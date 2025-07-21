Украина и Германия на этой неделе проведут переговоры о передаче систем Patriot
На этой неделе запланированы рабочие переговоры по техническим деталям передачи Украине систем противовоздушной обороны Patriot.
Об этом сообщили спикеры федерального правительства и Минобороны Германии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Представитель правительства Штефан Корнелиус отметил, что между политическим решением и его практическим воплощением нужно время, поскольку системы имеют технические различия, которые еще нужно согласовать. Он добавил, что изучаются различные модели передачи, чтобы Украина получила комплексы как можно скорее.
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц и министр обороны Борис Писториус предложили профинансировать две системы Patriot. Переговоры ведутся также с производителями вооружения.
Пресс-секретарь Минобороны Натали Йеннинг уточнила, что переговоры на экспертном уровне будут проходить на этой неделе. Стоимость одной системы Patriot, по ее словам, может составлять около 1 млрд евро, в зависимости от комплектации и количества ракет.
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Зброї у них мало, роблять все довго і дорого.
Всі чекають як український ВПК вродить якусь новинку, на Захід давно нема надії, вони тормози.
Вирішальний вклад в захист інтересів Заходу внесла Україна, її сили оборони, ЗСУ.
Сьогодні Україна та більшість країн НАТО, крім закупівлі зброї та ***********, створюють оборонні виробничі кластери, розгортають і збільшують спільне військове виробництво ******** зброї, яка потрібна у реаліях ******** війни, за досвідом ЗСУ. Зокрема - БЛА, **********, ЗРК, складні електронні компоненти, амуніцію та ін.