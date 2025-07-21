Норвегия готова заплатить за поставку Украине ЗРК Patriot, - премьер Стьоре
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре подтвердил намерения профинансировать покупку ЗРК Patriot для Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Стьоре заявил, что Норвегия готова заплатить за поставку Украине системы Patriot "и мы сейчас планируем сделать это в сотрудничестве с Германией".
По его словам, Германия и Норвегия сначала должны получить гарантии компенсации за то, что они платят за ПВО Украины, поэтому окончательное соглашение еще не заключено.
Стьоре также попросил США объяснить, как обстоит дело с поставками Patriot в Украину.
"Я считаю, что заявление президента Трампа о готовности помочь является хорошим началом, но это должно быть четко определено. Когда это будет решено - и я надеюсь, что это произойдет вскоре - Норвегия готова разделить расходы", - заверил он.
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Таки, да, Зебарига на крові Українців, з купою помічників ригоАНАЛІВ!!