Украина может не получить анонсированные Трампом Patriot до весны 2026 года, - Spiegel
Системы ПВО Patriot, которые Дональд Трамп обещал передать Украине, поступят не раньше весны 2026 года.
Об этом пишет Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.
Spiegel отмечает, что, согласно плану президента США Дональда Трампа, страны, имеющие такое оружие, готовы отдать его сейчас, а другие государства заплатят за него.
В администрации Дональда Трампа считают, что европейские союзники должны отдать системы из своих военных запасов, после чего получить замену. Американская компания RTX Corporation перенесет их вперед в очереди на поставку.
Источники издания заявили, что Германия сможет получить батарею Patriot не ранее, чем через восемь месяцев. Только после этого Украина сможет получить ЗРК.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ поставит Украине два Patriot, если США гарантируют их замену в течение 8 месяцев
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Через сорок днів Трамп запровадить нищівні санкції для ху@ла і війна скінчиться нашою перемогою!
А ******** мабуть розраховували шо зайдуть у травні 2025 року, на Додіка та сонцесяйного Ze? Тоб то назад у майбутне?
У Тимошенко з ригоАНАЛАМИ, з оточенням, аж оргазм у залі ВРУ відбувся, після десятиліть клімаксу!
за що зе!гніда копалини віддав?
за посаду для зеленої дегенератки мародерки свириденко?
Хоча нам від цього, звісно, не легше...
понаобирали, зебіли Вироку-2019? - так, оце, "вигрібайте", і заодно зеленське сміття прибирайте за собой, а не тікайте по закордонах на валютні пособія, як припекло..
ЗРК ДНІПРО
ЗРК КІЛЬЧЕНЬ
ЗРК КОРАЛ
ЗРК К-415
В 2019 ми їх проміняли на неякісний асфальт і шашлички.