Трампістка Грін каже, що протести у Києві - через відмову Зеленського укласти мирну угоду з РФ
Конгресвумен-трампістка Марджорі Тейлор Грін, відома своїми антиукраїнськими заявами, поширила дезінформацію, що протести у Києві відбуваються нібито через те, що президент Володимир Зеленський відмовляється укласти мирну угоду з Росією.
Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"У Києві спалахнули масові протести проти президента України Зеленського, який є диктатором і відмовляється укласти мирну угоду та припинити війну. Молодець український народ! Викиньте його з посади! І Америка повинна ПРИПИНИТИ фінансування та постачання зброї!!!" - йдеться в повідомленні.
Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП
Нагадаємо, 22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.
Ввечері його підписав президент Зеленський.
Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.
У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.
Також у Києві розпочалась акція протесту.
У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.
Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.
Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".
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безмозгаБезгула?
Якась трампістка вже встигла дези напустити, а Мар'янка мовчить...
Зараз ще Безугла щось напише.
Але ж не нам тицати у цю курву пальцами маючи у себе марьянку безуглу та інших слуг *****.
сьогодні студенти. завтра їх батьки. після завтра озброєні ветерани та матері загиблих.....
з ***** рашисти десь там будуть?
чи це, з київ за три дні?
Але МЗС мовчить....
Спікся ваш бобік! Після таких новин тільки у конченого бидла ще вистачить відморожених мізків вилазити на трибуну - порядна людина вже давно з сорому згоріла і подала б у відставку.
Але це не про нашого гопника - той і з-під шконки буде відосики видавать...
і тут я зрозумів!
безугла, це гриб!
її вид розмножується спорами. по всьому світу.
як, доказ: республіканка марджорі тейлор грін. фіг знає де. на іншому континенті, але ж з таким же засраним ротом. і така ж страшна.
Любой протест враг будет использовать для склонения Украины к капитуляции.
Я уверен, что сегодня Такер, Маск и другие пропутинцы Америки раскрутят тему, заданую Тейлор Грин (будто люди вышли в Киеве на протест, так как диктатор Зеленский отказывается заключать мир с Россией и заканчивать войну и США должны прекратить финансирование оружия для Украины).
Также я считаю, что это не изменит последнее решение Трампа о продаже оружия Украине, но косвенно это создает давление на Зеленского идти больше на уступки России.
У що перетворюється велика демократична Америка!!!
Нардеп Ярослав Железняк повідомив, що Офіс президента переконував деяких нардепів підтримати закон, який обмежує незалежність НАБУ та САП, посилаючись на бажання Республіканської партії США, але це виявилось брехнею. За даними Железняка, на Банковій нібито заявляли, що ухвалення закону вимагають республіканці напротивагу демократам.
Однак все це виявилось брехнею, адже один з сенаторів-республіканців Ліндсі Грем https://www.foreign.senate.gov/press/dem/release/ranking-member-shaheen-and-senator-graham-statement-urging-ukraine-to-continue-fight-against-corruption розкритикував даний закон.
"Україна з часів Революції Гідності досягла величезних успіхів у боротьбі з корупцією. Примітно, що цей прогрес було досягнуто під час боротьби з агресією Росії, що є свідченням надзвичайної волі українського народу. Ми побоюємося, що нещодавнє прийняття Верховною Радою закону, підписаного президентом Зеленським, підриває значну частину цього прогресу та суперечить величезному бойовому духу України, а також очікуванням громадян України та міжнародної спільноти", - мовиться у спільній заяві Грема з сенатором-демократом Джинном Шейхіном.
Що, падли, "не на часі"? Треба проковтнути все, що ви робите, бо інакше цим скористається росія? Зручно, чи не так? Та пішли ви під три чорти! Трампістам не потрібна причина, щоб допомогти #уйлу, вони її все одно знайдуть чи видумають. А от зелена шобла зовсім о×уїла, при чому вже давно.
Зеленому не допоможе навіть Малюк. Жодні "павутини" не змусять забути, що СБУ "кришує" потрібних бізнесменів і політиків.
Єрмак, Татаров - ГЕТЬ! Досить красти, прикриваючись війною!
Вона діючий політик і тому мусить відповідати за свої слова.
По×уй, що вона з республіканської партії, ми все одно ніколи не отримаємо від цієї адміністрації зброю для прийнятного закінчення війни, Трамп буде давати своєму наставнику #уйлу по 50 днів, сподіваючись на прорив орків на фронті, щоб потім заявити: "Бачите - українці провалились, то навіщо давати їм зброю, якщо вони все одно програють? Нехай підписують капітуляцію, а то буде ще гірше".