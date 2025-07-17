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Новини Patriot для України
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Німеччина профінансує дві системи Patriot для України, - Міноборони ФРН

patriot

Німеччина підтвердила готовність оплатити закупівлю двох систем ППО Patriot для потреб України.

Про це Суспільному повідомили в Міністерстві оборони Німеччини, пише Цензор.НЕТ.

Також до фінансування можуть долучитися інші країни-члени НАТО.

У відомстві зазначили, що наразі тривають консультації щодо деталей: "Точні механізми будуть погоджені за участі представників НАТО, США, європейських союзників, України та промисловості", - зазначив речник відомства.

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Автор: 

Німеччина (7583) Міноборони (7565) Patriot (368)


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Топ коментарі
+6
Danke Deutschland. Danke, Herr Merz.
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17.07.2025 11:33 Відповісти
+1
Vi tocno uvereni sto taurasi tolko po drugim nazvanijem nebudet .Idiot sovmensoje razrabotka Nemci kupit 2 sistemi Patriot eto boslije dengi,sto eto ploxo?,Zelenski xot spasibo im 1 skazal za eto?
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17.07.2025 11:34 Відповісти
+1
Самі за себе а гинуть українці - то хоч зброєю допоможіть і не вимахуйтесь
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17.07.2025 11:36 Відповісти
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Ну нарешті. Як з таурусами у них тут не вийде...
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17.07.2025 11:26 Відповісти
Vi tocno uvereni sto taurasi tolko po drugim nazvanijem nebudet .Idiot sovmensoje razrabotka Nemci kupit 2 sistemi Patriot eto boslije dengi,sto eto ploxo?,Zelenski xot spasibo im 1 skazal za eto?
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17.07.2025 11:34 Відповісти
У німців не вийде, вони своє слово тримають. Німці більше в рази дали нам зброї чим Боневтік Потужно-Брехливий за 6 років, враховуючи, що війна не в німців, а в нас. А Боневтік знищив ті розробки ППО, які в нас були до 2019 року і "Кільчень" і СД-300 і проект з турками. Якщо подивитися на дії Зе, то найкраще кацапські ракети мають збивати асфальтоукладчики, яких він закупив за бюджетні гроші найбільше.
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17.07.2025 12:54 Відповісти
Якесь велике місто частково прикриють...
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17.07.2025 11:31 Відповісти
Ну это больше десятка ПУ. Меньше баллистики долетит. Меньше людей погибнет
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17.07.2025 11:39 Відповісти
Дегенерат, ти навішо знов визирнув з круглого отвору у підлозі своєй Параші? З ротоа гівном поплювати? Для цього тобі спочатку треба кадирівську піпіську з рота витягти.
А кітайський прутень зі сраці.
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17.07.2025 12:08 Відповісти
Німці за нас - Франція і Італія сказали - пішли нах
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17.07.2025 11:29 Відповісти
Німці самі за себе..як і жабоїди з італійцями
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17.07.2025 11:33 Відповісти
Самі за себе а гинуть українці - то хоч зброєю допоможіть і не вимахуйтесь
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17.07.2025 11:36 Відповісти
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17.07.2025 11:34 Відповісти
І до чого ці картинки наших партнерів? А немає кепи виставити картинкии реальних брехунів і руйнаторів України - Зе, єлдака, стефанчука, мамамію, сметаніна, міністра оборони..., чи то не вони на 20 мільярдів виготовили бракованих мін і не вони вкрали гроші, виділені на фортифікації???
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17.07.2025 12:59 Відповісти
Франція і Італія сказали, що не будуть купляти у Трампона, але нічого не казали про постачання озброєння і *********** власного виробництва, або фінансування ініціатив з виробництва в межах ЄС.
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17.07.2025 12:14 Відповісти
Мова ж за Петріот - в них залізо шо може збити Кинжал? - то хай допомагають
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17.07.2025 12:47 Відповісти
Danke Deutschland. Danke, Herr Merz.
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17.07.2025 11:33 Відповісти
Ранее поставленные ФРГ в Украину три "системы" ЗРК "Пэтриот" были батареями по 4-6 ПУ. Значит теперь будет пять.
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17.07.2025 11:54 Відповісти
помнится один славный мужчина предлагал США продать Украине Пэтриоты! как появилась такая возможность, он замолчал! это не лягушатник и не макароница, а наш любимый и родной!
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17.07.2025 12:06 Відповісти
Велика дяка и пошана німецькому народу!
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17.07.2025 12:06 Відповісти
 
 