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США більше не хочуть бути залученими у війну в Україні та прагнуть "миру через силу", - спікер Джонсон

Спікер Конгресу США Майк Джонсон про війну в Україні

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що війна Росії проти України триває "занадто довго", тому Вашингтон не хоче залишатися втягнутим у цей конфлікт.

Про це він сказав журналістам під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.

"Цей конфлікт триває занадто довго. Гине надто багато невинних людей. Ми абсолютно не хочемо, щоб США й надалі були залучені в цю війну", - заявив Джонсон.

Американський посадовець зазначив, що кількість жертв унаслідок російсько-української війни продовжує зростати.

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Майк Джонсон запевнив, що Штати прагнуть дотримуватися ідеї за принципом "відновлення миру через силу".

"Сподіваємося, що це невдовзі завершиться. Ми покладаємося на головнокомандувача [Трампа] — він діє рішуче, щоб досягти миру через силу", - додав він.

Також читайте: Трамп вже "обрав сторону" України у війні, поставивши ультиматум Путіну, - Барро

Автор: 

США (23864) Джонсон Майк (146) війна в Україні (5355)


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Топ коментарі
+14
не хочуть бути залученими і мир через силу - а як ці дві речі в них поєднуються в голові?

Якщо мир через силу - значить мусять нажать на Москву
А якщо не хочуть бути залученими - то мир через завоювання України.

ШИзики якісь
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23.07.2025 16:49 Відповісти
+12
а через блокування допомоги адміністрації Байдена Трампоном цим підаром-"гарантом" загинуло багато захисників України, знищення укріпрайону Авдіївки цілком на совісті Джонсона
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23.07.2025 16:53 Відповісти
+5
Це значить, брешуть. А де саме брешуть? Всюди.
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23.07.2025 16:52 Відповісти
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не хочуть бути залученими і мир через силу - а як ці дві речі в них поєднуються в голові?

Якщо мир через силу - значить мусять нажать на Москву
А якщо не хочуть бути залученими - то мир через завоювання України.

ШИзики якісь
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23.07.2025 16:49 Відповісти
Це значить, брешуть. А де саме брешуть? Всюди.
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23.07.2025 16:52 Відповісти
Кажуть у путіна є порно відео за участі Трампа і 11 річних дівчат. Скиньте посилання, хочу зацінити.
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23.07.2025 16:53 Відповісти
Фу, збоченець.
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23.07.2025 17:24 Відповісти
кажуть світом правлять рептилоїди
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23.07.2025 18:37 Відповісти
а через блокування допомоги адміністрації Байдена Трампоном цим підаром-"гарантом" загинуло багато захисників України, знищення укріпрайону Авдіївки цілком на совісті Джонсона
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23.07.2025 16:53 Відповісти
зеленский разве уже давно сдох?
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23.07.2025 16:59 Відповісти
а слабо нарешті навчитися думати та зрозуміти, що якби зелене падло не стало президентом, то широкомасштабної війни не було б, бо в нас з 2019 не Джонсон і не Трамп верховні головнокомандуючі і не Трамп витрачав на асфальт в 10 разів більше, нвж на оборону і не Трамп зривав два роки поспіль, у 2020 та 2021 держоборонзамовлення, бо всі гроші вимивалися через асфальт та бітум, які постачаоися через фірми-прокладки тестя Юзіка з 95 кварталу на мільярди гривень. Те що Трамп, Джонсон, Венс це покидьки ніхто не спорить, але ми б не знали їхніх імен, якби в 2019 обрали адекватного українського президента державника, тож першопричина в здитинілості нашого мудрова наріда, який сам вистрелив собі в голову, а тепер шукає крайніх за океаном.
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23.07.2025 17:09 Відповісти
Тихо-тихо, з телевізора сказали, що Трам винен в усьому. Не руйнуйте міф, який поклали їм в порожні голови.
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23.07.2025 17:26 Відповісти
Викиньте нарешті вже той телевізор на смітник.
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23.07.2025 17:57 Відповісти
Ні, не слабо. Бо це невірно. Єдине, що не дозволило б кацапів проти нас це ми в структурах Європи. Але для цього потрібно було обирати українських, а не радянських діячів, ще з початку незалежності. Це мав би бути не Кравчук з Кучмою, а Чорновіл. Тоді б країна пішла не чередою за кацапським козлом, а в іншу сторону. До тепер ми б вже забули за Москву.
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23.07.2025 17:30 Відповісти
біда в тому що Москва не забула за нас.
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23.07.2025 17:36 Відповісти
Ніхто не заперечує вину бубосі.
Але в даному конкретному випадку, з Авдіївкою, іменно блокування крашеним пі'дором та його холуями постачання зброї в критичний момент, стало причиною...
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23.07.2025 18:27 Відповісти
Шизоиды конченые вы твари вообще уже с ума посходили. Это Байден блокировал помощь от конгресса и Джонсона. Вам лечится надо, вы просто е*нулись уже окончательно. Белое это черное, война это мир, свобода это рабство. Где вы такие беретесь?
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23.07.2025 18:09 Відповісти
І Х-уйло не нападав на Україну, це Україна напала на вас, а у Оркостані дійсно читають "1984"? Дивина.
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23.07.2025 18:18 Відповісти
Шта?
Байден блакіравал в трампуша видно помагав з усіх сил? Як от зараз?
Дійсно шизоїди...
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23.07.2025 18:19 Відповісти
ось і все. незабаром зелене лайно залишаться на самоті з ******. І підпише будь який ультиматум. Чпец. операція фсб іде за планом
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23.07.2025 16:54 Відповісти
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що війна Росії проти України триває "занадто довго", тому Вашингтон не хоче залишатися втягнутим у цей конфлікт.

Про це він https://www.youtube.com/live/mZy9Vo1F02Q?si=C5zlFSYA1_T6J8mY сказав журналістам після того.як "зезрадник" підписав антиукраїнський закон
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23.07.2025 17:03 Відповісти
Просто предали Украину, вот и все.
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23.07.2025 17:03 Відповісти
Джонсон гей и живет с двумя мужиками. Не имеет отношения к теме, просто захотелось написать.
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23.07.2025 17:04 Відповісти
о, прям как зельц з ермаком?
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23.07.2025 17:09 Відповісти
Воно ж хрестанутий вірун ,релігійний фанат ,справжній пітар.Все по скрепному.
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23.07.2025 17:25 Відповісти
Nika Niko гей и живет с двумя мужиками. Не имеет отношения к теме, просто захотелось написать.
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23.07.2025 17:27 Відповісти
А Юзер Юзер сам с собою, получается?
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23.07.2025 17:32 Відповісти
Американський посадовець зазначив, що кількість жертв унаслідок російсько-української війни продовжує зростати.
============
пздц.Який розумний!
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23.07.2025 17:05 Відповісти
Ну так це ж повтор слово в слово новин вчорашніх ЗМІ на Заході.
Путін маладца вчасно відпустив ВР у відпустку депутаті на 4 тижні - вони зробили все перед перемовинами

50 днів від Трампа ПРАЦЮЮТЬ!! ***** ВСЄХ ПЕРЄІГРАЛО СНОВА
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23.07.2025 17:07 Відповісти
Тобто силу застосують до України!!!!! Це бомбу GBU-57 кинуть на українських дітей чи томогавки????????!
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23.07.2025 17:13 Відповісти
Краще б вам в голову сірої речовини закинули, бо дуже явна нестача.
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23.07.2025 17:29 Відповісти
У сша її НЕМА!!!!!!!!!!
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23.07.2025 17:48 Відповісти
А ось балістика по палестинських дітях для ж*дів у них Є!!!!!!!!!!!!!!
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23.07.2025 17:51 Відповісти
Потному Гаррі насрать на Україну, цей кондом в минулі роки все це показав. Трамп явно розраховує на полководчєскіє таланти Зельмана та на перемогу Путіна.
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23.07.2025 17:17 Відповісти
США,від учора,отримали прекрасний привід для тиску саме на Україну, через її владу, як таку що продемонструвала ррозворот від Європи й цивілізованого світу у бік авторитаризму,беззаконня,корупції як "цінності" для владної верхівки!
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23.07.2025 17:18 Відповісти
"Сила" - це погрози, які або ніколи не виконуються, або реалізуються на один відсоток, або відтерміновуються назавжди?
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23.07.2025 17:24 Відповісти
Ьл
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23.07.2025 17:31 Відповісти
"Штати прагнуть дотримуватися ідеї за принципом "відновлення миру через силу"? - спікер Джонсон.

Це модернізована формула Путіна - ПРИНУЖДЕНИЕ к миру ?

З фізики відомо що сила має конкретний напрямок - ВЕКТОР СИЛИ.

Так в якому напрямку буде спрямована сила - вістря ВЕКТОРА сили - РІВНОДІЙНА різновекторних сил?

Чи не у сторону жертви агресії України ?
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23.07.2025 17:47 Відповісти
І дійсно нема США зразка 70...80 років минулого століття, ХАНА їм самі цього захотіли.
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23.07.2025 17:56 Відповісти
Лютые новости: санкции за нефть, пустыни русского мира, мобилизация и переселение по Камбоджийски
https://www.youtube.com/watch?v=G0z2zHn002Q
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23.07.2025 18:05 Відповісти
А кого ти принуждать зібрався, уй'оба? Кацапів ви сситесь, - так кого?
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23.07.2025 18:22 Відповісти
 
 