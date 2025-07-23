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Новини Patriot для України
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Україна може не отримати анонсовані Трампом Patriot до весни 2026 року, - Spiegel

Patriot для України ППО прибуде лише навесні 2026 року

Системи ППО Patriot, які Дональд Трамп обіцяв передати Україні, надійдуть не раніше весни 2026 року.

Про це пише Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

Spiegel зазначає, що згідно з планом президента США Дональда Трампа, є те, що країни, які мають таку зброю, готові віддати її зараз, а інші держави заплатять за неї.

В адміністрації Дональда Трампа вважають, що європейські союзники мають віддати системи зі своїх військових запасів, після чого отримати заміну. Американська компанія RTX Corporation перенесе їх уперед у черзі на постачання.

Джерела видання заявили, що Німеччина зможе отримати батарею Patriot не раніше ніж через вісім місяців. Тільки після цього Україна зможе отримати ЗРК.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН поставить Україні два Patriot, якщо США гарантують їхню заміну протягом 8 місяців

Читайте: Обмеження незалежності антикорупційних органів ускладнює шлях України до вступу в ЄС, - Вадефуль

Автор: 

Німеччина (7598) допомога (8607) США (23864) Patriot (382)


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Топ коментарі
+7
та нам не терміново...
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23.07.2025 15:23 Відповісти
+4
ще, пару трійку таких законів, то і від європи ніхєра не отримаємо.
за що зе!гніда копалини віддав?
за посаду для зеленої дегенератки мародерки свириденко?
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23.07.2025 15:29 Відповісти
+3
При всій зневазі до зезедента, але навіть він не здатен сотворити таку діч, в якій підозрюють рижого педофіла. Воно й зрозуміло, якщо єрмак дізнається, що Вова йому зраджує з малолітками, відірве піпірку, і голос замість хриплого стане тоненьким, як у кастрата.
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23.07.2025 15:37 Відповісти
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23.07.2025 15:22 Відповісти
та нам не терміново...
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23.07.2025 15:23 Відповісти
Тут до кінця літа протриматися, половину шахедів вже ППО не збиває.
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23.07.2025 15:23 Відповісти
Петріот від шахедів не допоможе все одно. Це як кувалдою мух бити. Чи досиде Трамп на посаді до весни, це питання. Там справа Епштейна про педофілію набрала таких обертів, що вже не спинити. В справі фігурують мільярди доларів, 11 річні дівчата, та 300 Гб порно відеозаписів, на яких є Трамп з високою вірогідністю.
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23.07.2025 15:30 Відповісти
При всій зневазі до зезедента, але навіть він не здатен сотворити таку діч, в якій підозрюють рижого педофіла. Воно й зрозуміло, якщо єрмак дізнається, що Вова йому зраджує з малолітками, відірве піпірку, і голос замість хриплого стане тоненьким, як у кастрата.
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23.07.2025 15:37 Відповісти
А воно вважає шо нема меж його досконалісті к цьому питанні.
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23.07.2025 16:02 Відповісти
війна чекати не буде
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23.07.2025 15:26 Відповісти
Нащо вони нам потрібні?
Через сорок днів Трамп запровадить нищівні санкції для ху@ла і війна скінчиться нашою перемогою!
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23.07.2025 15:44 Відповісти
Отакой!
А ******** мабуть розраховували шо зайдуть у травні 2025 року, на Додіка та сонцесяйного Ze? Тоб то назад у майбутне?
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23.07.2025 15:27 Відповісти
******** виконують фсбешне завдання.щоб не тільки зброя не зайшла в Україну.але і фінансова допомога,для українського народу
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23.07.2025 15:46 Відповісти
Як казав метр Лесь Подерв'янський "Скорость ах.....щая"
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23.07.2025 15:28 Відповісти
Таку інформацію привселюдно не подають. А от дези можуть.
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23.07.2025 15:28 Відповісти
ЗРК «Патріот», то таке собі, то для пересічних Українців, а ось, за 5-10 годин, законоблуддя замантулити у ВРУ в ТУРБОРЕЖИМІ, що ставить Україну, перед усим Світом, у різні пози, - і Ками, і Сутри, це вам реалії, сьогодення, від стефанчуків+зеленського щодо їх діяльності із знищенням України, як Європейського напряму розвитку!
У Тимошенко з ригоАНАЛАМИ, з оточенням, аж оргазм у залі ВРУ відбувся, після десятиліть клімаксу!
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23.07.2025 15:28 Відповісти
ще, пару трійку таких законів, то і від європи ніхєра не отримаємо.
за що зе!гніда копалини віддав?
за посаду для зеленої дегенератки мародерки свириденко?
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23.07.2025 15:29 Відповісти
світові брехливі покидьки і їхня брехлива авантюра проти України і її народу.яка переслідує ту ж саму ціль.яка і в окупанта України куйла, але в інший спосіб(не наданні допомоги для захисту Україні в її нерівному протистоянні і скаженим рашистським кровопивцею...
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23.07.2025 15:31 Відповісти
"... українських людей жорстоко знищує путін, але ...... МИ ВИРІШИЛИ НАДАТИ петріоти колись .... коли жорстокість закінчиться!" Чому не кричимо ? Трамп - козак, український герой !
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23.07.2025 15:35 Відповісти
Німці просто не вірять тампону. Хочуть отримати від нього гарантії і лише після цього віддадуть нам свої петріоти.

Хоча нам від цього, звісно, не легше...
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23.07.2025 15:36 Відповісти
І так аж до тих пір, до поки Україна не капітулює перед кацапстаном. А шо ви хотіли? Єрмак з Татаровим прискореними темпами ведуть Україну в стійло до кремлівського )(уйла - то для чого нам ще "Патріоти"? Банкова й так захищена.
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23.07.2025 15:38 Відповісти
Зеля понял что от союзников ничего не будет и пошёл по другому пути, может это и к лучшему,посмотрим
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23.07.2025 15:46 Відповісти
Сонцесяйний цього й добивався ,хоча у відосіках такий патріот шашличний
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23.07.2025 15:49 Відповісти
..та, походу, през Зєля-Підєрмачний не проти проміняти своє довічне сцарювання на троні не тільки на "патріоти", а й на всю Україну, як і інший його колега проданий кацапам, диктатор Лука...
понаобирали, зебіли Вироку-2019? - так, оце, "вигрібайте", і заодно зеленське сміття прибирайте за собой, а не тікайте по закордонах на валютні пособія, як припекло..
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23.07.2025 15:50 Відповісти
А навіщо вам Петріоти якщо ви їдите в Стамбул на переговори з рашистами. Тампон спецом не дасть Україні зброї щоб Україна швидше погодилась на капітуляцію
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23.07.2025 15:50 Відповісти
Головне,щоб путін не образився....а то ще образиться і не буде кожного дня та ночі ракетами бити по Україні...
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23.07.2025 16:04 Відповісти
В нас є свої зенітоно- ракетні комплекси:
ЗРК ДНІПРО
ЗРК КІЛЬЧЕНЬ
ЗРК КОРАЛ
ЗРК К-415
В 2019 ми їх проміняли на неякісний асфальт і шашлички.
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23.07.2025 16:13 Відповісти
 
 