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Новини БПЛА Безпілотні технології
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ШІ дасть змогу прибрати операторів дронів з поля бою в майбутньому, - Федоров

Дрони та штучний інтелект Операторів зможуть прибрати з поля бою

Посилення дронів за допомогою штучного інтелекту в майбутньому дозволить прибрати операторів з поля бою.

Про це заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Наша задача - забезпечити максимально дистанційне керування і потім впровадити автономність. Це взагалі наступний крок війни. Задача стоїть така, щоб оператор міг керувати дроном на полі бою з будь-якого міста країни", - зазначив він.

Дивіться також: Дрони-перехоплювачі збили сотні російсько-іранських "шахедів" за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Федоров пояснив, що для повної автономності дронів, можливо, знадобляться роки розробок та інвестицій. Але вже зараз технології штучного інтелекту активно впроваджуються у військових технологіях.

"Зараз ШІ активно використовується для декодування знімків, для того, щоб наносити цілі, декодувати трансляції в режимі реального часу, донаведення на основі ШІ почали активно використовуватися на FPV-дронах. Ми починаємо окрему грантову програму в цьому напрямку, це майбутнє поле бою. Нам потрібно прибирати операторів БПЛА з поля бою", - додав очільник Мінцифри.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Україна вперше застосувала дрон-матку на базі ШІ. ВIДЕО

Автор: 

штучний інтелект (325) Федоров Михайло (900) дрони (5103)


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Топ коментарі
+9
Як уже задрали новини з майбутнього від зєльонкінської влади…
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14.07.2025 09:42 Відповісти
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14.07.2025 09:45 Відповісти
+7
Раніше казали "при комунізмі".
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14.07.2025 09:44 Відповісти
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Як уже задрали новини з майбутнього від зєльонкінської влади…
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14.07.2025 09:42 Відповісти
Раніше казали "при комунізмі".
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14.07.2025 09:44 Відповісти
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14.07.2025 09:45 Відповісти
Так операторів переведуть в піхоту
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14.07.2025 09:46 Відповісти
"Рій" дронів з'явиться в Україні вже у 2025 році, - Федоров

Джерело: https://censor.net/ua/n3537193
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14.07.2025 09:50 Відповісти
а в першу чергу цифро-міністрів, тупих як вся зелена влада.
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14.07.2025 09:52 Відповісти
Для полной автономности дронов нужны другие комплектующие, а там цена в частности на процессор и оперативную память соспоставима с новым компом. Сейчас фпв это дешевый носитель снаряда или взрывчатки в нужную точку, именно его дешевизна и массовость делает его широко используемым. А если цена станет больше стоимости управляемого снаряда то какой в нем смысл?
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14.07.2025 09:53 Відповісти
і скільки по вашому коштує новий комп в доллярах?
і що взагалі по вашому новий комп?
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14.07.2025 09:56 Відповісти
навіть не так - "новий комп" для кого?
на пострілялки?
програміста?
чи тупо на Windows 11?
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14.07.2025 09:59 Відповісти
бачю спеца - "комплектующіє", "оператівная память"...
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14.07.2025 10:07 Відповісти
Что ты там видишь мне по барабану, я написал свое мнение, есть свое? пиши его, а не строчи по четыре коммента впустую чтобы показать свое остроумие. Или ты воображаешь что один разбираешься в программировании?
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14.07.2025 10:37 Відповісти
ну буває буває, буває і кловани стають президентами..
але все чястіше і чястіше і навіть ШІ це не може не насторожувати,,,
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14.07.2025 10:13 Відповісти
Роки інвестицій.
Понаставляй невеликі ретлянсратори по всій Украіні.
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14.07.2025 09:57 Відповісти
«Федоров пояснив, що для повної автономності дронів, можливо, ************ роки розробок та інвестицій.» - нова обіцянка від Федорова, яку ми будемо тепер слухати роками. Сподіваюсь що ЗЄшобла відправиться в смітник набагато раніше.
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14.07.2025 09:58 Відповісти
Я ж кажу, роками ще хоче воювати і інвестицій.
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14.07.2025 10:01 Відповісти
Якби у зеленої влади не було головною метою видавлювання українців з України, то , російські Шахеди не долітали б до центру України, не говорячи вже про Захід. ИИ вже давно можна було б використовувати для відтеження і знищення Шахедів.
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14.07.2025 10:09 Відповісти
Для цього необхідні розробники з досвідом таких проєктів, а їх фактично не лишилось, тому що держава у нас захищає в першу чергу чиновників а вже потім науковий потенціал.

Друге треба йти шляхом США та Китаю, які досягли значного прогресу, тому що там процеси починаються на рівні університетів де з ******** обладнанням, готують кадри для реальних проєктів.
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14.07.2025 10:29 Відповісти
Федоров пояснив, що для повної автономності дронів, можливо, ************ роки розробок та інвестицій. Але вже зараз технології штучного інтелекту активно впроваджуються у військових технологіях.

А оце і є квінтесенція Федорова. Гроші сьогодні, а повна автономність.... Штучний інтелект він такий.... ШІ. Коротше... ХЗ коли
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14.07.2025 10:25 Відповісти
пропоную перейменувати партію "слуга народу" в партію "слуга штучного інтелекту"
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14.07.2025 10:30 Відповісти
А пан хведоров не підкаже хто буде готувати дрони, чіпляти БК, батарейки, виставляти на злетний майданчик, встановлювати наземні ретрансялятори та, за потреби, повертати антени або піднімати носії ретріків? Хто буде в разі форсмажору ремонтувати на позиції або міняти обладнання яке з різних причин вийшло з ладу? У пана хвірсова головний фпвішник той х то смикає за стіки, але це 10 відсотків від роботи ФПВ екіпажу. Я не казатиму вже про те як на ходу міняти діапазони частот відео і керування з огляду на поточну ситуацію з РЕБ як ворожим так і нашим. Бо літаємо на 500 та 5,8, а тут раптом 500 задушили, а на 5,8 Штора. Терміново потрібно брати інші дрони і міняти на ретріках ТХ та VRX. В залежності від конкретної цілі обрати адекватного дрона та адекватний БК кукмуль, фугас чи запальничку або і міну для засідки. Ситуація на ЛБЗ міняється дуже швидко. Схоже у пана хведорова уявлення як у школоти про реальну роботу ФПВ з переможних тікток роликів.
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14.07.2025 10:36 Відповісти
Впершу чергу ШІ дасть змогу прибрати міністрів як таких, бо бойовий дрон це не тільки розумна плата, це й ручна робота людей.
А ось шкіряний мішок з м'ясом та кістями, який цілий день перебуває у межах свого кабінету цілком можливо замінити простенькою програмкою і буде в багато разів дешевше та ефективніше.
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14.07.2025 10:42 Відповісти
Прибрати потрібно, насамперед, самого цифрового афериста мішу альбертовича хвьодорова, щоб і духом його не смерділо у владі!
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14.07.2025 11:25 Відповісти
 
 