Дрони-перехоплювачі збили сотні російсько-іранських "шахедів" за тиждень, - Зеленський. ВIДЕО

Україна з партнерами має намір масштабувати виробництво дронів-перехоплювачів, адже вони демонструють хороші результати роботи - за цей тиждень є сотні збиттів російсько-іранських "шахедів".

Про це розповів президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Сім днів масштабних російських ударів по Україні: понад 1800 дронів, більш ніж 1200 керованих авіабомб і 83 ракети різних типів", - зазначив президент.

Він наголосив, що росіяни посилюють терор проти міст і громад, щоб усе більше залякувати українців.



"Але попри плани Москви є хороші результати роботи сил ППО. Особливо добре показують себе дрони-перехоплювачі – вже сотні збиттів російсько-іранських "шахедів" за цей тиждень. І кожна зустріч із партнерами на цьому тижні була про масштабування цієї технології. Дякую кожному, хто готовий інвестувати в захист життя, дякую нашим воїнам, які бережуть українське небо", - розповів Зеленський.

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За словами президента, "Шахеди" є одним із російських способів затягувати війну, і він закликав нейтралізувати цю загрозу, щоб швидше запрацювала дипломатія.

"Сподіваємося на виконання всіх домовленостей, що посилять наш захист. Розраховуємо на сильні рішення США, Європи, "сімки" та всіх партнерів", - наголосив Зеленський.

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