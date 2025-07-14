ШІ дасть змогу прибрати операторів дронів з поля бою в майбутньому, - Федоров

Посилення дронів за допомогою штучного інтелекту в майбутньому дозволить прибрати операторів з поля бою.

Про це заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Наша задача - забезпечити максимально дистанційне керування і потім впровадити автономність. Це взагалі наступний крок війни. Задача стоїть така, щоб оператор міг керувати дроном на полі бою з будь-якого міста країни", - зазначив він.

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Федоров пояснив, що для повної автономності дронів, можливо, знадобляться роки розробок та інвестицій. Але вже зараз технології штучного інтелекту активно впроваджуються у військових технологіях.

"Зараз ШІ активно використовується для декодування знімків, для того, щоб наносити цілі, декодувати трансляції в режимі реального часу, донаведення на основі ШІ почали активно використовуватися на FPV-дронах. Ми починаємо окрему грантову програму в цьому напрямку, це майбутнє поле бою. Нам потрібно прибирати операторів БПЛА з поля бою", - додав очільник Мінцифри.

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