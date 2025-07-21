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Новини Patriot для України
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Норвегія готова заплатити за поставку Україні ЗРК Patriot, - прем’єр Стьоре

Йонас Гар Стьоре

Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підтвердив наміри профінансувати купівлю ЗРК Patriot для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Стьоре заявив, що Норвегія готова заплатити за поставку Україні системи Patriot "і ми зараз плануємо зробити це у співпраці з Німеччиною".

За його словами, Німеччина та Норвегія спочатку повинні отримати гарантії компенсації за те, що вони платять за ППО України, тому остаточна угода ще не укладена.

Стьоре також попросив США пояснити, як йде справа з поставками Patriot в Україну.

"Я вважаю, що заява президента Трампа про готовність допомогти є хорошим початком, але це має бути чітко визначено. Коли це буде вирішено – і я сподіваюся, що це станеться незабаром – Норвегія готова розділити витрати", – запевнив він.

Також читайте: США ще не підтвердили терміни передачі Німеччині систем Patriot, - Мерц

Автор: 

Норвегія (805) ППО (3408) Patriot (380)


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Топ коментарі
+7
дякуємо, Норвегіє !

спільна загроза європейській цивілізації має бути знищена !

.
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21.07.2025 22:50 Відповісти
+5
Щиро дякуємо, Друзі.
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21.07.2025 22:54 Відповісти
+3
Дякуємо! Друзі познаються у біді. Який контраст між вікінгами і продажними мадярськими політичними прошм@ндовками, не кажучи вже про наше тупе і зажерливе "елітне" зелене гівно.
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21.07.2025 22:56 Відповісти
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дякуємо, Норвегіє !

спільна загроза європейській цивілізації має бути знищена !

.
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21.07.2025 22:50 Відповісти
Щиро дякуємо, Друзі.
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21.07.2025 22:54 Відповісти
Дякуємо! Друзі познаються у біді. Який контраст між вікінгами і продажними мадярськими політичними прошм@ндовками, не кажучи вже про наше тупе і зажерливе "елітне" зелене гівно.
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21.07.2025 22:56 Відповісти
Какие патриоты? За миллиард- полтора которые он стоит можно купить кучу Бредли, минометов, дронов, заплатить зарплаты солдатам и тд. Тем более что все больг и больше шахедов прилетает, а не ракет
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21.07.2025 22:59 Відповісти
Російський дрон-камікадзе «Герань-3» з турбореактивним двигуном порівнянний за потужністю з крилатими ракетами.
Крейсерська швидкість дрона досягає 550-600 км/год, здатний долати відстань до 2000 км. Вага бойової частини стала більшою в 6 разів - до 300 кг проти 50 кг у попередника «Герань-2».
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21.07.2025 23:17 Відповісти
на ці таратайки ніяких петротів не вистачить. ані по вартості, ані по кількості. потрібне інше набагато дешевше рішення...
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21.07.2025 23:28 Відповісти
Гешефт Трампа, за крові Українців!!
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21.07.2025 23:58 Відповісти
Соромно стає, коли інші країни піклуються про Україну більше, ніж позорища на Банковій.
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21.07.2025 23:14 Відповісти
В щирості гуманізму норвежців я не сумніваюся, але це в інтересах усіх держав, які хочуть щоб не було зруйновано міжнародне право назавжди і почалася нова епоха - після ядерної війни.
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21.07.2025 23:39 Відповісти
які куска мила не купили і не передали нашим воякам
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21.07.2025 23:52 Відповісти
Це ви, про асфальт зеленського, з 2019 року???
Таки, да, Зебарига на крові Українців, з купою помічників ригоАНАЛІВ!!
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22.07.2025 00:01 Відповісти
❤️mange tak❤️
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21.07.2025 23:20 Відповісти
 
 