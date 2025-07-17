США откладывают поставки Patriot Швейцарии из-за приоритета Украины, - Минобороны Швейцарии
Государственный департамент США уведомил Министерство обороны Швейцарии о задержке в поставках систем ПВО Patriot, поскольку приоритет сейчас предоставляется Украине.
Об этом говорится в заявлении швейцарского оборонного ведомства, передает Цензор.НЕТ.
Пять систем Patriot, заказанных Швейцарией еще в 2022 году, должны были быть поставлены в 2027-2028 годах. Однако из-за пересмотра американских приоритетов в сторону поддержки Украины эти сроки будут изменены.
В Министерстве обороны Швейцарии уточнили, что еще не известно, сколько именно систем и ракет затронут изменения, и когда произойдет реальная поставка. Сейчас продолжается выяснение деталей.
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А могли б, і в «асфальт» гроші вивести!!! Аброхамія, з групою служок, і листа б написали, все якась копійчина, для Мівіни зеленському!!