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Новости Patriot для Украины
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США и Германия договорились предоставить Украине пять систем Patriot "как можно скорее", - Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус

Соединенные Штаты и Германия достигли договоренности о предоставлении Украине пяти зенитно-ракетных комплексов Patriot. ПВО должны быть доставлены как можно скорее.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЕП".

"Во время моей поездки в Вашингтон на прошлой неделе я договорился с Питом Гегсетом, что Германия внесет свой вклад в скорейшее предоставление (Украине) пяти крайне необходимых систем Patriot", - заявил Писториус.

Также Германия пообещала дополнительные системы ПВО и боеприпасы для Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина и Германия на этой неделе проведут переговоры о передаче систем Patriot

Автор: 

Patriot (338) Писториус Борис (246)


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Не пройдет и года...
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21.07.2025 15:31 Ответить
Як Парашв настане 3,14...ць.
Або 3,14...сець.
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21.07.2025 15:32 Ответить
Тобто по ітогу дві, но потом
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21.07.2025 15:31 Ответить
5 комплексів, чи 5 машин?
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21.07.2025 15:34 Ответить
Та вроде батарей, в батарее 6-10 пусковых
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21.07.2025 15:45 Ответить
п'яти зенітно-ракетних КОМПЛЕКСІВ Patriot Джерело: https://censor.net/ua/n3564426
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21.07.2025 15:46 Ответить
Меняем патиоты на зелю и ко. Или забирайте бесплатно
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21.07.2025 15:40 Ответить
А не простіше свої "Кільчені" з-під асфальту відкопати?
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21.07.2025 15:48 Ответить
Щиро дякуємо за допомогу.
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21.07.2025 15:55 Ответить
 
 