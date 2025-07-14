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Новости БПЛА Беспилотные технологии
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ИИ позволит убрать операторов дронов с поля боя в будущем, - Федоров

Дроны и искусственный интеллект Операторов смогут убрать с поля боя

Усиление дронов с помощью искусственного интеллекта в будущем позволит убрать операторов с поля боя.

Об этом заявил вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.

"Наша задача - обеспечить максимально дистанционное управление и потом внедрить автономность. Это вообще следующий шаг войны. Задача стоит такая, чтобы оператор мог управлять дроном на поле боя из любого города страны", - отметил он.

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Федоров пояснил, что для полной автономности дронов, возможно, понадобятся годы разработок и инвестиций. Но уже сейчас технологии искусственного интеллекта активно внедряются в военных технологиях.

"Сейчас ИИ активно используется для декодирования снимков, для того, чтобы наносить цели, декодировать трансляции в режиме реального времени, донаведение на основе ИИ начали активно использоваться на FPV-дронах. Мы начинаем отдельную грантовую программу в этом направлении, это будущее поле боя. Нам нужно убирать операторов БПЛА с поля боя", - добавил глава Минцифры.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина впервые применила дрон-матку на базе ИИ. ВИДЕО

Автор: 

искусственный интеллект (40) Федоров Михаил (514) дроны (4288)


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Топ комментарии
+8
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14.07.2025 09:45 Ответить
+6
Як уже задрали новини з майбутнього від зєльонкінської влади…
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14.07.2025 09:42 Ответить
+6
Раніше казали "при комунізмі".
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14.07.2025 09:44 Ответить
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Як уже задрали новини з майбутнього від зєльонкінської влади…
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14.07.2025 09:42 Ответить
Раніше казали "при комунізмі".
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14.07.2025 09:44 Ответить
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14.07.2025 09:45 Ответить
Так операторів переведуть в піхоту
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14.07.2025 09:46 Ответить
"Рій" дронів з'явиться в Україні вже у 2025 році, - Федоров

Джерело: https://censor.net/ua/n3537193
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14.07.2025 09:50 Ответить
а в першу чергу цифро-міністрів, тупих як вся зелена влада.
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14.07.2025 09:52 Ответить
Для полной автономности дронов нужны другие комплектующие, а там цена в частности на процессор и оперативную память соспоставима с новым компом. Сейчас фпв это дешевый носитель снаряда или взрывчатки в нужную точку, именно его дешевизна и массовость делает его широко используемым. А если цена станет больше стоимости управляемого снаряда то какой в нем смысл?
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14.07.2025 09:53 Ответить
і скільки по вашому коштує новий комп в доллярах?
і що взагалі по вашому новий комп?
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14.07.2025 09:56 Ответить
навіть не так - "новий комп" для кого?
на пострілялки?
програміста?
чи тупо на Windows 11?
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14.07.2025 09:59 Ответить
бачю спеца - "комплектующіє", "оператівная память"...
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14.07.2025 10:07 Ответить
Что ты там видишь мне по барабану, я написал свое мнение, есть свое? пиши его, а не строчи по четыре коммента впустую чтобы показать свое остроумие. Или ты воображаешь что один разбираешься в программировании?
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14.07.2025 10:37 Ответить
ну буває буває, буває і кловани стають президентами..
але все чястіше і чястіше і навіть ШІ це не може не насторожувати,,,
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14.07.2025 10:13 Ответить
Роки інвестицій.
Понаставляй невеликі ретлянсратори по всій Украіні.
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14.07.2025 09:57 Ответить
«Федоров пояснив, що для повної автономності дронів, можливо, ************ роки розробок та інвестицій.» - нова обіцянка від Федорова, яку ми будемо тепер слухати роками. Сподіваюсь що ЗЄшобла відправиться в смітник набагато раніше.
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14.07.2025 09:58 Ответить
Я ж кажу, роками ще хоче воювати і інвестицій.
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14.07.2025 10:01 Ответить
Якби у зеленої влади не було головною метою видавлювання українців з України, то , російські Шахеди не долітали б до центру України, не говорячи вже про Захід. ИИ вже давно можна було б використовувати для відтеження і знищення Шахедів.
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14.07.2025 10:09 Ответить
Для цього необхідні розробники з досвідом таких проєктів, а їх фактично не лишилось, тому що держава у нас захищає в першу чергу чиновників а вже потім науковий потенціал.

Друге треба йти шляхом США та Китаю, які досягли значного прогресу, тому що там процеси починаються на рівні університетів де з ******** обладнанням, готують кадри для реальних проєктів.
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14.07.2025 10:29 Ответить
Федоров пояснив, що для повної автономності дронів, можливо, ************ роки розробок та інвестицій. Але вже зараз технології штучного інтелекту активно впроваджуються у військових технологіях.

А оце і є квінтесенція Федорова. Гроші сьогодні, а повна автономність.... Штучний інтелект він такий.... ШІ. Коротше... ХЗ коли
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14.07.2025 10:25 Ответить
пропоную перейменувати партію "слуга народу" в партію "слуга штучного інтелекту"
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14.07.2025 10:30 Ответить
А пан хведоров не підкаже хто буде готувати дрони, чіпляти БК, батарейки, виставляти на злетний майданчик, встановлювати наземні ретрансялятори та, за потреби, повертати антени або піднімати носії ретріків? Хто буде в разі форсмажору ремонтувати на позиції або міняти обладнання яке з різних причин вийшло з ладу? У пана хвірсова головний фпвішник той х то смикає за стіки, але це 10 відсотків від роботи ФПВ екіпажу. Я не казатиму вже про те як на ходу міняти діапазони частот відео і керування з огляду на поточну ситуацію з РЕБ як ворожим так і нашим. Бо літаємо на 500 та 5,8, а тут раптом 500 задушили, а на 5,8 Штора. Терміново потрібно брати інші дрони і міняти на ретріках ТХ та VRX. В залежності від конкретної цілі обрати адекватного дрона та адекватний БК кукмуль, фугас чи запальничку або і міну для засідки. Ситуація на ЛБЗ міняється дуже швидко. Схоже у пана хведорова уявлення як у школоти про реальну роботу ФПВ з переможних тікток роликів.
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14.07.2025 10:36 Ответить
Впершу чергу ШІ дасть змогу прибрати міністрів як таких, бо бойовий дрон це не тільки розумна плата, це й ручна робота людей.
А ось шкіряний мішок з м'ясом та кістями, який цілий день перебуває у межах свого кабінету цілком можливо замінити простенькою програмкою і буде в багато разів дешевше та ефективніше.
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14.07.2025 10:42 Ответить
 
 