Нідерланди зроблять суттєвий внесок у постачання американських Patriot, - Брекельманс

Нідерланди планують надати значну підтримку, забезпечуючи Україну сучасними засобами протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс написав у соцмережі Х.

Зокрема його країна допоможе передати Україні системи Patriot.

Ми провели онлайн-обговорення з міністрами оборони щодо підтримки України. Нідерланди зроблять суттєвий внесок у постачання американських систем протиповітряної оборони (Patriot). Деталі найближчим часом будуть узгоджені. Також ми самостійно надаємо додаткові засоби ППО: боєприпаси для F-16, засоби протидії дронам, радари тощо", - йдеться в дописі.

Відповідну інформацію оприлюднило на своєму сайті Міноборони Нідерландів.

"Російська повітряна кампанія терору останнім часом досягає нових рівнів. Мета Росії проста - зламати непохитний український народ. Ми не можемо цього допустити. Тому ми хочемо зробити суттєвий внесок у додаткову протиповітряну оборону для України. Багато вже зроблено, але потрібно більше. Тільки продовжуючи невпинно та масово підтримувати Україну та посилюючи тиск на Росію, ми змусимо РФ сісти за стіл переговорів", - заявив Брекельманс під час онлайн-зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG).

Наразі проводяться консультації зі США та іншими союзниками щодо американської ініціативи постачання додаткових систем озброєння, включаючи системи ППО Patriot. І важливо, щоб свій внесок зробила вся Європа.

"Україна – це передова лінія безпеки від російської агресії для всієї Європи. Якщо Росія зможе прорватися, вона одразу ж становитиме більшу загрозу для решти Європи та НАТО", - переконаний міністр.

Нагадаєсо, премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підтвердив наміри профінансувати купівлю ЗРК Patriot для України.

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