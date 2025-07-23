Україна може не отримати анонсовані Трампом Patriot до весни 2026 року, - Spiegel
Системи ППО Patriot, які Дональд Трамп обіцяв передати Україні, надійдуть не раніше весни 2026 року.
Про це пише Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.
Spiegel зазначає, що згідно з планом президента США Дональда Трампа, є те, що країни, які мають таку зброю, готові віддати її зараз, а інші держави заплатять за неї.
В адміністрації Дональда Трампа вважають, що європейські союзники мають віддати системи зі своїх військових запасів, після чого отримати заміну. Американська компанія RTX Corporation перенесе їх уперед у черзі на постачання.
Джерела видання заявили, що Німеччина зможе отримати батарею Patriot не раніше ніж через вісім місяців. Тільки після цього Україна зможе отримати ЗРК.
Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ФРН поставить Україні два Patriot, якщо США гарантують їхню заміну протягом 8 місяців
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Через сорок днів Трамп запровадить нищівні санкції для ху@ла і війна скінчиться нашою перемогою!
А ******** мабуть розраховували шо зайдуть у травні 2025 року, на Додіка та сонцесяйного Ze? Тоб то назад у майбутне?
У Тимошенко з ригоАНАЛАМИ, з оточенням, аж оргазм у залі ВРУ відбувся, після десятиліть клімаксу!
за що зе!гніда копалини віддав?
за посаду для зеленої дегенератки мародерки свириденко?
Хоча нам від цього, звісно, не легше...
понаобирали, зебіли Вироку-2019? - так, оце, "вигрібайте", і заодно зеленське сміття прибирайте за собой, а не тікайте по закордонах на валютні пособія, як припекло..
ЗРК ДНІПРО
ЗРК КІЛЬЧЕНЬ
ЗРК КОРАЛ
ЗРК К-415
В 2019 ми їх проміняли на неякісний асфальт і шашлички.