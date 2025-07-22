Нидерланды внесут существенный вклад в поставки американских Patriot, - Брекельманс

Нидерланды планируют оказать значительную поддержку, обеспечивая Украину современными средствами противовоздушной обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс написал в соцсети Х.

В частности его страна поможет передать Украине системы Patriot.

Мы провели онлайн-обсуждение с министрами обороны по поддержке Украины. Нидерланды сделают существенный вклад в поставки американских систем противовоздушной обороны (Patriot). Детали в ближайшее время будут согласованы. Также мы самостоятельно предоставляем дополнительные средства ПВО: боеприпасы для F-16, средства противодействия дронам, радары и т.д.", - говорится в заметке.

Соответствующую информацию обнародовало на своем сайте Минобороны Нидерландов.

"Российская воздушная кампания террора в последнее время достигает новых уровней. Цель России проста - сломать несгибаемый украинский народ. Мы не можем этого допустить. Поэтому мы хотим сделать существенный вклад в дополнительную противовоздушную оборону для Украины. Многое уже сделано, но нужно больше. Только продолжая постоянно и массово поддерживать Украину и усиливая давление на Россию, мы заставим РФ сесть за стол переговоров", - заявил Брекельманс во время онлайн-встречи Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG).

Сейчас проводятся консультации с США и другими союзниками по американской инициативе поставки дополнительных систем вооружения, включая системы ПВО Patriot. И важно, чтобы свой вклад сделала вся Европа.

"Украина - это передовая линия безопасности от российской агрессии для всей Европы. Если Россия сможет прорваться, она сразу же будет представлять большую угрозу для остальной Европы и НАТО", - убежден министр.

Напомним, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре подтвердил намерения профинансировать покупку ЗРК Patriot для Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Германия и США приблизились к соглашению о Patriot для Украины, - Bloomberg