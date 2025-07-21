США и Германия договорились предоставить Украине пять систем Patriot "как можно скорее", - Писториус

Соединенные Штаты и Германия достигли договоренности о предоставлении Украине пяти зенитно-ракетных комплексов Patriot. ПВО должны быть доставлены как можно скорее.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Во время моей поездки в Вашингтон на прошлой неделе я договорился с Питом Гегсетом, что Германия внесет свой вклад в скорейшее предоставление (Украине) пяти крайне необходимых систем Patriot", - заявил Писториус.

Также Германия пообещала дополнительные системы ПВО и боеприпасы для Украины.

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