ИИ позволит убрать операторов дронов с поля боя в будущем, - Федоров
Усиление дронов с помощью искусственного интеллекта в будущем позволит убрать операторов с поля боя.
Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
"Наша задача - обеспечить максимально дистанционное управление и потом внедрить автономность. Это вообще следующий шаг войны. Задача стоит такая, чтобы оператор мог управлять дроном на поле боя из любого города страны", - отметил он.
Федоров пояснил, что для полной автономности дронов, возможно, понадобятся годы разработок и инвестиций. Но уже сейчас технологии искусственного интеллекта активно внедряются в военных технологиях.
"Сейчас ИИ активно используется для декодирования снимков, для того, чтобы наносить цели, декодировать трансляции в режиме реального времени, донаведение на основе ИИ начали активно использоваться на FPV-дронах. Мы начинаем отдельную грантовую программу в этом направлении, это будущее поле боя. Нам нужно убирать операторов БПЛА с поля боя", - добавил глава Минцифры.
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Джерело: https://censor.net/ua/n3537193
і що взагалі по вашому новий комп?
на пострілялки?
програміста?
чи тупо на Windows 11?
але все чястіше і чястіше і навіть ШІ це не може не насторожувати,,,
Понаставляй невеликі ретлянсратори по всій Украіні.
Друге треба йти шляхом США та Китаю, які досягли значного прогресу, тому що там процеси починаються на рівні університетів де з ******** обладнанням, готують кадри для реальних проєктів.
А оце і є квінтесенція Федорова. Гроші сьогодні, а повна автономність.... Штучний інтелект він такий.... ШІ. Коротше... ХЗ коли
А ось шкіряний мішок з м'ясом та кістями, який цілий день перебуває у межах свого кабінету цілком можливо замінити простенькою програмкою і буде в багато разів дешевше та ефективніше.