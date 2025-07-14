ШІ дасть змогу прибрати операторів дронів з поля бою в майбутньому, - Федоров
Посилення дронів за допомогою штучного інтелекту в майбутньому дозволить прибрати операторів з поля бою.
Про це заявив віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
"Наша задача - забезпечити максимально дистанційне керування і потім впровадити автономність. Це взагалі наступний крок війни. Задача стоїть така, щоб оператор міг керувати дроном на полі бою з будь-якого міста країни", - зазначив він.
Федоров пояснив, що для повної автономності дронів, можливо, знадобляться роки розробок та інвестицій. Але вже зараз технології штучного інтелекту активно впроваджуються у військових технологіях.
"Зараз ШІ активно використовується для декодування знімків, для того, щоб наносити цілі, декодувати трансляції в режимі реального часу, донаведення на основі ШІ почали активно використовуватися на FPV-дронах. Ми починаємо окрему грантову програму в цьому напрямку, це майбутнє поле бою. Нам потрібно прибирати операторів БПЛА з поля бою", - додав очільник Мінцифри.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Джерело: https://censor.net/ua/n3537193
і що взагалі по вашому новий комп?
на пострілялки?
програміста?
чи тупо на Windows 11?
але все чястіше і чястіше і навіть ШІ це не може не насторожувати,,,
Понаставляй невеликі ретлянсратори по всій Украіні.
Друге треба йти шляхом США та Китаю, які досягли значного прогресу, тому що там процеси починаються на рівні університетів де з ******** обладнанням, готують кадри для реальних проєктів.
А оце і є квінтесенція Федорова. Гроші сьогодні, а повна автономність.... Штучний інтелект він такий.... ШІ. Коротше... ХЗ коли
А ось шкіряний мішок з м'ясом та кістями, який цілий день перебуває у межах свого кабінету цілком можливо замінити простенькою програмкою і буде в багато разів дешевше та ефективніше.