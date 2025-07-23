Украина может не получить анонсированные Трампом Patriot до весны 2026 года, - Spiegel

Системы ПВО Patriot, которые Дональд Трамп обещал передать Украине, поступят не раньше весны 2026 года.

Об этом пишет Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.

Spiegel отмечает, что, согласно плану президента США Дональда Трампа, страны, имеющие такое оружие, готовы отдать его сейчас, а другие государства заплатят за него.

В администрации Дональда Трампа считают, что европейские союзники должны отдать системы из своих военных запасов, после чего получить замену. Американская компания RTX Corporation перенесет их вперед в очереди на поставку.

Источники издания заявили, что Германия сможет получить батарею Patriot не ранее, чем через восемь месяцев. Только после этого Украина сможет получить ЗРК.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ФРГ поставит Украине два Patriot, если США гарантируют их замену в течение 8 месяцев

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