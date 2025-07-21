США еще не подтвердили сроки передачи Германии систем Patriot, - Мерц

Германия пока не получила подтверждения сроков, когда США могут передать системы Patriot на замену тем, которые ФРГ готова предоставить Украине.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть общее обещание со стороны американского правительства передать нам, Германии и Евросоюзу, Patriot, чтобы мы передали указанные системы Украине. Мы передаем и получаем замену. Но эта замена пока что на самом деле не обеспечена", - сказал канцлер.

По словам Мерца, ведутся переговоры с американской стороной относительно того, когда эта замена должна поступить, детали обсуждают министры обороны.

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В свою очередь премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что понимает стремление Германии иметь ясность в этом вопросе, и отметил, что Берлин позиционирует себя как лидера в обеспечении Украины дополнительными системами ПВО.

"Поддержка Украины является легитимной задачей защиты международного права и права нации на самооборону, но это также о сохранении порядка в Европе", - подчеркнул он.