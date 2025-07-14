ИИ позволит убрать операторов дронов с поля боя в будущем, - Федоров

Усиление дронов с помощью искусственного интеллекта в будущем позволит убрать операторов с поля боя.

Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Наша задача - обеспечить максимально дистанционное управление и потом внедрить автономность. Это вообще следующий шаг войны. Задача стоит такая, чтобы оператор мог управлять дроном на поле боя из любого города страны", - отметил он.

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Федоров пояснил, что для полной автономности дронов, возможно, понадобятся годы разработок и инвестиций. Но уже сейчас технологии искусственного интеллекта активно внедряются в военных технологиях.

"Сейчас ИИ активно используется для декодирования снимков, для того, чтобы наносить цели, декодировать трансляции в режиме реального времени, донаведение на основе ИИ начали активно использоваться на FPV-дронах. Мы начинаем отдельную грантовую программу в этом направлении, это будущее поле боя. Нам нужно убирать операторов БПЛА с поля боя", - добавил глава Минцифры.

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