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Новини Відео Обстріли України Дрони-перехоплювачі
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Дрони-перехоплювачі збили сотні російсько-іранських "шахедів" за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Україна з партнерами має намір масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів, адже вони демонструють хороші результати роботи - за цей тиждень є сотні збиттів російсько-іранських "шахедів".

Про це розповів президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Сім днів масштабних російських ударів по Україні: понад 1800 дронів, більш ніж 1200 керованих авіабомб і 83 ракети різних типів", - зазначив президент.

Він наголосив, що росіяни посилюють терор проти міст і громад, щоб усе більше залякувати українців.

"Але попри плани Москви є хороші результати роботи сил ППО. Особливо добре показують себе дрони-перехоплювачі – вже сотні збиттів російсько-іранських "шахедів" за цей тиждень. І кожна зустріч із партнерами на цьому тижні була про масштабування цієї технології. Дякую кожному, хто готовий інвестувати в захист життя, дякую нашим воїнам, які бережуть українське небо", - розповів Зеленський.

Також читайте: Генерал Бундесверу Фройдінг: Дрони-перехоплювачі будуть в Україні "настільки швидко, наскільки це можливо"

За словами президента, "Шахеди" є одним із російських способів затягувати війну, і він закликав нейтралізувати цю загрозу, щоб швидше запрацювала дипломатія.

"Сподіваємося на виконання всіх домовленостей, що посилять наш захист. Розраховуємо на сильні рішення США, Європи, "сімки" та всіх партнерів", - наголосив Зеленський.

Також читайте: Система "Чисте небо" перехопила вночі над Київщиною майже 50 дронів

Автор: 

Зеленський Володимир (24723) обстріл (29833) дрони (5099)


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Топ коментарі
+16
мілліон дерев...мілліон сматрфонів...мілліон ракет..
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13.07.2025 12:19 Відповісти
+9
Ми хочемо бачити конкретно тисячі ракет та наших шахедів на Москву. Оце тобі, зелений дурень, не балабольство, а чисто конкретика, яку ти не тянешь. А так сильно смердить від екрана, коли там твоя мерзенна пика.
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13.07.2025 12:25 Відповісти
+8
Дрони летять через всю територію,засобів ППО не достатньо і тут вилазе обнюханий статист!Взагалі це провал ППО,але спасибі і на тому,як є.Винуватий в цьому обдовбаний статист,що пиляє відосики і маштабує.
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13.07.2025 12:39 Відповісти
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мілліон дерев...мілліон сматрфонів...мілліон ракет..
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13.07.2025 12:19 Відповісти
Дерев був мільярд. А мемасиком стало через площу, яка потрібна для такої кількості дерев.
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13.07.2025 12:29 Відповісти
бла-бла-преЗЄ

.
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13.07.2025 12:55 Відповісти
Потужним ротом можна і мєлярди перехоплювати
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13.07.2025 13:12 Відповісти
Не треба про цифри. То не твоє.
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13.07.2025 12:20 Відповісти
Та то й не він. Єрмак або Ленка. Вові немає коли писати а телегі. Та й пароля він не помне.
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13.07.2025 12:28 Відповісти
Остапа любить нести
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13.07.2025 12:56 Відповісти
Там его уже ничего нет, это самозванец, захвативший власть. Зеленое гундосое дерьмо...
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13.07.2025 13:04 Відповісти
Саул побив тисячі, а Давид - десятки тисяч!
(1 Самуїла, гл. 18)
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13.07.2025 12:21 Відповісти
Ми хочемо бачити конкретно тисячі ракет та наших шахедів на Москву. Оце тобі, зелений дурень, не балабольство, а чисто конкретика, яку ти не тянешь. А так сильно смердить від екрана, коли там твоя мерзенна пика.
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13.07.2025 12:25 Відповісти
І пики зе-більшості,5-6 менеджерів і вашого потужного херування.
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13.07.2025 12:41 Відповісти
За словами президента, "Шахеди" є одним із російських способів затягувати війну, і він закликав нейтралізувати цю загрозу, щоб швидше запрацювала дипломатія.

Кого він закликав?
Себе самого?
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13.07.2025 12:26 Відповісти
Нейтралізувати збиттям не вийде адже рашка зовсім не страдає від того що ми збиваємо дрони над своєю територією піддаючи її ще й хімічному забрудненню окрім всих інших наслідків. Адекватною відповіддю було б відповідно-зустрічний дроновий удар з потужніст'ю в кілька разів більшою за такий який рашка наносить по Україні оскільки території росії у кілька разів більші. А оскільки таких ресурсів у нас немає потрібен технологічний прорив у добуванні антиречовини. Оскільки ядерну зброю на основі поділу або синтезу ядер нам не дадуть зробити ми можемо створити зброю на основі анігіляцї речовини і антиречовини. І поки ці західні бюрократи приймуть норму що така зброя також має бути заборонена ми вже будемо в дамках. Шах і мат всій світовій закулісі)
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13.07.2025 12:54 Відповісти
Где длинный Нептун,когда уже он материлизуется из фантазий офисных квартальщиков?
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13.07.2025 12:26 Відповісти
Зеленський з єрмаком і татаровим, все, якось забувають, відзвітувати перед Українцями, про подальшу долю, отих вагнерівців, що убивали Українців, яких вони спасли від покарання в Україні, передавши їх, прутіну!
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13.07.2025 12:26 Відповісти
Якщо ви не помітили, то вони вже давно клали прутень на український народ.
Найвеличніший звіти перед челяддю не дає.
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13.07.2025 12:31 Відповісти
Сотні дронів-перехоплювчів в уяві обкуреного ішака. Мабуть так правильніше.
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13.07.2025 12:29 Відповісти
Обдовбаного...
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13.07.2025 12:59 Відповісти
Zeлена гнида повинна за це кожного волонтера у дупу цілувати а воно замість цього краде, бреше та намагаєтся власну сучу діктатуру побудувати.
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13.07.2025 12:30 Відповісти
як приклад-Черніці. да вова?
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13.07.2025 12:31 Відповісти
Учора по Сумщині що летіло все лягло в ціль,а воно гундосе про якісь перехоплювачи...
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13.07.2025 12:40 Відповісти
Сотні збитих шахедів за тиждень, а на відео лише зруйновані будівлі по всій Україні. То чим де збивали дрони, ЗЄля?
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13.07.2025 12:36 Відповісти
То десятки, це вже сотні...3000 балістичних ракет ...10 млн.дронів.... Коротше пи₴діж по плану.
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13.07.2025 12:37 Відповісти
Дрони летять через всю територію,засобів ППО не достатньо і тут вилазе обнюханий статист!Взагалі це провал ППО,але спасибі і на тому,як є.Винуватий в цьому обдовбаний статист,що пиляє відосики і маштабує.
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13.07.2025 12:39 Відповісти
Звільнись, візьми автомат і доведи що ти нарешті чоловік ! А не сопля під дЄрмаком.
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13.07.2025 12:45 Відповісти
Недавно бачив відео, де экспериментальный дрон-перехоплювач тільки намагається зайти на шахед. Про тисячі готових виробів навіть мова не йде. Потрібен час та гроші.
А Осел вже збиває сотнями. Хто йому таку матню доповідає, що воно потім озвучує це на всю країну?
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13.07.2025 12:47 Відповісти
Зе,з тебе Моисей,як з козиної3,14зди шапка.
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13.07.2025 12:48 Відповісти
Схоже що з'явилась нова можливість попиляти кошти, тепер на "дронах-перехоплювачах".

Просто уявіть, коли кацапи запускають 500 шахедів на ділянці площею у Швейцарію - скільки операторів і самих дронів треба щоб перехопити хоча б половину з них за умови 100% ефективності.
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13.07.2025 12:50 Відповісти
+💯 👍🏿!

потрібен дрон-носій для дронів перехоплювачів, щоб оперативно доставити їх в потрібне місце

кінець-кінцем будемо купувати у турок їх дрон Кизелма, бо в самих немає політичної волі зробити щось подібне

Україні потрібен Гетьман !
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13.07.2025 13:16 Відповісти
Нездара і корупціонер. Забирай своє шобло і йди геть за руським кораблем. За Шабуніна всі вийдем, ти дограєшся як Яник. Татарову привіт передавай.
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13.07.2025 12:50 Відповісти
Зеленський викликає тільки одне АПАТІЮ до себе
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13.07.2025 12:52 Відповісти
Ви мали на увазі АНТИПАТІЮ ?

мьяко кажучи.....
курва !

.
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13.07.2025 13:18 Відповісти
Одним з цих ... перехоплювачів був наш ... Лідор. А шо він працює, щоб не потрапити під мобілізацію. Кошовий навчив як ... ухилятись !
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13.07.2025 12:53 Відповісти
Як так можна брехати?
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13.07.2025 12:53 Відповісти
На дронах-перехоплювачах взагалі-то встановлені відеокамери,тому в цьому сюжеті повинна бути нарізка відео з відеокамер дронів,а не результати атаки ворожих дронів.
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13.07.2025 12:55 Відповісти
Не згоден,інформація повинна бути ця закрита і не повинне обнюхане коментувати те,до чого ніякого відношення не має.
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13.07.2025 12:59 Відповісти
Для чого закривати цю інформацію?Ось відео роботи підрозділу "Дикі шершні",котрі самі виготовляють дрони-перехоплювачі,жодної таємниці вони в цьому не вбачають,інакше б відео не оприлюднювали.https://www.facebook.com/watch/?v=1000946068869393
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13.07.2025 13:21 Відповісти
Це моя особиста думка,щоб кацапопітетки не бачили,як воно працює
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13.07.2025 13:24 Відповісти
Ви маєте право на особисту думку,але розробники дронів перехоплювачів вважають інакше,тому виставили у фейсбук відео роботи дрона,яке жодним чином не допоможе оркам,тим більше орки починають виробляти "шахеди" з реактивними двигунами,хоча вони і дорожчі але збити їх значно складніше.
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13.07.2025 13:35 Відповісти
Настільки та людина огидною стала , більшість Українців прокляла його за ті смерті невинних людей! Готуйтесь шашлик жарити так казав???
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13.07.2025 12:55 Відповісти
Зе не похвалився жодним віде перехоплення при його жадібності до піара?
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13.07.2025 12:59 Відповісти
Метко подмечено.
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13.07.2025 13:09 Відповісти
ВсЬО. Я стану конкурентом нашого лідора. Буду писати щодня "позитивчик". Цікаво, скільки народ витримає мою нісенітницю ??? Ну цього Опуда вже шість років терплять, і нічого, бо він же не втік, а тільки переховувався до приходу російської гвардії.
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13.07.2025 13:06 Відповісти
Збивайте - бо вже круги над Україною нарізають - аж до Чернівців
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13.07.2025 13:08 Відповісти
Вава став найпроклятішим у кріслі президента. Питання, а навіщо це йому було потрібно, збагатився, наїзди вся, нафоткався, а життя то одне, з собою в могилу нічого не забереш, скакав би на сцені перед придурками, насолоджувався б життям, але ж ні, жадоба …
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13.07.2025 13:10 Відповісти
Той хто реально вірив, що російський актор третьосортного криворізького шапіто, що грав членом на роялі та називав Україну повією, стане успішним головнокомандувачем, призначить талановитих військових на керівні посади, організує виробництво вітчизняних балістичних ракет, створить ефективну ППО та ПРО, забезпечить вступ країни до НАТО та ЄС, або підпише безпрецендентні гарантії безпеки - це або ідіот, або ворог.
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13.07.2025 13:17 Відповісти
в умовах війни ідіот є ворогом,

бо як сказав свого часу Наполеон:
"Це гірше ніж зрада, це - помилка"

.
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13.07.2025 13:22 Відповісти
Сказал Фуше, но не суть.
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13.07.2025 13:31 Відповісти
 
 