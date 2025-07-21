Норвегія готова заплатити за поставку Україні ЗРК Patriot, - прем’єр Стьоре

Премʼєр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підтвердив наміри профінансувати купівлю ЗРК Patriot для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Стьоре заявив, що Норвегія готова заплатити за поставку Україні системи Patriot "і ми зараз плануємо зробити це у співпраці з Німеччиною".

За його словами, Німеччина та Норвегія спочатку повинні отримати гарантії компенсації за те, що вони платять за ППО України, тому остаточна угода ще не укладена.

Стьоре також попросив США пояснити, як йде справа з поставками Patriot в Україну.

"Я вважаю, що заява президента Трампа про готовність допомогти є хорошим початком, але це має бути чітко визначено. Коли це буде вирішено – і я сподіваюся, що це станеться незабаром – Норвегія готова розділити витрати", – запевнив він.

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