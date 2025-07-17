Германия профинансирует две системы Patriot для Украины, - Минобороны ФРГ
Германия подтвердила готовность оплатить закупку двух систем ПВО Patriot для нужд Украины.
Об этом Суспільному сообщили в Министерстве обороны Германии, пишет Цензор.НЕТ.
Также к финансированию могут присоединиться другие страны-члены НАТО.
В ведомстве отметили, что сейчас продолжаются консультации по деталям: "Точные механизмы будут согласованы с участием представителей НАТО, США, европейских союзников, Украины и промышленности", - отметил представитель ведомства.
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До речі..Ти 50 річний військовий пенсіонер чого не мобілізуєшся??сциш?? Чи нехай за тебе діти воюють??