США більше не хочуть бути залученими у війну в Україні та прагнуть "миру через силу", - спікер Джонсон

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що війна Росії проти України триває "занадто довго", тому Вашингтон не хоче залишатися втягнутим у цей конфлікт.

Про це він сказав журналістам під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей конфлікт триває занадто довго. Гине надто багато невинних людей. Ми абсолютно не хочемо, щоб США й надалі були залучені в цю війну", - заявив Джонсон.

Американський посадовець зазначив, що кількість жертв унаслідок російсько-української війни продовжує зростати.

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Майк Джонсон запевнив, що Штати прагнуть дотримуватися ідеї за принципом "відновлення миру через силу".

"Сподіваємося, що це невдовзі завершиться. Ми покладаємося на головнокомандувача [Трампа] — він діє рішуче, щоб досягти миру через силу", - додав він.

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