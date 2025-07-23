Україна може не отримати анонсовані Трампом Patriot до весни 2026 року, - Spiegel

Системи ППО Patriot, які Дональд Трамп обіцяв передати Україні, надійдуть не раніше весни 2026 року.

Про це пише Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

Spiegel зазначає, що згідно з планом президента США Дональда Трампа, є те, що країни, які мають таку зброю, готові віддати її зараз, а інші держави заплатять за неї.

В адміністрації Дональда Трампа вважають, що європейські союзники мають віддати системи зі своїх військових запасів, після чого отримати заміну. Американська компанія RTX Corporation перенесе їх уперед у черзі на постачання.

Джерела видання заявили, що Німеччина зможе отримати батарею Patriot не раніше ніж через вісім місяців. Тільки після цього Україна зможе отримати ЗРК.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН поставить Україні два Patriot, якщо США гарантують їхню заміну протягом 8 місяців

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