допомогти #уйлу, вони її все одно знайдуть чи видумають. А от зелена шобла зовсім о×уїла, при чому вже давно.

Зеленому не допоможе навіть Малюк. Жодні "павутини" не змусять забути, що СБУ "кришує" потрібних бізнесменів і політиків.
Єрмак, Татаров - ГЕТЬ! Досить красти, прикриваючись війною!
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24.07.2025 09:41 Відповісти
Американський закон дозволяє подати до суду на ту страшну хвойду за відверту дезинформацію?
Вона діючий політик і тому мусить відповідати за свої слова.

По×уй, що вона з республіканської партії, ми все одно ніколи не отримаємо від цієї адміністрації зброю для прийнятного закінчення війни, Трамп буде давати своєму наставнику #уйлу по 50 днів, сподіваючись на прорив орків на фронті, щоб потім заявити: "Бачите - українці провалились, то навіщо давати їм зброю, якщо вони все одно програють? Нехай підписують капітуляцію, а то буде ще гірше".
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24.07.2025 09:51 Відповісти
 
 