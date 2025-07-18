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Новости Patriot для Украины
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США рассматривают возможность продажи систем ПВО Patriot из собственных запасов, - посол США в НАТО Уитакер

США рассматривают возможность продажи систем ПВО Patriot из своих запасов для Украины

Спецпредставитель Вашингтона в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность продажи систем ПВО Patriot из собственных запасов. Однако точную дату завершения этого процесса он назвать не может.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Уитакер также заявил, что "ведется постоянный разговор" о том, будут ли Соединенные Штаты продавать уже имеющиеся в их арсенале системы Patriot.

"Мы никогда не поставим Соединенные Штаты в стратегически невыгодное положение и обеспечим наличие всего необходимого. В то же время я думаю, мы все признаем острую потребность, в которой Украина сейчас нуждается на поле боя и для защиты своих городов", - отметил он.

Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украина получит ЗРК Patriot в течение ближайших недель, все вопросы сейчас согласовывают на уровне министерств обороны.

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Автор: 

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Закінчуйте вже цей маразм. Просто відправте СВОЇ петріоти і поставте крапку у цій апупєї.
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18.07.2025 07:22 Ответить
Єслі би да каби, іроди тягнуть кота за фаберже а українці гинуть...
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18.07.2025 07:26 Ответить
Скільки ще українців загине,поки вони розглянуть..
Вже б давно дали,аби бажання було..
Вчора майже опівночі дзвонить,телевізор злампвся.Кажу,а можна завтра?
В мене,каже,дружина після інсульту,ге може без телебачення.Зрозумів,кажу,зюираюся,виїжджай.
«Пізніше» часто синонім «ніколи».
24 години-тиждень-50 днів...і так до безкінечності...
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18.07.2025 07:32 Ответить
У кацапів прислів"я є: "******* - не мешки ворочать...".
Після приходу у США, до влади, Трампа, ми бачимо один "триндьож"...
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18.07.2025 07:38 Ответить
"...ведеться постійна розмова..."
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18.07.2025 07:38 Ответить
Коли продадуть? - як той - так зразу
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18.07.2025 07:46 Ответить
А завтра марсіани прилетять Білий дім бомбити, то чим захищатися будете?
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18.07.2025 08:28 Ответить
а наростити виробництво якщо є такий шалений попит релігія заважає?? Не розумію. Кацапи під час війни масштабували виробництво ракет, шахедів в десятки разів і то під санкціями які б вони не були. А така мега держава як США яка має всі ресурси не може масштабувати виробництво циї Петріотів чи іншої техніки. В часи Холодної війни все було інакше - виробляли з надлишком, роздавали своїм союзникам по світу як і срср
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18.07.2025 09:16 Ответить
 
 