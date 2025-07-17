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Новости Patriot для Украины
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Германия профинансирует две системы Patriot для Украины, - Минобороны ФРГ

patriot

Германия подтвердила готовность оплатить закупку двух систем ПВО Patriot для нужд Украины.

Об этом Суспільному сообщили в Министерстве обороны Германии, пишет Цензор.НЕТ.

Также к финансированию могут присоединиться другие страны-члены НАТО.

В ведомстве отметили, что сейчас продолжаются консультации по деталям: "Точные механизмы будут согласованы с участием представителей НАТО, США, европейских союзников, Украины и промышленности", - отметил представитель ведомства.

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Автор: 

Германия (7156) Минобороны (9491) Patriot (330)


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Топ комментарии
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Danke Deutschland. Danke, Herr Merz.
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17.07.2025 11:33 Ответить
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Ну нарешті. Як з таурусами у них тут не вийде...
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17.07.2025 11:26 Ответить
Vi tocno uvereni sto taurasi tolko po drugim nazvanijem nebudet .Idiot sovmensoje razrabotka Nemci kupit 2 sistemi Patriot eto boslije dengi,sto eto ploxo?,Zelenski xot spasibo im 1 skazal za eto?
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17.07.2025 11:34 Ответить
Аж дві системи---цікаво шо це змінить ?
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17.07.2025 11:27 Ответить
Якесь велике місто частково прикриють...
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17.07.2025 11:31 Ответить
Частково прикриють і на деякий час
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17.07.2025 11:32 Ответить
Ну это больше десятка ПУ. Меньше баллистики долетит. Меньше людей погибнет
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17.07.2025 11:39 Ответить
Німці за нас - Франція і Італія сказали - пішли нах
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17.07.2025 11:29 Ответить
Німці самі за себе..як і жабоїди з італійцями
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17.07.2025 11:33 Ответить
Самі за себе а гинуть українці - то хоч зброєю допоможіть і не вимахуйтесь
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17.07.2025 11:36 Ответить
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17.07.2025 11:34 Ответить
Danke Deutschland. Danke, Herr Merz.
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17.07.2025 11:33 Ответить
Тобі до твого обісцяного бойового дивану прислав **********??
До речі..Ти 50 річний військовий пенсіонер чого не мобілізуєшся??сциш?? Чи нехай за тебе діти воюють??
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17.07.2025 11:40 Ответить
Ранее поставленные ФРГ в Украину три "системы" ЗРК "Пэтриот" были батареями по 4-6 ПУ. Значит теперь будет пять.
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17.07.2025 11:54 Ответить
 
 