РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12888 посетителей онлайн
Новости Patriot для Украины
1 839 25

Украина может не получить анонсированные Трампом Patriot до весны 2026 года, - Spiegel

Patriot для Украины ПВО прибудет только весной 2026 года

Системы ПВО Patriot, которые Дональд Трамп обещал передать Украине, поступят не раньше весны 2026 года.

Об этом пишет Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.

Spiegel отмечает, что, согласно плану президента США Дональда Трампа, страны, имеющие такое оружие, готовы отдать его сейчас, а другие государства заплатят за него.

В администрации Дональда Трампа считают, что европейские союзники должны отдать системы из своих военных запасов, после чего получить замену. Американская компания RTX Corporation перенесет их вперед в очереди на поставку.

Источники издания заявили, что Германия сможет получить батарею Patriot не ранее, чем через восемь месяцев. Только после этого Украина сможет получить ЗРК.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ поставит Украине два Patriot, если США гарантируют их замену в течение 8 месяцев

Также читайте: Нидерланды внесут существенный вклад в поставки американских Patriot, - Брекельманс

Автор: 

Германия (7170) помощь (8013) США (27555) Patriot (345)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
та нам не терміново...
показать весь комментарий
23.07.2025 15:23 Ответить
+6
ще, пару трійку таких законів, то і від європи ніхєра не отримаємо.
за що зе!гніда копалини віддав?
за посаду для зеленої дегенератки мародерки свириденко?
показать весь комментарий
23.07.2025 15:29 Ответить
+3
При всій зневазі до зезедента, але навіть він не здатен сотворити таку діч, в якій підозрюють рижого педофіла. Воно й зрозуміло, якщо єрмак дізнається, що Вова йому зраджує з малолітками, відірве піпірку, і голос замість хриплого стане тоненьким, як у кастрата.
показать весь комментарий
23.07.2025 15:37 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ложка дорога до обіду
показать весь комментарий
23.07.2025 15:22 Ответить
та нам не терміново...
показать весь комментарий
23.07.2025 15:23 Ответить
Тут до кінця літа протриматися, половину шахедів вже ППО не збиває.
показать весь комментарий
23.07.2025 15:23 Ответить
Петріот від шахедів не допоможе все одно. Це як кувалдою мух бити. Чи досиде Трамп на посаді до весни, це питання. Там справа Епштейна про педофілію набрала таких обертів, що вже не спинити. В справі фігурують мільярди доларів, 11 річні дівчата, та 300 Гб порно відеозаписів, на яких є Трамп з високою вірогідністю.
показать весь комментарий
23.07.2025 15:30 Ответить
При всій зневазі до зезедента, але навіть він не здатен сотворити таку діч, в якій підозрюють рижого педофіла. Воно й зрозуміло, якщо єрмак дізнається, що Вова йому зраджує з малолітками, відірве піпірку, і голос замість хриплого стане тоненьким, як у кастрата.
показать весь комментарий
23.07.2025 15:37 Ответить
А воно вважає шо нема меж його досконалісті к цьому питанні.
показать весь комментарий
23.07.2025 16:02 Ответить
війна чекати не буде
показать весь комментарий
23.07.2025 15:26 Ответить
Нащо вони нам потрібні?
Через сорок днів Трамп запровадить нищівні санкції для ху@ла і війна скінчиться нашою перемогою!
показать весь комментарий
23.07.2025 15:44 Ответить
Отакой!
А ******** мабуть розраховували шо зайдуть у травні 2025 року, на Додіка та сонцесяйного Ze? Тоб то назад у майбутне?
показать весь комментарий
23.07.2025 15:27 Ответить
******** виконують фсбешне завдання.щоб не тільки зброя не зайшла в Україну.але і фінансова допомога,для українського народу
показать весь комментарий
23.07.2025 15:46 Ответить
Як казав метр Лесь Подерв'янський "Скорость ах.....щая"
показать весь комментарий
23.07.2025 15:28 Ответить
Таку інформацію привселюдно не подають. А от дези можуть.
показать весь комментарий
23.07.2025 15:28 Ответить
ЗРК «Патріот», то таке собі, то для пересічних Українців, а ось, за 5-10 годин, законоблуддя замантулити у ВРУ в ТУРБОРЕЖИМІ, що ставить Україну, перед усим Світом, у різні пози, - і Ками, і Сутри, це вам реалії, сьогодення, від стефанчуків+зеленського щодо їх діяльності із знищенням України, як Європейського напряму розвитку!
У Тимошенко з ригоАНАЛАМИ, з оточенням, аж оргазм у залі ВРУ відбувся, після десятиліть клімаксу!
показать весь комментарий
23.07.2025 15:28 Ответить
ще, пару трійку таких законів, то і від європи ніхєра не отримаємо.
за що зе!гніда копалини віддав?
за посаду для зеленої дегенератки мародерки свириденко?
показать весь комментарий
23.07.2025 15:29 Ответить
світові брехливі покидьки і їхня брехлива авантюра проти України і її народу.яка переслідує ту ж саму ціль.яка і в окупанта України куйла, але в інший спосіб(не наданні допомоги для захисту Україні в її нерівному протистоянні і скаженим рашистським кровопивцею...
показать весь комментарий
23.07.2025 15:31 Ответить
"... українських людей жорстоко знищує путін, але ...... МИ ВИРІШИЛИ НАДАТИ петріоти колись .... коли жорстокість закінчиться!" Чому не кричимо ? Трамп - козак, український герой !
показать весь комментарий
23.07.2025 15:35 Ответить
Німці просто не вірять тампону. Хочуть отримати від нього гарантії і лише після цього віддадуть нам свої петріоти.

Хоча нам від цього, звісно, не легше...
показать весь комментарий
23.07.2025 15:36 Ответить
І так аж до тих пір, до поки Україна не капітулює перед кацапстаном. А шо ви хотіли? Єрмак з Татаровим прискореними темпами ведуть Україну в стійло до кремлівського )(уйла - то для чого нам ще "Патріоти"? Банкова й так захищена.
показать весь комментарий
23.07.2025 15:38 Ответить
Зеля понял что от союзников ничего не будет и пошёл по другому пути, может это и к лучшему,посмотрим
показать весь комментарий
23.07.2025 15:46 Ответить
Сонцесяйний цього й добивався ,хоча у відосіках такий патріот шашличний
показать весь комментарий
23.07.2025 15:49 Ответить
..та, походу, през Зєля-Підєрмачний не проти проміняти своє довічне сцарювання на троні не тільки на "патріоти", а й на всю Україну, як і інший його колега проданий кацапам, диктатор Лука...
понаобирали, зебіли Вироку-2019? - так, оце, "вигрібайте", і заодно зеленське сміття прибирайте за собой, а не тікайте по закордонах на валютні пособія, як припекло..
показать весь комментарий
23.07.2025 15:50 Ответить
А навіщо вам Петріоти якщо ви їдите в Стамбул на переговори з рашистами. Тампон спецом не дасть Україні зброї щоб Україна швидше погодилась на капітуляцію
показать весь комментарий
23.07.2025 15:50 Ответить
Головне,щоб путін не образився....а то ще образиться і не буде кожного дня та ночі ракетами бити по Україні...
показать весь комментарий
23.07.2025 16:04 Ответить
В нас є свої зенітоно- ракетні комплекси:
ЗРК ДНІПРО
ЗРК КІЛЬЧЕНЬ
ЗРК КОРАЛ
ЗРК К-415
В 2019 ми їх проміняли на неякісний асфальт і шашлички.
показать весь комментарий
23.07.2025 16:13 Ответить
Та нащо вони треба , в нас же є вавин Лазер, кинджали з арєшніками ще на взльоті, прямо в кацапєйці валить
показать весь комментарий
23.07.2025 16:25 Ответить
 
 