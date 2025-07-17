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Новости Patriot для Украины
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США откладывают поставки Patriot Швейцарии из-за приоритета Украины, - Минобороны Швейцарии

patriot

Государственный департамент США уведомил Министерство обороны Швейцарии о задержке в поставках систем ПВО Patriot, поскольку приоритет сейчас предоставляется Украине.

Об этом говорится в заявлении швейцарского оборонного ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Пять систем Patriot, заказанных Швейцарией еще в 2022 году, должны были быть поставлены в 2027-2028 годах. Однако из-за пересмотра американских приоритетов в сторону поддержки Украины эти сроки будут изменены.

В Министерстве обороны Швейцарии уточнили, что еще не известно, сколько именно систем и ракет затронут изменения, и когда произойдет реальная поставка. Сейчас продолжается выяснение деталей.

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Автор: 

США (27521) Швейцария (621) Patriot (335)


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На Швейцарію хтось напав або збирається?
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17.07.2025 15:58 Ответить
Ліхтенштейн вже готує свої десантні бригади - будуть висаджуватись на березі Цюрихського озера
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17.07.2025 16:02 Ответить
А ви як думаєте? Нафіга Єгипет купував вертолітоносці? Вони виношують підступні плани заволодіти швейцарським сиром!
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17.07.2025 16:09 Ответить
Може Швейцарія якось протримається рік - другий без Петріота?
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17.07.2025 16:00 Ответить
При всій повазі до Швейцарії, воно їм треба?
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17.07.2025 16:02 Ответить
Ага огромное уважение, спасибо что запретили Германии передавать амуницию к гепардам. Прям огромный респект *******.
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17.07.2025 16:14 Ответить
У них такой закон, а они свои законы уважают.
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17.07.2025 16:17 Ответить
Сховища з баблом треба захищати)...
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17.07.2025 16:05 Ответить
Сир,банки та годинники самі себе не захистять.
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17.07.2025 16:05 Ответить
А швейцарські ножі)?...
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17.07.2025 16:09 Ответить
так викторінокс та інші теж потребують захисту)!
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17.07.2025 16:12 Ответить
Дякуємо США і Швейцарії, за їх дієву допомогу Українцям!!
А могли б, і в «асфальт» гроші вивести!!! Аброхамія, з групою служок, і листа б написали, все якась копійчина, для Мівіни зеленському!!
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17.07.2025 16:09 Ответить
Швейцарія абсолютно нічим Україні не допомогає і забороняє іншим допомогати коли має можливість заборонити.
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17.07.2025 16:18 Ответить
Так, набої для Гепардів тому гарний приклад.
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17.07.2025 16:19 Ответить
Швейцарія тут яким боком шодо допомоги?
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17.07.2025 16:20 Ответить
А накуя країні банків, чоколаду, сиру та курортів ці зрк?
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17.07.2025 16:18 Ответить
 
 