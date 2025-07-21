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Новости Patriot для Украины
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Украина и Германия на этой неделе проведут переговоры о передаче систем Patriot

Германия передаст Украине танки Leopard, IRIS-T и БМП в 2025 году

На этой неделе запланированы рабочие переговоры по техническим деталям передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом сообщили спикеры федерального правительства и Минобороны Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Представитель правительства Штефан Корнелиус отметил, что между политическим решением и его практическим воплощением нужно время, поскольку системы имеют технические различия, которые еще нужно согласовать. Он добавил, что изучаются различные модели передачи, чтобы Украина получила комплексы как можно скорее.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус предложили профинансировать две системы Patriot. Переговоры ведутся также с производителями вооружения.

Пресс-секретарь Минобороны Натали Йеннинг уточнила, что переговоры на экспертном уровне будут проходить на этой неделе. Стоимость одной системы Patriot, по ее словам, может составлять около 1 млрд евро, в зависимости от комплектации и количества ракет.

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Германия (7163) Patriot (338) война в Украине (5289)


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А Трамп звіздів, що Patriot вже надходять в Україну, аж 17 штук!!!
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21.07.2025 14:16 Ответить
Бажано, щоб узгодження технічних деталей передбачали інтегрування Петріотів, які планується розгорнути в Україні, в систему ППО з інтерфейсом в систему ППО/ПРО НАТО з можливістю отримання даних для своєчасного реагування ПРО України на повітряні атаки рашистських АБР та БР та їх нових, модернізованих версій.
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21.07.2025 14:21 Ответить
Захід з трильйоном євро на оборону так опозорився.

Зброї у них мало, роблять все довго і дорого.

Всі чекають як український ВПК вродить якусь новинку, на Захід давно нема надії, вони тормози.
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21.07.2025 14:37 Ответить
Поки що, навіть з існуючим станом оборони, Захід не дозволив рашистам досягти виведення з території країн, що стали членами НАТО після 1997 року, всіх збройних сил та військової інфраструктури іноземних держав, які з'явилися там за наступні роки.
Вирішальний вклад в захист інтересів Заходу внесла Україна, її сили оборони, ЗСУ.
Сьогодні Україна та більшість країн НАТО, крім закупівлі зброї та ***********, створюють оборонні виробничі кластери, розгортають і збільшують спільне військове виробництво ******** зброї, яка потрібна у реаліях ******** війни, за досвідом ЗСУ. Зокрема - БЛА, **********, ЗРК, складні електронні компоненти, амуніцію та ін.
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21.07.2025 15:07 Ответить
 
 