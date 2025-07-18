США рассматривают возможность продажи систем ПВО Patriot из собственных запасов, - посол США в НАТО Уитакер

Спецпредставитель Вашингтона в НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Вашингтон рассматривает возможность продажи систем ПВО Patriot из собственных запасов. Однако точную дату завершения этого процесса он назвать не может.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Уитакер также заявил, что "ведется постоянный разговор" о том, будут ли Соединенные Штаты продавать уже имеющиеся в их арсенале системы Patriot.

"Мы никогда не поставим Соединенные Штаты в стратегически невыгодное положение и обеспечим наличие всего необходимого. В то же время я думаю, мы все признаем острую потребность, в которой Украина сейчас нуждается на поле боя и для защиты своих городов", - отметил он.

Напомним, канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Украина получит ЗРК Patriot в течение ближайших недель, все вопросы сейчас согласовывают на уровне министерств обороны.

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