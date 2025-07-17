Німеччина профінансує дві системи Patriot для України, - Міноборони ФРН

Німеччина підтвердила готовність оплатити закупівлю двох систем ППО Patriot для потреб України.

Про це Суспільному повідомили в Міністерстві оборони Німеччини, пише Цензор.НЕТ.

Також до фінансування можуть долучитися інші країни-члени НАТО.

У відомстві зазначили, що наразі тривають консультації щодо деталей: "Точні механізми будуть погоджені за участі представників НАТО, США, європейських союзників, України та промисловості", - зазначив речник відомства.

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