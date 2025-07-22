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Новини Patriot для України
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Нідерланди зроблять суттєвий внесок у постачання американських Patriot, - Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс про Patriot для України

Нідерланди планують надати значну підтримку, забезпечуючи Україну сучасними засобами протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс написав у соцмережі Х.

Зокрема його країна допоможе передати Україні системи Patriot.

Ми провели онлайн-обговорення з міністрами оборони щодо підтримки України. Нідерланди зроблять суттєвий внесок у постачання американських систем протиповітряної оборони (Patriot). Деталі найближчим часом будуть узгоджені. Також ми самостійно надаємо додаткові засоби ППО: боєприпаси для F-16, засоби протидії дронам, радари тощо", - йдеться в дописі.

Відповідну інформацію оприлюднило на своєму сайті Міноборони Нідерландів.

"Російська повітряна кампанія терору останнім часом досягає нових рівнів. Мета Росії проста - зламати непохитний український народ. Ми не можемо цього допустити. Тому ми хочемо зробити суттєвий внесок у додаткову протиповітряну оборону для України. Багато вже зроблено, але потрібно більше. Тільки продовжуючи невпинно та масово підтримувати Україну та посилюючи тиск на Росію, ми змусимо РФ сісти за стіл переговорів", - заявив Брекельманс під час онлайн-зустрічі Контактної групи з питань оборони України (UDCG).

Наразі проводяться консультації зі США та іншими союзниками щодо американської ініціативи постачання додаткових систем озброєння, включаючи системи ППО Patriot. І важливо, щоб свій внесок зробила вся Європа.

"Україна – це передова лінія безпеки від російської агресії для всієї Європи. Якщо Росія зможе прорватися, вона одразу ж становитиме більшу загрозу для решти Європи та НАТО", - переконаний міністр.

Нагадаєсо, премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підтвердив наміри профінансувати купівлю ЗРК Patriot для України.

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