США откладывают поставки Patriot Швейцарии из-за приоритета Украины, - Минобороны Швейцарии

Государственный департамент США уведомил Министерство обороны Швейцарии о задержке в поставках систем ПВО Patriot, поскольку приоритет сейчас предоставляется Украине.

Об этом говорится в заявлении швейцарского оборонного ведомства, передает Цензор.НЕТ.

Пять систем Patriot, заказанных Швейцарией еще в 2022 году, должны были быть поставлены в 2027-2028 годах. Однако из-за пересмотра американских приоритетов в сторону поддержки Украины эти сроки будут изменены.

В Министерстве обороны Швейцарии уточнили, что еще не известно, сколько именно систем и ракет затронут изменения, и когда произойдет реальная поставка. Сейчас продолжается выяснение деталей.

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