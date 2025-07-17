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Німеччина профінансує дві системи Patriot для України, - Міноборони ФРН
Німеччина підтвердила готовність оплатити закупівлю двох систем ППО Patriot для потреб України.
Про це Суспільному повідомили в Міністерстві оборони Німеччини, пише Цензор.НЕТ.
Також до фінансування можуть долучитися інші країни-члени НАТО.
У відомстві зазначили, що наразі тривають консультації щодо деталей: "Точні механізми будуть погоджені за участі представників НАТО, США, європейських союзників, України та промисловості", - зазначив речник відомства.
Топ коментарі
+6 Старый зольдат
показати весь коментар17.07.2025 11:33 Відповісти Посилання
+1 vidasik
показати весь коментар17.07.2025 11:34 Відповісти Посилання
+1 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар17.07.2025 11:36 Відповісти Посилання
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А кітайський прутень зі сраці.