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Новости Patriot для Украины
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Норвегия готова заплатить за поставку Украине ЗРК Patriot, - премьер Стьоре

Йонас Гар Стьоре

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре подтвердил намерения профинансировать покупку ЗРК Patriot для Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Стьоре заявил, что Норвегия готова заплатить за поставку Украине системы Patriot "и мы сейчас планируем сделать это в сотрудничестве с Германией".

По его словам, Германия и Норвегия сначала должны получить гарантии компенсации за то, что они платят за ПВО Украины, поэтому окончательное соглашение еще не заключено.

Стьоре также попросил США объяснить, как обстоит дело с поставками Patriot в Украину.

"Я считаю, что заявление президента Трампа о готовности помочь является хорошим началом, но это должно быть четко определено. Когда это будет решено - и я надеюсь, что это произойдет вскоре - Норвегия готова разделить расходы", - заверил он.

Также читайте: США еще не подтвердили сроки передачи Германии систем Patriot, - Мерц

Норвегия (729) ПВО (2964) Patriot (338)


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Топ комментарии
+10
дякуємо, Норвегіє !

спільна загроза європейській цивілізації має бути знищена !

.
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21.07.2025 22:50 Ответить
+7
Щиро дякуємо, Друзі.
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21.07.2025 22:54 Ответить
+7
Дякуємо! Друзі познаються у біді. Який контраст між вікінгами і продажними мадярськими політичними прошм@ндовками, не кажучи вже про наше тупе і зажерливе "елітне" зелене гівно.
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21.07.2025 22:56 Ответить
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дякуємо, Норвегіє !

спільна загроза європейській цивілізації має бути знищена !

.
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21.07.2025 22:50 Ответить
Щиро дякуємо, Друзі.
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21.07.2025 22:54 Ответить
Дякуємо! Друзі познаються у біді. Який контраст між вікінгами і продажними мадярськими політичними прошм@ндовками, не кажучи вже про наше тупе і зажерливе "елітне" зелене гівно.
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21.07.2025 22:56 Ответить
Какие патриоты? За миллиард- полтора которые он стоит можно купить кучу Бредли, минометов, дронов, заплатить зарплаты солдатам и тд. Тем более что все больг и больше шахедов прилетает, а не ракет
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21.07.2025 22:59 Ответить
Російський дрон-камікадзе «Герань-3» з турбореактивним двигуном порівнянний за потужністю з крилатими ракетами.
Крейсерська швидкість дрона досягає 550-600 км/год, здатний долати відстань до 2000 км. Вага бойової частини стала більшою в 6 разів - до 300 кг проти 50 кг у попередника «Герань-2».
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21.07.2025 23:17 Ответить
на ці таратайки ніяких петротів не вистачить. ані по вартості, ані по кількості. потрібне інше набагато дешевше рішення...
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21.07.2025 23:28 Ответить
Гешефт Трампа, за крові Українців!!
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21.07.2025 23:58 Ответить
Соромно стає, коли інші країни піклуються про Україну більше, ніж позорища на Банковій.
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21.07.2025 23:14 Ответить
В щирості гуманізму норвежців я не сумніваюся, але це в інтересах усіх держав, які хочуть щоб не було зруйновано міжнародне право назавжди і почалася нова епоха - після ядерної війни.
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21.07.2025 23:39 Ответить
які куска мила не купили і не передали нашим воякам
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21.07.2025 23:52 Ответить
Це ви, про асфальт зеленського, з 2019 року???
Таки, да, Зебарига на крові Українців, з купою помічників ригоАНАЛІВ!!
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22.07.2025 00:01 Ответить
❤️mange tak❤️
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21.07.2025 23:20 Ответить
 
 