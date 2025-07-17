Минобороны отменило неактуальные во время войны требования к использованию БПЛА

Министерство обороны Украины утвердило изменения в ключевые четыре приказа об использовании беспилотников, отменив неактуальные во время войны требования. На период военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения отныне не применяется ряд их положений.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Упрощены требования к полетам и обслуживанию беспилотников

В частности, правила выполнения полетов беспилотными авиационными комплексами государственной авиации Украины не будут действовать в отношении БпАК разового использования всех типов и классов, а также БпАК I класса категорий "микро" (тактические, весом до 2 кг, например Mavic 3) и "мини" (тактические поля боя, весом до 15 кг, типа DJI Matrice 300). Большинство видов БпАК не подлежат обязательному внесению в реестр государственных воздушных судов.

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Упрощены требования к персоналу

Персонал по управлению беспилотниками I класса не нужно направлять на обязательную летную врачебную экспертизу для определения пригодности к полетам, согласно изменениям. Допуск к управлению БпАК предоставляет приказом командир части. Правила медицинского обеспечения полетов государственной авиации не применяются к экипажам БпАК I класса.

Подробнее с изменениями можно ознакомиться по ссылке.

"Условия фронта меняются быстро, и мы работаем над тем, чтобы военные имели больше свободы в применении современных технологий. Регулирование не должно излишне обременять их, создавать бюрократические преграды", - говорит заместитель министра обороны Валерий Чуркин.

Обновление подготовил Офис поддержки изменений Министерства обороны Украины в сотрудничестве с Главным управлением государственной авиации МОУ и Командованием Сил беспилотных систем ВСУ.

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Соответствие реалиям современной войны

"Нормы привели в соответствие с реалиями современной войны. Принятые до полномасштабного вторжения приказы содержали правила, которые невозможно выполнить из-за высокой интенсивности боевых действий, большого количества различных типов БпАК, быстрой смены технологий их использования. Некоторые из них не просто не соответствовали реальности, но и были опасны. Например, существовало требование размещать на беспилотниках контактные данные операторов", - объясняет Юлия Марушевская, руководитель Офиса изменений МОУ.

Заметим, что Министерство обороны приняло эти меры в ответ на запросы военных, которые указывали на необходимость отменить устаревшие правила, в частности через дерегуляционный портал МОУ.