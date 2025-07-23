США більше не хочуть бути залученими у війну в Україні та прагнуть "миру через силу", - спікер Джонсон
Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що війна Росії проти України триває "занадто довго", тому Вашингтон не хоче залишатися втягнутим у цей конфлікт.
Про це він сказав журналістам під час брифінгу, інформує Цензор.НЕТ.
"Цей конфлікт триває занадто довго. Гине надто багато невинних людей. Ми абсолютно не хочемо, щоб США й надалі були залучені в цю війну", - заявив Джонсон.
Американський посадовець зазначив, що кількість жертв унаслідок російсько-української війни продовжує зростати.
Майк Джонсон запевнив, що Штати прагнуть дотримуватися ідеї за принципом "відновлення миру через силу".
"Сподіваємося, що це невдовзі завершиться. Ми покладаємося на головнокомандувача [Трампа] — він діє рішуче, щоб досягти миру через силу", - додав він.
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Якщо мир через силу - значить мусять нажать на Москву
А якщо не хочуть бути залученими - то мир через завоювання України.
ШИзики якісь
Але в даному конкретному випадку, з Авдіївкою, іменно блокування крашеним пі'дором та його холуями постачання зброї в критичний момент, стало причиною...
Байден блакіравал в трампуша видно помагав з усіх сил? Як от зараз?
Дійсно шизоїди...
Про це він https://www.youtube.com/live/mZy9Vo1F02Q?si=C5zlFSYA1_T6J8mY сказав журналістам після того.як "зезрадник" підписав антиукраїнський закон
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пздц.Який розумний!
Путін маладца вчасно відпустив ВР у відпустку депутаті на 4 тижні - вони зробили все перед перемовинами
50 днів від Трампа ПРАЦЮЮТЬ!! ***** ВСЄХ ПЕРЄІГРАЛО СНОВА
Це модернізована формула Путіна - ПРИНУЖДЕНИЕ к миру ?
З фізики відомо що сила має конкретний напрямок - ВЕКТОР СИЛИ.
Так в якому напрямку буде спрямована сила - вістря ВЕКТОРА сили - РІВНОДІЙНА різновекторних сил?
Чи не у сторону жертви агресії України ?
https://www.youtube.com/watch?v=G0z2zHn002Q