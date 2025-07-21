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США еще не подтвердили сроки передачи Германии систем Patriot, - Мерц

patriot

Германия пока не получила подтверждения сроков, когда США могут передать системы Patriot на замену тем, которые ФРГ готова предоставить Украине.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Есть общее обещание со стороны американского правительства передать нам, Германии и Евросоюзу, Patriot, чтобы мы передали указанные системы Украине. Мы передаем и получаем замену. Но эта замена пока что на самом деле не обеспечена", - сказал канцлер.

По словам Мерца, ведутся переговоры с американской стороной относительно того, когда эта замена должна поступить, детали обсуждают министры обороны.

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В свою очередь премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил, что понимает стремление Германии иметь ясность в этом вопросе, и отметил, что Берлин позиционирует себя как лидера в обеспечении Украины дополнительными системами ПВО.

"Поддержка Украины является легитимной задачей защиты международного права и права нации на самооборону, но это также о сохранении порядка в Европе", - подчеркнул он.

Германия (7163) США (27544) Patriot (338) Фридрих Мерц (190)


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Обговорюють міністри оборони? Це означає, що з боку США це Гегсет (чи як його там)?
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21.07.2025 22:14 Ответить
так, в США зараз Patriot самим треба - в них Стефанишину запустили🚀🚀🚀
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21.07.2025 22:17 Ответить
Рудий чорт буде тягти і тягти з цим питанням.
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21.07.2025 22:17 Ответить
Через пiсят днiв, не раньше!
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21.07.2025 22:18 Ответить
Це ті петріоти які крашений сдєлкун "відправив" ще на минулому тижні?...
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21.07.2025 22:25 Ответить
А що, Зеленський ще не отримав?
Мабуть не за тою адресою відправили.
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21.07.2025 23:48 Ответить
Купівля американської зброї для Європи є глухим кутом. Це шлях до залежності і підзвітності. Це втрата свободи вибору. Потрібно повністю відмовитись від американської зброї і виготовляти свою. Потрібно створити Європейський Військовий Альянс - ЄВА - з повною локалізацією ВПК в Європі. Який сенс передавати в рамках НАТО безкоштовно військові технології і наукові розробки США для того щоб потім купувати в США втричі (як мінімум!) дорожче і виконувати всі їх забаганки які можуть змінюватися зі зміною адміністрації? Вже очевидно що з часу приходу до влади Обами Америка гниє і апофеозом цього став повторний прихід абсолютно аморального Трампа до влади в США. Світ вже ніколи не буде таким як був і потрібно на це адекватно реагувати. Мирні часи планети закінчились. ... Колись я хотів жити довго. Тепер хочу померти швидше, але "своєю смертю" і в ще своїй хаті. Україна найкраще місце для цього - соціальний захист тут майже повністю відсутній.
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21.07.2025 22:43 Ответить
Спалили рудого клоуна.
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21.07.2025 23:12 Ответить
 
 