Германия профинансирует две системы Patriot для Украины, - Минобороны ФРГ

Германия подтвердила готовность оплатить закупку двух систем ПВО Patriot для нужд Украины.

Об этом Суспільному сообщили в Министерстве обороны Германии, пишет Цензор.НЕТ.

Также к финансированию могут присоединиться другие страны-члены НАТО.

В ведомстве отметили, что сейчас продолжаются консультации по деталям: "Точные механизмы будут согласованы с участием представителей НАТО, США, европейских союзников, Украины и промышленности", - отметил представитель ведомства.

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