Дрони-перехоплювачі збили сотні російсько-іранських "шахедів" за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО
Україна з партнерами має намір масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів, адже вони демонструють хороші результати роботи - за цей тиждень є сотні збиттів російсько-іранських "шахедів".
Про це розповів президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Сім днів масштабних російських ударів по Україні: понад 1800 дронів, більш ніж 1200 керованих авіабомб і 83 ракети різних типів", - зазначив президент.
Він наголосив, що росіяни посилюють терор проти міст і громад, щоб усе більше залякувати українців.
"Але попри плани Москви є хороші результати роботи сил ППО. Особливо добре показують себе дрони-перехоплювачі – вже сотні збиттів російсько-іранських "шахедів" за цей тиждень. І кожна зустріч із партнерами на цьому тижні була про масштабування цієї технології. Дякую кожному, хто готовий інвестувати в захист життя, дякую нашим воїнам, які бережуть українське небо", - розповів Зеленський.
За словами президента, "Шахеди" є одним із російських способів затягувати війну, і він закликав нейтралізувати цю загрозу, щоб швидше запрацювала дипломатія.
"Сподіваємося на виконання всіх домовленостей, що посилять наш захист. Розраховуємо на сильні рішення США, Європи, "сімки" та всіх партнерів", - наголосив Зеленський.
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(1 Самуїла, гл. 18)
Кого він закликав?
Себе самого?
Найвеличніший звіти перед челяддю не дає.
А Осел вже збиває сотнями. Хто йому таку матню доповідає, що воно потім озвучує це на всю країну?
Просто уявіть, коли кацапи запускають 500 шахедів на ділянці площею у Швейцарію - скільки операторів і самих дронів треба щоб перехопити хоча б половину з них за умови 100% ефективності.
потрібен дрон-носій для дронів перехоплювачів, щоб оперативно доставити їх в потрібне місце
кінець-кінцем будемо купувати у турок їх дрон Кизелма, бо в самих немає політичної волі зробити щось подібне
Україні потрібен Гетьман !
мьяко кажучи.....
курва !
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бо як сказав свого часу Наполеон:
"Це гірше ніж зрада, це - помилка"
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